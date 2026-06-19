Come garantire la conformità SOC 2 con l'accesso remoto

Con la diffusione del lavoro da remoto nelle aziende, l' accesso remoto è diventato una parte normale delle operazioni IT. Tuttavia, questa trasformazione ha introdotto nuove sfide, soprattutto quando le organizzazioni devono soddisfare requisiti di sicurezza e di conformità IT.
Le organizzazioni che si preparano alla conformità SOC 2 hanno bisogno di controlli documentati, applicazione coerente e prove che i controlli funzionino nel tempo. Di conseguenza, aggiungere l'accesso remoto senza un'adeguata preparazione può comportare difficoltà relative ad accessi, endpoint, monitoraggio e raccolta delle prove.
Quindi, come può l'accesso remoto inserirsi nei requisiti SOC 2? Vediamo quali controlli contano, quali prove cercano i revisori e come l'IT può mantenere i flussi di lavoro di accesso remoto efficienti e sicuri.
Cosa significa SOC 2 per l'accesso remoto
SOC 2 (Systems and Organization Controls 2) è un framework utilizzato per valutare come le organizzazioni proteggono i dati dei clienti, inclusi i dati archiviati nel cloud. Si basa su cinque Trust Services Criteria (TSC): sicurezza, disponibilità, integrità del trattamento, riservatezza e privacy.
L'accesso remoto consente a utenti e tecnici di connettersi a computer, server, applicazioni e sistemi che possono contenere dati sensibili dei clienti, quindi può influire sulla preparazione al SOC 2. L'accesso remoto riguarda diverse aree coperte dal SOC 2, tra cui accesso logico, autenticazione, sicurezza degli endpoint, monitoraggio e risposta agli incidenti, ma questo non significa che l'accesso remoto sia incompatibile con il SOC 2. Piuttosto, dovrebbe essere controllato, documentato e monitorato.
Perché l'accesso remoto può creare lacune nella conformità SOC 2
Per capire come supportare la preparazione al SOC N2 quando si utilizza l'accesso remoto, dobbiamo prima identificare i rischi e le sfide. Sebbene l'accesso remoto possa creare rischi di conformità se concesso in modo troppo ampio o senza adeguate misure di sicurezza, queste sfide possono essere superate.
Le lacune nella conformità SOC 2 possono includere:
Accesso amministratore eccessivamente ampio, che potrebbe consentire a utenti non autorizzati di accedere a informazioni sensibili.
Account condivisi o attribuzione poco chiara degli utenti, che riducono responsabilità e supervisione.
Autenticazione debole per le sessioni remote.
Dispositivi endpoint non gestiti o obsoleti, che possono creare rischi per la sicurezza.
Mancanza di registri di sessione o audit trail.
Deprovisioning incoerente dopo cambi di ruolo o l'uscita di dipendenti, che lascia gli account accessibili più a lungo del dovuto.
Policy poco chiare per l’accesso presidiato e non presidiato.
Visibilità limitata su chi ha effettuato l'accesso a cosa, quando e perché.
Queste lacune di sicurezza sono in genere problemi operativi, che possono essere affrontati con le policy e le best practice giuste. Quando l'accesso remoto è ripetibile, visibile e legato a policy di accesso chiare, diventa molto più semplice supportare la conformità a SOC 2.
Controlli chiave per l'accesso remoto che supportano la conformità a SOC 2
Vediamo ora quali funzionalità deve supportare un software per desktop remoto per favorire la conformità SOC 2. Queste sono le funzionalità e i controlli indispensabili che possono aiutare a mantenere la sicurezza e supportare la preparazione durante gli audit SOC 2:
1. Accesso basato sull'identità
Uno dei modi più importanti per proteggere l'accesso remoto è associare ogni sessione a un utente e limitare le autorizzazioni con il controllo degli accessi basato sui ruoli. Ognuno dovrebbe avere il proprio account e le proprie credenziali, con autorizzazioni pertinenti al proprio lavoro, in modo che l'accesso venga concesso in base alla funzione lavorativa e alle esigenze aziendali. Assicurati di evitare credenziali condivise, perché riducono la responsabilità individuale e aumentano il rischio di accessi non autorizzati.
2. Autenticazione a più fattori e SSO
Mantenere la sicurezza degli account è altrettanto importante e può essere fatto con l'autenticazione a più fattori (MFA) e il single sign-on (SSO). Questi strumenti rafforzano la verifica dell'identità per l'accesso remoto richiedendo un'ulteriore verifica dell'utente, senza aggiungere troppi ostacoli al processo. Inoltre, l'SSO può semplificare la gestione del ciclo di vita degli utenti collegando le autorizzazioni a sistemi di identità centralizzati, rendendo il provisioning e il deprovisioning degli utenti un processo molto più affidabile e snello.
3. Permessi con privilegio minimo
I tecnici dovrebbero avere accesso a tutti i dati e segmenti di rete di cui hanno bisogno, ma a niente di più. Questo può essere fatto aderendo ai principi del privilegio minimo, in cui per impostazione predefinita vengono concessi solo i permessi più basilari, fornendo al contempo permessi separati per l’accesso degli utenti finali, il supporto remoto, le azioni di amministrazione, l’accesso non presidiato e così via.
Assicurati di rivedere regolarmente le autorizzazioni, soprattutto quando i ruoli cambiano, per garantire che gli utenti possano accedere solo a ciò di cui hanno bisogno.
4. Registrazione delle sessioni e audit trail
Mantenere registri chiari aiuta anche a dimostrare che i controlli funzionano come previsto. Questi registri devono conservare informazioni chiare su chi si è connesso, a quale dispositivo ha avuto accesso, quando la sessione è iniziata e terminata e, ove disponibile, l'attività rilevante della sessione. Anche se questi registri da soli non sono sufficienti per superare un audit, forniscono prove utili per dimostrare conformità e sicurezza.
5. Sicurezza degli endpoint e gestione delle patch
L'accesso remoto sicuro richiede una buona sicurezza degli endpoint. Ciò significa che i dispositivi a cui accedono i dipendenti devono essere correttamente aggiornati con le patch e allineati all’ultima versione, quindi una gestione efficace degli endpoint è essenziale. Se nei dispositivi mancano aggiornamenti di sicurezza o altre patch fondamentali, oppure se il software su di essi non è gestito, ciò può creare inutili rischi per la conformità e la sicurezza. Sono essenziali una corretta applicazione delle patch, la visibilità dell'inventario e flussi di lavoro di aggiornamento efficienti.
6. Applicazione delle policy e revisioni degli accessi
Avere le migliori policy di sicurezza al mondo non serve a nulla se non possono essere applicate. I team IT dovrebbero definire policy che stabiliscano chi può usare l'accesso remoto, a quali dispositivi può accedere, quando è consentito l'accesso non presidiato e come vengono revisionate le autorizzazioni, quindi implementare processi per garantire che le policy vengano seguite.
Questo richiede anche revisioni periodiche degli accessi per confermare che le autorizzazioni siano aggiornate e allineate alle esigenze e responsabilità attuali.
Come garantire la conformità SOC 2 con l'accesso remoto
Alla luce di questi controlli e requisiti, come possono i team IT supportare la conformità a SOC 2 durante l'implementazione di strumenti di accesso remoto? Anche se all'inizio può sembrare difficile, i team IT possono seguire un flusso di lavoro pratico per rafforzare i controlli, migliorare la visibilità e supportare la preparazione agli audit.
Definisci la tua policy di accesso remoto: Per prima cosa, devi avere una policy in atto. Questa dovrebbe coprire chi può usare l'accesso remoto, a quali sistemi può accedere, eventuali requisiti di approvazione e le regole per l'accesso presidiato o non presidiato.
Richiedi un'autenticazione forte: Successivamente, assicurati di avere un sistema di autenticazione solido. L'uso di MFA e SSO può aiutare a mantenere sicuri gli account, ma è anche importante che ogni utente abbia un account unico: non condividere le credenziali, per quanto possa sembrare comodo.
Applica controlli di accesso con privilegio minimo: Assicurati di seguire i principi del privilegio minimo quando concedi l’accesso remoto. L’accesso dovrebbe essere limitato in base al ruolo dell’utente, al gruppo di tecnici, al gruppo di dispositivi e alle esigenze aziendali, in modo che gli utenti possano accedere solo ai segmenti e agli strumenti di cui hanno bisogno.
Proteggi e monitora gli endpoint: Anche ogni endpoint dovrebbe essere protetto. Ciò significa disporre di un inventario aggiornato e di una chiara visibilità su ciascun dispositivo, insieme a patching automatizzato e una solida protezione degli endpoint.
Registra l'attività di accesso remoto: Assicurati che le sessioni remote vengano registrate correttamente. Questi registri dovrebbero indicare chi ha effettuato l'accesso a quale dispositivo, quando la sessione è iniziata e terminata e, ove disponibile, l'attività rilevante della sessione per supportare responsabilità e verifica di audit.
Rivedi regolarmente gli accessi: Quando i ruoli cambiano, anche i permessi devono cambiare di conseguenza. Assicurati di rivedere regolarmente i permessi di accesso e di avere policy in atto per la disattivazione degli utenti o la modifica dei loro permessi quando i ruoli cambiano.
Documenta le prove in modo continuo: Mantenere la documentazione probatoria è essenziale per superare gli audit. Questo dovrebbe includere policy, revisioni degli accessi, registri, cronologia delle patch, registri degli incidenti e report di configurazione, tutti elementi che possono aiutare a dimostrare sicurezza e conformità.
Testa e migliora il processo: Probabilmente le tue policy non saranno perfette al primo tentativo, né al secondo o al terzo. Testare, rivedere e adattare le policy nel tempo aiuta a migliorare la cybersecurity e a mantenere la conformità a SOC 2 anche quando esigenze e tecnologia cambiano.
Quali prove sull'accesso remoto possono supportare un audit SOC 2
Abbiamo parlato molto dell'importanza di raccogliere prove per i controlli e la sicurezza, ma cosa significa davvero? In genere, i revisori cercano prove che i controlli esistano, siano applicati in modo coerente e funzionino come previsto, quindi le prove dovrebbero rendere tutto questo chiaramente evidente.
Sebbene i requisiti relativi alle prove varino in base all'auditor, all'ambito e al design control, in genere includono:
La policy di accesso remoto stessa
Elenchi di accesso degli utenti
Assegnazioni di ruoli e autorizzazioni
Registri di configurazione MFA e SSO
Registri di revisione degli accessi
Registri di provisioning e deprovisioning degli utenti
Registri delle sessioni remote
Report dell’inventario degli endpoint
Report sullo stato delle patch
Avvisi di sicurezza e registri di remediation
Documentazione sulla risposta agli incidenti
Registri di accesso di vendor e terze parti (se applicabile)
In ogni caso, le prove più solide sono aggiornate, organizzate e collegate direttamente ai tuoi controlli. Mantenere registri chiari può rendere più efficiente la preparazione agli audit e aiutare i team a mostrare come i loro controlli hanno operato nel tempo.
Errori comuni nell'accesso remoto che rendono SOC 2 più difficile
Tuttavia, i team IT possono commettere errori durante la configurazione dell'accesso remoto, rendendo più difficile la conformità SOC 2. Anche se questi errori possono sembrare sensati sul momento, possono creare complicazioni o rischi per la sicurezza, quindi i team dovrebbero esserne consapevoli quando iniziano il loro percorso con l'accesso remoto.
Gli errori più comuni includono:
Trattare l’accesso remoto come un’eccezione, anziché come un flusso di lavoro regolamentato che devono gestire.
Consentire per impostazione predefinita un ampio accesso admin invece di applicare il principio del privilegio minimo e la sicurezza zero-trust.
Mancata separazione dell'accesso per assistenza remota dall'accesso continuo non presidiato.
Affidarsi al tracciamento manuale degli accessi invece di utilizzare strumenti di tracciamento automatizzati.
Aspettare l'audit per raccogliere log e report.
Mantenere ex dipendenti o vendor nei gruppi di accesso dopo la loro uscita.
Trascurare l’applicazione delle patch agli endpoint e la visibilità del software, il che può lasciare esposte delle vulnerabilità.
Avere policy che non corrispondono alle pratiche IT effettive.
Una delle cose più importanti da ricordare è che la preparazione al SOC 2 è più semplice quando i controlli di accesso remoto sono integrati nelle operazioni quotidiane, invece di trattarla come una cosa separata da verificare quando si avvicinano gli audit.
Come Splashtop aiuta a supportare un accesso remoto sicuro e la preparazione agli audit
Se stai cercando un accesso remoto sicuro mantenendo la conformità SOC 2, ti serve una piattaforma solida e affidabile, progettata tenendo conto della sicurezza e della conformità IT. Splashtop è progettato per aiutare i team IT a proteggere, gestire e monitorare l'accesso remoto in ambienti distribuiti, aiutando le aziende a soddisfare i requisiti di conformità SOC 2.
Splashtop aiuta i team a centralizzare l'accesso remoto, applicare controlli di accesso sicuri e mantenere la visibilità su endpoint remoti e sessioni remote. In più, con Splashtop AEM, i team IT possono ottenere visibilità sugli endpoint e automazione del patching per contribuire a mantenere controlli di sicurezza coerenti e ridurre il lavoro manuale sui dispositivi gestiti.
Splashtop offre:
Accesso remoto sicuro con permessi e autenticazione basati sull’utente.
Supporto per MFA e SSO/SAML per migliorare la sicurezza degli account.
Controlli di accesso granulari per utenti, tecnici e gruppi di dispositivi.
Registrazione delle sessioni remote per supportare i controlli di audit.
Opzioni di registrazione delle sessioni (dove appropriato) per mantenere registri chiari e responsabilità.
Gestione centralizzata sia per l'assistenza presidiata che per quella non presidiata.
Splashtop AEM per visibilità degli endpoint, patching automatizzato, inventario, avvisi e flussi di lavoro di remediation.
Rafforza la conformità a SOC 2 con un accesso remoto sicuro
L'accesso remoto non deve per forza creare inutili difficoltà nella preparazione a SOC 2. Con i giusti controlli di accesso, la sicurezza degli endpoint, il monitoraggio e la documentazione, i team IT possono supportare il lavoro da remoto in modo sicuro mantenendo al contempo una migliore preparazione agli audit.
Quando l'accesso remoto viene gestito con policy chiare, autenticazione forte, privilegio minimo e prove affidabili, può diventare uno strumento potente per supportare operazioni IT sicure e mantenere la conformità in materia di sicurezza. Con una soluzione di accesso remoto come Splashtop, i dipendenti possono lavorare da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo, mantenendo al sicuro account, reti e dati.
Pronto a rafforzare l’accesso remoto sicuro e supportare la preparazione alla conformità SOC 2? Inizia oggi con una prova gratuita di Splashtop.