Les installations silencieuses permettent de déployer des applications et des mises à jour sur les appareils sans interrompre les utilisateurs ni obliger chaque employé à les approuver et les installer manuellement. Cependant, les équipes IT peuvent rencontrer des difficultés lorsqu'elles essaient d'exécuter une installation silencieuse à partir d'un programme d'installation EXE.
Les installateurs MSI partagent un ensemble de commutateurs silencieux via
msiexec, ce qui rend les commandes d’installation silencieuse plus faciles à déployer, mais les installateurs EXE n’offrent pas cette même cohérence. Le commutateur varie selon l’outil utilisé pour créer l’installateur. Ainsi, la commande
/S peut fonctionner sur un EXE, mais ne rien faire sur le suivant. Les commutateurs de ce guide fonctionnent de la même manière sur Windows 10 et Windows 11.
Dans cette optique, explorons les commandes d’installation silencieuse EXE, quelques options courantes, comment identifier le framework d’installation et comment gérer les installations silencieuses ainsi que les obstacles qu’elles peuvent rencontrer.
Commutateurs courants pour installer silencieusement des fichiers EXE
Le commutateur d’installation silencieuse dont vous avez besoin dépend du framework qui a créé l’EXE. Bien qu’il existe plusieurs variantes, il est possible d’identifier assez tôt le framework d’installation et la commande d’installation silencieuse.
Les options courantes pour une installation silencieuse incluent :
Framework d’installation
Commande d’installation silencieuse
Notes
InstallShield (MSI basique)
InstallShield (InstallScript)
Nécessite un fichier de réponses enregistré (
Inno Setup
NSIS (Nullsoft)
Sensible à la casse :
Bundle WiX Burn
Exécutez le bundle avec
Advanced Installer EXE
Même une fois que vous avez trouvé l’option de votre installation silencieuse, veillez à la tester avant de tenter un déploiement sur plusieurs appareils. Une mauvaise option peut bloquer une installation sur une invite que personne ne peut voir, donc un test sur une seule machine vaut le temps investi.
Étape 1 : identifier quel outil a créé le programme d’installation
Avant toute chose, vous devez identifier le framework utilisé par l’installeur. Un installeur EXE est généralement un wrapper créé avec un outil de packaging, comme InstallShield, NSIS ou Advanced Installer. Chaque outil a ses propres options, donc l’identifier permet de réduire les possibilités à une ou deux.
Vous pouvez identifier l’outil de plusieurs façons :
Exécutez le programme d’installation avec
/?ou
/help: une fenêtre d’aide est souvent le moyen le plus simple d’identifier l’outil, car de nombreux programmes d’installation répertorient leurs options ou le nom de l’outil. La documentation WinGet de Microsoft recommande d’exécuter un programme d’installation avec
-?pour découvrir ses options silencieuses.
Regardez l’assistant d’installation : l’assistant d’installation peut souvent indiquer le nom de l’outil de packaging. Vous pouvez le lancer normalement, puis vérifier la barre de titre, le branding ou le texte « À propos » pour voir s’il y est indiqué. Veillez à annuler avant l’installation, car il reste encore quelques étapes à suivre d’abord.
Vérifiez le manifeste WinGet de l’application. Si l’application se trouve dans le dépôt communautaire Windows Package Manager, vous pouvez consulter ses enregistrements de manifeste. Cela inclut souvent un type de programme d’installation, comme Inno, Nullsoft, WiX, Burn ou MSI.
Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, vous pouvez consulter la documentation de déploiement du fournisseur pour plus d’informations.
Étape 2 : trouver les commutateurs d’installation silencieuse pour l’EXE
Ensuite, vous devrez identifier les commutateurs d’installation silencieuse. Vous pouvez procéder de plusieurs façons, notamment :
Consultez la documentation de déploiement du fournisseur
Les fournisseurs incluent souvent des options d'installation silencieuse, surtout s'ils prennent en charge le déploiement en entreprise. Consulter la documentation peut vous indiquer directement le commutateur d'installation silencieuse, cela devrait donc être le premier endroit où vous regardez. La documentation vous indiquera souvent quel est le commutateur et peut également inclure des options personnalisées ajoutées par le fournisseur, comme des clés de licence ou la sélection de fonctionnalités.
Consultez la sortie d’aide du programme d’installation
Si la documentation n’est pas claire, vous pouvez consulter la sortie d’aide de l’installateur. Pour cela, exécutez l’EXE avec
/? ou
/help depuis une invite de commande. Si une fenêtre d’utilisation apparaît, elle devrait répertorier les options prises en charge. S’il n’a pas de sortie d’aide, vous devrez annuler l’installation et essayer une autre méthode.
Consultez le manifeste WinGet de l'application
Si une application se trouve dans le dépôt communautaire de WinGet, elle doit prendre en charge l’installation silencieuse. Vous pouvez rechercher dans le dépôt
winget-pkgs sur GitHub pour trouver le type d’installateur et les options silencieuses enregistrées pour cette application.
Essayez Universal Silent Switch Finder en dernier recours
Si rien d’autre ne fonctionne, Universal Silent Switch Finder est un utilitaire gratuit ancien qui inspecte un EXE et suggère un commutateur selon le type d’installeur. Cependant, il a ses limites : son site d’origine n’est plus disponible, et il ne peut pas trouver de commutateurs pour les installeurs personnalisés qui n’utilisent pas de framework connu. Par conséquent, si vous devez l’utiliser, assurez-vous de le télécharger depuis une source fiable et de tester la commande suggérée.
Options d’installation silencieuse par framework d’installation
Examinons maintenant quelques options d’installation silencieuse que vous pourriez rencontrer. Connaître le type de framework d’installation que vous utilisez peut faciliter l’identification des options d’installation dont vous avez besoin. Cette liste peut donc vous aider à les trouver plus facilement :
installation silencieuse InstallShield
La méthode d’installation silencieuse InstallShield peut dépendre du type de projet qui a créé le
setup.exe. Cela inclut :
Projets MSI de base : Ils exécutent
setup.exe /s /v"/qn"sans utiliser de fichier de réponses. Aucun espace n’est autorisé entre
/vet sa valeur, donc
/v"/qn"fonctionne, mais pas
/v "/qn". Vous pouvez également transmettre des propriétés MSI dans les guillemets de
/v, par exemple :
setup.exe /s /v"/qn INSTALLDIR=D:\Destination".
Projets InstallScript et InstallScript MSI : ils nécessitent un fichier de réponses. Exécutez
setup.exe /rune fois pour enregistrer vos réponses dans un fichier
setup.iss, puis exécutez
setup.exe /spour les rejouer en mode silencieux. Pour cela, utilisez
/f1pour définir le chemin du fichier de réponses et
/f2pour définir le chemin du journal, les deux devant être des chemins absolus.
Inno Setup
Pour Inno, vous pouvez utiliser la commande
/SILENT pour masquer l’assistant tout en affichant une fenêtre de progression, ou
/VERYSILENT pour tout masquer. Vous pouvez également supprimer les boîtes de dialogue avec
/SUPPRESSMSGBOXES ou empêcher les redémarrages automatiques avec
/NORESTART.
Par exemple, une installation silencieuse avec Inno peut ressembler à ceci :
setup.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /LOG="C:\Logs\app.log".
Gardez à l’esprit que certaines boîtes de dialogue ne peuvent pas être supprimées, et
/DIR= nécessite un chemin complet pour fonctionner.
NSIS (Nullsoft)
Avec Nullsoft, vous pouvez utiliser la commande
/S pour exécuter une installation silencieuse. Gardez à l'esprit que les options NSIS sont sensibles à la casse, donc le S doit être en majuscule. Vous pouvez définir le dossier d'installation à l'aide de
/D= comme dernière option sans guillemets (même si le chemin contient des espaces).
Par exemple, vous pouvez exécuter
setup.exe /S /D=C:\Program Files\App.
Les auteurs de programmes d’installation peuvent remplacer ces valeurs par défaut. Si la documentation d’un éditeur fournit des commandes différentes, il est donc préférable de les utiliser.
Bundles WiX Burn
Les bundles Burn sont des EXE qui enchaînent plusieurs packages, généralement des MSI. Veillez à exécuter le bundle avec
/? pour confirmer ses options, car elles peuvent être personnalisées.
Un bundle WiX Burn peut se présenter ainsi :
setup.exe /quiet /norestart /log C:\Logs\app.log.
EXE Advanced Installer
Les EXE Advanced Installer peuvent utiliser
/exenoui pour masquer l’interface de l’enveloppe, suivi des options
msiexec afin d’appliquer la commande au MSI qu’elle contient. Cela peut se présenter ainsi :
setup.exe /exenoui /qn /norestart.
Comment installer un EXE en mode silencieux depuis la ligne de commande et PowerShell
La ligne de commande et PowerShell sont deux des méthodes les plus courantes pour installer un EXE. Si vous souhaitez exécuter une installation silencieuse, vous pouvez le faire en suivant quelques étapes simples :
Depuis l’invite de commande
Pour installer silencieusement un EXE depuis la ligne de commande, exécutez l’invite de commande en tant qu’administrateur lorsque l’installation s’applique à tous les utilisateurs. À partir de là, accédez au dossier de l’installateur et exécutez l’EXE avec ses options. Veillez à mettre le chemin entre guillemets chaque fois qu’il contient des espaces.
Gardez à l’esprit que certains fichiers
setup.exe transmettent l’exécution à un second processus et reviennent à l’invite avant la fin de l’installation. Dans ces cas, vous devrez utiliser
start /wait afin que l’invite attende la fin de l’installation. Les installations InstallShield Basic MSI acceptent également
/w.
Depuis PowerShell
Si vous utilisez PowerShell, vous pouvez utiliser
Start-Process avec
-ArgumentList,
-Wait et
-PassThru, puis lire le code de sortie à partir de l’objet processus renvoyé. Microsoft recommande de transmettre tous les arguments sous la forme d’une seule chaîne
ArgumentList, y compris tous les guillemets requis.
Par exemple, une commande PowerShell peut ressembler à ceci :
$p = Start-Process -FilePath "C:\Installers\setup.exe" -ArgumentList "/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART" -Wait -PassThru
$p.ExitCode
Gérez les redémarrages et les codes de sortie avant le déploiement
De nombreuses mises à jour ou installations nécessitent un redémarrage pour se terminer correctement. Cependant, les installations silencieuses peuvent compliquer cela. Si une installation silencieuse redémarre l’ordinateur d’un utilisateur au milieu de sa journée de travail, cela peut provoquer des interruptions. En même temps, si l’installation signale une réussite alors que l’appareil doit encore être redémarré, cela peut aussi causer des problèmes et laisser des mises à jour en attente marquées comme terminées.
Cela nous amène aux codes de sortie. Un code de sortie est le numéro renvoyé par un programme d’installation lorsqu’il se termine, que les scripts et les outils de déploiement lisent pour déterminer si l’installation a réussi, a échoué ou nécessite un redémarrage. Ces codes sont standardisés pour les installations basées sur MSI
(0 pour une réussite et
3010 pour une réussite avec redémarrage requis), mais peuvent varier selon les frameworks EXE.
Voici quelques points clés à garder à l’esprit lors de la gestion des redémarrages et des codes de sortie :
Inno Setup peut redémarrer sans avertissement : si un redémarrage est nécessaire et que
/NORESTARTn’est pas utilisé, la commande
/SILENTaffichera quand même une invite "Reboot now?", tandis que
/VERYSILENTredémarre la machine sans demander. Vous devrez associer
/VERYSILENTà
/NORESTARTpour garantir une installation sans interruption, même si les utilisateurs devront toujours redémarrer si l’installation l’exige.
Inno Setup renvoie 0 même lorsqu’un redémarrage est nécessaire : Il arrive qu’une installation soit signalée comme terminée même si un redémarrage reste nécessaire. Vous pouvez ajouter
/RESTARTEXITCODE=3010à la commande afin que votre outil de déploiement puisse détecter qu’un redémarrage est en attente.
Les programmes d’installation InstallShield Basic MSI et Advanced Installer transmettent les options
msiexecvia : L’ajout de
/norestartdans la partie
msiexecde la commande peut empêcher les redémarrages, afin que l’appareil ne redémarre pas de manière inattendue pendant que l’utilisateur travaille.
Testez le code de sortie sur une machine. Veillez à tester la commande avant de déployer la mise à jour. Exécutez la commande depuis PowerShell, lisez le code de sortie et vérifiez ce qu’elle renvoie en cas de réussite et de redémarrage en attente avant de configurer votre outil de déploiement.
Dans Intune, les codes de sortie correspondent à des types de codes de retour, et l’effet de chaque code dépend du paramètre de redémarrage de l’appareil de l’application. Avec « Determine behavior based on return codes », un code de redémarrage forcé redémarre l’appareil immédiatement, tandis qu’un code de redémarrage léger indique à l’utilisateur qu’un redémarrage est nécessaire. Vous devez donc vous assurer que le code renvoyé par votre programme d’installation correspond à ce qu’Intune attend.
Résolvez les problèmes courants d'installation silencieuse EXE
Vous pouvez rencontrer certains problèmes ou difficultés lorsque vous tentez une installation silencieuse. Les problèmes courants liés aux installations silencieuses EXE incluent :
Le programme d’installation ignore l’option silencieuse
Si le programme d’installation ignore le commutateur silencieux, cela peut signifier que le commutateur appartient à un autre framework, ou que la casse est incorrecte. Veillez à bien vérifier la documentation du fournisseur, à confirmer le framework et à vous assurer que tout est correctement orthographié. Par exemple, NSIS n’accepte que
/S en majuscules, donc si vous avez oublié la majuscule, cela ferait une différence.
L’installation se bloque et ne se termine jamais
Parfois, si l’installation ne se termine pas, cela signifie qu’elle attend une saisie que personne ne peut voir. Par exemple, si une installation Intune dépasse son délai d’attente (60 minutes par défaut), elle est marquée comme ayant échoué. Les causes courantes incluent certaines boîtes de dialogue Inno Setup que
/SUPPRESSMSGBOXES ne peut pas masquer, ainsi que des prérequis InstallShield que
/s ne rend pas silencieux.
L'installation échoue lorsqu'un chemin contient des espaces
C’est encore un cas où une faute de frappe dans la commande peut tout changer. Les frameworks ont souvent des règles de guillemets différentes, et utiliser le mauvais type de guillemets ou d’espaces peut faire échouer une installation. Par exemple, l’option
/D= de NSIS doit être placée en dernier et ne peut pas utiliser de guillemets, même lorsque le chemin contient des espaces, tandis qu’InstallShield nécessite des guillemets échappés dans la valeur
/v.
Aucun journal n’indique ce qui s’est mal passé
Et si quelque chose tourne mal sans qu’il soit clairement indiqué pourquoi ? Si vous n’avez pas activé la journalisation avant le test, vous ne pourrez peut-être pas en déterminer la cause. Assurez-vous d’activer la journalisation avant de tester et de diriger les journaux vers un dossier existant. Cela utilise la commande
/LOG="path" pour Inno Setup,
/debuglog"path" pour
setup.exe d’InstallShield, et
/log pour les bundles WiX Burn.
L’EXE n’a pas d’option d’installation silencieuse
Certains fichiers EXE ne proposent tout simplement aucune option d’installation silencieuse. Dans ce cas, vérifiez si l’éditeur propose une version MSI du programme d’installation prenant en charge les options silencieuses standard. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être reconditionner l’EXE, ce qui demande un peu de travail spécialisé.
Déployer une installation EXE silencieuse avec Microsoft Intune
Si vous utilisez Microsoft Intune, quelques paramètres d’application Win32 sont à configurer correctement lors du déploiement d’une installation EXE silencieuse. Intune déploie les EXE en tant qu’applications Win32, avec le programme d’installation et les fichiers associés empaquetés dans un fichier
.intunewin fichier. Le fichier est ensuite téléversé avec une commande d’installation, une commande de désinstallation et des règles de détection. Comme Intune ne prend pas en charge les installations interactives, la commande d’installation doit être entièrement silencieuse.
Ces commandes incluent :
Commande d’installation : le nom de l’EXE suivi de ses commutateurs silencieux, tels qu’ils ont été testés. Notez qu’Intune peut également accepter un script PowerShell à la place d’une ligne de commande.
Commande de désinstallation : quand et comment désinstaller l'application. Gardez à l'esprit que les variables d'environnement ne sont pas développées ici, vous devrez donc utiliser un script wrapper si la désinstallation en a besoin.
PowerShell dans les champs de commande : si une commande appelle
powershell.exe, Intune lance la version 32 bits de PowerShell, que Windows redirige vers les dossiers système 32 bits. Pour exécuter PowerShell 64 bits à la place, utilisez
%SystemRoot%\Sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe.
Comportement de l’installation : lors du paramétrage du comportement de l’installation, vous devrez choisir Système pour les installations qui nécessitent des droits administrateur. Si une installation dans le contexte utilisateur nécessite des privilèges administrateur dont l’utilisateur ne dispose pas, elle échouera.
Délai d’expiration : Intune attend 60 minutes par défaut avant de marquer l’installation comme ayant échoué, mais ce délai peut être ajusté jusqu’à une journée.
Codes de retour : Intune ajoute des codes par défaut lorsque vous créez l’application. Vous pouvez ajouter des codes personnalisés renvoyés par votre installateur, comme la valeur
/RESTARTEXITCODEdéfinie pour Inno Setup. Un code de nouvelle tentative fait qu’Intune essaie trois fois, avec cinq minutes d’intervalle entre chaque tentative.
Règles de détection : au moins une règle est requise pour qu’Intune puisse confirmer que l’application est installée. Veillez à utiliser une règle de fichier, de registre ou de script, car les EXE n’ont pas de code produit MSI.
Pourquoi les installations silencieuses EXE deviennent complexes dans un catalogue d'applications
À ce stade, vous pouvez avoir l'impression que les installations silencieuses EXE sont plus complexes qu'elles ne devraient l'être. Chaque EXE nécessite d'identifier son framework, de confirmer les commutateurs, de tester le comportement des redémarrages et des codes de sortie, de rédiger des règles de détection, etc. Puis, lorsqu'une nouvelle mise à jour sort, le processus recommence depuis le début.
Répétez cela pour chaque application, et la recherche comme les tests peuvent vite représenter une charge de travail importante.
Les outils de packaging alimentés par l’IA peuvent prendre en charge une grande partie de ce travail, même dans de grands environnements.
Splashtop Agentic Packr est un outil de packaging d’applications basé sur l’IA qui automatise le passage du programme d’installation à Intune. L’agent IA lit le programme d’installation, crée le package et le teste avant que quoi que ce soit n’arrive aux utilisateurs, et les administrateurs peuvent d’abord examiner les résultats.
Avec Splashtop Agentic Packr, vous pouvez :
Analysez les programmes d’installation et créez des packages : Splashtop Agentic Packr analyse automatiquement les programmes d’installation et génère un package PSADT avec la logique d’installation, afin que les administrateurs n’aient pas à écrire des scripts d’installation pour chaque nouvelle application. Comme les packages sont créés sur PSADT, les administrateurs peuvent les ouvrir, les examiner et les ajuster selon leurs besoins.
Tester avant le déploiement : Chaque package est testé sur une machine virtuelle propre et soumis à une analyse de sécurité pour garantir qu’il fonctionne comme prévu. Les administrateurs reçoivent une fiche d’évaluation QA et des journaux à examiner avant la publication, afin qu’ils aient le dernier mot.
Définissez les règles de détection et le packaging Intune : Splashtop Agentic Packr écrit les règles de détection, crée le package Intune et le publie sur Intune.
Détecter les nouvelles versions : Lorsque de nouvelles versions de l’application sont publiées, Agentic Packr les détecte et crée automatiquement des packages mis à jour, ce qui fait gagner encore plus de temps aux équipes IT.
De plus, vous pouvez utiliser Splashtop Agentic Packr avec Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) pour améliorer encore davantage le déploiement. Splashtop Agentic Packr peut créer et tester les packages, que Splashtop AEM peut ensuite déployer automatiquement sur les appareils de toute l’organisation.
Passez moins de temps sur les commutateurs et plus sur les déploiements
Chaque framework EXE a ses propres options, son propre comportement de redémarrage, et plus encore. Les identifier un par un et bien les configurer peut compliquer les installations silencieuses, mais c’est également nécessaire pour garantir que chacune peut être déployée en toute sécurité.
Splashtop Agentic Packr transforme les programmes d'installation en packages testés, prêts pour Intune, sans script manuel, afin que les équipes IT passent moins de temps à rechercher et tester chaque nouvelle application et mise à jour.
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