Solutions d’accès à distance pour permettre le travail à distance – Splashtop Enterprise vs Splashtop Business Access Pro

Les organisations de nombreux secteurs différents ont détecté la tendance du travail à distance et ont connu une productivité accrue en permettant aux employés d’accéder aux ordinateurs de travail, aux applications de bureau et aux données sensibles en toute sécurité, à tout moment et de n’importe où.

Splashtop, en particulier Splashtop Business Access Pro, a été la solution d’accès à distance de choix pour de nombreuses organisations de ce type dans le monde entier pour permettre le travail à domicile. Les individus et les équipes peuvent accéder aux ordinateurs de travail à partir de n’importe quel ordinateur BYOD ou appareil mobile, et utiliser l’ordinateur comme ils le feraient en personne. Les utilisateurs bénéficient également de fonctionnalités de session telles que le transfert de fichiers, la visualisation multi-écrans, l’impression à distance, le redémarrage à distance, etc., qui augmentent l’efficacité du travail.

Avec le nouveau Splashtop Enterpriselancé, Splashtop fait passer les capacités d’accès à distance au niveau supérieur. Il s’agit de la solution d’accès à distance tout-en-un de nouvelle génération pour les équipes et les organisations avec des capacités supplémentaires pour les créatifs tels que le passage de microphone distant et de périphérique USB, et pour l’informatique comme les autorisations granulaires et l’accès basé sur les groupes. Il offre la flexibilité et le contrôle dont les équipes informatiques ont besoin pour gérer l’accès à distance pour leur organisation. Non seulement cela, l’informatique peut également fournir une assistance à distance aux ordinateurs et aux appareils mobiles. Vous pouvez choisir le nombre de licences d’accès à distance pour l’utilisateur final et de licences de support à distance pour les techniciens dont votre équipe ou votre organisation a besoin.

Explorons les différences entre Splashtop Enterprise et Splashtop Business Access Pro:

