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LogMeIn Central Pacchetto base non più disponibile

Splashtop Team
3 minuti di lettura
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Da dicembre 2018, LogMeIn Central Basic ha cessato di esistere. Il prezzo di partenza del nuovo piano LogMeIn Central Base è superiore di quasi il 40% rispetto al vecchio pacchetto Basic. Non spendere di più, ottieni le stesse funzioni top e risparmia fino al 50% o più scegliendo Splashtop.

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Perché LogMeIn Central Basic è stato interrotto: cosa aspettarsi dai nuovi piani tariffari?

Se ti stai chiedendo "Cosa è successo a LogMeIn Central Basic?", Non sei solo. LogMeIn ha appena eliminato i suoi vecchi pacchetti Central in favore di un "Piano base" con componenti aggiuntivi opzionali disponibili per l'acquisto. Il nuovo piano di base inizia a 840 €/anno, mentre il vecchio pacchetto base è iniziato a $ 599 / anno. Si tratta di un aumento dei costi di quasi il 40%.

Ricco di funzionalità e conveniente: perché Splashtop batte LogMeIn Central

Se vuoi ottenere le stesse funzioni del vecchio pacchetto Basic, devi acquistare il nuovo Piano Base. Puoi passare al piano base di LogMeIn Central e pagare di più, oppure puoi scegliere Splashtop Remote Support che ha tutte le stesse caratteristiche principali e costa dal 40% all'80% in meno di LogMeIn.

Con Splashtop potresti risparmiare migliaia di dollari all'anno. Ecco un esempio di quanto pagheresti annualmente per il piano base di LogMeIn Central rispetto a Splashtop Remote Support:

Table comparing annual costs of Splashtop Remote Support Premium and LogMeIn Central Base Plan for 25, 50, 100, and 250 computers. Splashtop is cheaper across all tiers; prices are shown in green and red.

Indipendentemente dal numero di computer che devi gestire, Splashtop Remote Support ti offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Leggi il nostro confronto dei prezzi tra Splashtop e LogMeIn Central e scopri perché Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Central.

Come già accennato, gli utenti di Splashtop Remote Support possono usufruire di tutte le funzioni principali disponibili nel nuovo piano base di LogMeIn Central. Ecco un elenco di alcune delle funzioni incluse in Splashtop Remote Support: 

  • Accesso remoto non supervisionato

  • Nessun accesso assistito all'installazione (ad hoc)

  • Tecnici illimitati

  • Sessioni simultanee illimitate

  • Supporto per Windows, Mac, iOS, & Android

  • Trasferimento file

  • Chat ( in & fuori sessione)

  • Stampa remota

  • Supporto multi-monitor

  • Riattivazione remota

  • Riavvio remoto

  • Schermo vuoto

  • Condividi il desktop del tecnico

  • Audio

  • Due tecnici possono accedere in remoto alla stessa macchina

  • Registrazione

  • Raggruppamento di computer e utenti

  • Autorizzazioni di gruppo

  • Gestione utenti

  • Crittografia AES a 256 bit

  • Autenticazione dispositivo

  • Avvisi configurabili

  • Accesso remoto Android non presidiato

  • Prompt dei comandi remoto

  • Gestione Windows Update

  • Script e task

  • e molto altro ancora.

Con accesso remoto veloce, un'interfaccia facile da usare, funzionalità di alto livello e un prezzo migliore, Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza è la soluzione ideale per gli attuali abbonati a LogMeIn Central Basic. Non pagare di più per il Piano Base, risparmia il tuo budget e ottieni tutto ciò di cui hai bisogno con Splashtop.

Non lasciare che LogMeIn prosciughi il tuo budget: risparmia di più con Splashtop!

Puoi provare gratuitamente Splashtop Remote Support con la nostra prova gratuita di 14 giorni. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno. Clicca sul pulsante qui sotto per iniziare.

Come piccolo fornitore di servizi IT, mi concentro sulle esigenze dei miei clienti. E questo include la possibilità di fornire una risposta immediata da remoto se non posso essere presente in loco. Come molti altri professionisti dell'IT, sono stato colto alla sprovvista dalla notizia bomba dei prezzi di LogMeIn, che ha lasciato me e i miei clienti alla ricerca di un'alternativa a questa soluzione ormai troppo costosa. Dopo essermi arrangiato temporaneamente con le soluzioni gratuite di altri prodotti, sono finalmente tornato a Splashtop.

Oltre ad essere facilmente distribuibile e scalabile, Splashtop mi offre prestazioni eccellenti anche su connessioni poco sicure. Dormirò meglio la notte sapendo che il giorno dopo potrò dare ai miei clienti un ottimo supporto!

-Micah Barham, Barham Technologies

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Domande frequenti

Come si confronta Splashtop con il nuovo LogMeIn Central Base Plan?

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