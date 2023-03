Splashtop double la mise sur le canal pour répondre à la demande croissante de solutions d’accès et de support à distance sécurisées

Il existe un besoin croissant parmi les organisations de toutes tailles, dans tous les secteurs, pour un accès à distance sécurisé et des solutions de support à distance. Pour satisfaire ce besoin, Splashtop a doublé sa stratégie de distribution mondiale. La société a récemment ajouté de nouveaux leaders de canaux pour les Amériques et la région EMEA et déploie de nouveaux programmes pour entretenir des partenariats avec les revendeurs à valeur ajoutée, les MSPs, les distributeurs et les partenaires technologiques.

Le fait est que le travail et l'enseignement hybrides et à distance ne sont plus simplement des tendances causées par la pandémie, mais bel et bien la nouvelle normalité.

Alors que de nombreuses entreprises sont encore en train de déterminer si elles reviendront à un bureau physique et quand, la liste des entreprises qui maintiennent le télétravail pour toujours ne cesse de s'allonger. Lors de la Code Conference en septembre, le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a déclaré au public : « Je suis désolé pour tous mes amis, mais nous n'allons pas tous revenir. »

Concernant l'enseignement, la demande pour les options d'apprentissage à distance continue d'augmenter. Entre juillet et septembre 2021, dans une étude portant sur 100 systèmes scolaires américains urbains et de grande taille, la demande pour l'apprentissage à distance a plus que doublé. De plus, dans une étude Splashtop menée en août 2021 auprès de 500 étudiants, presque tous les participants (92 %) ont répondu qu'ils aimeraient que leur école ou université propose un accès à distance aux ordinateurs du campus vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

Distribution sur le continent américain

Dans les Amériques, Splashtop a récemment annoncé l’arrivée de Justin Windsor en tant que premier chef de chaîne de la société. Il était auparavant channel manager chez Zadara, qui propose des services de calcul et de stockage en tant que service.

La vision de Justin concernant les partenaires de distribution est de générer mutuellement des revenus pour Splashtop et ses partenaires dévoués, tout en protégeant davantage d'organisations grâce au portefeuille d'accès et d'assistance à distance de Splashtop. Au sujet des partenaires, il a déclaré : « Les gens travaillent avec des personnes en qui ils ont confiance. Je veux gagner la confiance de nos partenaires pour ensuite les aider à augmenter leurs revenus, tout en améliorant la productivité de l'enseignement et du travail dans le monde hybride dans lequel nous vivons. Nous cherchons des partenariats basés sur la responsabilité de chacun. »

Vous pouvez voir Justin raconter son parcours dans la distribution et la façon dont il envisage de développer le programme de partenariat de Splashtop dans son récent entretien avec eChannel News.

Distribution en région EMEA

L’essor rapide du travail à distance a également entraîné une expansion mondiale significative de Splashtop dans la région EMEA. Pour répondre à l’augmentation de la demande, la société a récemment annoncé la nomination de Nickey Ikelaar au poste de responsable de la chaîne de Splashtop pour la région.

« Avec une Roadmap ambitieuse et le meilleur NPS (Net Promoter Score) du marché, Splashtop est actuellement dans une position incroyablement solide, a expliqué Nickey. Nous sommes ravis de pouvoir partager ce succès avec de nouveaux partenaires revendeurs : ensemble, nous pouvons apporter la prochaine génération d'accès et d'assistance à distance à la zone EMEA et aider les clients à déployer des capacités de télétravail pour leurs organisations. »

Rejoignez l'équipe de distribution EMEA de Splashtop, en personne, au Managed Services Summit (Sommet sur les services gérés) le 2 novembre à Amsterdam. Découvrez les dernières tendances du marché (notamment en matière de cybersécurité, de travail hybride et d'apprentissage à distance) lors de notre séance de discussion à 11 h 55. En plus de cela, découvrez comment travailler avec Splashtop pour améliorer votre rentabilité.

Pourquoi devenir partenaire de Splashtop ?

Ajouter des produits Splashtop à votre portefeuille est le meilleur moyen de répondre aux besoins de vos clients en matière de solutions de travail hybride ou à distance, de support informatique et d'enseignement. En plus de fournir à vos clients une solution rapide et efficace, Splashtop génère des marges rentables pour ses partenaires.

La sécurité est une priorité absolue chez Splashtop. Face à l'augmentation du travail à distance et des risques de cybersécurité, les équipes informatiques ont besoin d'une alternative sécurisée et performante au VPN. La société a investi massivement dans son infrastructure de sécurité et a formé un conseil consultatif de sécurité composé des meilleurs experts en cybersécurité actuels. En effet, nos solutions sont plus sécurisées que les solutions basées sur le VPN. De plus, nos solutions d'accès et d'assistance à distance sont conformes à de nombreuses normes et réglementations industrielles et gouvernementales, y compris SOC 2, RGPD, CCCPA et HIPAA.

En tant que partenaire de Splashtop, vous avez également accès à des outils de vente et de marketing, notamment un support de communication co-brandé et un support commun pour les événements clients. Les solutions de bureau à distance Splashtop, dont Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS, Splashtop Enterprise, Splashtop On-Prem et Splashtop Personal, permettent aux utilisateurs d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles.

200 000 organisations, dont des partenaires comme Academia et Asystel, font confiance à Splashtop pour fournir des connexions sécurisées, rapides, abordables et fiables. Plus de 30 millions d'utilisateurs ont téléchargé Splashtop sur les app stores et des partenaires fabricants, comme HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel et d'autres, ont livré le logiciel Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Vous souhaitez devenir partenaire de distribution ? Inscrivez-vous ici.