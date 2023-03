Le logiciel d'accès et de support à distance Splashtop lance sa nouvelle stratégie de distribution revendeurs pour la région EMEA

Le but de PartnerConnect est de soutenir notre croissance rapide et continue à l’international

Les avantages pour nos partenaires incluent des conseils en matière de sécurité, une assistance et du conseil

Programme dirigé par la nouvelle recrue stratégique Nickey Ikelaar

Amsterdam, Pays-Bas, 5 octobre 2021 —Splashtop, le leader des logiciels d’accès et d’assistance à distance de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui le lancement de PartnerConnect, sa nouvelle stratégie de partenariat pour la région EMEA. Dirigé par Nickey Ikelaar, récemment embauché par Splashtop Head of Channel EMEA, PartnerConnect apportera les meilleures solutions d’accès et de support à distance de la société à la communauté des canaux EMEA. S’appuyant sur la récente croissance rapide de Splashtop dans la région, la stratégie favorisera les partenariats avec les revendeurs à valeur ajoutée, les MSPset les distributeurs afin de compléter les relations existantes avec les partenaires technologiques.

L’essor récent du travail à distance a entraîné une expansion mondiale significative pour Splashtop, y compris la création d’un siège régional à Amsterdam et d’un centre de données cloud en Allemagne. La plate-forme est désormais approuvée par 200 000 organisations, y compris des partenaires comme Academia et Asystel, pour fournir des connexions sécurisées, rapides, abordables et fiables à 30 000 000 d’utilisateurs dans le monde. PartnerConnect marque une étape importante dans l’ambition de Splashtop de répondre aux besoins croissants des clients.

« Avec une feuille de route à forte croissance et le meilleur Net Promoter Score de l’industrie, Splashtop est dans une position incroyablement forte en ce moment », explique Ikelaar. « Nous sommes ravis de partager ce succès avec un nouveau marché de revendeurs : ensemble, nous pouvons apporter la nouvelle génération d’accès et de support à distance à la région EMEA et aider les clients à suivre le rythme de la nouvelle réalité du travail. »

PartnerConnect est un programme de partenariat à deux niveaux. Les partenaires Silver et Gold bénéficient de fonds marketing, de reportings et d’informations sur les tendances du marché et de conseils dédiés en matière de sécurité et de conformité. Tout cela en plus du droit de revendre l'accès à distance et l'assistance à distance de nouvelle génération de Splashtop. Au fur et à mesure que les partenaires deviennent des partenaires Gold, ils bénéficieront de meilleures marges, d'un soutien marketing accru et pourront prendre part à notre conseil de partenaires.

« Je suis ravi que Nickey ait apporté sa vaste expérience de la chaîne à Splashtop; ensemble, nous avons créé un programme de partenariat qui se concentre vraiment sur nos partenaires », ajoute Alexander Draaijer, directeur général EMEA chez Splashtop. « Nous savons que nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup de connaissances à partager au fur et à mesure que nous avançons dans cette aventure avec nos revendeurs. Le conseil consultatif reflète parfaitement les principes de transparence et de flexibilité de Splashtop, et je suis impatient de voir ce que nous pouvons construire avec la communauté des chaînes ici. »

La stratégie doit être lancée par une série de webinaires en plusieurs langues présentant tous les détails du programme de partenariat. Les revendeurs à valeur ajoutée, les MSP et les distributeurs intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant (événement expiré) pour en savoir plus sur les produits et la structure de revente de Splashtop, ainsi que:

Comment le Conseil de sécurité peut aider les partenaires à respecter les normes et réglementations de sécurité, notamment GDPR, HIPAA, SOC2 et PCI.

Comment Splashtop partagera les tendances et les informations du marché, ainsi que des aperçus de la Roadmap produits, des événements, des webinaires, etc.

Comment les solutions de Splashtop permettent d’offrir une plus-value à vos clients, de vous aider à créer plus d’opportunités de Business.

Réagissant à l’annonce, Neil Boia, Creative Arts & Industries Business Manager chez Academia, partenaire existant de Splashtop, a déclaré: « C’est une réelle opportunité pour la communauté des canaux dans la région EMEA. La rapidité et la flexibilité de Splashtop ont donné un coup de pouce précieux à la façon dont nous servons nos clients, et notre partenariat a été très efficace dès le premier jour. Voir Splashtop développer son profil dans la région EMEA est le bienvenu. »

