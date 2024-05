Débloquer un accès à distance sécurisé et abordable avec Splashtop

Avant de rejoindre Splashtop, Mark a passé 12 ans dans le secteur des communications en tant que service chez 8x8, Inc., où il a développé et développé des équipes de vente. Il a rejoint 8x8 pendant une période de croissance où ils gagnaient 80 millions de dollars par an et était responsable de la mise en place d’équipes de vente performantes. En 2023, le chiffre d’affaires annuel de 8x8 a dépassé 744 millions de dollars. Il a dirigé des équipes transactionnelles de gestion de comptes et de gestion de comptes. Il a appris que les équipes de vente très performantes se tiennent responsables et conduisent ensemble vers l’objectif de l’équipe. Mark a obtenu son baccalauréat en administration des affaires de l’Université d’État de San Francisco. En dehors du travail, Mark passe la plupart de son temps avec sa famille. Il est un passionné de sport, soutenant les 49ers, les Warriors, les Giants, les Sharks et les Barracudas. Pendant son temps libre, Mark aime la boxe, faire de l’exercice, rattraper son retard sur le MMA et boire du bourbon à l’occasion.