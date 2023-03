Évaluer et revoir l'accès à distance à Splashtop

Si vous êtes un fan de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support ou Splashtop SOS, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir évaluer et rédiger un commentaire sur vos outils Splashtop préférés sur un ou plusieurs de ces sites web. En partageant vos avis, vous nous aidez à faire connaître Splashtop à un plus grand nombre de personnes, ce qui nous permet de dépenser moins en marketing et de vous faire bénéficier de prix bas et de nouvelles fonctionnalités.

Vous pouvez nous consulter sur certains des meilleurs sites d'évaluation/comparaison et sur les app stores.

Aidez-nous en notant et en examinant ces meilleurs sites de comparaison.

Évaluer et revoir Splashtop Business Access

Évaluer et revoir le support à distance de Splashtop

Évaluer et revoir Splashtop SOS

Si vous êtes en mesure de revoir sur les trois, c’est encore mieux. Merci de soutenir Splashtop et nos outils d’accès à distance !

Évaluer et revoir Splashtop

Examiner les applications de Splashtop sur les App Stores

Si vous utilisez des applications Splashtop sur vos appareils mobiles, vous pouvez les consulter sur les magasins d’applications.

Vous n'êtes pas prêt à faire un bilan?

Si vous estimez ne pas pouvoir nous donner une bonne note, veuillez nous soumettre un dossier de soutien pour décrire votre problème ou nous faire part de vos suggestions d'amélioration. Nous apprécions vos commentaires.