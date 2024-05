Il miglior programma di accesso remoto per aiutare amici e familiari

Sophia Gibson è un'appassionata Customer Success Representative con la passione per la tecnologia innovativa. In qualità di account specialist del team Customer Success, sfrutta la sua esperienza per garantire che gli utenti ottengano il massimo dai loro prodotti Splashtop. Costruire solide relazioni con i clienti e offrire un valore eccezionale sono le sue parti preferite del lavoro. Al di fuori del lavoro, Sophia ama leggere e passare il tempo con la sua Yorkie da tè, Nina.