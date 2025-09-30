Il futuro del desktop, dei giochi e di Splashtop :)

Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Il futuro dei desktop, del gaming e di Splashtop

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

È stato un onore essere intervistato da Linux.com, il principale sito Linux con oltre un milione di visitatori unici mensili: Gli utenti Linux traggono vantaggio dal Desktop remoto di Splashtop.

Oltre a condividere il mio punto di vista sui desktop del futuro come cloud personali e sul futuro del gaming Linux/Android, ho condiviso la nostra capacità segreta di streaming desktop Linux uno-a-molti, con ogni flusso a prestazioni VNC 10X.... Arriverà su tutte le piattaforme nel prossimo futuro :)

Splashtop Delivers one-to-many Linux Desktop Streaming
Splashtop Delivers one-to-many Linux Desktop Streaming
Prova subito!
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop
Prova gratuita


Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

Several devices next to each other.
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Che cos'è un dispositivo remoto? Esempi, vantaggi e suggerimenti per la sicurezza

Ulteriori informazioni
An iPad tablet
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Accedi in remoto a un iPad dal Chromebook con Splashtop

Ulteriori informazioni
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Miglior software di accesso remoto al PC 2026: Basato sul tuo caso d'uso

Ulteriori informazioni
A desktop computer on a desk.
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Desktop Remoto: Accesso Remoto Sicuro, Supporto e Migliori Casi d'Uso

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog