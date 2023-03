ShareConnect Fin de vie - Pourquoi Splashtop est le meilleur remplacement

La fin de vie de ShareConnect est le 30 Juin 2020. Sur la base des fonctionnalités, du prix et des caractéristiques, Splashtop Business Access est le meilleur remplacement de ShareConnect.

Lorsque Citrix retirera ShareConnect à la date de fin de vie, le 30 Juin 2020, toutes les versions de ShareConnect cesseront de fonctionner. ShareConnect ne fonctionnera plus après cette date.

Si vous êtes un utilisateur de ShareConnect, voici un bref aperçu des raisons pour lesquelles Splashtop Business Access est le meilleur remplacement de ShareConnect.

Splashtop Business Access

Splashtop Business Access est un outil de bureau à distance qui vous permet d'accéder à vos ordinateurs à partir de n'importe quel appareil. Comme ShareConnect, vous pourrez contrôler l'ordinateur distant auquel vous êtes connecté et ouvrir n'importe lequel de vos fichiers et applications.

Contrairement à ShareConnect, Splashtop offre davantage de fonctionnalités. En plus des iPads, des tablettes Android et des smartphones Android, les utilisateurs de Splashtop peuvent également accéder à distance à leur ordinateur et le contrôler depuis des appareils Windows, Mac, iPhone et Chromebook.

Splashtop est également doté de plus de fonctionnalités qui vous aident à être plus productif lorsque vous travaillez sur un ordinateur à distance.

C'est pourquoi Splashtop Business Access est plus qu'un simple logiciel d'accès à distance. C'est la meilleure solution pour travailler à domicile ou sur la route.

Pourquoi Splashtop est le meilleur remplacement de ShareConnect

Par rapport à d'autres produits, Splashtop coûte moins cher, est doté des meilleures caractéristiques et offre des performances de haute qualité.

Bien que Citrix recommande aux utilisateurs de ShareConnect de passer à GoToMyPC (un produit créé à l'origine par Citrix), voici quelques raisons pour lesquelles Splashtop est une meilleure option:

Le plan GoToMyPC Personal commence à €336 /an pour l'accès à un ordinateur. Le plan Splashtop Business Access Pro commence à €90 /an pour l'accès à 10 ordinateurs.

Splashtop comprend les mêmes fonctionnalités que celles de GoToMyPC, notamment le transfert de fichiers, l'impression à distance, la prise en charge de plusieurs moniteurs, etc.

Splashtop Business Access Pro comprend également des fonctionnalités supplémentaires qui coûtent plus cher dans GoToMyPC, comme le réveil à distance, le redémarrage à distance et la gestion des utilisateurs.

Avec Splashtop, vous pouvez enregistrer vos sessions à distance. Deux utilisateurs peuvent également se connecter à distance au même ordinateur en même temps. Ces deux fonctionnalités ne sont pas disponibles dans GoToMyPC.

Splashtop vous offre des connexions à distance rapides et fiables avec une qualité et un son HD.

Voir notre comparaison complète entre Splashtop et GoToMyPC.

Splashtop se révèle être le meilleur choix par rapport à d'autres outils d'accès à distance, c'est pourquoi Splashtop est utilisé par plus de 30 millions de personnes dans le monde.

Essayez Splashtop Business Access gratuitement

Aucune carte de crédit n'est nécessaire pour commencer à utiliser Splashtop Business Access Pro gratuitement. Commence ton essai gratuit de 14 jours pour découvrir pourquoi c'est le meilleur remplacement de ShareConnect.

Passez à Splashtop