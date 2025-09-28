Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
Share your feedback and review of Splashtop Remote Access

Évaluer et revoir l'accès à distance à Splashtop

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
Mis à jour
Démarrez avec Splashtop
Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
Essai gratuit

Si vous appréciez Splashtop Remote Access ou Splashtop Remote Support, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir noter et rédiger un avis sur vos outils Splashtop préférés sur un ou plusieurs de ces sites Web. En partageant votre opinion, vous nous aidez à faire connaître Splashtop à davantage de personnes, ce qui nous permet de réduire nos dépenses marketing et de vous proposer des prix bas et davantage de nouvelles fonctionnalités.

Vous pouvez nous consulter sur certains des meilleurs sites d'évaluation/comparaison et sur les app stores.

Aidez-nous en notant et en examinant ces meilleurs sites de comparaison.

G2 logo

Évaluer et revoir Splashtop

Si vous êtes en mesure de revoir sur les trois, c’est encore mieux. Merci de soutenir Splashtop et nos outils d’accès à distance !

Évaluer et revoir Splashtop

Examiner les applications de Splashtop sur les App Stores

Si vous utilisez des applications Splashtop sur vos appareils mobiles, vous pouvez les consulter sur les magasins d’applications.

Vous n'êtes pas prêt à faire un bilan?

Si vous estimez ne pas pouvoir nous donner une bonne note, veuillez nous soumettre un dossier de soutien pour décrire votre problème ou nous faire part de vos suggestions d'amélioration. Nous apprécions vos commentaires.

Commencez maintenant !
Démarrer votre essai GRATUIT de Splashtop
Essai gratuit


Partager
Flux RSSS'abonner

Contenu connexe

Front perspective of Confederation College
Intégrations

Confederation College propose des laboratoires informatiques distants 24h/24 et 7j/7

En savoir plus
User using Splashtop to connect to the school computer with Photoshop
Apprentissage à distance et Éducation

Enseignement à distance de Photoshop en direct avec accès à distance

En savoir plus
Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building
Apprentissage à distance et Éducation

Les services informatiques des écoles réduisent leurs coûts et augmentent leur efficacité grâce à Splashtop

En savoir plus
Floating augmented reality notification displaying a review of remote technology
IT & Service d'assistance à distance

Améliorer l'expérience client grâce aux technologies à distance

En savoir plus
Voir tous les articles