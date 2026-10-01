Les équipes IT sont constamment occupées, surtout lorsqu’elles ont plusieurs terminaux à gérer. Elles ont souvent du mal à résorber les retards de correctifs, à gérer des terminaux distribués et à maintenir la conformité IT sur l’ensemble des appareils, ce qui peut détourner du temps et des ressources d’autres tâches.
Cependant, tous ces défis peuvent être relevés avec la bonne solution de gestion des correctifs. Une bonne gestion des correctifs en entreprise facilite la sécurisation des endpoints, le maintien de la cybersécurité et la mise à jour de l’ensemble depuis un emplacement unique, ce qui permet de protéger les appareils sans mobiliser les équipes IT.
Alors, comment la gestion des correctifs en entreprise peut-elle contribuer à améliorer la sécurité IT ? Voyons cela…
Qu’est-ce que la gestion des correctifs en entreprise ?
La gestion des correctifs en entreprise est le processus qui consiste à identifier, tester, déployer et vérifier les mises à jour dans l’ensemble de l’infrastructure IT d’une organisation. Étant donné que l’application des correctifs est un élément essentiel de la cybersécurité et de la conformité IT, la gestion des correctifs en entreprise vise à établir des règles claires pour garantir que toutes les mises à jour sont correctement installées et vérifiées dans un délai défini, tout en suivant des directives établies pour les tests et la priorisation.
L’automatisation est un composant essentiel de la gestion moderne des correctifs en entreprise. Alors que la gestion manuelle des correctifs repose sur des utilisateurs qui pensent à installer les mises à jour ou sur des agents IT qui mettent manuellement à jour chaque appareil, l’automatisation fluidifie le processus, améliore l’efficacité et contribue à garantir que chaque terminal est correctement mis à jour.
Comprendre les correctifs, les mises à jour et les montées de version dans l’IT d’entreprise
Les termes « patch », « mise à jour » et « mise à niveau » sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais il existe des différences importantes, en particulier dans le contexte de la gestion des correctifs en entreprise. On peut les distinguer comme suit :
Ce que c’est
Ce que cela couvre
Pourquoi c’est important pour la priorisation de l’IT en entreprise
Correctif
Une modification logicielle ciblée qui corrige un problème précis sans altérer significativement les fonctionnalités. Généralement publiée entre deux versions majeures du logiciel.
Vulnérabilités de sécurité, correctifs de bugs, problèmes de stabilité, exigences de conformité et améliorations mineures des performances.
Généralement une priorité élevée, car les correctifs traitent souvent des vulnérabilités activement exploitées. Le retard dans l’application des correctifs peut entraîner des violations de données, des manquements à la conformité en matière de sécurité et des perturbations.
Mise à jour
Un ensemble d’améliorations et de correctifs publiés pour une version existante d’un logiciel. Les mises à jour peuvent inclure des correctifs, de petites améliorations de fonctionnalités et des gains de performance.
Multiples corrections de bugs, améliorations de sécurité, améliorations de la qualité d’utilisation, corrections des problèmes de compatibilité et ajouts mineurs de fonctionnalités.
Important pour maintenir la stabilité, les performances et la facilité de prise en charge du système. Elles peuvent aider à prévenir la dette technique et les problèmes de compatibilité.
Mise à niveau
Un passage à une nouvelle version ou à la dernière version d’un logiciel, impliquant souvent des changements importants au niveau des fonctionnalités, de l’architecture ou de l’expérience utilisateur.
Remplacement des logiciels en fin de vie, accès à de nouvelles fonctionnalités, amélioration des cadres de sécurité et exigences d’assistance des fournisseurs.
Nécessite généralement une planification stratégique, des tests, une formation des utilisateurs et une gestion du changement. Même si les mises à niveau ne sont pas aussi urgentes que les correctifs critiques, elles sont essentielles pour la sécurité et la maintenabilité à long terme.
En principe, les correctifs sont les plus petites modifications, mais peuvent aussi être les plus importantes, car ils corrigent souvent des vulnérabilités de sécurité critiques. Les mises à niveau, qui constituent les changements les plus importants dans l’ensemble, nécessitent souvent le plus de planification, de tests et de formation. Les mises à jour, quant à elles, se situent entre les deux en termes d’ampleur et de priorité, mais peuvent également contenir des mises à jour de sécurité importantes.
Comment fonctionne le processus de gestion des correctifs en entreprise (cycle de vie)
Alors, comment fonctionne le cycle de vie de la gestion des correctifs en entreprise ? Nous pouvons décomposer le processus en sept étapes, de la détection des correctifs à leur installation réussie et au reporting. Le processus complet doit ressembler à ceci :
Découverte des actifs : Tout d’abord, vous devrez effectuer un inventaire de vos actifs, y compris les appareils, les logiciels, les systèmes d’exploitation et les applications. Cela constituera la base de votre gestion des correctifs et vous aidera à identifier ce qui doit être mis à jour.
Évaluation des vulnérabilités : Une fois que vos actifs sont correctement inventoriés, vous pouvez identifier les correctifs manquants et les vulnérabilités existantes. Il est important d’évaluer les vulnérabilités afin de déterminer lesquelles présentent les menaces les plus importantes, pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible.
Priorisation des correctifs : Tous les correctifs n’ont pas la même importance ; certains traitent des vulnérabilités de sécurité critiques, tandis que d’autres apportent des améliorations mineures. La priorisation est essentielle pour déterminer quels correctifs déployer en premier, en fonction de la gravité, du caractère critique du système et des dommages potentiels.
Test : Assurez-vous de tester les correctifs avant de les déployer dans toute l’entreprise. Commencez par un petit ensemble d’appareils à mettre à jour, mais suffisamment varié, afin d’identifier les éventuels problèmes à résoudre et de vous assurer que les correctifs fonctionnent comme prévu.
Déploiement : S’il n’y a pas de problème majeur, vous pouvez commencer un déploiement plus large. L’utilisation de groupes de déploiement et de mises à jour planifiées peut contribuer à assurer un déploiement fluide en ciblant certains ensembles d’appareils à la fois et en les planifiant au moment où elles causent le moins d’interruptions.
Vérification : Vérifier que les correctifs sont correctement installés est important pour s’assurer que chaque terminal est bien mis à jour. Il arrive parfois que des correctifs échouent ou que des appareils doivent être redémarrés avant que l’application des correctifs puisse être terminée. La vérification permet donc d’identifier les terminaux qui nécessitent une intervention.
Rapports : La conservation d’un historique est également essentielle pour la gestion des correctifs. Ces rapports indiquent clairement ce qui a été mis à jour, à quel moment, les éventuels problèmes rencontrés et les exceptions qui ont dû être accordées, afin que les équipes IT puissent démontrer leur conformité des correctifs lors des audits.
Pourquoi les responsables IT en entreprise accordent la priorité à la gestion des correctifs
Les terminaux non corrigés représentent l’un des plus grands risques dans les environnements d’entreprise, ce qui fait de la gestion des correctifs une fonction de sécurité essentielle pour les équipes IT en entreprise.
Selon le Data Breach Investigations Report 2026 de Verizon, l’exploitation des vulnérabilités a été le moyen le plus courant pour les attaquants d’obtenir un accès initial lors des violations, avec 31 %. Le même rapport a révélé que seulement 26 % des vulnérabilités du catalogue Known Exploited Vulnerabilities de CISA ont été entièrement corrigées en 2025, et que le délai médian pour les corriger est passé à 43 jours.
Un retard dans l’application des correctifs peut entraîner de graves conséquences. Une violation de données peut causer des dommages considérables à une entreprise, notamment la perte de données sensibles et propriétaires ainsi que de données clients, de potentielles attaques par ransomware et une indisponibilité prolongée, sans parler des sanctions financières et des atteintes à la réputation qui s’ensuivent.
Correctifs planifiés vs correctifs d’urgence : comment les équipes IT en entreprise gèrent les deux
Parfois, une nouvelle vulnérabilité est découverte et doit être corrigée le plus rapidement possible. Dans ces cas, le correctif ne peut pas attendre le cycle de mise à jour habituel et doit être traité séparément.
Cela nous amène à la différence entre les correctifs planifiés et les correctifs d’urgence. Alors que les correctifs planifiés sont publiés selon des cycles réguliers, les correctifs d’urgence sont des correctifs hors cycle conçus pour traiter les vulnérabilités zero-day et d’autres failles critiques.
Alors que les correctifs réguliers peuvent être gérés selon un cycle planifié, avec suffisamment de temps pour les tests et l’approbation, les correctifs d’urgence peuvent être déployés plus rapidement. Ces correctifs doivent être prioritaires pour les tests, l’approbation et le déploiement, afin que les appareils puissent être corrigés et protégés aussi vite que possible, surtout si la vulnérabilité est activement exploitée.
Gestion des correctifs en entreprise et cadres de conformité
La gestion des correctifs est également un élément essentiel de la conformité IT. Il existe plusieurs cadres de conformité qui exigent que les correctifs soient déployés dans un délai défini, ainsi que des enregistrements clairs démontrant la conformité des correctifs (y compris des explications documentées pour toute exception). Les journaux d’audit fournissent les preuves dont les auditeurs ont besoin pour confirmer que les correctifs ont été appliqués à temps, alors veillez à les garder complets et faciles à récupérer.
Les cadres de conformité comprennent :
NIST SP 800-40 : NIST-SP 800-40 est le « Guide to Enterprise Patch Management Planning » et fournit des directives claires sur la manière dont les organisations doivent aborder la gestion des correctifs. Cela inclut la priorisation basée sur les risques et la gestion du cycle de vie, et constitue une ressource utile en matière de bonnes pratiques en cybersécurité et en gestion des correctifs.
HIPAA : Les entreprises de santé et autres entreprises médicales doivent maintenir la conformité HIPAA afin de protéger les informations confidentielles des patients et les dossiers médicaux. La règle de sécurité HIPAA exige que les entités concernées identifient et gèrent les risques pesant sur les données électroniques des patients, et les vulnérabilités non corrigées constituent l’un des plus courants de ces risques.
PCI DSS: PCI DSS est une norme de sécurité mondiale qui régit la manière dont les entreprises traitent les données des titulaires de carte afin de protéger les consommateurs et leurs informations de carte de crédit. L’exigence 6.3.3 impose que les correctifs pour les vulnérabilités critiques soient installés dans un délai d’un mois après leur publication, les autres correctifs de sécurité étant appliqués dans des délais fondés sur l’évaluation des risques de l’organisation.
CIS Control 7: La conformité CIS consiste à aligner les systèmes IT sur les contrôles et référentiels du Center for Internet Security afin de protéger les systèmes et les données contre les menaces. Cela inclut la gestion continue des vulnérabilités, donc la surveillance et l’application continues des correctifs sont essentielles.
Comment la gestion des correctifs en entreprise profite à votre équipe IT
Bien sûr, la gestion des correctifs présente de multiples avantages pour les entreprises. Grâce à une bonne gestion des correctifs, les entreprises peuvent renforcer leur cybersécurité, améliorer leur efficacité, réduire les temps d’arrêt et éviter des coûts.
Les avantages de la gestion des correctifs en entreprise incluent :
Risque de violation réduit grâce à une sécurité renforcée contre les vulnérabilités connues et nouvellement découvertes.
Moins d’interruptions imprévues grâce à la réduction des attaques et des redémarrages mal planifiés.
Conformité prête pour les audits grâce à des journaux et des enregistrements automatisés montrant que les correctifs sont à jour.
Efficacité IT améliorée grâce à l’automatisation, qui garantit des déploiements fluides et libère du temps pour que les équipes IT puissent se concentrer sur d’autres tâches.
Réduction des coûts grâce à la diminution du risque de violations de données et des coûts qu’elles peuvent entraîner.
Risques, déploiements et reporting : stratégie de correctifs pour les entreprises
La stratégie de gestion des correctifs TA définit les règles que votre équipe suit à chacune de ces étapes, afin que les décisions restent cohérentes sur tous les terminaux et résistent aux audits. Les principaux éléments à définir comprennent :
Délais basés sur la gravité: définissez une fenêtre de remédiation cible pour chaque niveau de risque, comme critique, élevé et courant, et traitez les vulnérabilités du catalogue Known Exploited Vulnerabilities de la CISA comme le niveau le plus urgent. Alignez ces fenêtres sur les cadres de conformité suivis par votre organisation.
Fenêtres de maintenance: convenez avec les responsables métier du moment où chaque groupe d’appareils peut recevoir des correctifs et être redémarré, afin que les déploiements évitent les heures de pointe et les opérations critiques.
Plans de retour arrière: décidez à l’avance comment votre équipe réagira si un correctif provoque des problèmes, notamment qui peut interrompre un déploiement et comment les appareils concernés seront restaurés.
Gestion des exceptions: certains systèmes ne peuvent pas être corrigés immédiatement en raison des limites de support du fournisseur ou de contraintes métier. Documentez chaque exception avec un responsable, une justification, une mesure de compensation et une date de révision.
Responsabilité clairement définie: attribuez la responsabilité de chaque étape du processus, de l’approbation des correctifs à la vérification des résultats, afin que le travail ne soit pas bloqué entre les équipes.
Indicateurs de performance: suivez des mesures telles que le taux de conformité des correctifs et le temps de remédiation afin de repérer rapidement les ralentissements.
Quelles fonctionnalités rechercher dans les solutions de gestion des correctifs en entreprise
Lorsque vous recherchez une solution de gestion des correctifs pour entreprise, il peut être difficile de distinguer les fonctionnalités essentielles de celles qui sont simplement séduisantes sur le papier. Cependant, certaines fonctionnalités de base sont indispensables à toute solution de gestion des correctifs. Lorsque vous comparez des fournisseurs, assurez-vous qu’ils proposent celles-ci :
Correctifs du système d’exploitation et d’applications tierces: les solutions qui ne corrigent que les systèmes d’exploitation risquent de laisser les applications obsolètes et vulnérables. Recherchez une large couverture des applications tierces en plus des correctifs du système d’exploitation.
Informations basées sur les CVE: les données Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) peuvent aider à identifier les menaces connues afin qu’elles soient priorisées et atténuées. Recherchez une plateforme avec des informations basées sur les CVE alimentées par l’IA pour repérer et traiter rapidement les menaces potentielles.
Planification basée sur des règles: la capacité à planifier et prioriser les correctifs selon la politique de l’entreprise est importante. Une bonne solution de gestion des correctifs doit planifier automatiquement les mises à jour conformément à la politique de l’entreprise, en veillant à ce qu’elles soient déployées en temps voulu avec un minimum d’interruptions.
Contrôles centralisés : la gestion centralisée est tout aussi importante pour garantir une visibilité et un contrôle efficaces. Recherchez une plateforme avec un tableau de bord centralisé qui offre une vue claire des endpoints et de leurs correctifs depuis un seul endroit.
Rapports de conformité: la tenue de registres clairs aide à prouver la conformité et à réussir les audits. Assurez-vous de trouver une solution avec des rapports et des journaux de conformité pour démontrer facilement que la sécurité et les correctifs sont à jour selon les besoins.
Intégrations avec votre stack existante: la gestion des correctifs doit fonctionner avec les outils sur lesquels votre équipe s’appuie déjà, comme Microsoft Intune, les antivirus et les solutions de détection et réponse sur les terminaux (EDR). Cela donne à l’IT une vue combinée de l’état de santé et de la sécurité des endpoints, sans dupliquer le travail.
Comment l’automatisation et l’IA transforment la gestion des correctifs en entreprise
Deux outils rendent la gestion des correctifs en entreprise nettement plus efficace et efficiente : l’automatisation et l’intelligence artificielle (IA).
L’automatisation des correctifs permet aux organisations de déployer rapidement des correctifs sur plusieurs terminaux distribués, sans que les équipes IT aient à gérer manuellement chaque appareil. Cela a été un véritable gain d’efficacité, garantissant une expérience de gestion des correctifs plus cohérente et plus fluide.
La technologie alimentée par l’IA aide les équipes IT à interpréter les données sur les vulnérabilités et à prioriser les correctifs plus rapidement. Avec les bonnes fonctionnalités d’IA, un logiciel de gestion des correctifs peut résumer l’impact de chaque vulnérabilité et suggérer des mesures de remédiation, afin que les équipes puissent traiter en priorité les risques les plus élevés.
De nombreuses organisations travaillent encore à mettre en place un cycle de vie des correctifs entièrement autonome. Une enquête Splashtop menée auprès de 250 professionnels de l’IT et de MSPs a révélé que 72 % des organisations se trouvent dans un état intermédiaire, où les outils existent mais où la fragmentation et une automatisation incohérente limitent les bénéfices. Les résultats complets sont disponibles dans le rapport de recherche Stuck in the Middle.
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Avec Splashtop AEM, les équipes IT peuvent détecter les correctifs disponibles, les déployer via des anneaux de mise à jour afin qu’ils atteignent d’abord un groupe plus restreint, et suivre le statut des correctifs ainsi que les journaux de chaque mise à jour. Il couvre l’application de correctifs du système d’exploitation pour Windows et MacOS, ainsi que l’application de correctifs pour des applications tierces sur plus de 100 applications, à la fois sur les postes de travail et les serveurs.
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