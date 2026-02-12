L’état de l’éducation – eBook
L’apprentissage à distance est là pour durer, et la technologie joue un rôle essentiel
Nos dernières études révèlent que 92 % des étudiants veulent avoir un accès 24h/24 7j/7 aux ordinateurs du campus. 83 % affirment qu’un mélange d’apprentissage en ligne et en classe est l’avenir de l’éducation.
Votre technologie est-elle prête pour la transition permanente vers un enseignement hybride ?
L’apprentissage hybride n’est possible que si les étudiants ont accès à distance à leurs cours et aux salles informatiques, et si les techniciens disposent des outils nécessaires pour les aider à distance.
La solution ? Un accès à distance rapide, fiable et sécurisé.
Consultez cet e-book instructif pour en savoir plus, et notamment :
Résultats d’un sondage auprès de 500 étudiants sur leurs attentes en matière d’apprentissage hybride.
Trois tendances qui détermineront la prochaine ère d’enseignement hybride.
Comment les grandes universités utilisent les solutions d’accès à distance pour permettre l’apprentissage hybride.