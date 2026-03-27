L'applicazione delle patch è essenziale per mantenere la sicurezza e mantenere i sistemi aggiornati, ma aggiornamenti mal gestiti o mal programmati possono interrompere i dipendenti e creare frustrazione in tutta l'azienda.
Fortunatamente, queste interruzioni possono essere mitigate. Le interruzioni per gli utenti non sono causate solo dall'update, ma dalle distribuzioni senza un piano. Con fasi di rollout chiare, programmazione, segmentazione dei dispositivi e visibilità, è possibile distribuire aggiornamenti in un'organizzazione senza interrompere il lavoro.
Tenendo questo a mente, vediamo come distribuire le patch in modo che mantengano sicuri e aggiornati i dispositivi senza interrompere il lavoro, e come Splashtop AEM possa aiutare i team a gestire le patch in modo più efficiente su larga scala.
Perché le distribuzioni di patch diventano dirompenti
L'interruzione non è intrinseca al processo di patching stesso; deriva da una scarsa pianificazione ed esecuzione. Quando le patch vengono distribuite senza considerare come possano influenzare i dipendenti, può causare diverse interruzioni, tra cui:
Gli aggiornamenti vengono inviati nei momenti peggiori, come durante le riunioni, le sessioni di lavoro attive o altre ore critiche per il business.
I riavvii sono forzati prima che gli utenti possano salvare il loro lavoro o finire ciò che stanno facendo, facendo perdere loro progressi preziosi.
Le patch sono programmate senza considerare il carico di lavoro, causando il rallentamento dei dispositivi durante l'installazione.
Installazioni fallite o parziali creano problemi di follow-up che l'IT deve risolvere successivamente (o peggio, passano inosservate).
I dispositivi remoti e fuori rete mancano la finestra di distribuzione, risultando in livelli di patch inconsistenti e lavori di pulizia lasciandoli vulnerabili.
I Principi Fondamentali del Patching a Basso Impatto
Il patching senza interruzioni inizia con la mentalità giusta. Prima di entrare nel processo di distribuzione, è utile comprendere i principi che rendono il deployment delle patch più fluido per i team IT e gli utenti finali. A un livello alto, il patching di successo non riguarda solo l'invio rapido degli aggiornamenti. Si tratta di distribuirli in modo da ridurre le interruzioni non necessarie mantenendo comunque i sistemi sicuri e aggiornati.
1. Le patch dovrebbero essere pianificate tenendo conto dell'impatto sugli utenti
Le decisioni sul deployment delle patch dovrebbero tenere conto di come, quando e dove le persone effettivamente lavorano. Gli aggiornamenti spinti durante le ore di lavoro attive, le riunioni importanti o altri periodi critici di attività aziendale sono più inclini a interrompere la produttività e frustrare i dipendenti. Per ridurre le interruzioni, i team IT devono pensare oltre l'urgenza tecnica e considerare l'impatto reale del momento del deployment sulle persone che utilizzano quei dispositivi.
2. I rollout dovrebbero essere controllati, non standardizzati
Non tutti i dispositivi devono essere aggiornati nello stesso modo o nello stesso momento. Diversi utenti, dispositivi e tipi di patch comportano diversi livelli di impatto e urgenza per il business. Un rollout controllato aiuta i team IT ad applicare il giusto tempismo, sequenza e politica a ciascun gruppo invece di distribuire ogni aggiornamento a tutti i dispositivi contemporaneamente. Questo approccio riduce il rischio di interruzioni diffuse e semplifica la gestione delle patch in modo prevedibile.
3. La visibilità e il rimedio sono importanti quanto il deployment
Distribuire una patch è solo una parte del lavoro. I team IT devono anche sapere quali aggiornamenti sono stati installati con successo, quali dispositivi sono stati mancati e quali endpoint necessitano ancora di un follow-up. Senza una chiara visibilità e una rapida soluzione, anche un rollout ben programmato può creare problemi dopo la distribuzione. La capacità di identificare rapidamente i problemi e risolverli prima che si diffondano è una parte fondamentale per mantenere l'efficienza del patching e limitarne i disagi.
Come distribuire le patch senza distruzione per gli utenti
Con questi principi fondamentali in mente, è il momento di distribuire le patch sui tuoi endpoint. Se vuoi distribuire gli aggiornamenti in modo efficiente senza interrompere gli utenti, seguire questi sette passaggi assicurerà un deployment senza intoppi:
Passo 1: Segmentare gli endpoint prima della distribuzione
Il patching inizia raggruppando gli endpoint in base alla tolleranza alla discontinuità, all'impatto aziendale e all'urgenza della patch. Inizia identificando un gruppo pilota con un mix di tipi di dispositivi, quindi costruisci segmenti più ampi come postazioni condivise, laptop standard per dipendenti, dispositivi esecutivi e macchine ad alta sensibilità. Questi gruppi aiutano i team IT a prioritizzare gli aggiornamenti, applicare il giusto ritmo di distribuzione e programmare le patch nei momenti meno disturbanti per ogni tipo di endpoint.
Passo 2: Inizia con un gruppo pilota
Il primo segmento a ricevere gli aggiornamenti dovrebbe essere il gruppo pilota. Questo dovrebbe essere una piccola selezione di dispositivi che rappresentano una varietà di tipi di endpoint, sistemi operativi e dipartimenti, per aumentare la probabilità di rilevare problemi in anticipo. Assicurati di testare i dispositivi in questo gruppo per problemi di compatibilità, comportamento al riavvio, impatto sulle prestazioni e eventuali effetti collaterali imprevisti, in modo che possano essere risolti prima di espandere il deployment a gruppi più ampi di dispositivi.
Passo 3: Pianificare le finestre di distribuzione in base all'impatto sugli utenti
Il tempismo è tutto. Assicurati di programmare le distribuzioni in base all'uso del dispositivo, alla posizione e agli orari di lavoro per ridurre al minimo le interruzioni. Ad esempio, si consiglia di programmare gli aggiornamenti degli endpoint dell'ufficio dopo l'orario di lavoro o di scaglionare le distribuzioni per le organizzazioni distribuite. Questo aiuterà a minimizzare l'impatto diffondendo gli aggiornamenti in modo efficiente.
Passo 4: Definisci le regole di riavvio e le aspettative sull'esperienza utente
I dispositivi spesso hanno bisogno di riavviarsi prima che gli aggiornamenti siano installati completamente, quindi la gestione dei riavvii dovrebbe essere pianificata in anticipo. Questo include definire quando gli utenti devono essere notificati, quando i rinvii sono accettabili, quando sono necessari termini perentori e come gestire gli aggiornamenti in sospeso. Una chiara politica di riavvio aiuta a prevenire che gli utenti ritardino indefinitamente gli aggiornamenti riducendo allo stesso tempo le interruzioni non necessarie durante la giornata lavorativa.
Passo 5: Automatizzare il processo di rollout
L'applicazione delle patch non deve essere un processo manuale. Con una soluzione di gestione delle patch come Splashtop AEM, i team IT possono automatizzare il rilevamento, la pianificazione, il deployment e il monitoraggio continuo delle patch, rendendo più facile il rilascio degli aggiornamenti su larga scala. Utilizzando strumenti di gestione delle patch basati su policy, i team possono ridurre lo sforzo manuale e gestire gli aggiornamenti in modo più coerente senza dover gestire ogni deployment singolarmente.
Passo 6: Monitora lo stato delle patch durante il rollout
I team IT devono sapere quando le patch vengono installate correttamente e se ci sono errori o problemi. Questo richiede visibilità sugli endpoint e sullo stato delle loro patch per poter individuare e affrontare errori, installazioni pendenti e altri problemi. L'obiettivo è ottenere informazioni e visibilità in tempo reale, in modo da gestire le patch mentre gli aggiornamenti vengono distribuiti, anziché scoprire che una patch ha fallito dopo il fatto.
Passo 7: Risolvi le eccezioni senza creare una seconda ondata di interruzioni.
Quasi ogni distribuzione di patch comporterà eccezioni o altri problemi. I team IT dovranno riprovare le installazioni fallite, sollecitare riavvii e risolvere i problemi per garantire che le patch funzionino correttamente su tutti gli endpoint senza causare nuove interruzioni. Più velocemente i team possono risolvere i problemi, specialmente attraverso strumenti in background o azioni su più endpoint, meno è probabile che il patching crei una seconda ondata di disturbi. Solo quando ogni aggiornamento è completato e validato il lavoro è finito.
Errori comuni di distribuzione delle patch che interrompono gli utenti
Il deployment delle patch richiede pianificazione e preparazione. Quando le aziende trattano la patching come un ripensamento, possono commettere alcuni errori comuni che interrompono gli utenti e rallentano il lavoro. Tuttavia, con un po' di premeditazione, è facile evitare questi errori.
Gli errori comuni includono:
Aggiornare lo stesso ogni endpoint contemporaneamente, piuttosto che usare i rilasci distribuiti per i test.
Trattare tutti i dispositivi come se avessero lo stesso profilo di rischio e impatto aziendale, piuttosto che dare priorità agli endpoint ad alto rischio e critici per il business.
Ignorare la pianificazione dei riavvii fino a dopo il deployment della patch provoca riavvii dirompenti in tutta l'azienda.
Saltare la validazione pilota a causa della pressione del tempo può portare a errori non rilevati e problemi tecnici.
Aspettare troppo a lungo per confermare cosa è riuscito e cosa ha fallito, causa più problemi e una corsa per affrontare i fallimenti.
Utilizzo di strumenti o flussi di lavoro che creano visibilità ritardata, risanamento lento o troppo follow-up manuale.
Quali strumenti e funzionalità servono ai team IT per ridurre al minimo le interruzioni per gli utenti durante il patching
Per minimizzare efficacemente le interruzioni, i team IT necessitano di strumenti e controlli che forniscano le capacità di pianificazione, visibilità e follow-up richieste per distribuire le patch senza interrompere il lavoro. Questi includono:
1. Pianificazione flessibile e controllo dei rollout basati su policy.
I team IT dovrebbero essere in grado di controllare quando vengono distribuite le patch, quali gruppi le ricevono per primi e come viene gestito il timing tra gli endpoint. I controlli basati su policy aiutano a dare priorità a ciascuna patch secondo la politica aziendale, mentre una pianificazione flessibile garantisce che venga implementata in un momento conveniente.
2. Visibilità in tempo reale sullo stato delle patch
Se qualcosa va storto durante la distribuzione delle patch, i team IT devono saperlo immediatamente. La visibilità ritardata peggiora le interruzioni perché spesso i problemi vengono scoperti solo dopo che gli utenti ne sono già stati colpiti. Lo stato delle patch in tempo reale aiuta l'IT a identificare installazioni non riuscite, dispositivi mancanti e azioni in sospeso precocemente affinché i problemi possano essere affrontati prima che creino interruzioni più ampie.
3. Strumenti di riparazione rapida per errori e dispositivi mancanti
Quando la patch non riesce o un dispositivo viene trascurato, i team IT devono rimediare rapidamente. Ciò include tentare nuovamente le installazioni, avviare i riavvii e intraprendere altre azioni correttive senza fare affidamento su un lungo processo manuale. Più velocemente i team possono risolvere le eccezioni, meno è probabile che quei problemi si trasformino in interruzioni prolungate per i dipendenti.
4. Azioni e script da uno a molti per il lavoro di follow-up.
I team IT devono gestire un gran numero di dispositivi, quindi essere in grado di agire su più endpoint è prezioso. Le azioni one-to-many e il scripting consentono alle organizzazioni di gestire la pulizia, la rimediazione, i riavvii e altre attività di base senza gestire manualmente ogni dispositivo.
5. Funzionalità di risoluzione dei problemi in background
A volte i team IT hanno bisogno di risolvere problemi e gestire dispositivi mentre sono ancora in uso. È particolarmente comune negli ambienti remoti e ibridi, dove i dipendenti possono lavorare da diverse località e non possono consegnare in persona un dispositivo all'IT. In questi casi, la capacità di diagnosticare e risolvere i problemi relativi alle patch in background è preziosa perché aiuta l'IT a supportare gli endpoint senza creare un'altra interruzione per l'utente.
Come Splashtop AEM aiuta a ridurre le interruzioni degli utenti durante il deployment delle patch
Una gestione delle patch a bassa interruzione richiede gli strumenti giusti. È qui che Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) aiuta i team a distribuire le patch con maggiore coerenza, velocità e controllo riducendo al contempo le interruzioni inutili per i dipendenti.
Splashtop AEM offre gestione delle patch in tempo reale gestione delle patch e automazione basata su politiche, aiutando i team IT a rilevare, programmare, distribuire e monitorare le patch sugli endpoint in conformità con le politiche aziendali. Allo stesso tempo, fornisce ai team una visibilità centralizzata sullo stato delle patch tra i dispositivi in modo che possano identificare rapidamente ciò che è riuscito, ciò che è fallito e ciò che necessita ancora di interventi.
Con Splashtop AEM, i team IT possono automatizzare la gestione delle patch, ottenere una visione più chiara dello stato delle patch e rispondere rapidamente ai problemi con strumenti di background e azioni da uno a molti.
Per i team che già utilizzano Microsoft Intune, Splashtop AEM può integrare e migliorare Intune con patching in tempo reale più efficace, un follow-up più veloce e un supporto di patching più ampio per sistemi operativi e applicazioni di terze parti.
Per i team che utilizzano un tradizionale RMM, Splashtop AEM può anche fornire un approccio più strutturato al patching e alle azioni sugli endpoint quando un flusso di lavoro più leggero è più adatto.
Di conseguenza, i team IT possono mantenere i dispositivi più aggiornati con meno interruzioni per i dipendenti, meno ticket di supporto, completamento più rapido delle patch e minore rischio da aggiornamenti ritardati o mancati.
Distribuisci più velocemente senza interrompere il lavoro.
Non è necessario ritardare le patch per evitare interruzioni. Tutto ciò che serve è la giusta segmentazione, una tempistica intelligente e un rapido follow-up a qualsiasi problema, e puoi distribuire le patch in modo efficiente senza interrompere il lavoro.
Con Splashtop AEM, i team IT possono gestire il patching in modo più efficiente in ambienti distribuiti di endpoint. Splashtop AEM aiuta ad automatizzare la distribuzione delle patch attraverso i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti, facilitando il mantenimento aggiornato degli endpoint senza aggiungere lavoro manuale non necessario.
Questo significa che i dipendenti possono rimanere concentrati sul loro lavoro mentre l'IT mantiene aggiornati i dispositivi con meno disturbo.
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