L’installation d’une seule application peut sembler simple, mais installer la même application sur des centaines d’appareils est bien plus complexe. Chaque application doit être préparée pour être installée de la même manière sur chaque appareil, sans invites ni interruption pour les utilisateurs.
C’est là qu’intervient le packaging d’applications, qui consiste à préparer un installateur logiciel afin de pouvoir le déployer sur les appareils d’une organisation. Les organisations déploient souvent des applications avec des outils comme Microsoft Intune et SCCM, mais chaque application doit être packagée avant que ces outils puissent la distribuer. Il est donc important de comprendre ce qu’implique le packaging et comment il fonctionne.
Dans cette optique, explorons le packaging d’applications : ce qu’un package contient, comment il fonctionne et les difficultés auxquelles il peut être confronté.
Qu’est-ce que le packaging d’applications ?
Le packaging d’application est le processus qui consiste à préparer un programme d’installation logiciel afin qu’il puisse être déployé sur plusieurs appareils sans nécessiter d’interaction de l’utilisateur. Un package comprend le programme d’installation ainsi que les commandes permettant de l’installer en mode silencieux et de le désinstaller si nécessaire, les paramètres ou personnalisations éventuels, et un moyen de confirmer que l’installation a réussi.
Grâce à un packaging applicatif adapté, chaque appareil connecté reçoit la même version de l’application et la même configuration, sans qu’un utilisateur au clavier doive tout configurer et valider manuellement sur chaque appareil. Cela garantit une expérience cohérente dans toute l’entreprise tout en faisant gagner du temps et en améliorant l’efficacité. Par exemple, l’IT peut packager un lecteur PDF afin qu’il s’installe silencieusement sur chaque ordinateur portable, avec les mises à jour automatiques désactivées et les paramètres par défaut de l’entreprise appliqués.
Ce que contient un package d’application
Le packaging applicatif contient quelques éléments qui contribuent à garantir un déploiement cohérent sur tous les appareils. Cela comprend :
1. Le programme d’installation
Il s’agit du fichier d’installation du fournisseur, généralement au format d’installation MSI ou EXE. Alors que les installateurs MSI suivent un ensemble standard d’options de ligne de commande, les installateurs EXE peuvent varier selon le fournisseur et nécessiter davantage de recherches pour être correctement packagés. Pour connaître les commandes exactes, consultez nos guides sur les installations silencieuses MSI et les installations silencieuses EXE.
2. Commandes d’installation et de désinstallation silencieuses
L’une des capacités clés d’un package applicatif consiste à installer et désinstaller des applications sans solliciter les utilisateurs ni interrompre leur travail. Les commandes d’installation et de désinstallation silencieuses sont des options en ligne de commande qui exécutent le programme d’installation sans invite et le suppriment proprement, afin que le package puisse s’exécuter sans surveillance.
3. Logique d’installation et personnalisations
Les entreprises ont souvent des règles et des paramètres spécifiques pour leurs applications. La logique d’installation et les scripts de personnalisation peuvent exécuter l’installation et appliquer les paramètres, par exemple en ajoutant des clés de licence ou en activant ou désactivant les mises à jour automatiques. Les équipes IT utilisent souvent des wrappers comme le PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) pour contrôler ce que les utilisateurs voient, comme des invites ou des rappels de redémarrage après l’installation.
4. Une règle de détection
Vous ne voulez pas installer la même application à plusieurs reprises. Une règle de détection vérifie si une application est déjà installée, par exemple en contrôlant les versions de fichiers, les clés de registre ou le code produit MSI. Sans une bonne règle de détection, les utilisateurs peuvent rencontrer des réinstallations inutiles ou de faux échecs.
5. Le format de déploiement
Les applications ne sont pas toutes déployées de la même manière. Par exemple, les applications Microsoft Intune Win32 doivent être préparées avec l’ outil Microsoft Win32 Content Prep Tool, qui convertit les fichiers d’installation au format .intunewin qu’Intune accepte. SCCM utilise son propre modèle d’application, et Windows dispose également du format de package MSIX plus récent. Utiliser le bon format est nécessaire pour réussir les installations.
Comment packager une application
Le packaging d’une application ne consiste pas simplement à prendre quelques fichiers et à les jeter dans un dossier. Les packages ont des exigences et des règles spécifiques qu’ils doivent inclure, il est donc nécessaire de suivre ces étapes :
Recueillez les exigences : D’abord, vous devrez savoir ce que votre package requiert. Vérifiez quelle version de l’application vous avez besoin, qui en a besoin, les éventuelles clés de licence, les paramètres requis et tout autre prérequis.
Téléchargez le programme d’installation et analysez-le : Ensuite, téléchargez le programme d’installation auprès du fournisseur et examinez-le. Vous devrez identifier son type, puis trouver ses options d’installation et de désinstallation silencieuses (soit dans la documentation du fournisseur, soit en les testant).
Définissez la logique d’installation : une logique d’installation adaptée permet de garantir que tout est déployé correctement. Rédigez le script d’installation et de désinstallation, appliquez les personnalisations et définissez comment les utilisateurs sont informés et s’ils peuvent reporter l’action, afin que toutes vos directives soient bien en place.
Créez la règle de détection : La détection est importante pour vérifier les installations et éviter les nouvelles tentatives inutiles. Définissez une règle indiquant comment l’outil de déploiement confirmera que l’application est installée, par exemple à l’aide de la version du fichier, d’une clé de registre ou du code produit MSI.
Testez avant le déploiement : les tests sont essentiels pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu et détecter les problèmes avant qu’ils n’affectent les utilisateurs. Installez, vérifiez et désinstallez le package sur une machine de test propre pour vous assurer qu’il peut être ajouté et supprimé correctement. Les tests de compatibilité des applications sont également importants pour garantir qu’elles n’entrent pas en conflit avec les applications que vous utilisez déjà.
Préparez-le pour votre outil de déploiement : Si tout est conforme, vous pouvez alors préparer le package pour le déploiement. Convertissez le package au format de l’outil de déploiement, par exemple en fichier .intunewin pour Intune, puis saisissez les détails de l’application.
Commencez par un pilote, puis déployez à plus grande échelle : Enfin, il est temps de déployer le package. Commencez avec un petit groupe d’appareils pour vérifier les résultats et identifier les problèmes, puis élargissez à des groupes plus importants si tout est conforme.
Lorsqu’une nouvelle mise à jour est publiée, vous devrez répéter les étapes 2 à 7 pour la déployer sur tous les appareils.
Packaging d’applications vs repackage vs déploiement
Nous devons également comprendre la différence entre le packaging et le repackaging, et en quoi ils diffèrent tous deux du déploiement d’applications. Même s’ils peuvent sembler synonymes à première vue, il existe des différences clés qui comptent lors du déploiement des applications.
Emballage
Le packaging applicatif prépare le programme d’installation du fournisseur pour qu’il s’exécute en mode silencieux sur les appareils et dans votre environnement. Cela implique généralement d’utiliser un script pour garantir un déploiement conforme aux règles de l’organisation, mais c’est toujours le programme d’installation du fournisseur qui effectue l’installation proprement dite.
Reconditionnement
Avec le repackaging, l’organisation capture les modifications qu’un programme d’installation apporte à une machine de test, comme les fichiers et les entrées de registre, puis les recrée dans un nouveau programme d’installation. Cette méthode est utilisée lorsqu’un programme d’installation ne peut pas être exécuté en mode silencieux ni personnalisé d’une autre manière. Cependant, de nombreuses équipes préfèrent utiliser le programme d’installation d’origine et l’encapsuler dans un script plutôt que de le reconditionner, car c’est plus facile à maintenir lors des mises à jour.
Déploiement
Le déploiement intervient une fois que l’application a été packagée. Cela s’appuie sur un outil comme Intune ou SCCM pour déployer l’application sur tous les appareils connectés. Le processus de déploiement comprend également le choix des appareils qui reçoivent l’application, l’ordre dans lequel ils la reçoivent et le moment où les mises à jour sont déployées, ainsi que le suivi de l’installation pour s’assurer que tout se termine correctement. En bref, le packaging prépare l’application, tandis que le déploiement l’achemine vers les appareils qui en ont besoin.
Pourquoi il est difficile de suivre l’évolution du packaging d’applications
Bien que le packaging d’applications soit essentiel, il peut aussi être difficile de suivre le rythme. Lorsque les entreprises déploient plusieurs applications et mises à jour sur de vastes environnements de terminaux, il est facile de se laisser dépasser, ce qui peut laisser des correctifs critiques bloqués dans une file d’attente et créer des risques de cybersécurité. En effet, il existe plusieurs raisons pour lesquelles le packaging d’applications peut créer des charges de travail et des retards continus, notamment :
Les mises à jour relancent le travail : chaque fois qu’une nouvelle version d’une application sort, elle nécessite un nouveau package, un nouveau test et une règle de détection mise à jour. Ainsi, la charge de travail augmente avec le nombre d’applications, et pas seulement avec les nouvelles demandes.
Les installateurs ne sont pas uniformes : les installateurs EXE de différents fournisseurs peuvent utiliser des commutateurs différents, et certains changent même de comportement selon les versions. Ce manque d’uniformité peut entraîner des retards, car l’analyse de chaque cas peut prendre du temps.
Les tests demandent du temps et des machines propres : Tester les applications peut prendre du temps, mais c’est nécessaire. Faire l’impasse sur les tests peut entraîner des échecs d’installation, des boucles de réinstallation et des tickets au support help desk, ce qui peut coûter encore plus de temps et provoquer de nouveaux retards.
Les connaissances sont détenues par quelques personnes : Les organisations ne disposent souvent que d’une ou deux personnes pour gérer le packaging d’applications. Lorsqu’une seule personne gère toutes les étapes et tous les correctifs du packaging, cela peut considérablement ralentir les choses quand elle est occupée.
Comment l’IA transforme le packaging d’applications
L’IA commence à transformer le packaging d’applications. Ce qui était autrefois un processus manuel chronophage peut désormais être réalisé rapidement à l’aide d’agents alimentés par l’IA. L’IA peut prendre en charge de nombreuses étapes manuelles, comme lire l’installateur, rédiger la logique d’installation et les règles de détection, puis tester le package, ce qui permet de gagner du temps tout en laissant l’approbation finale aux humains. Pour voir comment cela fonctionne, consultez notre guide sur le packaging d’applications par IA.
Cela nous amène à Splashtop Agentic Packr, un outil basé sur l’IA qui aide les équipes IT à packager, valider, sécuriser et déployer des applications Windows via Microsoft Intune, avec des bundles pour le déploiement avec SCCM. Grâce à lui, les équipes IT peuvent préparer rapidement les applications au déploiement, tout en libérant du temps pour d’autres tâches urgentes.
Splashtop Agentic Packr prend en charge l’ensemble du processus de packaging applicatif, notamment la lecture du programme d’installation, la création d’un package PSADT avec des règles de détection, le test du package sur une VM propre, l’exécution d’une analyse de sécurité et sa préparation au déploiement. Cependant, les administrateurs prennent toujours les décisions finales et reçoivent une fiche d’évaluation QA ainsi que des journaux pour examiner les résultats avant la publication du package.
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Lorsque vous déployez des applications sur plusieurs appareils, vous avez besoin d’un processus d’installation cohérent et fiable. Mais comme chaque application et chaque mise à jour nécessitent un packaging, cela peut prendre du temps et retarder les mises à jour.
Le packaging applicatif agentique peut améliorer le processus en automatisant le packaging, les tests, et bien plus encore. Avec Splashtop Agentic Packr, les équipes peuvent automatiser le packaging applicatif, le déploiement, les tests et les mises à jour, sans sacrifier la visibilité ni le contrôle.
Le résultat ? Des packages plus cohérents, des tests fiables et moins de temps consacré à rechercher des commutateurs et à rédiger des scripts.
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