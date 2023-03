Vous cherchez à améliorer votre expérience d’assistance à distance ? Lisez la suite pour en savoir plus sur les avantages de Splashtop Enterprise et les nouvelles fonctionnalités que vous pouvez vous attendre à voir en 2022.

Alors que nous nous dirigeons vers 2022 avec une autre variante de Covid-19 qui se profile au-dessus de nous, nous constatons de plus en plus de retards pour le travail de bureau, les conférences en personne et les dates de début des cours. En fait, des entreprises notables, dont Twitter, PwC et Salesforce, ont pris la décision de passer entièrement à distance. Disposer d’une solution d’assistance et d’accès à distance sécurisée et fiable est tout simplement une nécessité dans le monde d’aujourd’hui, en particulier lorsque les avantages d’un lieu de travail distant ou hybride deviennent de plus en plus évidents.

Chez Splashtop, nous voulons vous aider à surfer sur les tendances d’aujourd’hui et à planifier l’avenir. Bien que cela inclue bien sûr la fourniture d’un accès à distance fiable et sécurisé et de logiciels de support, nous écrivons également des blogs thématiques hébergeant des webinaires opportuns et mettant à jour les offres de produits.

Améliorez votre expérience d’assistance à distance avec Splashtop Enterprise

Le 9 décembre 2021, Splashtop a organisé un déjeuner virtuel intitulé Améliorez votre expérience d’assistance à distance avec Splashtop Enterprise. Au cours du séminaire virtuel, les experts produits de Splashtop ont présenté les principaux avantages de Splashtop Enterprise pour 572 professionnels de l’informatique (allant des administrateurs informatiques aux directeurs, PDG et directeurs techniques).

Au cours de la conversation, Nityasha Wadalkar, directrice du marketing produit de Splashtop, a partagé les quatre avantages clés de Splashtop Enterprise qui aident les équipes informatiques à surmonter les défis d’aujourd’hui:

Intégration de l’authentification unique pour gérer les comptes en toute sécurité et centraliser les identifiants.

Outils pour centres de support , notamment de gestion des techniciens et des files d’attente afin d’améliorer l’efficacité et la rapidité des équipes informatiques.

Fonctions de gestion et de surveillance des terminaux à distance .

La possibilité de combiner les licences pour l’assistance à distance et l’accès des utilisateurs finaux.

Si vous l’avez manqué, nous avons ce qu’il vous faut. Ce blog mettra en évidence les principaux points à retenir de l’événement, notamment les tendances et les défis de l’industrie, les avantages de Splashtop Enterprise et ce que nous avons prévu pour l’année à venir.

Tendances et défis de l’industrie

L’un des principaux points à retenir de 2021 est que le travail flexible n’est pas seulement une tendance, il est là pour rester. Selon Gartner, 75 % des travailleurs à distance/hybrides affirment que leurs attentes en matière de travail flexible ont augmenté. Gartner a également constaté que les travailleurs à distance utiliseront jusqu’à quatre appareils par personne, ouvrant la voie à des failles de sécurité s’ils ne sont pas gérés correctement. Les équipes informatiques ont besoin des bons outils pour prendre en charge à la fois le bureau physique et les travailleurs distants.

Alors que de nombreuses entreprises se sont tournées vers VPN et RDP comme solution à distance, cela a créé des vulnérabilités réseau et une augmentation des cyberattaques. Rien qu’au début de 2021, il y a eu plus de 377,5 millions d’attaques par force brute ciblant RDP, selon un rapport de Kaspersky. Les leaders intelligents s’éloignent des technologies plus vulnérables (VPN et RDP) au profit d’un accès et d’un support à distance de nouvelle génération plus sécurisés.

Pour que les équipes flexibles puissent maintenir la sécurité et la productivité, elles ont besoin d’un logiciel d’accès et de support à distance fiable, bien intégré et facile à utiliser. Une étude menée par IDG Communications Inc. a constaté que 65% des entreprises consolident activement les outils de travail à distance pour faciliter l’administration, la facilité d’utilisation et l’évolutivité.

Avantages de Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise est une solution tout-en-un d’accès et d’assistance à distance. Il s’agit d’une solution d’entreprise qui permet à vos employés de travailler de n’importe où et à votre équipe informatique de prendre en charge et de gérer les ordinateurs à distance.

Certaines des fonctionnalités clés de Splashtop Enterprise incluent:

Accès assisté et sans surveillance

Accès à distance de l’utilisateur final

Capacités de support du centre de services

Fonctionnalités de gestion et de surveillance des terminaux

Intégrations avec les systèmes d’authentification unique et ITSM

Licences flexibles

Décomposons-le encore plus loin. Quels sont les principaux avantages de Splashtop Enterprise ?

Un environnement de travail sécurisé

Lorsque nous sommes passés au travail à distance/flexible pendant la pandémie, de nombreuses entreprises n’étaient pas préparées et ont subi des attaques de ransomware en conséquence.

Beaucoup de ces entreprises se sont tournées vers les VPN et le protocole de bureau à distance (RDP) pour effectuer leur travail à distance. Malheureusement, cela a conduit les cybercriminels à exploiter la sécurité des mots de passe faibles et les vulnérabilités VPN, injectant des ransomwares et volant des données et des informations personnelles importantes. Les attaques VPN et RDP ont atteint un niveau record en 2021.

À la lumière de ces attaques, Splashtop s’efforce de fournir un accès et une assistance à distance encore plus sécurisés à nos clients. Comment procédons-nous? Avec des fonctionnalités telles que:

SSO

Authentification à deux facteurs (2FA)

Gestion par groupe

Contrôles de fonction d’accès granulaire (fonctions de limitation telles que le transfert de fichiers, le copier-coller, etc.)

Possibilité de déployer et de gérer Splashtop Antivirus avec la technologie Bitdefender à partir de la console Web Splashtop

Visitez notre page sur la sécurité pour en savoir plus sur le logiciel d’accès à distance sécurisé de Splashtop.

Accès à distance haute performance

Splashtop Enterprise permet à votre équipe d’accéder aux ordinateurs de travail depuis n’importe quel appareil sans affecter la productivité. Qualité HD, connexions rapides en temps réel et sessions simultanées. Avec des fonctionnalités et une interface utilisateur qui augmentent la productivité tout en offrant une expérience utilisateur supérieure, c’est un outil essentiel pour une main-d’œuvre flexible.

Avec l’accès à distance Splashtop, vous pouvez:

Redirigez un périphérique USB (lecteur de carte à puce, clé de sécurité, stylet/HID ou imprimante) de votre ordinateur local vers l’ordinateur distant.

Transmettez l’entrée via votre microphone local à l’ordinateur distant comme entrée de microphone (Windows uniquement).

Visualisez plusieurs écrans distants en même temps à partir de systèmes multi-moniteurs, y compris le multi-to-one et le multi-to-multi. Même le multi-moniteur pour Mac !

Enregistrez les sessions d’accès à distance.

Transférez rapidement des fichiers en les faisant glisser et en les déposant entre les ordinateurs. Vous n’avez même pas besoin de démarrer une session à distance!

Outils dont les équipes informatiques ont besoin pour prendre en charge un environnement de travail hybride

Splashtop est un outil essentiel pour de nombreux services informatiques internes, fournisseurs de services gérés (MSPs), équipes de centre d’assistance et de centre de services dans le monde entier. Nous savons que les besoins de nos clients sont en constante évolution et améliorons continuellement nos produits avec les commentaires des clients. Afin d’offrir une meilleure expérience aux utilisateurs finaux et aux techniciens, Splashtop a apporté des améliorations significatives aux produits au cours de l’année écoulée et amélioré les flux de travail d’assistance à distance.

Avec les nouvelles capacités de centre de services de Splashtop, vous obtenez:

File d’attente de support

Processus de connexion amélioré et plus rapide

Capacités de gestion, de collaboration et d’escalade des techniciens

Ces nouvelles fonctionnalités aident vos entreprises avec des temps de réponse et de résolution plus rapides et un minimum de perturbations.

Consolidation des outils – Tout-en-un facile à gérer et à faire évoluer pour les techniciens informatiques

Les responsables informatiques souhaitent utiliser moins d’outils intégrés dans leur environnement afin de simplifier leurs flux de travail, de rationaliser leurs opérations et de réduire les problèmes d’achat. Nous comprenons tout à fait cela. En fait, la consolidation et la simplification sont les principaux moteurs du succès de Splashtop Enterprise.

Avec Enterprise, vous n’aurez besoin que d’un seul outil pour gérer les environnements physiques et virtuels, ce qui en fait l’outil idéal pour le travail hybride. La fonction d’assistance à distance de l’entreprise permet au personnel de support informatique de fournir une assistance sans surveillance et avec assistance à tout utilisateur distant qui a besoin d’assistance technique. Pour ajouter à la simplicité, la fonction d’assistance assistée permet aux services d’assistance informatique de fournir en toute sécurité une assistance « en direct » en temps réel à n’importe quel appareil, même si cet appareil n’appartient pas à l’entreprise.

Que pouvez-vous attendre de Splashtop en 2022?

Le webinaire du dîner-causerie s’est terminé par un aperçu de ce qui s’en vient en 2022. En plus des opportunités de bêta-test de Splashtop Connector et SOS AR, les clients de Splashtop peuvent s’attendre à:

Demandes d’assistance initiées par l’utilisateur via l’icône du bureau

Fonctionnalités améliorées du technicien - Dépannage en arrière-plan, invitation d’un autre technicien à la session et planification d’une session à distance

Meilleure gestion de l’équipe - Restrictions IP, statistiques des techniciens et du service d’assistance, et enquêtes auprès des utilisateurs finaux

Intégrations accrues avec la journalisation API et SEIM, et les plateformes de chat (comme Teams et Slack)

Vous souhaitez en savoir plus?

Regardez le déjeuner complet et apprenez pendant votre temps libre ou partagez-le avec vos collègues.

Regarder maintenant

Vous voulez en savoir plus sur les solutions de Splashtop pour les entreprises?

Essai gratuit