De nombreuses entreprises s’appuient sur SCCM (Microsoft Configuration Manager) pour distribuer des applications sur leurs appareils Windows, qu’ils soient sur site ou à distance. Cependant, le déploiement d’applications SCCM n’est fiable que dans la mesure où le package et les règles qui le sous-tendent le sont.
Si un commutateur silencieux est incorrect, si la règle de détection ne correspond pas à l’application, ou si un code de retour n’est pas mappé, une installation réussie peut être signalée comme un échec (ou inversement). C’est d’autant plus important maintenant que Microsoft a publié la version 2609 de Configuration Manager, la première version selon un rythme d’une sortie par an. Les équipes qui restent sur SCCM ont besoin d’un déploiement d’applications qui fonctionne de manière fiable avec les fonctionnalités dont elles disposent déjà.
Dans cette optique, explorons le packaging d’applications SCCM, comment préparer et déployer des applications, et comment les méthodes de détection et les codes de retour déterminent ce que SCCM signale.
Qu’est-ce que l’empaquetage d’applications dans SCCM ?
Le packaging d’application correspond au travail effectué pour préparer une application avant que SCCM n’intervienne. Cela inclut la définition des commandes d’installation et de désinstallation, l’activation de l’installation silencieuse, l’ajout de configurations et la détermination de la manière de vérifier l’installation. Pour une vue d’ensemble plus large, consultez ce qu’est le packaging d’application.
SCCM déploie ensuite l’application préparée. Il la stocke comme une application avec un ou plusieurs types de déploiement, copie le contenu vers des points de distribution et indique aux clients quand et comment l’installer à l’aide des fichiers et règles que vous avez fournis.
Gardez à l’esprit que SCCM ne peut appliquer que ce que vous lui fournissez. Il est donc important de préparer correctement l’application avec les règles et paramètres dont vous avez besoin, car une grande partie de la fiabilité de l’installation se joue avant même l’ouverture de l’assistant Créer une application.
Applications vs packages et programmes dans SCCM
Avec toute cette terminologie qu’on utilise à tout-va, on peut vite s’y perdre : que voulons-nous exactement dire lorsque nous parlons d’applications, de packages et de programmes ? Voici comment décomposer les différences :
Attribut
Application
Package et programme
Sait si l’application est installée
Oui, grâce à une méthode de détection
Aucune méthode de détection
Plusieurs méthodes d’installation
Oui, un ou plusieurs types de déploiement choisis selon les exigences
Une ligne de commande par programme
Dépendances et remplacement
Pris en charge
Exécuter d’abord un autre programme
Idéal pour
Les logiciels que vous installez, mettez à jour et maintenez conformes
Outils d’administration, scripts ponctuels, scripts récurrents
Compte tenu de ces différences, Microsoft recommande les packages et les programmes pour les outils qui n’installent pas d’application, les scripts ponctuels et les scripts récurrents. Pour les logiciels que vous installez et maintenez à jour, les applications sont plus adaptées. Si vous avez d’anciens packages, Package Conversion Manager peut les convertir en applications.
Comment packager une application pour SCCM
Lorsque vous préparez le déploiement d’une application pour SCCM, il y a quelques étapes clés à suivre. Inclure toutes les commandes, tous les wrappers et toutes les règles nécessaires à une installation correcte vous aidera à garantir un déploiement fluide, mais l’oubli d’une étape peut entraîner des problèmes d’installation ou de reporting.
Identifiez le type d’installateur : il peut s’agir d’un MSI, d’un EXE d’installation ou d’un EXE qui encapsule un MSI ; quel qu’il soit, cela influencera tout ce qui suit. Notre guide des installateurs MSI vs EXE explique comment les différencier.
Trouvez les commandes d’installation et de désinstallation silencieuses : la façon de trouver ces commandes varie selon le type de programme d’installation. Tous les MSI utilisent les mêmes paramètres, tandis que les paramètres EXE dépendent de l’outil qui a créé le programme d’installation. Consultez notre guide d’installation silencieuse de msiexec et notre guide d’installation silencieuse d’EXE.
Décidez s’il faut l’encapsuler : Vous pouvez utiliser un wrapper PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) pour ajouter des invites à fermer les applications, des reports et une journalisation cohérente lorsque le programme d’installation en a besoin. Notre guide PSADT explique comment fonctionne l’outil.
Créez un dossier source propre : lorsque vous créez une application basée sur MSI, SCCM importe tous les fichiers de ce dossier et les envoie aux points de distribution. Assurez-vous donc que le dossier contient uniquement ce dont l’installation a besoin. Microsoft teste SCCM avec jusqu’à 20 000 fichiers par application.
Consignez ce qui prouve que l’application est installée : Vous aurez besoin d’un élément indiquant que l’application est installée, comme le code produit MSI, un fichier avec version ou une valeur de registre. Cela devient la méthode de détection permettant de vérifier l’installation sur l’ensemble des endpoints.
Testez la commande en tant que SYSTEM sur une machine propre : tester l’installation et la désinstallation avant de la déployer sur l’ensemble des appareils est essentiel pour repérer tout problème avant qu’il ne le devienne. Gardez à l’esprit qu’une application qui s’installe avec la ligne de commande donnée dans le contexte système s’installera généralement via SCCM.
Déploiement d’applications SCCM étape par étape
Créer un package pour une application dans SCCM est la première étape, mais vous devez ensuite la déployer. Le déploiement de l’application demandera également quelques étapes, mais le processus devient simple une fois que vous en avez l’habitude :
Créez l’application : vous pouvez le faire en allant dans la Bibliothèque de logiciels, puis dans Gestion des applications → Applications, et en sélectionnant Créer une application. Pour un MSI, vous pouvez laisser SCCM lire le fichier. Pour un EXE d’installation ou un wrapper PSADT, en revanche, vous devrez choisir Installateur de script et saisir les détails manuellement.
Définissez le contenu du type de déploiement : À cette étape, vous saisirez les commandes d’installation et de désinstallation, ainsi qu’une commande de réparation si l’application en prend une en charge. Assurez-vous que l’emplacement du contenu pointe vers votre dossier source propre.
Ajoutez la méthode de détection : Les méthodes de détection peuvent inclure une détection basée sur des règles ou une détection par script afin de rechercher certains indicateurs montrant qu’une application a bien été installée. La méthode de détection spécifique à utiliser dépend de l’application.
Définissez l’expérience utilisateur : Cela inclut divers paramètres, notamment si vous installez pour le système ou pour l’utilisateur, l’exigence de connexion, la visibilité du programme (vous devrez utiliser Hidden pour les installations silencieuses) et la durée d’exécution maximale.
Ajoutez des exigences et des dépendances : Les exigences déterminent quels appareils reçoivent quel type de déploiement, tandis que les chaînes de dépendances prennent en charge jusqu’à cinq niveaux.
Distribuez le contenu : envoyez tout vers des points de distribution ou un groupe de points de distribution afin qu’il puisse atteindre les appareils ciblés.
Déployer vers une collection : choisissez Installer, puis Disponible (afin que les utilisateurs puissent installer depuis Software Center) ou Obligatoire (l’installation se fait alors automatiquement à la date limite). N’oubliez pas de définir l’heure de disponibilité et la date limite afin de garantir le déploiement dans le délai prévu.
Testez avant le déploiement complet : Avant de déployer l’application, exécutez des déploiements simulés dans un groupe pilote pour tester la détection, les exigences et les dépendances sans installation. Si tout est conforme, vous pouvez utiliser des déploiements progressifs pour le déployer par étapes selon des critères de réussite.
Gardez un œil sur les déploiements : surveillez le déploiement en allant dans Monitoring → Deployments et vérifiez les résultats pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu avant de déployer à un groupe plus large d’appareils.
Gardez à l’esprit que SCCM définit automatiquement un déploiement de désinstallation sur Required, et vous ne pouvez pas le modifier. Pour les appareils qui étaient éteints à la date limite, vous pouvez éventuellement retarder l’application avec un délai de grâce de 1 à 120 heures, que vous définissez dans les paramètres client puis activez pour chaque déploiement.
Fonctionnement des méthodes de détection de SCCM
La détection est la manière dont SCCM confirme si une application est installée. Le client SCCM vérifie la présence d’un signe indiquant que l’application est installée avant d’installer quoi que ce soit, afin de ne pas réinstaller une application déjà présente, puis il vérifie à nouveau ensuite pour confirmer que l’installation a réussi. Les méthodes de détection prennent l’une des deux formes suivantes :
Détection basée sur des règles
Avec la détection basée sur des règles, le client SCCM vérifie le système de fichiers (un fichier ou un dossier), le registre (une clé ou une valeur) ou un code produit Windows Installer. Si la règle est remplie, SCCM considère que l’application est installée.
Vous pouvez combiner plusieurs clauses avec « And » ou « Or », et les regrouper pour une logique plus complexe. Quelle que soit la règle utilisée, faites-lui rechercher un élément qui change à chaque version, comme le code produit ou la version du fichier, afin qu’une installation plus ancienne ne soit pas signalée comme actuelle.
Détection par script
La détection par script vous permet d’écrire la vérification en PowerShell, VBScript ou JScript (jusqu’à 32 KB). SCCM lit à la fois le code de sortie du script et sa sortie : l’application n’est considérée comme installée que lorsque le script se termine avec 0 et �écrit quelque chose dans STDOUT. Un code de sortie de 0 sans sortie signifie non installée, et tout code de sortie différent de zéro laisse l’état inconnu. En pratique, n’écrivez une sortie que lorsque l’application est trouvée, et terminez toujours avec 0.
Code de sortie
STDOUT
STDERR
État de détection
0
Possède une sortie
N’importe lequel
Installé
0
Vide
Vide
Non installé
0
Vide
Possède une sortie
Inconnu
Non nul
N’importe lequel
N’importe lequel
Inconnu
Quand la détection s’exécute
SCCM vérifie la détection avant d’installer l’application, puis à nouveau juste après. Si l’application n’est pas trouvée après l’installation, SCCM signale l’erreur 0x87D00324, même si le logiciel est présent sur l’appareil. La section de dépannage ci-dessous explique comment résoudre ce problème.
Codes de retour SCCM et comportement de redémarrage
Quand un installateur termine, il renvoie un code de sortie, et SCCM utilise la liste des codes de retour du type de déploiement pour déterminer si l’installation a réussi, nécessite un redémarrage ou doit être retentée. Connaître ces codes aide aussi les équipes IT à interpréter les résultats et à résoudre les problèmes.
Les codes peuvent signifier :
Succès (sans redémarrage) : l’application a été installée avec succès et aucun redémarrage n’est nécessaire.
Échec (sans redémarrage) : l’application n’a pas pu être installée.
Redémarrage forcé : L’application a été installée, mais l’appareil doit redémarrer pour terminer. Rien d’autre ne s’installera avant le redémarrage.
Redémarrage logiciel : L’application a été installée et l’appareil doit être redémarré. D’autres installations peuvent continuer entre-temps.
Nouvelle tentative rapide : Une autre installation est en cours, donc l’installation doit attendre qu’elle se termine. Le client réessaiera toutes les deux heures, jusqu’à 10 fois
SCCM ajoute ces codes de retour par défaut lorsque vous créez un type de déploiement :
CODE
Windows Installer (MSI)
Programme d’installation de script
0
Succès
Succès
1707
Succès
Non ajouté
3010
Redémarrage léger
Redémarrage léger
1641
Redémarrage complet
Redémarrage complet
1618
Nouvelle tentative rapide
Nouvelle tentative rapide
Tout autre code non nul est considéré comme un échec, sauf si vous l’ajoutez. Par exemple, si un programme d’installation renvoie 1 au lieu de 0 en cas de réussite, ajoutez 1 comme Succès (sans redémarrage) afin que SCCM l’interprète correctement.
Les installations encapsulées doivent aussi avoir leurs codes mappés. Lorsqu’un utilisateur reporte une installation PSADT, le toolkit renvoie son code de report, 1602 par défaut. Remplacez-le par 1618, ou ajoutez 1602 comme code de nouvelle tentative rapide, afin que SCCM réessaie au lieu d’enregistrer un échec. Notre guide PSADT couvre les reports plus en détail.
N’oubliez pas : le paramètre de comportement post-installation du type de déploiement détermine si SCCM redémarre l’appareil, si le programme d’installation le redémarre ou s’il n’y a aucun redémarrage.
Comment résoudre l’échec du déploiement d’une application SCCM
Si le déploiement de votre application SCCM échoue, pas besoin de paniquer. Vous pouvez rapidement résoudre les problèmes courants avec un peu de dépannage pour les identifier et les atténuer.
"L’application n’a pas été détectée après la fin de l’installation" (0x87D00324)
Cette erreur signifie que l’installation a bien été exécutée, mais que la méthode de détection n’a pas trouvé l’application. Dans ce cas, vérifiez AppDiscovery.log et CIAgent.log, puis comparez la règle de détection avec ce que le programme d’installation a réellement écrit.
"L’application a encore été détectée une fois la désinstallation terminée" (0x87D00325)
Cette erreur signifie que la désinstallation est terminée, mais que la détection trouve toujours l’application. Vérifiez AppEnforce.log pour confirmer quelle commande de désinstallation a été exécutée, puis vérifiez AppDiscovery.log pour voir ce que la détection trouve encore, et comparez-le à la règle de détection.
L’installation échoue uniquement via SCCM
Si l’installation échoue via SCCM, essayez d’exécuter la commande exacte en tant que SYSTEM sur une machine de test pour voir si cela fonctionne. Vérifiez également les options silencieuses, car le programme d’installation attend peut-être une saisie de l’utilisateur alors que personne n’est là pour la fournir.
Le déploiement ne démarre jamais sur certains appareils
Si la durée d’exécution maximale autorisée du type de déploiement est supérieure à la fenêtre de maintenance de l’appareil, le déploiement ne démarrera pas. Pour résoudre ce problème, réduisez la durée d’exécution ou prolongez la fenêtre de maintenance.
Où en est le déploiement d’applications SCCM en 2026
Cela nous amène à l’état actuel de SCCM. La version 2609 est disponible pour tous les clients depuis le 26 octobre 2026 et s’applique aux sites exécutant la version 2503 ou ultérieure. C’est aussi la première version selon un nouveau calendrier : Microsoft publie désormais une mise à jour SCCM par an, avec un accent sur la sécurité et la stabilité, et a indiqué que les nouvelles innovations se font dans Intune.
De nombreuses équipes utilisent également SCCM et Intune ensemble via la cogestion. Lorsque la charge de travail des applications clientes passe à Intune, les applications déployées depuis Intune s’affichent dans Company Portal, tandis que les applications déployées depuis SCCM restent dans Software Center.
Le travail de packaging que vous faites pour SCCM reste utile si vous déplacez des applications vers Intune. Une installation silencieuse propre, une logique de détection fiable et des codes de retour mappés sont les mêmes éléments dont une application Win32 Intune a besoin, même si vous devrez les configurer à nouveau dans Intune, où le fonctionnement est légèrement différent (par exemple, chaque règle de détection manuelle doit correspondre). Notre guide de l’outil Intune Win32 Content Prep Tool couvre cet aspect.
Comment Splashtop Agentic Packr accélère le packaging d’applications SCCM
Le packaging correct des applications est essentiel, mais cela peut aussi être une tâche manuelle répétitive et chronophage. Heureusement, ce n’est pas une fatalité si vous disposez d’un outil comme Splashtop Agentic Packr.
Agentic Packr est un outil basé sur l’IA qui automatise le packaging d’applications. Il lit le programme d’installation, détermine les commutateurs d’installation silencieuse, rédige les règles de détection et d’exigence, puis crée le package, sans nécessiter de scripting manuel ni d’expertise en packaging. Les packages sont créés sur PSADT, afin que les administrateurs puissent les ouvrir, les examiner et les ajuster selon les besoins. Chaque package est validé, analysé et testé sur une machine virtuelle propre, avec une fiche d’évaluation QA et un journal d’exécution que les administrateurs IT peuvent examiner et approuver avant de déployer les applications.
Une fois que Splashtop Agentic Packr a packagé l’application, vous pouvez regrouper ses actions d’installation, de mise à jour et de désinstallation pour les déployer avec SCCM ou les exécuter manuellement sur n’importe quelle machine Windows. De plus, chaque fois qu’une nouvelle version de l’application est publiée, Agentic Packr peut la détecter et créer automatiquement un package mis à jour, afin que les équipes IT n’aient pas à reconditionner manuellement chaque nouvelle version.
Packagez vos applications une seule fois et déployez-les en toute confiance dans SCCM
Le déploiement d’applications SCCM commence par un package testé, une détection précise et des codes de retour clairement définis. Une fois ces éléments en place, les applications et les mises à jour atteignent les appareils qui en ont besoin, et SCCM indique ce qui s’est réellement passé.
Splashtop Agentic Packr prend en charge une grande partie de ce travail de préparation, qu’il s’agisse de trouver les options d’installation silencieuse, de rédiger des règles de détection ou de tester chaque build, afin que les équipes IT passent moins de temps sur le packaging et davantage sur la gestion du déploiement lui-même.
Vous voulez voir comment Splashtop Agentic Packr aide à packager les applications de manière efficace et sécurisée ? Découvrez tout à ce sujet dès aujourd’hui.