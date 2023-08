Raisons de passer de Splashtop Business Access à Enterprise

L'époque où le travail à distance n'était qu'un privilège occasionnel est révolue. Les TI sont devenues une nécessité stratégique, permettant aux entreprises de puiser dans un vivier de talents mondiaux, d'offrir des modalités de travail flexibles et d'assurer la continuité des activités dans des situations imprévisibles.

Disposer d'une solution Accès à distance sécurisée, fiable et efficace est devenu essentiel. Splashtop Business Access a été un choix de confiance pour beaucoup, offrant aux équipes et aux individus la facilité d'accéder aux ordinateurs de travail depuis n'importe où.

Cependant, à mesure que les organisations se développent et que leurs exigences techniques deviennent plus complexes, il est nécessaire d'avoir une solution plus complète. Splashtop Enterprise offre une étape au-delà de l'Accès à distance traditionnel, conçu pour répondre aux demandes uniques des grandes organisations (y compris le soutien informatique à distance).

Dans cet article, nous verrons pourquoi la mise à niveau de Splashtop Business Access vers Splashtop Enterprise n'est pas seulement une décision judicieuse, mais une décision cruciale pour les organisations qui envisagent l'avenir avec ambition et préparation. Que tu sois un décideur qui envisage ce changement ou un responsable TI désireux de comprendre les nuances, lis la suite pour découvrir les avantages transformateurs de Splashtop Enterprise.

Un bref rappel de Splashtop Business Access

Avant de plonger dans les avantages qu'offre Splashtop Enterprise, il est essentiel de comprendre la base sur laquelle repose TI : Splashtop Business Access. Cette solution a été la référence pour d'innombrables professionnels et équipes, rationalisant le concept de travail à distance bien avant que les TI ne deviennent un mode de travail courant.

Splashtop Business Access veille à ce que les individus et les équipes puissent se connecter sans effort à leurs ordinateurs de travail depuis pratiquement n'importe quel appareil, que TI s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur personnel. Cette connexion transparente signifie que le travail ne doit pas s'arrêter, même lorsque tu es à des kilomètres de ton bureau.

Au-delà de l'accès à distance, Splashtop Business Access offre aux utilisateurs toute une gamme de fonctions en cours de session. Du transfert de fichiers entre appareils, de l'impression à distance et de la commodité de l'affichage multi-moniteur aux fonctions avancées comme le redémarrage à distance, cette solution a toujours eu pour but de rendre le travail à distance aussi efficace que possible.

De plus, Splashtop Business Access s'est toujours engagé à garantir le plus haut niveau de sécurité afin que les utilisateurs puissent avoir la certitude que leurs données et leur travail restent protégés.

Avec une offre aussi robuste, on pourrait se demander "Pourquoi le besoin d'une mise à niveau ?". Bien que Splashtop Business Access réponde parfaitement aux besoins de nombreux utilisateurs, la nature dynamique des entreprises en croissance et leurs besoins croissants signifient qu'il y a toujours de la place pour plus. C'est là que Splashtop Enterprise entre en jeu, offrant tout ce que Business Access fait et bien plus encore. Allons plus loin.

Splashtop Enterprise : Un pas de plus

Splashtop Enterprise est une solution complète d'Accès à distance et de soutien conçue pour les organisations qui cherchent à aller au-delà de l'essentiel. En plus de faciliter l'accès à distance, TI offre une gamme de fonctions conçues pour répondre aux exigences uniques d'équipes diverses.

Avec Splashtop Enterprise, les entreprises peuvent amplifier leurs capacités d'assistance TI et de gestion des terminaux, en bénéficiant des performances de premier plan d'Enterprise, d'une sécurité robuste et d'une rationalisation des opérations du service desk. La plateforme garantit une installation sans tracas, rendant TI adaptable et évolutif pour répondre aux besoins des petites entreprises comme des entreprises tentaculaires.

Mais Splashtop Enterprise offre plus que de l'efficacité - il remodèle l'ensemble du paysage du travail et de l'assistance à distance. Pour les organisations qui recherchent une solution à distance robuste qui profite aussi bien aux utilisateurs quotidiens qu'aux professionnels des TI, Splashtop Enterprise apparaît comme le choix idéal.

Comparaison approfondie : Business Access vs. Enterprise

Plongeons profondément dans l'analyse comparative :

1. Accès à distance sans surveillance

Splashtop Business Access et Splashtop Enterprise offrent un accès à distance transparent et sans surveillance aux ordinateurs Windows, Mac et Linux. Avec Enterprise, les équipes de TI peuvent également accéder à distance aux tablettes et aux appareils mobiles pour fournir de la téléassistance.

Cependant, ce qui distingue vraiment la version Entreprise, c'est son évolutivité. Au fur et à mesure que les organisations se développent, la nécessité d'augmenter le nombre de points Accès à distance devient évidente. Splashtop Enterprise évolue efficacement pour répondre à ces demandes, en veillant à ce qu'aucun employé ne soit laissé sans les outils nécessaires, quelle que soit la taille de l'organisation.

2. Fonctionnalités en cours de session

Les deux versions offrent aux utilisateurs des outils en session tels que le transfert de fichiers, l'affichage multi-moniteur et l'impression à distance. Cependant, Splashtop Enterprise est également doté des fonctions performantes que l'on trouve dans le pack Splashtop Business Access Performance, notamment le mode couleur 4:4:4, l'audio haute fidélité, la redirection des périphériques USB, la prise en charge du stylet à distance, et bien d'autres choses encore.

3. Gestion centralisée des TI et téléassistance

La beauté de Splashtop Enterprise réside dans sa console centralisée. Les équipes de TI se délectent de la puissance et de la commodité de la gestion des utilisateurs, des autorisations d'accès, des ordinateurs et des appareils à partir d'un hub unique. Cela permet non seulement de rationaliser les processus administratifs, mais aussi de réduire considérablement la marge d'erreur, favorisant ainsi un environnement de travail à distance plus sûr et plus efficace.

En outre, Splashtop Enterprise permet aux équipes de TI de surveiller et de gérer à distance leurs points d'extrémité gérés. De plus, TI peut fournir une téléassistance à la demande, sous surveillance, à n'importe quel appareil, ce qui garantit que les utilisateurs au sein de l'organisation peuvent obtenir une résolution rapide de leurs problèmes par TI.

4. Sécurité avancée et gestion des utilisateurs

La sécurité reste une préoccupation primordiale à l'ère numérique actuelle. Splashtop Enterprise s'attaque de front à ces problèmes grâce à sa suite de fonctions de sécurité avancées. L'intégration du Single Sign-On (SSO (authentification unique)) améliore le confort des utilisateurs sans compromettre la sécurité. La possibilité d'attribuer des accès en fonction des groupes et d'affiner les autorisations à un niveau granulaire offre aux équipes de TI un contrôle inégalé, garantissant l'intégrité des données et minimisant les atteintes potentielles à la sécurité.

5. Des licences souples

C'est là que la puissance et l'évolutivité réelles entrent en jeu. Splashtop Enterprise offre un système de licence flexible adapté aux différents besoins organisationnels. Pour le travail à distance, TI utilise une structure de licence par utilisateur. Cela garantit un accès robuste, performant et multiplateforme pour les équipes distribuées. D'autre part, la licence technicien est conçue pour la téléassistance avancée et la gestion des points de terminaison et est concédée par technicien simultané.

Jette un coup d'œil à notre comparaison des fonctionnalités de Business Access vs. Enterprise.

En conclusion, alors que Splashtop Business Access offre une suite robuste d'outils Accès à distance, Splashtop Enterprise apparaît comme une solution complète pour les plus grandes organisations. Son évolutivité, ses fonctions améliorées et l'accent mis sur la sécurité font de TI le choix évident pour les entreprises qui souhaitent élever leur infrastructure de travail à distance à un niveau supérieur.

Passe à Splashtop Enterprise dès aujourd'hui

Alors que le monde du travail continue d'évoluer, la demande de solutions Accès à distance robustes et évolutives fait de même. Splashtop Business Access s'est révélé être un outil formidable, offrant une gamme de fonctionnalités adaptées aux besoins des petites et grandes entreprises.

Cependant, pour les organisations qui souhaitent être à la pointe de la technologie en matière de travail à distance, passer à Splashtop Enterprise offre une suite inégalée de fonctionnalités conçues pour rationaliser les opérations, renforcer la sécurité et améliorer l'expérience globale de l'utilisateur.

Investir dans l'avenir de ton entreprise signifie adopter des solutions qui grandissent avec toi, s'adaptent à l'évolution de tes besoins et offrent la flexibilité nécessaire pour naviguer dans les eaux imprévisibles de l'ère numérique. Splashtop Enterprise est plus qu'un simple outil d'Accès à distance ; TI est une solution complète conçue pour l'entreprise moderne.

Mais ne nous crois pas sur parole. Découvre par toi-même la puissance et la polyvalence de Splashtop Enterprise. Commence ton Essai gratuit dès aujourd'hui et découvre un monde de connectivité transparente, de gestion améliorée et de sécurité inégalée. L'avenir de ton organisation en matière de travail à distance commence ici.

