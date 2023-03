Comment les enseignants et les élèves peuvent utiliser les smartphones en classe pour faciliter l'enseignement virtuel

Apportez vos propres appareils iOS et Android. Utilisez l'accès à distance, le partage d'écran et d'autres outils pour contrôler la classe et accroître l'engagement.

De nombreuses écoles s'efforcent de maintenir les smartphones en dehors des salles de classe ou du moins hors de portée des élèves. Mais que se passerait-il si les enseignants pouvaient utiliser ces appareils pour faciliter l'engagement et l'apprentissage des élèves?

Grâce à la suite complète d'outils de bureau à distance de Splashtop, les enseignants et les élèves peuvent utiliser des smartphones en classe avec des logiciels faciles à utiliser.

Mirroring360

Grâce à Mirroring360, les instructeurs peuvent mettre en miroir sans fil les écrans de leurs appareils mobiles vers l'ordinateur de la classe sans avoir besoin de matériel ou de câbles. Avec Mirroring360 Pro, les enseignants peuvent diffuser leur écran à un maximum de 40 participants qui peuvent le visualiser sur leur appareil grâce à un simple lien web.

Splashtop Classroom

Pour un niveau encore plus élevé d'interactivité, Splashtop Classroom fournit un logiciel de collaboration qui permet aux enseignants de partager le contenu pédagogique sur les appareils des élèves.

Les enseignants peuvent également utiliser leur ordinateur Mac ou PC avec un iPad ou un appareil Android pour contrôler et annoter le contenu des leçons depuis n'importe quel endroit de la classe. Cela évite aux enseignants d'être bloqués à leur bureau et leur permet de se déplacer dans la classe pour interagir avec les élèves tout en ayant un accès complet à leur PC ou Mac.

Les enseignants peuvent partager l'écran de leur ordinateur avec les iPads, les iPhones, les appareils Android de leurs élèves (en plus des Chromebooks et des ordinateurs Windows ou Mac dotés d'un navigateur Chrome). Les étudiants peuvent voir la leçon directement sur leur écran. Mieux encore, les enseignants peuvent donner aux élèves le contrôle et l'annotation du contenu des leçons directement depuis leurs propres appareils.

Splashtop Business Access

Avec Splashtop Business Access, les enseignants peuvent utiliser leur smartphone pour accéder à distance à leur ordinateur et le contrôler. Depuis l'écran de l'appareil mobile, vous verrez l'écran de l'ordinateur distant en temps réel et pourrez en prendre le contrôle comme si vous étiez assis devant lui.

De plus, les établissements d'enseignement peuvent donner aux étudiants un accès à distance aux ordinateurs de laboratoire à partir de leurs appareils mobiles (plus les tablettes et les ordinateurs) afin qu'ils puissent accéder à des logiciels scolaires importants tout en apprenant à distance depuis leur domicile.

Rapide, fiable et sûr

Toutes ces fonctionnalités sont garanties par les connexions rapides, fiables et sécurisées de Splashtop. Cela signifie que vos données sont en sécurité et que vous pouvez toujours compter sur une excellente connexion sans délai.

