Il futuro del desktop, dei giochi e di Splashtop :)

È stato un onore essere intervistato da Linux.com, il principale sito Linux con oltre un milione di visitatori unici mensili: Gli utenti Linux traggono vantaggio dal Desktop remoto di Splashtop.
Oltre a condividere il mio punto di vista sui desktop del futuro come cloud personali e sul futuro del gaming Linux/Android, ho condiviso la nostra capacità segreta di streaming desktop Linux uno-a-molti, con ogni flusso a prestazioni VNC 10X.... Arriverà su tutte le piattaforme nel prossimo futuro :)
Splashtop Delivers one-to-many Linux Desktop Streaming
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