Revue de Splashtop Remote Desktop: Chase Rubin

Splashtop est un service précieux pour toute entreprise ou tout particulier ayant besoin d'un accès à distance à un ordinateur. Splashtop est idéal pour les services d'assistance et le personnel IT. C'est également un produit utile pour les propriétaires d'ordinateurs domestiques et professionnels qui peuvent avoir besoin d'accéder à du matériel sur des machines de bureau lorsqu'ils ne sont pas au bureau. Splashtop fonctionne avec n'importe quel appareil, ce qui permet à n'importe qui d'y accéder à distance à tout moment.

Chase Rubin, entrepreneur en technologie et utilisateur de Splashtop, offre ses réflexions sur le service. Il donne les raisons pour lesquelles n’importe quelle entreprise peut profiter des services de Splashtop. Chase Rubin compare également Splashtop à d’autres entreprises dans le domaine.

Quel produit Splashtop utilisez-vous?

J'utilise le bureau à distance [Splashtop Business Access]. Cela m'aide à accéder aux informations sur mon ordinateur de travail lorsque je suis en déplacement. Je peux ouvrir mon bureau à domicile sur ma tablette lorsque j'ai besoin d'accéder à des données. C'est particulièrement utile pour les réunions avec les clients. Je suis en mesure de partager des informations directement avec mes clients et de répondre à toutes leurs questions sur mes services. Je pense que Splashtop permet à mon entreprise de fonctionner plus facilement.

Comment utilisez-vous Splashtop?

J'utilise Splashtop pour appeler des données depuis mon ordinateur de bureau lorsque je ne suis pas à mon bureau. De cette façon, je peux toujours accéder à mes données et aux projets de mes clients. Ils me sont reconnaissants d'avoir la possibilité d'être aussi flexible dans l'accomplissement des tâches. Si mon entreprise disposait d'une composante IT ou d'un service d'assistance, j'utiliserais également l'accès à distance pour la fonction IT et les équipes d'assistance. Si ma start-up se développe au point que j'ai besoin de ces services, je choisirais certainement Splashtop plutôt que la concurrence.

Pourquoi aimez-vous Splashtop?

Splashtop fournit une solution clé en main pour l'accès à distance. Il serait possible de le faire sans utiliser un service comme Splashtop, mais il est si facile à utiliser qu'il élimine la courbe d'apprentissage difficile que représente la mise en place de ce type d'accès par vous-même. Je pense que l'utilisation de Splashtop a rendu mon entreprise plus agile et prête à faire face à toutes les difficultés que l'entreprise me lance.

Comment Splashtop surpasse-t-il la concurrence ou tout autre produit similaire que vous avez utilisé auparavant?

J'ai essayé un autre service de bureau à distance avant d'utiliser Splashtop, et je suis ravi de voir comment Splashtop bat la concurrence. Splashtop fonctionne plus rapidement et avec moins de retard que ses concurrents. Le principal avantage de Splashtop réside dans sa facilité d'installation et d'utilisation. L'interface est intuitive, et elle ne prend pas le temps précieux des chefs d'entreprise pour apprendre à utiliser le produit.

