Bureau distant Unreal Engine – Travailler à domicile avec Splashtop

Voici comment vous pouvez utiliser Unreal Engine sur le logiciel d'accès à distance Splashtop pour travailler à distance. Profitez du streaming 4K et des connexions en temps réel. Essayez-le gratuitement !

La Unreal Engine est l'une des plateformes les plus puissantes pour les développeurs de jeux vidéo. De nombreux jeux parmi les plus populaires au monde ont été développés avec la Unreal Engine.

Les développeurs et les concepteurs peuvent créer des choses étonnantes avec la Unreal Engine. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez pas accéder à votre poste de travail de bureau pour utiliser Unreal Engine ? Après tout, vous avez besoin d'un ordinateur puissant pour tirer le meilleur parti de la plateforme. Et comme nous l'avons tous appris lors de la pandémie de la COVID-19, il est important de trouver le meilleur moyen de travailler de chez soi ou sur la route de manière aussi productive que possible.

Il existe de nombreux outils de bureau à distance et des solutions VPN qui ont été conçus pour vous permettre d'accéder aux ressources informatiques de votre bureau afin de travailler à distance. Mais quelle est la meilleure solution pour ceux qui veulent contrôler Unreal Engine via une connexion de bureau à distance ?

La réponse est Splashtop.

Pourquoi utiliser Splashtop pour accéder à distance à Unreal Engine ?

Avec Splashtop, vous bénéficiez d'une solution de bureau à distance performante et hautement sécurisée au meilleur prix. Vous pourrez contrôler votre ordinateur à distance à partir de n'importe quel autre appareil et de n'importe où dans le monde. Voici quelques-uns des principaux avantages que vous retirerez de l'utilisation de Splashtop pour accéder à distance à Unreal Engine :

Un soutien multi-plateforme

Vous bénéficierez de connexions rapides à distance à vos ordinateurs Windows et Mac depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Cela signifie que vous pouvez travailler à distance avec n'importe lequel de vos appareils personnels tout en pouvant accéder à Unreal Engine.

Connexions à distance haute performance

Il n'y a rien de plus gênant pour votre productivité lorsque vous travaillez à distance qu'une latence élevée. Heureusement, vous pourrez accéder à distance à votre puissant poste de travail et vous sentir comme si vous étiez assis juste devant lui grâce aux connexions à distance hautes performances de Splashtop. Vous pourrez profiter d'un streaming 4K à 40 images par seconde et d'un streaming 5K sur iMac Pro Retina, le tout avec une faible latence.

Vous pourrez également régler avec précision les paramètres de Splashtop pour garantir des performances optimales.

Principales caractéristiques du travail à domicile

Splashtop est plus qu'un simple outil d'accès à distance. Vous pourrez travailler de manière plus productive grâce à des fonctionnalités telles que la prise en charge de plusieurs moniteurs, le transfert de fichiers par glisser-déposer, le réveil à distance sur le réseau local, l'enregistrement de sessions, etc.

Sécurité à la pointe de l'industrie

Vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vos ordinateurs et vos données sont sécurisés. L'infrastructure sécurisée de Splashtop garantit la sécurité de vos connexions à distance. Vous bénéficierez également des meilleures fonctions de sécurité, notamment l'authentification à deux facteurs, la vérification des périphériques, etc. Certains forfaits Splashtop comprennent également une authentification unique (SSO) pour une authentification centralisée.

Plus rapide et plus sûr que les VPN

Si vous envisagez d'utiliser un VPN, détrompez-vous. Les VPN sont notoirement lents, surtout lorsqu'il s'agit d'accéder à des applications gourmandes en ressources. De plus, les VPN ne sont pas sécurisés et peuvent vous rendre vulnérables aux menaces. C'est pourquoi Splashtop est l'alternative supérieure aux VPN.

