L'aumento del lavoro da remoto e ibrido è stato un vantaggio per i dipendenti, ma anche un grattacapo per i team di sicurezza IT. I dipendenti possono lavorare anche in mobilità, spesso dai propri dispositivi in ambienti BYOD, con una flessibilità e un'accessibilità senza precedenti. Tuttavia, questo significa che i dispositivi dei dipendenti non sono sempre sulla rete aziendale, anche se devono comunque rispettare i requisiti di sicurezza dell’azienda.
Se l’IT non può verificare lo stato dei dispositivi, applicare controlli, risolvere i problemi e mantenere la visibilità, le policy scritte non valgono la carta su cui sono stampate. Quindi, come possono le aziende applicare da remoto le policy di sicurezza?
Con gli strumenti giusti, le aziende possono rafforzare la sicurezza degli endpoint, supportare gli sforzi di conformità e mantenere una visibilità migliore negli ambienti di lavoro remoto. Con questo in mente, vediamo quali policy i team IT devono applicare, cosa rende difficili da gestire i dispositivi remoti e come applicare le policy di sicurezza agli endpoint dei dipendenti.
Cosa significa applicare da remoto le policy di sicurezza?
L'applicazione remota delle policy consente all'IT di applicare e verificare i requisiti di sicurezza per gli endpoint remoti senza accedere fisicamente ai dispositivi.
Avere una policy IT scritta è un conto. Farle rispettare è un'altra cosa, che richiede visibilità, automazione, configurazioni adeguate, correzione e reportistica. Si tratta di un processo continuo che deve mantenere costantemente gli standard di sicurezza, non di una configurazione una tantum.
Le comuni policy di sicurezza che i team IT devono applicare sui dispositivi dei dipendenti
Sebbene le esigenze di sicurezza specifiche possano variare, esistono diverse necessità universali che i team IT applicheranno in tutte le aziende. Le policy di sicurezza più comuni includono:
Requisiti per la password e il blocco dello schermo.
Requisiti per l’aggiornamento del sistema operativo.
Requisiti di aggiornamento delle applicazioni di terze parti.
Stato del firewall e dell'antivirus.
Applicazioni software approvate e/o bloccate.
Inventario dei dispositivi e stato di proprietà.
Autorizzazioni di accesso remoto.
Impostazioni di crittografia e protezione dei dati.
Accesso utente e controlli del privilegio minimo.
Impostazioni di Wi‑Fi, VPN e proxy (se applicabili).
Perché è più difficile mantenere conformi i dispositivi dei dipendenti remoti
Diversi fattori contribuiscono alle sfide operative, soprattutto rispetto ai dispositivi utilizzati in ufficio, tra cui:
1. L'IT ha meno accesso diretto a ogni dispositivo
Quando i dipendenti lavorano in mobilità, i loro endpoint sono spesso disconnessi dalla rete aziendale. Ciò significa che per i team IT è più difficile accedervi quando necessario e potrebbero perdere le finestre di manutenzione, rendendo i controlli manuali impegnativi e poco affidabili.
2 . Lo stato del dispositivo può cambiare tra un controllo e l'altro
La conformità IT non è una condizione statica. I dispositivi possono diventare obsoleti, perdere aggiornamenti, modificare le impostazioni, installare software non autorizzato o comunque non essere più conformi. Di conseguenza, una visibilità continua è essenziale per garantire che la conformità venga mantenuta in ogni momento, anziché fare affidamento su verifiche puntuali.
3. Il follow-up manuale non è scalabile
Quando devi gestire più endpoint remoti, aspettarti che i dipendenti aggiornino e gestiscano manualmente i propri dispositivi è, nella migliore delle ipotesi, poco affidabile. Inviare email di promemoria e monitorare manualmente i problemi porta a un'applicazione incoerente e al rischio di errori umani; la chiave è usare strumenti che si adattino in modo affidabile alla crescita con processi ripetibili.
4. Strumenti diversi possono gestire parti diverse del flusso di lavoro
Le organizzazioni spesso utilizzano diversi strumenti nei propri flussi di lavoro, tra cui la gestione dei dispositivi mobili (MDM), il monitoraggio e gestione da remoto (RMM), software antivirus, assistenza remota e software di gestione delle patch. Tuttavia, farli lavorare insieme può essere una sfida. Gli operatori IT devono essere in grado di identificare i problemi e agire rapidamente, quindi l'utilizzo di una piattaforma unificata può aiutare a ridurre la complessità e migliorare la reattività.
Come applicare da remoto i criteri di sicurezza sui dispositivi dei dipendenti
Se vuoi applicare criteri di sicurezza su tutti i dispositivi remoti dei dipendenti, si può fare, ma ci sono alcuni passaggi chiave da seguire. Segui questi passaggi per creare un approccio più coerente e ripetibile all'applicazione delle policy di sicurezza su endpoint remoti:
1. Fai l'inventario di tutti gli endpoint gestiti
I team IT devono sapere quali dispositivi devono gestire prima di poter applicare le policy. Ciò significa che è essenziale disporre di un inventario aggiornato, preferibilmente con aggiornamenti automatici dell’inventario. Questo dovrebbe includere la proprietà del dispositivo, la versione del sistema operativo, il software installato, l'assegnazione dell'utente, la posizione e lo stato di gestione per facilitare l'ordinamento e la gestione.
2. Definisci i parametri di riferimento della sicurezza
Una volta che tutti i dispositivi sono noti, è anche importante stabilire le loro baseline di sicurezza. Questi dovrebbero tradurre i requisiti aziendali in impostazioni applicabili, tra cui stato delle patch, software approvato, stato del firewall, requisiti di accesso e così via.
3. Applica i criteri tramite gli strumenti di gestione degli endpoint
Una volta definite, le policy devono anche essere applicate da una posizione centrale anziché essere lasciate agli utenti finali. Strumenti come i software MDM o RMM, Microsoft Intune e gli strumenti di gestione degli endpoint possono aiutare ad applicare le policy di sicurezza su tutti gli endpoint.
4. Monitora la conformità in modo continuo
I team IT dovrebbero poter vedere quali dispositivi sono conformi, quali non sono conformi e perché. È preferibile farlo tramite dashboard centralizzate, avvisi automatici, report e informazioni sullo stato a livello di dispositivo.
5. Applica patch ai sistemi operativi e alle applicazioni di terze parti
La gestione delle patch è uno degli aspetti più importanti dell'applicazione delle policy sugli endpoint. I dispositivi nel tuo ambiente endpoint devono rimanere aggiornati, poiché i software obsoleti rischiano di esporre vulnerabilità. L’applicazione delle patch dovrebbe includere sia i sistemi operativi sia le applicazioni di terze parti per supportare i requisiti di sicurezza, ridurre l’esposizione evitabile e mantenere la conformità agli audit.
6. Automatizza la risoluzione dei problemi comuni
L'automazione è uno strumento potente per mantenere i dispositivi sicuri senza richiedere lavoro manuale. Con una buona automazione, puoi eseguire automaticamente attività comuni, tra cui attivare aggiornamenti, riavviare servizi o dispositivi, eseguire script, applicare modifiche e così via, mantenendo la sicurezza e liberando tempo agli agenti.
7. Usa l'assistenza remota quando l'automazione non basta
Se la sola automazione non è sufficiente per determinati endpoint o problemi, il software di supporto remoto aiuta i tecnici a indagare sui problemi, risolvere i guasti dei dispositivi e applicare correzioni da qualsiasi luogo. Questo rende l'assistenza più rapida e facilmente accessibile, indipendentemente da dove si trovino gli operatori.
8. Conserva la documentazione per audit e revisioni
L'applicazione dovrebbe includere prove a supporto di audit, revisioni e reportistica sulla conformità. Questo può includere log, report sullo stato delle patch, report di inventario e risultati delle policy, che aiutano i team IT a mostrare cosa è stato controllato, cosa è stato modificato e cosa richiede attenzione, oltre a dimostrare l'impegno per la sicurezza.
Dove si collocano MDM, UEM, Intune e la gestione degli endpoint
Ora vediamo alcuni strumenti comunemente utilizzati per garantire la sicurezza dei dispositivi. Ci sono diversi modi in cui i team IT possono gestire la sicurezza dei dispositivi da remoto, tra cui:
Strumenti MDM e UEM
Gli strumenti di Mobile Device Management e Unified Endpoint Management (UEM) sono comunemente utilizzati per registrare i dispositivi, applicare criteri di configurazione, gestire i dispositivi mobili e imporre requisiti di accesso. Questo li rende strumenti utili per gestire gli inventari e applicare la sicurezza, quindi rappresentano buone basi di riferimento per la sicurezza remota.
Microsoft Intune
Per gli ambienti incentrati su Microsoft, Microsoft Intune è uno strumento di gestione degli endpoint ampiamente utilizzato. Può aiutare ad applicare le policy di sicurezza, gestire la conformità dei dispositivi e supportare l'accesso condizionale, anche se i team potrebbero aver comunque bisogno di strumenti aggiuntivi per un'applicazione delle patch più rapida, una visibilità più approfondita sugli endpoint e la correzione remota.
Strumenti per la gestione degli endpoint e il supporto remoto
Con la gestione degli endpoint e gli strumenti di supporto remoto, i team IT possono mantenere la visibilità, applicare patch ai dispositivi e risolvere i problemi degli endpoint da qualsiasi luogo. Con software come Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), i team IT possono definire e applicare policy su tutti gli endpoint, con inventario automatico, patching e avvisi per mantenere la cybersicurezza.
Come Splashtop AEM aiuta ad applicare le policy di sicurezza degli endpoint
Quando i dispositivi dei dipendenti sono distribuiti in più sedi, Splashtop AEM aiuta i team IT a centralizzare la visibilità, automatizzare il patching e intraprendere azioni di correzione da remoto da un unico punto. Questo contribuisce a rendere l'applicazione delle policy più coerente negli ambienti di endpoint distribuiti.
Con Splashtop AEM, puoi:
1. Visualizza lo stato degli endpoint da un unico posto
Splashtop AEM consente ai team IT di monitorare endpoint e inventario da un'unica console, inclusi stato di salute degli endpoint, inventario, stato delle patch e postura di sicurezza. Questo offre la visibilità di cui i team IT hanno bisogno per gestire i dispositivi e applicare la sicurezza su tutti gli endpoint.
2. Applica patch ai dispositivi in tempo reale
La gestione automatizzata delle patch di Splashtop AEM aiuta i team IT ad aggiornare i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti su tutti i dispositivi, senza che gli utenti debbano installarli manualmente. Con questo, i team IT possono mantenere gli endpoint aggiornati e con le patch installate, applicando così le policy su tutti i dispositivi nel rispetto delle pianificazioni delle patch.
3. Identifica e dai priorità alle vulnerabilità
Con gli insight basati sui CVE di Splashtop AEM, i team IT possono comprendere meglio le vulnerabilità che interessano il loro ambiente e stabilire le priorità di quelle da correggere. Questo aiuta le organizzazioni a dare priorità alle attività di remediation e a supportare i flussi di lavoro di sicurezza e conformità con un contesto delle vulnerabilità più chiaro.
4. Automatizza i flussi di lavoro di risoluzione
Splashtop AEM porta la potenza dell'automazione ai team IT, rendendo i flussi di lavoro più rapidi ed efficienti. Ciò include automazione basata su policy, avvisi, scripting e azioni di correzione, progettati per risolvere i problemi comuni sugli endpoint. Questo riduce il lavoro manuale ripetitivo e aiuta ad applicare policy e impostazioni negli ambienti distribuiti.
5. Supporta i dispositivi da remoto quando i problemi richiedono un'indagine
Quando l’automazione da sola non basta, Splashtop offre anche accesso remoto e supporto, consentendo agli operatori IT di risolvere direttamente i problemi dei dispositivi da qualsiasi luogo. Con Splashtop, è facile accedere agli endpoint remoti e gestirli su tutti i dispositivi, migliorando la risoluzione dei problemi e i flussi di lavoro IT.
Best practice per creare un flusso di lavoro ripetibile per l'applicazione delle policy
Sebbene ci siano diversi fattori e variabili da considerare, abbiamo compilato un elenco di best practice per l’applicazione della cybersecurity. Le best practice includono:
Inizia dalle policy che gestiscono i rischi maggiori.
Usa i gruppi di dispositivi per applicare criteri in base al ruolo, al reparto o al livello di rischio.
Monitora continuamente i risultati delle policy, invece di affidarti a controlli periodici.
Automatizza le correzioni più comuni per le situazioni in cui il percorso di risoluzione è chiaro.
Tieni gli utenti fuori dall'applicazione ordinaria delle policy (ove possibile), così l’IT può occuparsene.
Rivedi le azioni non riuscite e i problemi ricorrenti per capire cosa è andato storto e migliorare il flusso di lavoro.
Mantieni registri e report per dimostrare la conformità IT e garantire la preparazione agli audit.
Rivedi le policy man mano che dispositivi, applicazioni e modelli di lavoro cambiano.
Applica criteri di sicurezza su tutti i dispositivi remoti con Splashtop AEM
Applicare le policy di sicurezza da remoto può essere difficile senza gli strumenti giusti, e le policy scritte sono utili solo quando possono essere applicate in modo coerente su tutti gli endpoint. Questo richiede visibilità, automazione avanzata, gestione delle patch, reportistica e altro.
Con Splashtop AEM, i team IT possono semplificare la gestione degli endpoint con patching in tempo reale, informazioni di sicurezza basate su CVE, inventario degli endpoint, avvisi e correzione da remoto. Questo aiuta i team a gestire i dispositivi remoti in modo più coerente, ridurre il lavoro di applicazione manuale e rafforzare la sicurezza degli endpoint e la preparazione agli audit.
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