Carenza di personale di supporto IT? Affronta il problema con Splashtop

Secondo il recente articolo di ZDNet, La carenza di lavoratori del settore tecnologico sta per diventare un problema ancora più grande per tutti. Con il passaggio delle aziende al lavoro da remoto nel 2020, si è creata una forte esigenza di infrastrutture IT in grado di supportare una forza lavoro completamente virtuale. Questo ha portato a una carenza di talenti nell'assistenza IT e negli help desk.

Gartner prevede ancora più dolore e, nel settembre 2021, la società di analisti IT ha pubblicato i risultati del sondaggio che dimostrano l'entità della carenza di talenti IT. Yinuo Geng, vice presidente della ricerca di Gartner, ha detto questo sulla situazione: «La continua spinta verso il lavoro a distanza e l'accelerazione dei piani di assunzione nel 2021 hanno esacerbato la scarsità di talenti IT».

Per i responsabili IT, il modo migliore per compensare la carenza di personale è utilizzare una soluzione di assistenza informatica remota che è incredibilmente semplice da implementare e da utilizzare. In questo modo, il personale di supporto può buttare via le chiavi della macchina, lavorare da casa o da qualsiasi altro luogo, e continuare a supportare un numero illimitato di lavoratori remoti e ibridi.

Casi d'uso dei clienti per ottimizzare l'assistenza con meno personale

Molti clienti di Splashtop sfruttano le nostre soluzioni per fare di più con meno personale in questo periodo difficile. Di seguito riportiamo le dichiarazioni di alcuni di loro che affrontano le esigenze di supporto più pressanti oggi.

Quando non c'è personale disponibile

La Virginia Tech affronta questo problema fondamentale con Splashtop. "Il nostro carico di lavoro è cresciuto così tanto [a causa dei cambiamenti del personale] che spesso siamo costretti a fare le cose per telefono o a lavorare dall'ufficio con Splashtop. Con l'assistenza remota è molto più veloce risolvere il problema ora che aspettare che qualcuno arrivi tra due settimane". - Specialista dell'assistenza IT Edward O'Dell, Virginia Tech

Uno dei tecnici informatici del Virginia Tech ha utilizzato Splashtop oltre 1.900 volte. Prima viaggiava quasi il 100% del tempo, mentre ora viaggia a malapena.

"Anche quando si tratta di qualcosa che potrebbe spiegare ai clienti al telefono, a volte è più veloce farlo con Splashtop". - Specialista dell'assistenza informatica Edward O'Dell, Virginia Tech

Quando hai bisogno di garantire la produttività e l'equilibrio tra vita privata e lavoro nel tuo ambiente di lavoro ibrido

Boxel Studio era decisa a implementare un luogo di lavoro flessibile per i suoi dipendenti, al fine di migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, senza compromettere la produttività.

"Splashtop, e non esagero, ci ha tolto l'80% del carico di lavoro manuale del nostro reparto IT". - Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio

Con Splashtop, Boxel Studio ha potuto aumentare la soddisfazione dei dipendenti, riducendo i costi e migliorando la produttività della sua forza lavoro globale.

Quando si supportano clienti geograficamente dispersi

"Utilizzando Splashtop, possiamo acquisire informazioni dai clienti in modo sicuro e più accurato rispetto al passato, senza perdere tempo, e compiere rapidamente il passo successivo richiesto sull'apparecchiatura del cliente. L'utilizzo di Splashtop per l'assistenza remota ha ridotto in modo significativo l'onere per i nostri tecnici e per i clienti". - Masui, Capo dei Servizi Informativi, Yamaha Surface Mount Technology

Quando hai bisogno di un supporto multiutente sicuro

Il team IT di ABCis utilizzava un'altra soluzione di accesso remoto per installare e supportare il proprio software sui computer dei clienti. Tuttavia, mancava delle misure di sicurezza necessarie per un ambiente multiutente.

"[L'altra soluzione] non offre la possibilità di gestire gli utenti, il che è un problema per noi che dobbiamo avere password condivise per l'accesso non presidiato". Non è affatto l'ideale. Non abbiamo modo di bloccare l'accesso se uno dei membri del nostro team lascia l'azienda. Abbiamo iniziato a cercare una soluzione alternativa che supportasse più utenti e garantisse una sicurezza migliore". Braeden Saxon, Responsabile dei sistemi integrati, ABCis

Ora con Splashtop, ABCis gode di solide funzioni di sicurezza e i suoi tecnici dispongono di account individuali per l'uso assistito e non assistito. Inoltre, gli amministratori degli account possono gestire le autorizzazioni e i privilegi di accesso dei membri del team a livello granulare.

Soluzioni Splashtop per il supporto IT e l'help desk

Splashtop è la definizione stessa di semplicità e flessibilità per gli ambienti IT. Abbiamo due soluzioni pensate appositamente per i team IT. Splashtop SOS semplifica il flusso di lavoro dell'help desk con il supporto remoto on-demand. Splashtop Enterprise offre maggiore flessibilità e controllo come soluzione di accesso remoto all-in-one per i team IT e help desk di oggi.

Fornire un'assistenza remota "help desk" assistita

Collegati nel momento in cui il tuo utente ha bisogno di aiuto con un semplice codice di sessione a 9 cifre.

Offri il supporto remoto non supervisionato con SOS+10 e SOS Unlimited

Pagamento per tecnico simultaneo

Supporto di un numero illimitato di dispositivi per l'utente finale

Supporta dispositivi Windows, Mac, iOS e Android.

Fornire assistenza remota in presenza e non in presenza

Fornire agli utenti finali l'accesso remoto ai computer di lavoro

Integrazione del single sign-on, controllo granulare dei privilegi, permessi di accesso basati su gruppi, accesso programmato e molto altro ancora.

Licenze flessibili: scegli le licenze per gli utenti finali dell'accesso remoto e/o per i tecnici dell'assistenza remota.

Paga per tecnico simultaneo e per utente finale

