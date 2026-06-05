ShareConnect Fin de vie - Pourquoi Splashtop est le meilleur remplacement

ShareConnect arrivera en fin de vie le 30 juin 2020. En termes de fonctionnalités, de prix et de caractéristiques, Splashtop Remote Access est le meilleur remplacement pour ShareConnect.
Lorsque Citrix retirera ShareConnect à la date de fin de vie, le 30 Juin 2020, toutes les versions de ShareConnect cesseront de fonctionner. ShareConnect ne fonctionnera plus après cette date.
Si vous utilisez ShareConnect, voici un aperçu des raisons pour lesquelles Splashtop Remote Access est le meilleur remplacement pour ShareConnect.
Le meilleur bureau à distance - Splashtop
Splashtop Remote Access est un outil de bureau à distance qui vous permet d’accéder à distance à vos ordinateurs depuis n’importe quel appareil. Tout comme ShareConnect, vous pourrez contrôler l’ordinateur distant auquel vous êtes connecté et ouvrir tous vos fichiers et applications.
Contrairement à ShareConnect, Splashtop offre davantage de fonctionnalités. En plus des iPads, des tablettes Android et des smartphones Android, les utilisateurs de Splashtop peuvent également accéder à distance à leur ordinateur et le contrôler depuis des appareils Windows, Mac, iPhone et Chromebook.
Splashtop est également doté de plus de fonctionnalités qui vous aident à être plus productif lorsque vous travaillez sur un ordinateur à distance.
C’est pourquoi Splashtop Remote Access est bien plus qu’un simple logiciel d’accès à distance. C’est la meilleure solution pour travailler depuis chez soi ou en déplacement.
Pourquoi Splashtop est le meilleur remplacement de ShareConnect
Par rapport à d'autres produits, Splashtop coûte moins cher, est doté des meilleures caractéristiques et offre des performances de haute qualité.
Bien que Citrix recommande aux utilisateurs de ShareConnect de passer à GoToMyPC (un produit créé à l'origine par Citrix), voici quelques raisons pour lesquelles Splashtop est une meilleure option:
Le forfait GoToMyPC Personal est disponible à partir de 420 $ US /an pour l’accès à 1 ordinateur. Le forfait Splashtop Remote Access Pro est disponible à partir de 130 CA$ /an pour l’accès à 10 ordinateurs.
Splashtop comprend les mêmes fonctionnalités que celles de GoToMyPC, notamment le transfert de fichiers, l'impression à distance, la prise en charge de plusieurs moniteurs, etc.
Remote Access Pro de Splashtop comprend également des fonctionnalités supplémentaires qui coûtent plus cher dans GoToMyPC, telles que le démarrage et le rédémarrage à distance, ou encore la gestion des utilisateurs.
Avec Splashtop, vous pouvez enregistrer vos sessions à distance. Deux utilisateurs peuvent également se connecter à distance au même ordinateur en même temps. Ces deux fonctionnalités ne sont pas disponibles dans GoToMyPC.
Splashtop vous offre des connexions à distance rapides et fiables avec une qualité et un son HD.
Pour les raisons énumérées ci-dessus, Splashtop est la meilleure alternative à GoToMyPC.
Splashtop se révèle être le meilleur choix par rapport à d'autres outils d'accès à distance, c'est pourquoi Splashtop est utilisé par plus de 30 millions de personnes dans le monde.
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