L'intégration Freshdesk-Splashtop permet aux utilisateurs d'offrir une expérience client gagnante

L'expérience client (CX) est en train de devenir le principal facteur de différenciation des marques dans tous les secteurs. Nous comptons beaucoup sur les technologies de l'information en raison de la transformation numérique qui a façonné les entreprises au cours de la dernière décennie. Cela signifie qu'aujourd'hui, une grande part de responsabilité incombe au support informatique pour offrir une bonne expérience client.

Cependant, les équipes de support informatique sont confrontées à plusieurs défis qui leur rendent difficile de fournir une expérience client satisfaisante. Pour relever ces défis, les entreprises pourraient mettre en place des processus et des outils qui permettraient aux représentants de fournir une expérience client sans faille.

Cliquez ci-dessous pour lire un blog de Freshworks qui en parle plus longuement.

Lire le blog de Freshworks

À propos de l'Intégration Splashtop SOS – Freshdesk

La solution Splashtop SOS et Freshdesk combinée aide les entreprises à offrir une expérience client fluide et réactive à chaque point de contact tout au long du cycle de vie du client. Les utilisateurs de Freshdesk peuvent non seulement avoir toutes les informations client pertinentes à portée de main, mais aussi lancer une session d'assistance à distance sur l'ordinateur de leur client, directement à partir d'un ticket, et résoudre immédiatement le problème du client. En savoir plus sur l'intégration Splashtop-Freshdesk.

En savoir plus sur Splashtop SOS

Haute performance : Splashtop SOS utilise le même moteur haute performance que celui qui équipe nos produits grand public primés et employés par des millions de personnes. Profitez d’une qualité HD et de connexions rapides.

Sécurité robuste : toutes les sessions à distance sont protégées par des outils de sécurité, notamment le protocole TLS et le chiffrement AES 256 bits, l’authentification des appareils et la vérification en deux étapes. Les connexions, les transferts de fichiers et les événements de gestion sont enregistrés dans des journaux. Obtenez plus d’informations sur la conformité aux normes SOC 2, RGPD et HIPAA.

Meilleur rapport qualité-prix : Splashtop offre de meilleures fonctionnalités au prix le plus avantageux ! Vous pouvez économiser jusqu’à 90 % par rapport à d’autres solutions d’assistance à distance comme TeamViewer, LogMeIn Rescue et BeyondTrust.

Personnalisation avec votre image de marque* : vous pouvez personnaliser l’application SOS que vos clients téléchargent avec votre propre logo, vos couleurs, vos instructions et le nom de votre entreprise.

Accès à distance gratuit pour iOS et Android* : examinez à distance les téléphones et tablettes iOS (11 ou ultérieur) et Android (5 ou ultérieur) de vos clients pour résoudre rapidement les problèmes, et contrôlez à distance la plupart des appareils Android Samsung, LG et Lenovo.

Nouveaux add-ons* IoT sans surveillance / Accès et gestion des appareils durcis. Authentification par le SSO/SAML.



Splashtop propose trois abonnements SOS – SOS, SOS+10, SOS Illimité. En savoir plus

Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui

*non disponible au sein de la plateforme Freshworks