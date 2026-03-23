Accedi al desktop remoto da un telefono

Effettuare una sessione di desktop remoto dal tuo dispositivo mobile è facile con Splashtop. Accedi al tuo computer da un telefono e controllalo in modo sicuro, ovunque tu sia.
Grazie al software per desktop remoto, il problema di dover essere fisicamente davanti al computer non esiste più. Ora, gli utenti che utilizzano il desktop remoto possono accedere ai propri computer da qualsiasi luogo.
E se non hai con te un computer portatile o un tablet per accedere al tuo computer desktop? Di solito, la maggior parte delle persone ha con sé solo uno smartphone. In un mondo in cui la connessione al computer è importante per il lavoro, la scuola e altri doveri, avere una soluzione che consenta di controllare in remoto il proprio computer desktop da un telefono è assolutamente necessario.
Con Splashtop, questo non è un problema! Puoi usare il tuo telefono per accedere al computer remoto da qualsiasi luogo. Inoltre, puoi controllare un computer in remoto dal tuo telefono in tempo reale attraverso le connessioni veloci e sicure di Splashtop, in modo da completare facilmente qualsiasi attività. Apri i tuoi file, esegui qualsiasi applicazione, puoi fare tutto con Splashtop!
Desktop remoto da dispositivi mobili con Splashtop
Splashtop supporta connessioni remote a computer Windows, Mac e Linux da dispositivi Windows, Mac, iOS, Android o Chrome OS. Ciò significa che è possibile utilizzare il telefono per accedere in remoto al computer indipendentemente dal sistema operativo. Splashtop è interamente multipiattaforma.
Come accedere e controllare a distanza il tuo computer da un telefono
Dopo aver configurato il desktop remoto Splashtop sul telefono, è possibile utilizzare l'app Splashtop in qualsiasi momento per avviare una sessione di desktop remoto sul computer. Sarà sufficiente aprire l'app e selezionare il computer a cui desideri accedere. Verrà quindi stabilita la connessione e vedrai lo schermo del tuo computer remoto in tempo reale tramite connessioni di qualità HD.
Potrai utilizzare l'interfaccia del tuo dispositivo mobile e la barra degli strumenti di Splashtop per controllare il computer da remoto. La barra degli strumenti è dotata di funzioni utili, come una tastiera, per passare da un display all'altro e molto di più.
Sono molte le possibilità di sfruttare Splashtop per accedere ai desktop remoti dai dispositivi mobili:
I lavoratori a distanza e ibridi possono accedere ai loro computer anche quando sono fuori sede
L'IT, l'assistenza e l'help desk possono fornire assistenza remota ai computer degli utenti dai loro telefoni.
Gli studenti possono accedere ai computer e alle postazioni di lavoro della scuola dai propri cellulari
Passaggi per accedere a un PC da un telefono
1. Installa lo Splashtop Streamer sul tuo computer: Scarica e installa l'app Splashtop Streamer sul computer Windows o Mac che desideri accedere in remoto. Questa app funziona in background e consente un accesso sicuro e non supervisionata.
2. Configura il tuo account Splashtop: Crea un account Splashtop se non ne hai già uno. Usa le stesse credenziali di accesso sia sul tuo computer che sul dispositivo mobile per collegarli insieme.
3. Installa l'app Splashtop sul tuo telefono: Scarica l'app Splashtop Business o Personal dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android). Accedi utilizzando le tue credenziali Splashtop per visualizzare i tuoi computer connessi.
4. Avvia la sessione remota: Tocca il computer desiderato dalla lista dei dispositivi dell'app per avviare una sessione remota sicura. Lo schermo del tuo telefono mostrerà l'interfaccia del desktop e potrai controllarlo usando i gesti touch.
5. Interagisci con il PC remoto in tempo reale: Una volta connesso, puoi aprire file, eseguire applicazioni e persino trasmettere audio o video, proprio come se fossi fisicamente al computer.
In che modo Splashtop supera i problemi comuni con l'accesso desktop remoto sui dispositivi mobili
Quando accedi al tuo desktop remoto da un dispositivo mobile, potresti incontrare diverse sfide. Ecco come Splashtop affronta queste problematiche comuni:
Problemi di connettività: una connessione Wi-Fi instabile o segnali di rete deboli possono interrompere la sessione remota. I protocolli di connessione ottimizzati di Splashtop garantiscono un accesso affidabile anche su reti a bassa larghezza di banda, riducendo al minimo le interruzioni.
Lag di input: il lag tra gli input e la risposta del desktop remoto può essere frustrante. Splashtop riduce la latenza con lo streaming ad alte prestazioni, fornendo un feedback quasi istantaneo e rendendo più efficiente lavorare da remoto.
Sfide della risoluzione del display: il passaggio da uno schermo desktop di grandi dimensioni a un dispositivo mobile più piccolo può causare problemi di visualizzazione, ad esempio testi troppo piccolo o interfacce che non si adattano correttamente allo schermo. Splashtop risolve questo problema offrendo opzioni di risoluzione e ridimensionamento adattive che regolano automaticamente il display per adattarlo allo schermo del tuo cellulare, garantendo un'esperienza visiva fluida e intuitiva.
Navigazione touchscreen: l'utilizzo di un touchscreen al posto di di mouse e tastiera può essere meno preciso, in particolare quando si accede ad applicazioni desktop dettagliate o complesse. Splashtop migliora la navigazione touchscreen con controlli intuitivi, tra cui pinch-to-zoom, gesti di scorrimento e tastiere a schermo, semplificando l'interazione con il desktop remoto.
Problemi di sicurezza: quando si accede ai dati sensibili da remoto, la sicurezza è fondamentale. Splashtop protegge le tue sessioni con la crittografia AES a 256 bit e i protocolli TLS, garantendo che i tuoi dati siano sempre protetti da potenziali minacce. Inoltre, funzionalità come l'autenticazione dei dispositivi e l'autenticazione a due fattori aggiungono un ulteriore livello di sicurezza, offrendoti la massima tranquillità quando accedi al tuo desktop in movimento.
Affrontando efficacemente questi problemi, Splashtop garantisce che la tua esperienza di desktop remoto sui dispositivi mobili sia il più fluida, sicura ed efficiente possibile, permettendoti di lavorare da qualsiasi luogo in tutta sicurezza.
Perché scegliere Splashtop per l'accesso al desktop remoto da telefono?
Splashtop si distingue come la scelta ideale per l'accesso al desktop remoto da telefono grazie alle sue prestazioni superiori, alla facilità d'uso e alle solide funzionalità di sicurezza. Con Splashtop, otterrai uno streaming ad alta definizione con latenza minima, garantendo un'esperienza senza interruzioni sia che tu stia lavorando su attività complesse o effettuando semplici modifiche di documenti. L'interfaccia intuitiva dell'app è progettata per i dispositivi mobili, semplificando la navigazione e il controllo. Inoltre, Splashtop dà priorità alla sicurezza con la crittografia AES a 256 bit e l'autenticazione a più fattori, garantendo che i tuoi dati rimangano protetti durante ogni sessione.
Splashtop offre anche una serie di opzioni di personalizzazione, tra cui la risoluzione adattiva e i controlli touchscreen, per ottimizzare l'esperienza di desktop remoto su uno schermo più piccolo. Che tu stia gestendo il lavoro in mobilità, fornendo teleassistenza o semplicemente accedendo al tuo PC di casa, Splashtop offre una soluzione affidabile, sicura e facile da usare per tutte le tue esigenze di desktop remoto.
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