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L’état de l’éducation – eBook

L’apprentissage à distance est là pour durer, et la technologie joue un rôle essentiel

Nos dernières études révèlent que 92 % des étudiants veulent avoir un accès 24h/24 7j/7 aux ordinateurs du campus. 83 % affirment qu’un mélange d’apprentissage en ligne et en classe est l’avenir de l’éducation.

Votre technologie est-elle prête pour la transition permanente vers un enseignement hybride ?

L’apprentissage hybride n’est possible que si les étudiants ont accès à distance à leurs cours et aux salles informatiques, et si les techniciens disposent des outils nécessaires pour les aider à distance.

La solution ? Un accès à distance rapide, fiable et sécurisé.

Consultez cet e-book instructif pour en savoir plus, et notamment :

  • Résultats d’un sondage auprès de 500 étudiants sur leurs attentes en matière d’apprentissage hybride.

  • Trois tendances qui détermineront la prochaine ère d’enseignement hybride.

  • Comment les grandes universités utilisent les solutions d’accès à distance pour permettre l’apprentissage hybride.

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