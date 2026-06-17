La gestion des endpoints est devenue plus difficile à maîtriser à mesure que les environnements IT gagnent en distribution, en complexité et en criticité sur le plan de la sécurité. Les équipes sont responsables d’un plus grand nombre d’appareils, d’applications, de vulnérabilités et de besoins de support, souvent sans disposer de plus de temps ni de ressources.
De nombreuses organisations ont investi dans des outils d’automatisation et de gestion des terminaux, mais le travail au quotidien reste réactif. Les équipes IT et les MSPs doivent toujours gérer les retards de correctifs, passer d’une console à l’autre, vérifier si les mises à jour ont fonctionné et répondre aux problèmes des terminaux une fois qu’ils ont déjà causé des perturbations.
Une nouvelle étude Splashtop, basée sur une enquête menée auprès de 250 professionnels IT et MSP, a révélé que de nombreuses équipes sont bloquées dans un état intermédiaire. Elles ont commencé à moderniser la gestion des terminaux, mais des workflows fragmentés, une automatisation incohérente et une visibilité limitée rendent la maintenance de routine, le déploiement des correctifs, le dépannage et la remédiation plus réactifs qu’ils ne devraient l’être.
À quoi ressemble aujourd’hui une gestion réactive des endpoints
La gestion réactive des endpoints ne signifie pas nécessairement qu’une équipe manque d’outils ou d’automatisation. Le plus souvent, cela signifie que l’équipe s’appuie encore sur des suivis manuels, une visibilité retardée et des workflows déconnectés pour maintenir la sécurité et la stabilité des endpoints.
1. Trop de temps consacré à la maintenance de routine
Les tâches courantes sur les terminaux peuvent vite prendre le dessus sur la semaine. Les équipes IT doivent vérifier l’état des correctifs, valider les mises à jour, examiner l’état de santé des appareils, résoudre les échecs et assurer le suivi des problèmes récurrents.
Les recherches de Splashtop ont révélé que les équipes IT et les MSPs consacrent en moyenne 53 % de leur temps à la maintenance de routine des endpoints. Lorsque plus de la moitié de la capacité de l’équipe est consacrée à la maintenance, il reste moins de temps pour les améliorations de la sécurité, l’optimisation des processus et les tâches IT à plus forte valeur ajoutée.
2. Trop d’outils pour des problèmes simples
Le travail sur les endpoints devient également réactif lorsqu’un seul problème nécessite trop de systèmes pour être résolu. Un technicien peut avoir besoin d’un outil pour l’inventaire, d’un autre pour l’état des correctifs, d’un autre pour le dépannage et d’un autre pour l’accès à distance.
Chaque transfert ajoute de la friction. Le contexte se perd, le travail se répète et il devient plus difficile de vérifier le succès de la remédiation.
3. Trop de travail en dehors des heures de bureau
Le travail réactif déborde souvent sur les soirées et les week-ends, car les problèmes sont découverts tardivement ou nécessitent une intervention manuelle urgente.
Les recherches de Splashtop ont révélé que les équipes passent en moyenne 12,6 heures par semaine à réagir à des problèmes imprévus sur les terminaux. Une partie du travail en dehors des heures normales est inévitable, notamment pour les mises à jour critiques. Mais lorsque cela devient habituel, cela révèle un besoin plus profond de meilleure visibilité, de contrôles d’automatisation plus robustes et de workflows de remédiation mieux connectés.
L’état intermédiaire : pourquoi les efforts de modernisation stagnent
La plupart des équipes IT ont déjà commencé à moderniser la gestion des endpoints. Elles ont déjà des outils en place, elles ont automatisé certaines tâches et elles disposent de processus pour les correctifs, la supervision et le support.
Le problème, c’est que ces améliorations se font souvent par étapes. L’automatisation peut fonctionner pour certaines tâches, mais nécessite toujours une vérification manuelle. Le statut des correctifs peut être disponible, mais avec retard ou réparti entre plusieurs outils. Les problèmes sur les terminaux peuvent encore nécessiter plusieurs transferts avant d’être entièrement résolus.
Les recherches de Splashtop ont révélé que la plupart des organisations sont bloquées dans cet état intermédiaire d’automatisation partielle. Elles ont investi dans la modernisation, mais des outils fragmentés et des workflows incohérents les empêchent de réaliser pleinement les gains opérationnels.
Cet état intermédiaire se présente souvent ainsi :
L’automatisation existe, mais uniquement pour certaines tâches
Le statut des correctifs est visible, mais les rapports sont retardés ou fragmentés
Les problèmes de terminaux nécessitent des transferts entre plusieurs outils
La remédiation dépend d’un suivi manuel
Les responsables IT ont du mal à vérifier si l’automatisation a fonctionné
Ces lacunes rendent la gestion des terminaux plus difficile à faire évoluer. L’équipe est peut-être plus avancée qu’avant, mais le travail quotidien reste réactif parce que le flux de travail n’est pas entièrement intégré.
Pourquoi l’automatisation partielle ne réduit pas toujours la charge de travail IT
L’automatisation peut réduire les efforts manuels, mais uniquement lorsque les équipes peuvent l’appliquer de manière cohérente et en vérifier les résultats. Lorsque l’automatisation se limite à des tâches isolées, elle peut encore laisser aux équipes IT le même travail de suivi qu’elles cherchaient à éviter.
1. L’automatisation sans visibilité crée de l’incertitude
Si l’IT ne peut pas voir ce qui s’est passé après l’exécution d’une action automatisée, le flux de travail reste incomplet. Les équipes doivent savoir quels endpoints ont été ciblés, quelles actions ont réussi, lesquelles ont échoué et ce qui nécessite une attention ensuite.
Sans cette visibilité, l’automatisation crée un élément de plus à vérifier. Les équipes IT doivent toujours confirmer le statut des correctifs, enquêter sur les échecs et vérifier manuellement les résultats avant de pouvoir faire confiance au processus.
2. L’automatisation sans politique crée des incohérences
Les scripts ponctuels et l’automatisation basée sur des tâches peuvent résoudre des problèmes immédiats, mais ils sont plus difficiles à déployer à grande échelle dans un environnement de terminaux en croissance.
L’automatisation pilotée par des politiques offre aux équipes une méthode plus cohérente pour gérer le déploiement de correctifs, la remédiation et les actions sur les terminaux par groupe d’appareils, niveau de risque, calendrier ou besoin métier. Cette cohérence est importante, car la gestion des terminaux repose sur des workflows reproductibles, et non sur des corrections isolées.
3. L’automatisation sans confiance freine l’adoption
De nombreuses équipes sont prêtes à automatiser davantage, mais elles ont d’abord besoin des bons contrôles. Cela comprend la définition du périmètre des actions par appareil ou par groupe, l’exigence d’une approbation pour les actions sensibles, la conservation des journaux d’audit et la création de rapports sur les résultats.
Sans ces garde-fous, les équipes peuvent se limiter à automatiser les tâches à faible risque. Le résultat est un modèle d’automatisation partielle dans lequel certaines tâches sont plus rapides, mais où le workflow global des terminaux reste réactif.
Le coût opérationnel du maintien d’une approche réactive
La gestion réactive des terminaux ne fait pas que ralentir les équipes. Elle mobilise des ressources, augmente les coûts de main-d’œuvre et rend les tâches liées à la sécurité plus difficiles à contrôler.
Les recherches de Splashtop ont révélé que les entreprises consacrent en moyenne 133 K$ par an à la main-d’œuvre de maintenance des terminaux. Le rapport a également révélé que les retards de correctifs sont liés à des incidents de sécurité, à des impacts sur l’assurance cyber, à des temps d’arrêt et à des constatations d’audit, montrant à quel point les défis de maintenance des terminaux peuvent rapidement devenir des préoccupations à l’échelle de l’entreprise.
Ces résultats découlent souvent des mêmes schémas opérationnels : outils fragmentés, visibilité limitée, automatisation incohérente et suivi manuel excessif.
Lorsque la gestion des terminaux reste réactive, les équipes IT passent plus de temps à courir après les problèmes une fois qu’ils surviennent.
Ce qu’il faut pour évoluer vers une gestion proactive des terminaux
Évoluer vers une gestion proactive des endpoints commence par l’identification des lacunes dans les workflows qui maintiennent les tâches de routine dans un mode réactif. Le rapport complet détaille davantage les évolutions opérationnelles, mais la plupart des équipes peuvent commencer par se concentrer sur quelques domaines clés.
Consolidez les workflows des endpoints lorsque c’est possible: réduisez les transferts inutiles entre les outils utilisés pour les correctifs, l’inventaire, le dépannage, le reporting et le support à distance.
Améliorez la visibilité des endpoints en temps réel: offrez aux équipes IT une vue plus claire de l’état des correctifs, des vulnérabilités, de l’état de santé des endpoints et des résultats des remédiations.
Passez de l’automatisation des tâches à une automatisation pilotée par des politiques: standardisez la manière dont les correctifs, scripts, alertes et actions de remédiation sont appliqués sur les appareils, groupes et niveaux de risque.
Instaurez la confiance grâce aux contrôles et aux rapports: utilisez le cadrage, les approbations, les journaux d’audit et le reporting des résultats afin que l’automatisation puisse évoluer avec plus de confiance.
Associez la détection à la remédiation: aidez les équipes à passer de l’identification d’un problème à sa résolution sans changement d’outil inutile, sans reprise manuelle ni perte de contexte.
Ces améliorations ne doivent pas nécessairement se faire d’un seul coup. Même des progrès progressifs peuvent réduire le travail réactif lorsque les équipes se concentrent sur les workflows qui consomment le plus de temps et créent le plus de risques.
Comment Splashtop AEM aide les équipes à sortir de l’impasse
Splashtop AEM aide les équipes IT à réduire le travail réactif sur les terminaux en réunissant visibilité, automatisation, correctifs et remédiation dans un workflow plus connecté.
Au lieu de s’appuyer sur des outils déconnectés pour vérifier l’état des terminaux, déployer des mises à jour, enquêter sur les problèmes et agir, les équipes peuvent gérer les principales opérations sur les terminaux depuis un seul endroit. Cela permet de réduire les transferts, d’améliorer le suivi et de donner à l’IT une vision plus claire de ce qui nécessite une attention.
Avec Splashtop AEM, les équipes peuvent :
Consultez l’état de santé des terminaux, le statut des correctifs et les détails système depuis des tableaux de bord centralisés
Automatiser la gestion des correctifs de l’OS et des logiciels tiers
Identifier et hiérarchiser les vulnérabilités grâce à des informations basées sur les CVE
Appliquer des actions d’automatisation et de remédiation basées sur des politiques
Suivez l’inventaire matériel et logiciel sur l’ensemble des appareils gérés
Passez de la visibilité sur les terminaux au support à distance lorsqu’un dépannage pratique est nécessaire
Avec Splashtop AEM, les équipes peuvent voir ce qui se passe, agir plus rapidement sur les problèmes des terminaux et confirmer les résultats avec moins de suivi manuel. Cela permet de faire évoluer les opérations sur les terminaux, d’une maintenance réactive vers un modèle plus maîtrisé et proactif.
Télécharger le rapport de recherche complet
De nombreuses équipes IT ont déjà commencé à moderniser la gestion des terminaux, mais le travail semble encore réactif lorsque les outils, l’automatisation et la visibilité ne sont pas entièrement connectés. La maintenance de routine prend trop de temps, l’application des correctifs exige trop de suivis, et les problèmes des terminaux passent par trop de relais avant d’être résolus.
Le rapport de recherche de Splashtop, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, examine plus en profondeur le coût du travail réactif sur les endpoints, les lacunes de maturité qui freinent les équipes et les évolutions opérationnelles qui distinguent les équipes réactives des opérations prêtes pour l’autonomie.
Téléchargez le rapport complet pour évaluer vos opérations sur les terminaux, comparer le niveau de maturité de votre équipe et voir ce qu’il faut pour sortir de l’impasse.