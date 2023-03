Splashtop permet l'accès à distance aux applications vidéo Adobe Creative Cloud

Splashtop offre aux utilisateurs de produits vidéo et audio Adobe Creative Cloud un accès à distance performant à leur poste de travail, leur permettant ainsi de travailler depuis leur domicile.

SAN JOSE, Californie, 30 juillet 2020 – Splashtop Inc., un leader des solutions d’accès et d’assistance à distance, a annoncé qu’il était devenu membre de la communauté des développeurs Adobe® Exchange. La société fournit des solutions qui permettent aux utilisateurs d’accéder à distance aux applications de bureau Adobe Creative Cloud® instantanément et en temps réel à partir de n’importe quel appareil, ce qui leur évite d’avoir à se rendre au bureau pour utiliser des ordinateurs puissants et des logiciels vidéo et audio numériques avancés.

Une expérience d'accès à distance supérieure pour les utilisateurs d'Adobe

"Les créateurs dans les secteurs des médias, du divertissement, de l'architecture et d'autres industries, veulent un accès à distance performant à leurs produits vidéo et audio Adobe. Mais il n'est pas pratique de disposer d'une installation informatique robuste chez tout le monde, et le retard des connexions à distance nuit à la productivité", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Grâce à notre collaboration avec Adobe, nous permettons aux utilisateurs de tirer parti de la puissance des ordinateurs haut de gamme et des applications vidéo Creative Cloud à distance, en temps réel, en utilisant le logiciel d'accès à distance de Splashtop".

Avec Splashtop, les utilisateurs bénéficient de sessions à distance haute performance qui peuvent diffuser même UltraHD/4K avec une faible latence. Splashtop offre des performances supérieures en optimisant son moteur d’encodage et de décodage pour tirer parti de la dernière accélération matérielle d’Intel, NVIDIA et AMD. Ce faisant, Splashtop a porté les performances d’accès à distance à un niveau supérieur tout en réduisant l’utilisation du processeur de plus de 50%, ce qui rend plus de marge de traitement disponible pour des applications telles qu’Adobe Premiere Pro®, After Effects®, Character Animator et Adobe Audition®. Les utilisateurs peuvent accéder à ces applications qui se trouvent sur leurs postes de travail Windows et Mac, à partir de n’importe quel ordinateur ou appareil mobile. Splashtop offre également un support multi-moniteurs, permettant aux utilisateurs d’accéder à distance et de diffuser plusieurs moniteurs en même temps. Les utilisateurs peuvent éditer des vidéos à distance, créer des effets visuels, dessiner des dessins 3D, produire des animations, développer des jeux, rendre des fichiers et bien plus encore comme s’ils étaient assis devant l’ordinateur distant.

Splashtop offre un déploiement dans le nuage ainsi que sur site, répondant à différents niveaux de sécurité et de conformité. L'authentification à plusieurs facteurs, l'authentification des dispositifs et le cryptage TLS/SSL sont intégrés pour un accès à distance sécurisé. Une fonction d'authentification unique (SSO) est également disponible, avec une intégration avec ADFS, Azure AD, JumpCloud, Okta, OneLogin, Workspace ONE et TrustLogin pour améliorer et simplifier la gestion des mots de passe pour les équipes informatiques et les utilisateurs.

"Depuis le début de la pandémie, nos clients cherchent des moyens d'accéder aux applications vidéo et audio d'Adobe sur leurs postes de travail Windows et Mac depuis leur domicile", a déclaré Sue Skidmore, responsable des relations avec les partenaires, Adobe Video. "Avec Splashtop, les clients d'Adobe peuvent utiliser en toute sécurité leurs ordinateurs personnels, Android, iOS et les appareils Chromebook pour travailler de manière productive, en dehors de leurs bureaux. Splashtop a également une option de déploiement sur site, et certains clients préfèrent cela."

Solutions d'accès à distance dans le nuage et sur site

Splashtop Business Access offre les meilleures solutions d’accès à distance pour les utilisateurs individuels, les équipes et les organisations. Les utilisateurs peuvent contrôler à distance tout ordinateur Windows, Mac ou Linux instantanément depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile. Il dispose d’un ensemble complet de fonctionnalités, notamment la prise en charge de plusieurs moniteurs, le transfert de fichiers, l’impression à distance, le chat, et bien plus encore. Une intégration SSO/Active Directory est disponible pour les entreprises. Les tarifs commencent à €4.58 par mois et des remises quantitatives sont disponibles.

Essayez gratuitement Splashtop Business Access .

Contactez Splashtop pour les solutions d'entreprise ou d'accès à distance hébergé sur site.

À propos de Splashtop

Basé dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de support à distance pour les professionnels, les MSP, les services informatiques et les services d’assistance. Splashtop est une alternative populaire au VPN/RDP, au VNC, à la passerelle RD et à d’autres logiciels d’accès à distance. Plus de 30 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop dans le monde.