Quanti endpoint remoti deve gestire il tuo team IT? Quando hai una forza lavoro remota, dispositivi di proprietà dei dipendenti registrati per la gestione o più sedi da supportare, gestire un ambiente distribuito può essere una sfida. Senza gli strumenti di gestione giusti, i tuoi team IT possono avere difficoltà con ritardi nelle patch, applicazione incoerente delle policy, visibilità limitata e altre sfide che possono compromettere sia l'efficienza che la sicurezza.
Fortunatamente, questo può essere risolto con il giusto software di gestione autonoma degli endpoint. Gli strumenti automatizzati possono aiutare i team IT a tenere il passo con il volume e la velocità delle patch e degli aggiornamenti, a gestire ambienti distribuiti e a migliorare il tempo di ripristino, a condizione che dispongano delle giuste funzionalità.
Tenendo presente ciò, esploriamo le caratteristiche principali della gestione autonoma degli endpoint, perché sono importanti e come valutarle durante le prove. Da lì, potrai valutare gli strumenti in modo coerente e scegliere il più adatto per la tua organizzazione.
Cosa rende la gestione degli endpoint "autonoma" nella pratica?
La gestione autonoma degli endpoint va oltre la pianificazione programmata delle patch. L'autonomia è una combinazione di visibilità continua, automazione guidata da policy e auto-riparazione, con barriere di controllo approvate dagli esseri umani per mantenere le azioni sotto controllo.
“Autonomo” tipicamente include:
Monitoraggio continuo degli endpoint e aggiornamenti sull'inventario.
Rilevamento automatico delle lacune, inclusi patch mancanti, app rischiose e configurazioni di sicurezza errate.
Risoluzione basata su policy, inclusi cosa succede, quando e su quali dispositivi.
Verifica e prove per dimostrare che le modifiche sono implementate correttamente
Quali sono le funzionalità di Patch e Vulnerabilità imprescindibili?
Quando si valutano le soluzioni, si vuole essere sicuri di sceglierne una che soddisfi questi criteri:
1. Può patchare in modo affidabile sia il sistema operativo che le app di terze parti?
La gestione automatica delle patch è importante per garantire che tutti gli endpoint siano aggiornati e sicuri. Tuttavia, alcune soluzioni di patching si concentrano solo su determinati sistemi operativi. Hai bisogno di uno strumento che possa coprire i sistemi operativi nel tuo ambiente e le app di terze parti su cui i tuoi utenti fanno affidamento, in modo da ridurre il ritardo delle patch ed evitare esposizioni evitabili da aggiornamenti mancati.
Una soluzione di gestione degli endpoint efficace può distribuire patch su tutti gli endpoint con un ritmo costante e un monitoraggio affidabile dello stato delle patch. Durante la valutazione, conferma la copertura esatta del sistema operativo e il catalogo di terze parti in una prova per evitare sorprese in seguito. Questo include la gestione di diverse versioni di app e patch, la verifica delle patch e la risoluzione dei fallimenti, e l'implementazione di controlli per riportare i dispositivi offline alla conformità delle patch quando si riconnettono.
2. Fornisce contesto e prioritizzazione dei rischi a livello CVE?
Le vulnerabilità e le esposizioni comuni (CVEs) sono minacce conosciute e documentate contro cui le aziende dovrebbero essere in grado di difendersi. Una buona soluzione di gestione autonoma degli endpoint include la visibilità basata su CVE e la capacità di dare priorità alla rimedio in base a segnali di rischio come gravità, ambito di esposizione e sfruttamento noto.
Inoltre, buoni strumenti di automazione possono utilizzare implementazioni mirate per affrontare le minacce conosciute e rilevate. Questo può migliorare il tempo di risposta e ridurre la finestra di esposizione trasformando la priorità in rimedio mirato, senza dover fare affidamento su un follow-up manuale per ogni dispositivo.
3. Gli aggiornamenti sono sicuri e controllati?
Il deployment delle patch dovrebbe essere un processo controllato, piuttosto che aggiornare ogni dispositivo in modo casuale o contemporaneamente. Buoni strumenti di gestione degli endpoint utilizzano il deployment delle patch basato su anelli, iniziando con un piccolo gruppo pilota di dispositivi e diffondendo l'aggiornamento in fasi per garantire che ogni endpoint sia correttamente aggiornato e che eventuali problemi siano affrontati.
Questo dovrebbe includere anche controlli robusti per le distribuzioni di patch, inclusa la possibilità di impostare e gestire finestre di manutenzione, abilitare i controlli di riavvio e definire regole di rinvio per ritardare una patch. Inoltre, una soluzione di gestione delle patch dovrebbe supportare flussi di lavoro di mitigazione per quei casi in cui un aggiornamento causa problemi.
Come fornisce lo strumento visibilità continua sugli endpoint?
Oltre alla gestione delle patch, la visibilità degli endpoint è essenziale per gestire e supportare correttamente i dispositivi remoti. I team IT devono essere in grado di sapere a colpo d'occhio quanti endpoint sono connessi, il loro stato di patch e di configurazione, quale software è installato e dove esistono lacune. Questo rende la visibilità continua un elemento non negoziabile.
1. Quale profondità dell'inventario si ottiene effettivamente?
La visibilità dell'endpoint inizia con un inventario chiaro e organizzato. Questo dovrebbe includere sia l'hardware (modelli di dispositivi, storage e build del sistema operativo) sia il software (app, versioni e l'ultima volta che erano online) per fornire una visione completa dell'ambiente aziendale. Inoltre, l'inventario dovrebbe tracciare i cambiamenti nel tempo, inclusi sia cosa è cambiato sia quando, per identificare punti di fallimento o attività sospette.
2. Puoi vedere lo stato operativo reale, non solo istantanee?
L'inventario dovrebbe includere stati aggiornati al minuto, compresi lo stato online vs. offline e l'ultima volta che ciascun dispositivo si è registrato. Se la tua visibilità cattura un momento nel tempo solo di tanto in tanto, non stai vedendo le informazioni più recenti e precise. Questo dovrebbe includere la conformità delle patch (ordinata per gruppo di dispositivi, OS, applicazione e/o finestra temporale) così come il modo in cui vengono gestite le eccezioni per i dispositivi che non possono essere patchati o che necessitano di ulteriori approvazioni.
Quali capacità di automazione contano di più e quali barriere prevengono danni?
Non tutte le soluzioni offrono le stesse capacità di automazione, quindi è essenziale trovare quella con gli strumenti di cui hai bisogno, oltre a barriere di sicurezza per mantenere l'automazione in linea e sicura. Tenendo ciò a mente, poni queste domande quando valuti gli strumenti di gestione degli endpoint:
1. Cosa può essere automatizzato in modo end-to-end?
Considera cosa può essere automatizzato e quanto impatta il flusso di lavoro. Per il rilevamento e la gestione delle minacce, ad esempio, dovrebbe comprendere il rilevamento, la rimediabilità e la verifica del flusso di lavoro.
Vorrai anche esaminare l'automazione basata su trigger che si attiva una volta soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio, se la soluzione di gestione degli endpoint rileva che manca una patch critica, ciò dovrebbe innescare una condizione per attivare il processo di patching.
Questo consentirà la risoluzione di problemi su larga scala senza inondare i team IT di ticket di supporto.
2. Quali controlli mantengono l'automazione sicura?
Per quanto utile sia l'automazione, l'automazione incontrollata è anche rischiosa. Pertanto, le soluzioni di gestione autonoma degli endpoint dovrebbero includere controlli e guide per mantenere l'automazione entro i limiti approvati.
Questo include passaggi di approvazione per azioni sensibili e politiche mirate per diversi gruppi, dispositivi e ruoli, e tracciabilità per ogni azione automatizzata. Queste funzionalità aiutano a mantenere trasparenti le azioni di automazione e includono controlli per garantire che gli esseri umani abbiano ancora un ruolo nell'approvare azioni importanti.
Quali reportistica e prove sono necessarie per dimostrare i risultati?
Quando sei sottoposto a un audit, vuoi poter estrarre rapidamente report e informazioni. Di conseguenza, desideri una piattaforma che fornisca report completi e registri chiari delle attività, non solo dashboard appariscenti. Questi report possono anche aiutarti a monitorare i miglioramenti nel tempo, come una risoluzione più rapida e finestre di esposizione ridotte.
Cerca report che includano:
Conformità alle patch nel tempo (inclusi trend, non solo lo stato attuale).
Visioni dell'esposizione CVE, ordinate per gruppo di endpoint.
Storia dei deployment e successi o fallimenti, insieme alle ragioni dietro eventuali fallimenti.
Opzioni di esportazione, incluse consegne programmate per gli stakeholder.
Si adatterà al tuo stack e scala senza aggiungere maggiore complessità?
La tua soluzione di gestione degli endpoint dovrebbe integrarsi con i sistemi che utilizzi già ed evitare di creare passaggi manuali aggiuntivi. Se ha difficoltà a connettersi e a lavorare con gli strumenti esistenti, ciò aggiungerà solo ulteriori complicazioni e renderà la vita più difficile per gli agenti IT, invece di facilitare il loro lavoro.
Valuta quanto segue quando guardi il software di gestione degli endpoint autonomi:
1. Integrazioni che riducono il lavoro manuale
L'obiettivo dell'automazione e delle integrazioni è ridurre il lavoro manuale che gli agenti IT devono gestire ogni giorno. Pertanto, desidererai cercare integrazioni con funzionalità che semplificano il lavoro e migliorano l'efficienza, incluse le funzionalità di identità e accesso (come controllo degli accessi basato su ruolo e privilegio minimo), i trigger ITSM o di ticketing e le funzionalità che si allineano e completano i tuoi strumenti di sicurezza esistenti.
2. Implementazione e gestione continua
Quando aggiungi una nuova soluzione al tuo insieme di tecnologie, dovrebbe essere facile da distribuire e gestire. Cerca una soluzione con un'implementazione leggera e un rapido ritorno sugli investimenti, distribuibile con il minimo disturbo. Vorrai anche considerare le tue forze lavoro remote e distribuite, inclusi la larghezza di banda, i fusi orari e i dispositivi fuori rete, per assicurarti che possa essere distribuita correttamente ovunque.
Cosa dovresti testare durante una prova o una demo?
Prove e dimostrazioni sono il miglior modo per ottenere un'esperienza diretta con qualsiasi soluzione stai considerando. Tuttavia, queste prove dovrebbero essere test approfonditi per garantire che la soluzione di gestione degli endpoint soddisfi tutte le tue esigenze, piuttosto che essere semplicemente 'abbastanza buona' o efficace in un ambiente molto generico.
Assicurati di testare quanto segue durante una demo:
Importa o scopri un set rappresentativo di dispositivi, comprese le combinazioni di sistemi operativi, dispositivi remoti e dispositivi on-site.
Conferma che l'inventario software sia accurato per un certo numero di endpoint e controlla a campione le versioni.
Identifica un piccolo insieme di aggiornamenti di terze parti mancanti e distribuiscili in fasi per testare le implementazioni.
Testa la gestione del reboot e il comportamento di rinvio dell'utente.
Scegli uno scenario CVE ad alto rischio e conferma che puoi trovare gli endpoint interessati, distribuire la rimediabilità e verificare la chiusura.
Simula un endpoint offline e osserva come si aggiorna e segnala il suo stato dopo il passaggio online.
Genera un rapporto di conformità o di evidenza delle patch che mostra la cronologia delle modifiche e i risultati.
Rivedere i registri di audit e i permessi dei ruoli per confermare una corretta governance dell'automazione sicura.
Come Splashtop AEM Supporta Queste Esigenze di Gestione Autonoma degli Endpoint
Se stai valutando strumenti in base ai criteri sopra, Splashtop AEM è un'opzione progettata per supportare in tempo reale il patching e la visibilità degli endpoint con automazione basata su policy. Aiuta i team IT a gestire e correggere i problemi sugli endpoint distribuiti da una console centralizzata.
Con Splashtop AEM, i team IT possono mantenere un inventario aggiornato e la visibilità su tutti gli endpoint connessi. Fornisce approfondimenti e avvisi sulle vulnerabilità basati su CVE, insieme a una gestione automatizzata delle patch e flussi di lavoro per la risoluzione, aiutando i team a dare priorità alle correzioni e a verificare i risultati con meno sforzo manuale.
Splashtop AEM fornisce:
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE tra gli endpoint, con prioritizzazione e informazioni azionabili.
Patch in tempo reale e distribuzioni automatizzate basate su anelli per ridurre lo sforzo manuale garantendo al contempo un rollout efficiente su dispositivi e gruppi.
Inventario e visibilità dell'hardware e del software.
Automazione e controlli di policy che supportano flussi di lavoro ripetibili e verificabili.
Inizia con Splashtop AEM
Quando valuti un software di gestione autonoma degli endpoint, devi guardare oltre l'etichetta e vedere come funziona come flusso di lavoro. Considera ogni passaggio, dalla visibilità alle decisioni e azioni alla verifica, per assicurarti che ogni fase abbia la giusta combinazione di automazione, binari di sicurezza e approvazione umana per mantenere sia l'efficienza che la sicurezza.
Con gli strumenti giusti di automazione, come Splashtop AEM, puoi ridurre lo sforzo manuale, migliorare la coerenza e ridurre tempo di esposizione identificando i problemi più velocemente e risolvendoli su larga scala. Questo aiuta a mantenere la conformità IT e a supportare i dipendenti remoti, il tutto senza aumentare il carico sui team IT.
Pronto a valutare Splashtop AEM rispetto alla tua checklist? Inizia una prova gratuita!