L’état de l’éducation – eBook

Nos dernières études révèlent que 92 % des étudiants veulent avoir un accès 24h/24 7j/7 aux ordinateurs du campus. 83 % affirment qu’un mélange d’apprentissage en ligne et en classe est l’avenir de l’éducation.

Votre technologie est-elle prête pour la transition permanente vers un enseignement hybride ?

L’apprentissage hybride n’est possible que si les étudiants ont accès à distance à leurs cours et aux salles informatiques, et si les techniciens disposent des outils nécessaires pour les aider à distance.

La solution ? Un accès à distance rapide, fiable et sécurisé.

Téléchargez cet e-book instructif pour en savoir plus, et notamment :