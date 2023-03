Accedi al desktop remoto da un telefono

Effettuare una sessione di desktop remoto dal tuo dispositivo mobile è facile con Splashtop. Accedi al tuo computer da un telefono e controllalo in modo sicuro, ovunque tu sia.

Grazie al software per desktop remoto, il problema di dover essere fisicamente davanti al computer non esiste più. Ora, gli utenti che utilizzano il desktop remoto possono accedere ai propri computer da qualsiasi luogo.

E se non hai con te un computer portatile o un tablet per accedere al tuo computer desktop? Di solito, la maggior parte delle persone ha con sé solo uno smartphone. In un mondo in cui la connessione al computer è importante per il lavoro, la scuola e altri doveri, avere una soluzione che consenta di controllare in remoto il proprio computer desktop da un telefono è assolutamente necessario.

Con Splashtop, non è un problema! Puoi utilizzare il tuo telefono per accedere al tuo computer remoto da qualsiasi luogo. Inoltre, puoi controllare a distanza un computer dal tuo telefono in tempo reale mediante le connessioni veloci e sicure di Splashtop, in modo da poter svolgere qualsiasi compito con facilità. Apri i tuoi file, esegui qualsiasi applicazione, puoi fare qualsiasi cosa con Splashtop!

Desktop remoto da dispositivi mobili con Splashtop

Splashtop supporta connessioni remote a computer Windows, Mac e Linux da dispositivi Windows, Mac, iOS, Android o Chrome OS. Ciò significa che è possibile utilizzare il telefono per accedere in remoto al computer indipendentemente dal sistema operativo. Splashtop è interamente multipiattaforma.

Come funziona

Dopo aver configurato il desktop remoto Splashtop sul telefono, è possibile utilizzare l'app Splashtop in qualsiasi momento per avviare una sessione di desktop remoto sul computer. Sarà sufficiente aprire l'app e selezionare il computer a cui desideri accedere. Verrà quindi stabilita la connessione e vedrai lo schermo del tuo computer remoto in tempo reale tramite connessioni di qualità HD.

Potrai utilizzare l'interfaccia del tuo dispositivo mobile e la barra degli strumenti di Splashtop per controllare il computer da remoto. La barra degli strumenti è dotata di funzioni utili, come una tastiera, per passare da un display all'altro e molto di più.

Sono molte le possibilità di sfruttare Splashtop per accedere ai desktop remoti dai dispositivi mobili:

I lavoratori a distanza e ibridi possono accedere ai loro computer anche quando sono fuori sede

L'IT, l'assistenza e l'help desk possono fornire assistenza remota ai computer degli utenti dai loro telefoni.

Gli studenti possono accedere ai computer e alle postazioni di lavoro della scuola dai propri cellulari

Iniziare con Splashtop gratis

Fai in modo che tutti i tuoi computer siano accessibili dal tuo telefono. Accedi ai tuoi computer da qualsiasi luogo. Prova gratuitamente Splashtop, non è richiesta alcuna carta di credito né alcun impegno.

Inizia subito la tua prova gratuita per utilizzare il tuo telefono e accedere al tuo computer indipendentemente da dove ti trovi.

Inizia la prova gratuita