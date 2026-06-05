Interview de la BBC avec Mark Lee de Splashtop sur l’accès à distance aux ordinateurs de la FMH

Le PDG de Splashtop, Mark Lee, a récemment été invité à l'émission World Business Report de la BBC. Il s'est joint à d'autres chefs d'entreprise pour discuter de la tendance mondiale WFH / Work from Home.
Vous pouvez écouter l'épisode complet ici. Mark commence à parler à 16h38.
Voici une transcription de la partie de l'interview de la BBC consacrée à Mark
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'accès à distance depuis Splashtop, qu'est-ce que cela signifie réellement ?
Nos produits permettent aux utilisateurs d'accéder en toute sécurité à leurs ordinateurs distants, où qu'ils se trouvent. Les gens peuvent utiliser leurs ordinateurs personnels, leurs tablettes, leurs appareils mobiles, et nous les rendons super sûrs pour ce faire.
Comment se porte l'entreprise ?
Ces dernières semaines, nous avons assisté à une forte augmentation du trafic. De nombreuses entreprises se lancent dans l'équipement de leurs employés avec des produits d'accès à distance.
Je dirais que nous avons plus de 10 fois la demande habituelle.
Nous offrons nos produits gratuitement dans certaines régions touchées par le virus, et nous avons également accordé des remises importantes à de nombreuses entreprises
Pensez-vous qu'une fois tout cela terminé, il y aurait à nouveau un sentiment de normalité ? En fait, que s'est-il passé maintenant que davantage de personnes travaillent à domicile, vous pensez que cela continuerait ?
Nous le pensons. Je pense que toute cette crise a ancré dans l'esprit de nombreuses entreprises la nécessité d'assurer la continuité de leurs activités – comment gérer l'entreprise face à une catastrophe naturelle, une pandémie et tous les événements potentiels qui pourraient survenir.
Plus d'informations sur le travail à domicile / Les solutions WFH de Splashtop
Centre de ressources pour le télétravail pendant la crise du COVID19
Pourquoi l'accès à distance devrait faire partie de votre plan de continuité des activités
Télétravail - Quand le télétravail s'installe chez Splashtop
Réaction à l'épidémie de coronavirus - Mark Lee, Cofondateur et PDG de Splashtop