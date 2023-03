La meilleure application logicielle de télétravail

Découvrez pourquoi le logiciel d'accès à distance à l'ordinateur Splashtop est le meilleur outil pour les personnes et les équipes qui souhaitent télétravailler. Essayez-le gratuitement.

Il n’y a pas si longtemps, le télétravail était réservé aux guerriers de la route ou aux rares personnes ayant le luxe de travailler à domicile. Mais maintenant, les gens dans tous les postes et professions trouvent nécessaire de travailler ailleurs qu’au bureau.

Avec la disponibilité de l'internet à haut débit dans un plus grand nombre d'endroits et des appareils portables, tablettes et appareils mobiles abordables, le télétravail est pratique pour presque tous ceux qui font leur travail sur un ordinateur.

Cependant, le télétravail reste un obstacle important pour de nombreuses professions. De nombreux professionnels utilisent des logiciels propriétaires auxquels ils ne peuvent accéder que sur leur ordinateur de bureau. Les applications telles que les outils de montage vidéo, la modélisation 3D et la conception graphique sont également gourmandes en ressources, ce qui signifie que la plupart des gens ne peuvent pas les utiliser sur leurs appareils personnels.

Ces professionnels ont besoin d'un moyen d'accéder à distance aux ressources de leur bureau.

Dans le passé, les VPN (Virtual Private Networks) étaient la seule option pour accéder à ces systèmes. Mais les VPN sont notoirement peu fiables, difficiles à mettre en place et souvent peu sûrs.

Grâce au logiciel d'accès à distance aux ordinateurs Splashtop, le télétravail est plus rapide, plus facile, plus fiable et plus sûr que jamais.

Splashtop pour le télétravail

Au lieu de faire face aux limitations d’un VPN, vous pouvez configurer Splashtop pour pouvoir accéder à distance à votre PC Windows, Mac ou Linux à partir de n’importe quel autre appareil à tout moment. Et comme Splashtop est multiplateforme, vous pouvez télétravailler depuis un autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

L’installation est un jeu d’enfant. Une fois que vous êtes prêt, vous pourrez ouvrir l’application Splashtop Business sur n’importe lequel de vos appareils personnels, voir la liste des ordinateurs distants auxquels vous avez accès et lancer la connexion à distance en un seul clic!

Enfin, le télétravail est facile et sans tracas. Vous pouvez utiliser Splashtop pour vous sentir comme si vous étiez devant votre ordinateur de travail.

Il n'y a pas non plus lieu de se préoccuper de la sécurité. Splashtop vous offre plusieurs niveaux de protection, dont l'authentification des appareils, la vérification à deux facteurs et le cryptage AES 256 bits.

Découvrez pourquoi Splashtop Business Access est le meilleur logiciel de télétravail disponible, car vous pouvez accéder à vos ordinateurs de travail et les contrôler depuis n'importe quel autre appareil, où que vous soyez.

