Lorsque vous avez une application à déployer sur plusieurs appareils, le processus n’est pas aussi simple que de cliquer sur « installer » et de considérer que c’est réglé. Avant qu’une application n’arrive sur un appareil, quelqu’un doit trouver ses commutateurs d’installation, rédiger la logique d’installation et de désinstallation, créer une règle de détection et tester l’application. Ce n’est qu’ensuite qu’elle peut être téléversée.
Et ce n’est pas non plus une tâche ponctuelle. Cela se produit pour chaque nouvelle application, puis à nouveau à chaque mise à jour. Avec le grand nombre d’applications utilisées par les entreprises, la charge de travail s’accumule donc rapidement. Le packaging d’applications par IA s’est imposé comme un moyen de suivre le rythme, ce qui est important, car de nombreuses mises à jour incluent des correctifs de sécurité que vous ne pouvez pas ignorer.
Cependant, le terme peut être vague. Il est utilisé pour tout, qu'il s'agisse de demander à un chatbot d'effectuer un changement ou de confier à des systèmes alimentés par l’IA la gestion de l’ensemble du workflow.
Dans cette optique, explorons le packaging d’applications IA, le fonctionnement des workflows agentiques, les domaines dans lesquels les humains doivent garder le contrôle et les critères à rechercher dans les outils de packaging d’applications IA.
Qu’est-ce que le packaging d’applications IA ?
Le packaging d’applications par IA utilise l’IA pour transformer un programme d’installation en package déployable. Cela comprend l’identification du type d’installateur et des commandes silencieuses, la génération de la logique d’installation et de désinstallation, le test des résultats et la préparation du package pour les outils de déploiement.
En général, le packaging des applications d’IA se répartit en trois niveaux d’automatisation :
1. Packaging assisté par IA
Le packaging assisté par IA est le niveau le plus élémentaire du packaging d’applications par IA. Ici, un administrateur demande de l’aide à un outil d’assistance IA pour une partie du travail, comme la rédaction d’un script de déploiement, plutôt que de lui confier l’ensemble du processus. Avec le packaging assisté par IA, l’administrateur exécute toujours chaque étape, vérifie le résultat, teste l’application pour s’assurer qu’elle fonctionne comme prévu, etc. L’outil d’IA prend en charge le workflow, mais ne le modifie pas et ne le contrôle pas.
2. Automatisation scriptée du packaging
Le niveau suivant ajoute davantage d’automatisation au processus de packaging. Avec l’automatisation du packaging par script, vous rédigez des règles, des modèles ou des recettes pour chaque application, puis vous les exécutez automatiquement. Cela vous aide à déployer la même application sur plusieurs appareils à l’aide d’un processus cohérent et reproductible, mais vous devez toujours l’ajuster manuellement pour les nouvelles applications ou les programmes d’installation dont le comportement change.
3. Packaging d’applications agentiques
Le packaging applicatif agentique signifie qu’un agent IA prend en charge le package tout au long du workflow, notamment en lisant l’installateur, en décidant comment le packager, en créant le package, en le testant et en générant un rapport sur les résultats. Au lieu de s’appuyer sur un script ou une procédure prédéfinie, l’agent IA détermine les étapes pour chaque nouvel installateur.
C’est le niveau de packaging des applications d’IA sur lequel nous allons nous concentrer.
Pourquoi la vitesse de packaging influence la vitesse de déploiement des correctifs
Le packaging d’applications se situe entre le moment où un éditeur publie une mise à jour et celui où cette mise à jour atteint vos appareils. Les mises à jour d’applications tierces ne peuvent pas atteindre les appareils tant qu’elles n’ont pas été reconditionnées et testées. Ainsi, lorsque la file d’attente de packaging s’allonge, des mises à jour de sécurité essentielles peuvent rester en attente plus longtemps qu’il n’est prudent.
De plus, les connaissances en packaging reposent souvent sur une seule ou deux personnes. Si elles sont occupées par d’autres tâches, absentes du bureau ou indisponibles pour une autre raison, tout prend du retard.
Ces retards peuvent entraîner de graves risques de sécurité. Selon le Verizon 2026 Data Breach Investigations Report, les attaquants ont exploité une vulnérabilité pour obtenir un accès dans près d’un tiers des violations. Parmi les vulnérabilités de la liste Known Exploited Vulnerabilities de la CISA trouvées dans les environnements des organisations, seul environ un quart a été entièrement corrigé, et le délai médian de correction complète était de 43 jours.
Il existe un besoin clair d’un patching plus efficace, et un packaging rapide et reproductible peut réduire le délai entre la publication d’un correctif et son déploiement.
Fonctionnement d’un workflow agentique de packaging d’applications
Cela dit, la question demeure : comment fonctionne exactement le packaging applicatif agentique ? Le packaging d’applications d’IA suit un flux de travail simple, qui commence lorsqu’une application est sélectionnée et se poursuit jusqu’à son déploiement :
Sourcez l’application : D’abord, l’agent IA récupère le programme d’installation et rassemble des détails, comme le nom, la version et l’éditeur, à partir d’un catalogue public ou en partant d’un programme d’installation personnalisé ou interne.
Analyser le programme d’installation : Ensuite, l’agent identifie le type de programme d’installation (MSI, EXE, etc.) et détermine les commandes d’installation et de désinstallation silencieuses. Les administrateurs effectuent généralement cette étape manuellement, mais un bon agent IA peut l’identifier rapidement.
Créer le package : Avec les informations en main, l’agent génère la logique d’installation et de désinstallation dans un framework standard, tel que le PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT). Cela inclut également des règles de détection pour indiquer à l’outil de déploiement si l’application est installée, afin qu’il puisse vérifier que l’installation a bien été effectuée.
Test sur une machine propre : L’agent IA installe, détecte et désinstalle le package sur une machine virtuelle propre, puis capture les journaux afin que les problèmes apparaissent avant un déploiement plus large.
Analyser et signaler : Après avoir testé l’application ou la mise à jour, l’agent exécute une analyse de sécurité sur le package et résume les résultats pour examen.
Préparer le déploiement : Enfin, l’agent IA package l’application pour le déploiement. Cela peut être fait via un outil de déploiement, comme une application Win32 pour Microsoft Intune, ou sous forme de bundle pouvant être exécuté manuellement ou déployé via SCCM.
Gardez-la à jour : Une fois l’application déployée, elle doit toujours être maintenue à jour. L’agent surveille les nouvelles versions et reconstruit le package lorsqu’une nouvelle version est publiée, afin que les mises à jour soient déployées rapidement sans attendre que quelqu’un remarque qu’elle est disponible.
Là où l’IT garde le contrôle
Cependant, malgré tous les avantages de l’automatisation basée sur l’IA, une intervention humaine reste nécessaire. L’IT doit garder le contrôle, notamment en examinant les résultats et en décidant de ce qui est mis en production. L’agent IA peut prendre en charge les tâches répétitives, mais les humains ont toujours le dernier mot.
Cela inclut :
Résultats des tests avant publication : Les administrateurs doivent pouvoir voir tous les résultats des tests avant toute mise en ligne. Cela inclut si l’installation, la détection et la désinstallation ont réussi, ainsi que les journaux de test, afin qu’ils puissent être contrôlés et vérifiés.
Résultats de l’analyse de sécurité : Chaque package doit inclure les résultats de l’analyse de sécurité, en particulier pour les applications provenant de sources publiques, afin de confirmer qu’elles sont sûres.
Sortie lisible et modifiable : les administrateurs peuvent ouvrir, examiner et ajuster les packages créés sur un framework ouvert, tel que PSADT. À l’inverse, une sortie qui ne peut pas être inspectée est plus difficile à approuver.
Accès basé sur les rôles : Les administrateurs doivent avoir un contrôle total sur les personnes qui peuvent créer des packages, celles qui peuvent publier et celles qui peuvent uniquement consulter les mises à jour, les résultats de test et d’autres informations.
Une piste d’audit : les équipes IT et les administrateurs doivent pouvoir consulter les enregistrements de chaque tâche de packaging et de chaque action afin de faciliter le dépannage et la préparation aux audits.
Contrôle du déploiement et de l’utilisateur final : Il est tout aussi important de garder le contrôle sur le déploiement et sur ce que les utilisateurs peuvent ajuster. Commencez par déployer auprès d’un petit groupe, puis définissez comment les utilisateurs sont informés, s’ils peuvent reporter la mise à jour et comment les redémarrages sont gérés.
Que rechercher dans un outil de packaging d’applications par IA
Au-delà des contrôles de révision abordés ci-dessus, le bon outil de packaging d’applications IA doit s’adapter à la façon dont votre équipe travaille, notamment en offrant le bon équilibre entre automatisation et validation manuelle, en prenant en charge les appareils sur lesquels il effectue les déploiements, et plus encore.
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous évaluez les outils de packaging d’applications d’IA :
Quelles applications peut-il packager ? Un bon outil agentique de packaging d’applications doit pouvoir gérer toutes les applications que vous utilisez, y compris les applications standard du catalogue ainsi que vos propres installateurs personnalisés ou internes. Les applications personnalisées sont souvent les plus difficiles à packager manuellement, il est donc essentiel que l’outil puisse les gérer.
Où peut-il être déployé ? L’outil doit pouvoir fonctionner avec les appareils et les logiciels de déploiement que vous utilisez. Consultez la documentation d’assistance pour voir avec quels outils il fonctionne, comme Intune, SCCM ou des appareils gérés par aucun des deux.
Comment gère-t-il les mises à jour ? Le packaging applicatif agentique doit gérer à la fois les déploiements initiaux et les mises à jour. Vérifiez si l’outil détecte les nouvelles versions et reconstruit automatiquement les packages, ou si quelqu’un doit lancer chaque mise à jour.
L’agent fait-il tout le travail ? Tous les agents ne sont pas conçus pour gérer le workflow du début à la fin. Vérifiez s’il analyse, construit et teste par lui-même, ou s’il se contente de rédiger des scripts qu’un administrateur devra finaliser.
Est-ce compatible avec votre configuration de gestion des identités et des accès ? La simplicité et le confort du packaging applicatif agentique ne doivent pas se faire au détriment de la sécurité. Assurez-vous qu’il peut utiliser la connexion et le provisionnement des utilisateurs via votre fournisseur d’identité existant, afin que les comptes restent sécurisés et authentifiés.
En combien de temps pouvez-vous l’essayer ? Tester un outil est un bon moyen de vérifier qu’il répondra à vos besoins. Vérifiez si le fournisseur propose un essai afin que vous puissiez le tester sur de vraies applications avant de vous engager.
Comment Splashtop Agentic Packr gère le packaging d’applications agentique
Le packaging applicatif agentique peut aider les organisations à déployer plus rapidement les applications et les mises à jour sur les appareils, à condition que l’outil qui le sous-tend soit adapté au workflow et aux contrôles ci-dessus. C’est ce qui nous amène à Splashtop Agentic Packr, un outil de packaging et de déploiement d’applications alimenté par l’IA pour les équipes IT modernes.
Splashtop Agentic Packr package, teste et déploie des applications via Microsoft Intune, SCCM et bien d’autres, réduisant les efforts manuels tout en renforçant la gouvernance. Il automatise et exécute six étapes clés :
Récupérer les métadonnées
Analyser le programme d’installation
Créer un package PSADT
Tester sur une machine virtuelle propre
Créer le package Intune
Publiez sur Intune.
Avec Splashtop Agentic Packr, l’agent lit les installateurs et rédige des règles de détection, ce qui évite aux administrateurs d’écrire manuellement des scripts pour chaque application. Il peut empaqueter des applications tierces vérifiées à partir d’un catalogue WinGet, ainsi que d’autres applications via un ID de package Chocolatey ou WinGet, ou à partir d’un installateur personnalisé. Les administrateurs peuvent publier sur des terminaux gérés via une connexion Intune en un clic et suivre l’état du déploiement par appareil, ou regrouper des applications à déployer avec SCCM ou manuellement sur n’importe quelle machine Windows.
Les administrateurs gardent le contrôle du début à la fin. Chaque package est testé sur une machine virtuelle propre et soumis à une analyse de sécurité, et les administrateurs examinent une fiche d’évaluation QA ainsi que les journaux avant toute publication. Comme les packages sont créés sur PSADT, ils peuvent aussi être ouverts, examinés et ajustés si nécessaire.
Lorsque Splashtop Agentic Packr détecte une nouvelle version d’application, il crée automatiquement un nouveau package. Les administrateurs peuvent également personnaliser les paramètres, notamment les notifications, les reports, les invites de redémarrage, les délais de grâce, et plus encore. Le contrôle d’accès basé sur les rôles intégré, la connexion via Microsoft Entra ID et le provisionnement des utilisateurs, ainsi que les événements d’audit, permettent de garder l’accès et l’activité sous contrôle.
Passez moins de temps à empaqueter des applications avec Splashtop Agentic Packr
Bien que chaque application et chaque mise à jour nécessite un packaging, cela ne devrait pas retarder le déploiement des correctifs. Le packaging d’applications piloté par agent accélère le processus en confiant cette tâche à un agent d’IA, tandis que les administrateurs gardent le contrôle et le dernier mot sur toutes les mises en production.
Résultat : les packages peuvent être testés de façon approfondie avant d’arriver aux utilisateurs, les appareils se mettent à jour plus rapidement et les administrateurs gagnent du temps pour d’autres tâches urgentes. Avec un outil d’empaquetage d’applications par IA comme Splashtop Agentic Packr, vous pouvez empaqueter, tester et déployer chaque application et mise à jour avec moins de travail manuel.
Vous voulez en savoir plus sur Splashtop Agentic Packr ? Découvrez ce qu’il peut faire pour vous dès aujourd’hui.