Migliore alternativa VNC — Splashtop controllo e accesso remoto

Che cos'è VNC?

Virtual Network Computing (VNC) è una tecnologia di condivisione desktop remoto utilizzata per l'accesso remoto e il controllo di computer da qualsiasi parte del mondo. VNC funziona essenzialmente condividendo lo schermo, la tastiera e il mouse del computer remoto con il computer locale.

VNC è alimentato da un protocollo specializzato chiamato remote frame buffer (RFB). Ciò funziona trasmettendo lo schermo del computer remoto (o del server VNC) al computer locale e contemporaneamente trasmette gli input al computer remoto. Visualizzando lo schermo del computer remoto tramite il visualizzatore VNC sul computer locale, è possibile controllarlo in remoto e visualizzare gli input.

Per anni, VNC è stato utilizzato dalle professioni aziendali che vogliono lavorare in remoto dal proprio computer di casa e dall'IT per fornire supporto ai propri clienti.

Perché si dovrebbe passare da VNC?

VNC ha più di 20 anni. Mentre VNC era il principale metodo di accesso remoto in passato, ora è obsoleto, lento e meno sicuro rispetto alle attuali soluzioni software di accesso remoto.

Il protocollo VNC richiede grandi quantità di dati durante le sessioni remote. Questo uso elevato della larghezza di banda rallenta la velocità di connessione, soprattutto in caso di connessioni Internet più lente. Ciò può rendere difficile il controllo remoto di un computer in quanto gli ingressi e ciò che vedi sul visualizzatore VNC non sono sincronizzati o registrati in tempo reale.

Per quanto riguarda la sicurezza, molti prodotti VNC Viewer non dispongono di funzioni di sicurezza integrate, lasciando i dati non protetti dalle minacce. Ad esempio, se uno dei tuoi clienti ha un virus, l'intera rete potrebbe essere compromessa.

Infine, VNC richiede più sforzo per configurare rispetto allo strumento desktop remoto di oggi. Per configurare, è necessario installare il client VNC e il software server necessario sui computer. Quindi, per abilitare le connessioni, è necessario disporre di porte aggiuntive sui computer client e server. È inoltre necessario assicurarsi che il firewall sul lato server consenta le connessioni a qualsiasi porta utilizzata per le connessioni remote. Questo intero processo può essere difficile, soprattutto per i professionisti del supporto che hanno bisogno di accedere al computer per assistenza immediata.

Detto questo, se stai usando RealVNC, TightVNC, UltraVNC, VNC Connect, Apple Remote Desktop, o qualsiasi altro visualizzatore VNC, allora ecco la migliore soluzione alternativa per te.

Migliore alternativa a VNC — Splashtop

Lesoluzioni di supporto remoto e desktop remoto Splashtop sono le migliori alternative ai VNC. Splashtop utilizza un protocollo proprietario che è in grado di stabilire connessioni remote veloci che forniscono video e audio ad alta definizione in tempo reale.

Splashtop è anche più facile da configurare. Non dovrai più preoccuparti delle porte. Il software Splashtop consente un facile accesso remoto attraverso l'app Splashtop. Inoltre, tutte le connessioni sono criptate con TLS e AES a 256 bit. Ulteriori funzioni di sicurezza come l'autenticazione a due fattori e le opzioni di password di secondo livello aiutano a garantire la sicurezza dei tuoi dati.

Tutte le soluzioni Splashtop di seguito sono multipiattaforma e supportano i sistemi operativi più utilizzati, inclusi Windows, Mac, iOS e Android. Tutti offrono un rapido accesso al telecomando e sono facili da configurare e utilizzare.

Ecco le migliori soluzioni Splashtop basate sul caso d'uso:

Splashtop Business Access

Ideale per singoli e piccoli team che desiderano accedere in remoto ai propri computer.

Accedi ai tuoi computer Windows e Mac da un numero illimitato di dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Controlla il computer che vuoi usare come se fossi seduto davanti ad esso. Completa le tue attività con facilità, apri qualsiasi file o applicazione, trasferisci file e altro ancora.

Splashtop Remote Support

Ideale per MSP e IT che devono monitorare, gestire e disporre di accesso remoto automatico ai propri computer gestiti per fornire supporto.

Gestisci i tuoi computer Windows e Mac con Splashtop Remote Support. Connessione remota in qualsiasi momento, anche senza la presenza di un utente finale. Gestisci e raggruppa più utenti e computer per una migliore organizzazione.

Splashtop SOS

Ideale per l'assistenza e l'Help Desk che devono fornire assistenza rapida e su richiesta ai dispositivi dei propri clienti nel momento in cui è necessaria l'assistenza.

Accedi e supporta in remoto un numero illimitato di computer, tablet e dispositivi mobili con Splashtop SOS. Connettiti al dispositivo dei tuoi clienti con un semplice codice di sessione. Vedere e controllare il proprio dispositivo in tempo reale.

