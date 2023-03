Splashtop à SpiceWorld 2019 – Bilan

Splashtop était un des sponsors de la conférence annuelle de Spiceworks, SpiceWorld 2019, la semaine dernière. Voici ce que nous ont dit les professionnels de l'informatique et des centres de services !

Splashtop était sponsor de SpiceWorld 2019 à Austin, TX, la semaine dernière (septembre 2019). Nous avons rencontré des centaines de professionnels de l'informatique et des services d'assistance. Nombre d'entre eux sont responsables de la gestion et du soutien de leurs utilisateurs et appareils internes. D'autres sont issus de MSP qui fournissent un soutien à leurs clients. Ils travaillent dans des secteurs tels que la technologie, l'éducation et les services gérés.

Nous avons beaucoup appris sur leurs entreprises et les défis auxquels elles sont confrontées. Nous avons passé notre temps à SpiceWorld à informer les participants sur les avantages de nos solutions d'assistance à distance. Beaucoup d'entre eux étaient déjà des utilisateurs de Splashtop et nous ont fait des commentaires élogieux !

Voici un aperçu de ce que nous ont appris les participants à SpiceWorld, et pourquoi ils étaient les plus enthousiastes à l'idée de continuer avec Splashtop ou de l'essayer pour la première fois.

Qu'est-ce que SpiceWorld ?

SpiceWorld est une conférence annuelle organisée par Spiceworks. Spiceworks est connu pour sa vaste communauté informatique qui compte 20 millions d'utilisateurs. La conférence annuelle de SpiceWorld donne à cette communauté l'occasion de se réunir, d'assister à des sessions avec des experts du secteur et de rencontrer des entreprises proposant des solutions innovantes aux professionnels de l'informatique.

Ce que les participants à SpiceWorld ont dit au stand de Splashtop

Nous avons interrogé les participants sur leurs équipes informatiques, les outils qu'ils utilisent et les obstacles auxquels ils sont confrontés. Voici les problèmes auxquels de nombreuses équipes informatiques et MSP étaient confrontées :

La plupart ont déclaré qu'ils payaient trop cher leur outil d'assistance à distance. Et beaucoup se sont plaints qu'ils devaient payer plus cher pour ces outils chaque année en raison de l'augmentation des prix.

Nombreux sont ceux qui ont trouvé difficile de pouvoir soutenir tous leurs objectifs avec des ressources limitées (temps, personnel et budget).

Les MSP ont déclaré que les coûts élevés de l'assistance à distance leur rendaient difficile l'ajout de nouveaux clients et l'expansion.

La plupart des professionnels de l'informatique et des MSP ont déclaré qu'ils avaient besoin d'outils de support à distance sans surveillance et avec surveillance (support rapide) pour soutenir adéquatement leurs utilisateurs. Nombre d'entre eux achetaient plusieurs produits pour obtenir tout ce dont ils avaient besoin.

Ce que les participants à SpiceWorld ont adoré dans Splashtop

Nous avons présenté nos solutions informatiques d'accès à distance, Remote Support et SOS, aux participants de SpiceWorld. Voici ce qu'ils avaient à dire :

Ceux qui utilisent d’autres outils de support comme TeamViewer, LogMeIn et GoToAssist ont adoré le fait que Splashtop était 50% à 80% inférieur aux produits qu’ils utilisaient actuellement.

Ils ont également apprécié que Splashtop n'ait pas d'antécédents de hausse des prix. En fait, lorsque vous achetez Splashtop, votre coût de renouvellement est bloqué.

Ceux qui utilisaient déjà Splashtop ont indiqué que le faible coût leur permettait de répondre plus facilement à la demande, voire d'ajouter de nouveaux terminaux/clients pour développer leurs activités.

Ils ont apprécié le fait que Remote Support, SOS+10 et SOS Unlimited leur permettent d'avoir un accès à distance sans surveillance et avec surveillance dans une seule solution. Pour l'accès sans surveillance, ils peuvent installer un agent sur l'ordinateur distant et se connecter à tout moment. Pour le support assisté (à la demande), ils peuvent se connecter instantanément à n'importe quel appareil avec un simple code de session. Aucune installation préalable n'est nécessaire.

Splashtop Remote Support

Idéal pour les MSP et les services informatiques qui souhaitent un accès à distance sans surveillance à leurs terminaux gérés. Accédez à vos ordinateurs et serveurs depuis n'importe quel appareil. Obtenez un nombre illimité de techniciens et des connexions simultanées. Économisez 50 % par rapport à TeamViewer et jusqu'à 80 % de moins que LogMeIn Central.

Splashtop SOS

Idéal pour les professionnels du centre de service / service d'assistance. Prend en charge un nombre illimité d'appareils, y compris Windows, Mac, iOS et Android. Aucune installation préalable n'est nécessaire. Connectez-vous facilement à l'appareil de votre utilisateur avec un code de session. Économisez au moins 50 % par rapport à TeamViewer et jusqu'à 80 % par rapport à LogMeIn Rescue.

