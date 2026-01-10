Provider di Servizi Gestiti,
Fornitori di Servizi Gestiti (MSPs) si affidano alla tecnologia di monitoraggio e gestione remota (RMM) per supportare e gestire più clienti. Tuttavia, le soluzioni RMM tradizionali non possono sempre soddisfare le esigenze e le sfide moderne.
Anzi, gli RMM tradizionali possono aggiungere complessità, peso e licenze eccessive. Il numero di strumenti utilizzati può aumentare i costi generali e la complessità, mentre i cicli di patch lenti e programmati rendono difficile mantenere il rispetto dei requisiti di conformità IT e risolvere le vulnerabilità.
Inoltre, le forze lavoro ibride di oggi hanno una gamma diversificata di sistemi operativi e dispositivi, specialmente per le aziende con politiche Bring Your Own Device (BYOD (portare il dispositivo)). Gli strumenti legacy semplicemente non sono stati creati per questa varietà di endpoint e non riescono a tenere il passo.
Gli MSP hanno bisogno di un modello operativo più semplice, preferibilmente con meno strumenti e fornitori disparati. Quindi, quali sono le migliori piattaforme RMM e alternative per i Provider di Servizi Gestiti di oggi,
Fornitori di Servizi Gestiti? Esploriamo.
Cosa significa realmente "Miglior RMM" per gli MSP focalizzati sulla consolidazione
Molti fornitori di RMM descriveranno la loro soluzione come il "miglior RMM", ma cosa significa davvero? Non esiste un'opzione "migliore" valida per tutti per gli RMM, ma ci sono certi elementi che qualsiasi grande soluzione RMM dovrebbe includere.
Per gli MSP che cercano di consolidare il loro stack tecnologico, queste funzionalità sono necessarie per ogni RMM "migliore":
1. Gestione delle patch in tempo reale su OS e app di terze parti
La gestione delle patch è una delle funzionalità di sicurezza informatica più essenziali per qualsiasi soluzione RMM. È altrettanto cruciale che la soluzione gestisca le patch in tempo reale sia su app che sistemi operativi per supportare completamente ogni endpoint e le sue applicazioni. Questo aiuta a garantire una protezione rapida e completa contro le vulnerabilità ogni volta che una nuova patch diventa disponibile.
2. Automazione che riduce il lavoro manuale dei tecnici
Molti aspetti del lavoro dei tecnici MSP coinvolgono compiti manuali ripetitivi. Tuttavia, con i giusti strumenti di automazione, puoi automatizzare questi compiti senza intervento manuale. L'automazione migliora l'efficienza e la velocità, riducendo tempo e sforzo su compiti ripetitivi e liberando tempo per lavori più importanti.
3. Visibilità centralizzata tra gli ambienti dei clienti
Quando gestisci più clienti e endpoint, può essere difficile ottenere una visibilità completa su di essi. Una buona piattaforma RMM dovrebbe fornire una visibilità centralizzata, consentendo agli MSP di monitorare e gestire ogni endpoint e ambiente cliente da un unico posto, piuttosto che passare costantemente da uno all'altro.
4. Flussi di lavoro ottimizzati per accesso remoto e supporto
Quando un MSP ha bisogno di accedere agli endpoint di un cliente per assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, il processo dovrebbe essere rapido e senza intoppi. Un accesso remoto ottimizzato è vitale per una gestione, manutenzione e supporto efficienti, quindi un sistema con accesso complesso e inaffidabile semplicemente non è sufficiente.
5. Distribuzione leggera e bassa manutenzione
Gli MSP vogliono dedicare tempo ai loro clienti, non mantenere e lottare con la loro piattaforma RMM. Una piattaforma leggera con bassi costi di manutenzione rende facile distribuire e utilizzare il sistema RMM in modo efficiente, senza richiedere tempo o sforzi eccessivi per mantenerlo in funzione senza problemi. Un'esperienza senza soluzione di continuità ed efficiente è essenziale.
6. Modelli di prezzo prevedibili che si adattano ai clienti
Gli MSP fanno affidamento sulle loro piattaforme RMM, quindi devono essere convenienti e scalabili. Quando un MSP acquisisce un nuovo cliente, dovrebbe essere facile scalare la sua piattaforma RMM per tenere conto del cliente e di tutti i loro endpoint. Allo stesso tempo, il prezzo dovrebbe essere prevedibile e privo di costi nascosti o sorprese per garantire che l'MSP possa sempre permetterselo.
Perché le piattaforme RMM tradizionali non sono adeguate per gli MSP che cercano consolidamento
Mentre le piattaforme RMM tradizionali erano una volta i migliori strumenti per il lavoro, la tecnologia è evoluta e non tutte le piattaforme hanno tenuto il passo. Di conseguenza, molte piattaforme semplicemente non possono soddisfare le esigenze degli odierni Provider di Servizi Gestiti, Fornitori di Servizi Gestiti.
Ad esempio, molte piattaforme RMM tradizionali si affidano ancora a cicli di check-in ritardati, piuttosto che al monitoraggio in tempo reale e alla gestione delle patch. Questi ritardi possono lasciare gli endpoint non aggiornati e vulnerabili, o consentire agli attaccanti di muoversi indisturbati, creando un rischio significativo per la sicurezza.
Inoltre, queste piattaforme tipicamente contengono grandi pacchetti di funzionalità non necessarie. Questi possono portare a un eccesso di tecnologia e funzionalità inutilizzate, il che a sua volta aumenta l'onere operativo e complica l'integrazione, mentre gli MSP pagano per caratteristiche di cui non hanno bisogno. Una soluzione snella e leggera è spesso la migliore.
L'ambiente aziendale moderno è cambiato, spostandosi verso un mondo dove il lavoro remoto e ibrido sono la norma, insieme a politiche BYOD (portare il dispositivo). Le vecchie piattaforme RMM spesso faticano a patchare diversi sistemi operativi e app di terze parti, e richiedono motori separati per accesso remoto, monitoraggio e supporto. Una buona piattaforma deve riunire tutto, in modo che gli MSP possano gestire facilmente tutto da un unico posto.
Un'alternativa moderna agli RMM per il consolidamento degli strumenti MSP
Fortunatamente, esistono alternative RMM che possono fornire monitoraggio, gestione e altro ovunque. Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) è una soluzione robusta e scalabile che offre controllo, automazione e visibilità su più endpoint remoti, rendendola una scelta popolare per gli MSP che cercano di consolidare i loro strumenti.
Cosa Rende Diverso Splashtop AEM
Splashtop AEM consolida la gestione degli endpoint, Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza tools, e accesso remoto in un'unica soluzione, completa di gestione patch automatizzata, controlli di sicurezza e monitoraggio degli endpoint. Le sue funzionalità di patching e automazione in tempo reale mantengono gli endpoint sicuri e aggiornati riducendo al contempo lo sforzo manuale richiesto per gestire più dispositivi disparati.
Splashtop AEM è progettato per funzionare su sistemi operativi Windows e Mac, rendendolo ideale per ambienti ibridi, distribuiti e BYOD (portare il dispositivo). Gli MSP che usano Splashtop AEM possono gestire facilmente tutti gli endpoint dei loro clienti da un unico posto senza dover gestire diversi strumenti o piattaforme.
Come Splashtop AEM riduce la proliferazione degli strumenti MSP
Uno dei vantaggi di Splashtop AEM per i Provider di Servizi Gestiti,
Fornitori di Servizi Gestiti è la capacità di ridurre la dispersione e il disordine degli strumenti (inclusi i costi associati). Poiché Splashtop AEM offre diverse funzionalità di gestione degli endpoint, come l'automazione delle patch e il monitoraggio degli endpoint, può sostituire strumenti standalone e aiutare a consolidare.
Questo riduce anche la dipendenza da suite RMM grandi e pesanti per l'automazione di base. Splashtop AEM include l'automazione per la risoluzione delle vulnerabilità, la gestione delle patch e la manutenzione degli endpoint, aiutando gli MSP a ridurre lo sforzo manuale e migliorare i tempi di risoluzione.
Utilizzando un'architettura single-agent che combina gestione degli endpoint e accesso remoto, Splashtop AEM riduce la necessità di più agenti e strumenti scollegati. Tutti questi endpoint sono visibili da un unico luogo, rendendo più facile supportare più clienti e aiutando gli MSP a ottenere una rapida risoluzione dei problemi e flussi di lavoro semplici di cui hanno bisogno.
Risultati che gli MSP ottengono con Splashtop AEM
Cosa possono aspettarsi gli MSP da Splashtop AEM? Ci sono diversi vantaggi nelle funzionalità e nella consolidazione che Splashtop AEM porta, tra cui:
Risposta più rapida alle vulnerabilità zero-day, abilitata dal patching in tempo reale e dalla visibilità delle vulnerabilità basata su CVE.
Ridurre le spese generali per i tecnici riducendo il numero di applicazioni e attività manuali che gestiscono.
Migliorata consistenza negli ambienti dei clienti, poiché tutti i tuoi strumenti sono consolidati in una soluzione di gestione degli endpoint unica.
Spesa per licenze ridotta grazie all'eliminazione degli strumenti duplicati.
RMM vs. Splashtop AEM: Quale approccio offre una migliore consolidazione per gli MSP?
Quando un decisore MSP vuole consolidare i suoi strumenti, ha delle opzioni. Possono investire in suite RMM che offrono una gamma di soluzioni o scegliere Splashtop AEM, che combina tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico pacchetto. Tuttavia, quando si confronta Splashtop AEM con le soluzioni RMM tradizionali, ci sono alcune differenze evidenti:
Soluzioni RMM tradizionali
Splashtop AEM
Consolidamento degli strumenti
Spesso richiedono più componenti aggiuntivi o integrazioni per accesso remoto, monitoraggio, avvisi, patching e automazione.
Una piattaforma unificata con accesso remoto integrato, monitoraggio degli endpoint, avvisi basati su eventi e automazione, riducendo così il numero di strumenti necessari agli MSP.
Esperienza di accesso remoto
L'accesso remoto è solitamente incluso e può richiedere licenze separate o strumenti di terze parti.
L'accesso remoto ad alte prestazioni di Splashtop è integrato nativamente in Splashtop AEM.
Distribuzione & Setup
L'installazione e il deployment possono essere complessi e coinvolgere più agenti e moduli.
Un design leggero a singolo agente semplifica l'onboarding e riduce le spese generali di gestione.
Automazione e scripting
Potente, ma spesso richiede competenze di codifica o flussi di lavoro complessi.
Flussi di lavoro di automazione semplici progettati per essere facili da usare.
Struttura dei costi
I costi per endpoint possono sommarsi, specialmente quando si aggiungono funzionalità come accesso remoto e moduli di sicurezza.
Una soluzione conveniente e consolidata con un'ampia gamma di funzionalità incluse senza richiedere strumenti o abbonamenti aggiuntivi.
Efficienza operativa
La proliferazione degli strumenti porta a tempi di formazione più lunghi, cambi di contesto e manutenzione estesa.
Operazioni ottimizzate con meno interfacce e ridotto carico amministrativo da un unico fornitore.
Scalabilità
La scalabilità richiede la gestione delle licenze tra diversi fornitori e strumenti.
Facilmente scalabile con una piattaforma che copre accesso remoto e gestione degli endpoint.
Quando gli MSP superano le suite RMM tradizionali
A volte è difficile capire quando un MSP ha superato la sua suite RMM finché non guardano indietro e vedono come la loro suite RMM li sta frenando. Se non sei sicuro che sia il momento di fare il cambio, considera quanto segue:
Il sovraccarico supera il valore? Se perdi più per gonfiamento di quanto guadagni dalle funzionalità, è il momento di cambiare.
Quanto tempo richiede l'applicazione delle patch? Quando l'applicazione delle patch è ritardata, espone i clienti a rischi; se i tuoi cicli di aggiornamento sono troppo lunghi, potrebbe essere necessario adottare una soluzione di gestione delle patch automatizzata.
Il tuo accesso remoto richiede strumenti separati? L'accesso remoto dovrebbe essere incluso nella tua gestione e monitoraggio remoti. Se hai bisogno di uno strumento separato per connetterti con gli endpoint dei clienti, Splashtop AEM può aiutarti.
Sai quanto paghi ogni mese? Quando i prezzi diventano imprevedibili o troppo cari, possono influire significativamente sui budget. Cerca una soluzione con un prezzo accessibile e prevedibile.
Naturalmente, è utile considerare anche le esigenze e le priorità aziendali. Ad esempio, se l'automazione in tempo reale e la correzione immediata sono essenziali, allora è il momento di una soluzione leggera come Splashtop AEM. Allo stesso modo, se hai bisogno di una soluzione veloce e semplice piuttosto che una carica di funzionalità eccessive, Splashtop AEM può soddisfare le tue esigenze.
Come gli MSP possono valutare il loro pacchetto per la consolidazione
Se sei un fornitore di servizi gestiti e ti stai chiedendo se il tuo pacchetto tecnologico è cresciuto troppo, è facile valutare e vedere. Seguire questi passaggi ti aiuterà a determinare se è il momento per la consolidazione.
Inventario degli strumenti per funzione e ridondanza: Se hai troppi strumenti ridondanti o inutilizzati, è un segno che è ora di consolidare.
Identifica le lacune degli SLA causate da cicli di patch lenti: Se i tuoi cicli di patch sono troppo lenti e lasciano i dispositivi non aggiornati per lunghi periodi, avrai bisogno di una piattaforma con gestione automatica delle patch.
Controlla il tempo trascorso a gestire il RMM: le soluzioni RMM dovrebbero far risparmiare tempo, non sprecarlo; se trascorri troppo tempo a gestire il tuo pacchetto, è un segnale che hai bisogno di qualcosa di più snello.
Identifica software sovrapposti: Se stai utilizzando più soluzioni, potrebbero avere funzionalità ridondanti, come accesso remoto, patching, monitoraggio o scripting. Se è così, l'unificazione è ormai prossima.
Effettua una valutazione affiancata: Confronta il tuo stack RMM con uno strumento di automazione moderno per determinare quale soddisfa meglio le tue necessità.
Valuta i fornitori: identifica quali fornitori migliorano il tempo per la risoluzione dei problemi, forniscono gli strumenti e le funzionalità di cui hai bisogno, e confrontali con il tuo pacchetto tecnologico attuale.
Il miglior percorso per gli MSP che cercano l'unificazione degli strumenti
Mentre gli RMM tradizionali possono funzionare per gli MSP che necessitano suite all-in-one legacy, molti stanno scoprendo che alternative più leggere basate su cloud offrono un ROI molto migliore e la velocità, facilità d'uso ed efficienza di cui hanno bisogno. Splashtop AEM è una di queste soluzioni, fornendo la gestione remota necessaria, patching automatico, monitoraggio degli endpoint e altro ancora, senza il carico degli strumenti RMM legacy.
Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il loro carico di lavoro. Questo include:
Patching automatizzato per sistemi operativi, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basate su CVE alimentati dall'AI.
Quadri di policy personalizzabili che possono essere applicati in tutta la rete.
Tracciamento e gestione degli inventari hardware e software su tutti gli endpoint.
Avvisi e rimedi per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino problematici.
Azioni in background per accedere a strumenti come gestori di attività e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
Prova Splashtop AEM e Scopri Quanto Puoi Consolidare
Se sei pronto per consolidare, puoi lasciare le tue piattaforme RMM e scoprire quanto sia facile Splashtop AEM a rendere la gestione remota. Esamina il tuo stack tecnologico e identifica quali strumenti usi realmente. Troverai che Splashtop AEM fornisce tutti in un unico pacchetto, rendendo il lavoro più facile ed efficiente per tecnici e clienti.
Vuoi provare Splashtop di persona? Inizia oggi con una prova gratuita.