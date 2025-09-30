Splashtop Business Access - Vidéo de présentation rapide

Voici une rapide vidéo de présentation de Splashtop Business Access, créée par nos stagiaires de l'été 2018.
Remarque : Splashtop Business Access s’appelle désormais Splashtop Remote Access. Le nom du produit a changé, mais les caractéristiques et les fonctionnalités restent les mêmes.
Splashtop Business Access - The Best Remote Desktop Access Solution
Splashtop Remote Access est la solution d’accès à distance rapide, simple et sécurisée pour les particuliers et les équipes.
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