Le déploiement d’applications devrait être un processus simple : vous lancez le programme d’installation, et c’est terminé. Pourtant, ce n’est souvent pas le cas. Toute application Windows qui ne se présente pas sous la forme d’un seul MSI doit généralement être déployée comme une application Win32, et Intune n’accepte les applications Win32 qu’au format .intunewin fichiers. Pour créer ces fichiers, les administrateurs utilisent l’outil Intune Win32 Content Prep Tool (IntuneWinAppUtil.exe).
Bien que l’outil soit relativement simple, de petites erreurs, comme une faute de frappe dans le fichier d’installation, peuvent faire échouer les installations. De plus, chaque fois qu’une nouvelle version de l’application sort, vous devez recommencer le processus depuis le début.
Ce guide couvre la syntaxe complète des commandes, chaque paramètre, comment empaqueter des applications MSI, EXE et PSADT, ce qu’il faut configurer dans Intune ensuite, et comment maintenir les packages à jour. Si vous découvrez le sujet, commencez par notre présentation de ce qu’est le packaging d’applications.
Ce que fait l’outil Intune Win32 Content Prep
L’outil Intune Win32 Content Prep Tool est un outil gratuit en ligne de commande Microsoft qui convertit les fichiers d’installation d’une application au format .intunewin et détecte certains des attributs dont Intune a besoin pour déterminer son état d’installation. Ce format est requis pour qu’Intune installe des applications Win32, il est donc souvent nécessaire de les convertir.
Pour les fichiers d’installation MSI, l’outil lit également les informations dont Intune a besoin à partir du MSI.
L’outil compresse tout ce qui se trouve dans le dossier d’installation, y compris les sous-dossiers, dans un seul fichier .intunewin fichier. Ce fichier contient les fichiers d’installation chiffrés ainsi que les informations nécessaires pour les déchiffrer. Conservez-le donc avec autant de soin que les installateurs d’origine. Cependant, l’outil crée uniquement le package ; il n’écrit pas les commandes d’installation ni les règles de détection, et il ne téléverse rien.
Ce dont vous avez besoin avant de commencer
Lorsque vous utilisez l’outil Intune Win32 Content Prep Tool, il est préférable de vous préparer afin de garantir un processus fluide et efficace. Assurez-vous d’avoir les éléments suivants avant de commencer à préparer les applications :
Une machine Windows avec .NET Framework 4.7.2 ; un poste de packaging propre aidera à éviter d’inclure des fichiers non liés dans le package.
L’outil Content Prep lui-même, que vous pouvez télécharger depuis le repo GitHub de Microsoft au format .zip. La version actuelle est 1.8.7, et le .zip contient l’outil, la licence, un fichier readme et les notes de version.
Un programme d’installation qui prend en charge l’installation silencieuse, car les applications Win32 déployées via Intune doivent s’installer sans interaction de l’utilisateur. Nos guides sur les installations silencieuses MSI et les installations silencieuses EXE couvrent les commutateurs pour chacun.
Une application de moins de 30 Go. Intune limite les applications Win32 à 30 Go chacune, donc les applications plus volumineuses ne peuvent pas être déployées de cette façon.
Appareils cibles pris en charge. Les appareils sur lesquels vous effectuez le déploiement doivent exécuter Windows Enterprise, Pro ou Education, être inscrits ou joints à Microsoft Entra ID et être enregistrés dans Intune.
Comment créer un .intunewin fichier avec le Content Prep Tool
Une fois que tout est en place, vous pouvez utiliser le Content Prep Tool pour créer des fichiers .intunewin . Vous pouvez le faire en quelques étapes :
Téléchargez et extrayez l’outil depuis GitHub dans son propre dossier (par exemple : C:\Tools\ContentPrep).
Créez un dossier source qui contient uniquement le programme d’installation et ses fichiers associés, comme les transformations MST, les fichiers de configuration ou les scripts (comme C:\Packages\AppName). L’outil regroupe tous les fichiers et sous-dossiers de ce dossier ; l’outil lui-même ainsi que tout fichier sans lien avec celui-ci doivent donc rester en dehors de ce dossier.
Choisissez un dossier de sortie en dehors du dossier source (par exemple C:\Output). S’il se trouve dans le dossier source, la prochaine exécution empaquetera l’ancien .intunewin dans le nouveau.
Exécutez l’outil. Vous pouvez exécuter IntuneWinAppUtil.exe sans paramètres, auquel cas il vous demandera chaque dossier, ou l’exécuter sur une seule ligne. Gardez à l’esprit que les chemins contenant des espaces nécessitent des guillemets :
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\AppName -s setup.exe -o C:\Output -q
Vérifiez le dossier de sortie pour le nouveau .intunewin fichier. Veillez à conserver un dossier de sortie distinct pour chaque version de l’application afin que les versions ne s’écrasent pas entre elles, en particulier avec -q.
Si un fichier associé doit être référencé par la commande d’installation, vous pouvez le placer dans un sous-dossier du dossier source et utiliser un chemin relatif, comme licenses\license.txt.
Paramètres de ligne de commande d’IntuneWinAppUtil
Lorsque vous utilisez l’outil Content Prep Tool, vous pouvez définir des paramètres, comme l’exécution en mode silencieux ou l’emplacement de destination du contenu. Comprendre ces paramètres de ligne de commande vous donne plus de contrôle sur l’installation et contribue à garantir un déploiement fluide.
Les paramètres de ligne de commande sont :
Paramètre
Ce qu’il fait
-h
Affiche l’aide d’utilisation
-v
Affiche la version de l’outil (1.8.2 et versions ultérieures)
-c <setup_folder>
Dossier dont l’intégralité du contenu est incluse dans le fichier .intunewin
-s <setup_file>
Le fichier d’installation, tel que setup.exe ou setup.msi
-o <output_folder>
Emplacement d’écriture du fichier .intunewin ; créé s’il est absent en mode silencieux
-a <catalog_folder>
Fichiers de catalogue regroupés pour le mode S de Windows 10
-q
Mode silencieux : aucune invite, écrase la sortie existante
Tout ce qui est dans -q, sans sortie de console en plus
Notez que si vous utilisez à la fois -q et -qq, ce dernier sera prioritaire.
De plus, la version 1.8.2 a ajouté la prise en charge de la redirection de la sortie vers un fichier journal, ce qui est utile lorsque le packaging s’exécute dans un script. Par exemple :
IntuneWinAppUtil.exe -c SomeSample -s Setup.exe -o . -q > test.log
Comment packager des applications MSI, EXE et PSADT pour Intune
Si vous souhaitez empaqueter une application pour Intune, le fichier d’installation dépendra du type de programme d’installation. Par conséquent, les programmes d’installation MSI, EXE et PSADT présentent quelques différences clés. Gardez ces points clés à l’esprit lors de l’empaquetage de vos applications :
Programmes d’installation MSI
Lorsque vous fournissez un fichier .msi comme fichier d’installation, l’outil lira les informations dont Intune a besoin à partir du MSI. Cela fait des packages MSI les plus simples à configurer. S’il utilise une transformation (.mst), veillez à la placer dans le même dossier source afin qu’elle soit incluse dans le package. Notre guide d’installation silencieuse msiexec présente les options et propriétés à utiliser dans la commande d’installation.
Même s’il est assez facile de déployer des MSI sans les encapsuler en Win32, cet encapsulage reste parfois nécessaire. Le type MSI métier d’Intune n’autorise qu’un seul argument de ligne de commande, donc tout ce qui est plus complexe nécessite Win32.
Programmes d’installation EXE
Si vous devez transmettre un fichier .exe comme fichier d’installation, vous devrez définir manuellement dans Intune les commandes d’installation et de désinstallation, ainsi que les règles de détection, puisque l’outil ne lit les détails de l’application qu’à partir des fichiers MSI. Les options silencieuses dépendent du framework qui a créé le programme d’installation, comme Inno Setup, NSIS ou InstallShield. Notre guide des installations silencieuses EXE explique comment les trouver.
Packages PSADT
Si vous utilisez un package PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT), vous devrez exécuter l’outil sur l’ensemble du dossier de déploiement. À partir de là, utilisez Invoke-AppDeployToolkit.exe comme fichier d’installation, afin que l’ensemble du dossier toolkit (y compris Files, Config et le module) soit inclus dans le .intunewin.
Par exemple, cela peut ressembler à ceci :
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\YourApp -s Invoke-AppDeployToolkit.exe -o C:\Output
Ce qu’il faut configurer dans Intune après avoir créé le fichier .intunewin
Une fois le fichier .intunewin créé, vous devrez toujours configurer Intune pour définir des règles de détection, des règles d’exigence, etc. Accédez à Apps → All Apps → Create → Windows app (Win32) et chargez le fichier .intunewin puis effectuez les configurations nécessaires. Utilisez la dernière version du Content Prep Tool, car Intune affiche un avertissement lorsqu’un package a été créé avec une version antérieure.
Vous trouverez un guide plus détaillé sur Microsoft Learn. Si vous déployez des applications depuis le dépôt WinGet, consultez comment déployer des applications WinGet avec Intune.
Commandes d’installation et de désinstallation
Les commandes d’installation et de désinstallation indiquent à Intune comment exécuter le programme d’installation. La commande d’installation peut être une ligne de commande, comme ApplicationName.exe /quiet, ou un script PowerShell chargé d’une taille maximale de 50 Ko. L’appel de powershell.exe dans l’un ou l’autre champ de commande lance PowerShell 32 bits, utilisez donc
%SystemRoot%\Sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe lorsque vous avez besoin de la version 64 bits. La commande de désinstallation ne développe pas les variables d’environnement, donc si vous en avez besoin, incluez un script wrapper dans le package.
Quand l’installateur a terminé, son code de sortie indique à Intune s’il a réussi (0), s’il nécessite une nouvelle tentative (1618), ou s’il nécessite un redémarrage pour se terminer (3010 ou 1641). Vous pouvez vérifier et modifier la façon dont Intune traite chaque code de retour lorsque vous créez l’application. Un code de nouvelle tentative déclenche jusqu’à trois essais, espacés de cinq minutes.
Règles d’exigence
Les règles d’exigence déterminent si un appareil doit recevoir l’application. Chaque application a besoin d’une architecture de système d’exploitation et d’une version minimale du système d’exploitation, et vous pouvez éventuellement définir l’espace disque, la mémoire, les processeurs logiques et la vitesse du processeur. Vous pouvez également ajouter des règles qui vérifient des fichiers, des valeurs du registre ou le résultat d’un script PowerShell.
Règles de détection
Avec les règles de détection, vous définissez les paramètres selon lesquels Intune détermine que l’application est installée. Vous devez définir au moins une règle de détection, et toutes les règles doivent être remplies pour qu’Intune détecte l’application comme installée.
Il existe quatre types de règles de détection :
Code produit MSI (le Content Prep Tool stocke le code dans le package, et Intune le renseigne lorsque vous créez cette règle)
Fichier ou dossier
Registre
Script PowerShell personnalisé (le script doit se terminer avec 0 et écrire dans STDOUT pour vérifier l’installation ; toute sortie STDERR signifiera qu’il ne sera pas comptabilisé comme installé)
Erreurs courantes qui font échouer les installations d’applications Win32
L’installation d’applications Win32 sur Intune peut présenter certaines difficultés, même si vous suivez chaque étape. Si vous rencontrez des problèmes inattendus, par exemple l’échec inexpliqué de l’installation d’une application Win32, vous pouvez suivre ces étapes de dépannage pour identifier et corriger les erreurs.
Les erreurs courantes incluent :
Emballer plus que l’application : Lorsque vous empaquetez le fichier, l’outil compresse tout ce qui se trouve dans le dossier source. Cela peut inclure par erreur une copie de l’outil, d’anciens packages ou des fichiers sans rapport dans le .intunewin, ce qui alourdit le package.
Écriture de la sortie dans le dossier source : Si le dossier de sortie se trouve dans le dossier source, la prochaine génération empaquetera le précédent .intunewin dans le nouveau.
Un programme d’installation qui n’est pas silencieux : Intune est conçu pour prendre en charge les installations silencieuses et ne prend pas en charge les installations interactives. Les solutions de contournement comme ServiceUI ne sont pas prises en charge, elles peuvent donc être au mieux peu fiables. Veillez à tester la commande d’installation depuis une invite élevée avant l’empaquetage.
Une règle de détection qui ne correspond pas à ce que le programme d’installation écrit : Il arrive que l’installation réussisse alors qu’Intune l’indique comme manquante. C’est là qu’interviennent les règles de détection, car vous pouvez les ajuster pour détecter les spécificités de l’application.
Installations en contexte utilisateur nécessitant des droits administrateur : Si une application Win32 ciblant un utilisateur a besoin d’autorisations que l’utilisateur standard n’a pas, elle échouera. Il est important de veiller à ce que l’installation s’exécute avec les autorisations requises pour réussir.
Les grands programmes d’installation qui atteignent le délai d’expiration : Les installations exceptionnellement volumineuses peuvent prendre trop de temps et expirer. La durée d’installation par défaut est de 60 minutes, mais vous pouvez la configurer jusqu’à 24 heures. Vous devrez donc peut-être ajuster la limite de temps pour les applications plus volumineuses.
Une copie obsolète de l’outil : Si vous utilisez un outil obsolète pour empaqueter vos applications, Intune le signalera. Gardez le Content Prep Tool à jour, car les versions plus récentes corrigent des bugs, comme une ancienne version qui échouait sur les fichiers de plus de 4 Go.
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, vous pouvez toujours consulter la page de MicrosoftRésoudre les problèmes liés aux applications Win32 pour un diagnostic au niveau des journaux.
Comment mettre à jour une application Win32 lorsqu’une nouvelle version est publiée
Lorsqu’une nouvelle version d’une application est publiée, vous voudrez mettre à jour rapidement vos terminaux. Cependant, chaque fichier .intunewin est lié à une seule version du programme d’installation, il n’y a donc pas de simple bouton « mettre à jour » : chaque nouvelle version implique de créer et de configurer un nouveau package.
Reconstruisez le package pour la nouvelle version
Lorsque vous souhaitez mettre à jour une application Win32, vous devrez reconstruire le package pour la nouvelle version. Vous pouvez le faire en quelques étapes simples :
Remplacez le programme d’installation dans le dossier source ou créez un nouveau dossier pour chaque nouvelle version.
Exécutez le Content Prep Tool pour créer un nouveau fichier .intunewin à l’aide du dossier source.
Créez la nouvelle application Win32 dans Intune et mettez à jour tout ce qui est spécifique à la version, comme la commande d’installation, la règle de détection et les règles d’exigence.
Testez la nouvelle version sur un groupe pilote d’appareils avant de la déployer auprès d’un groupe plus large.
Chaque fois qu’une application est mise à jour, vous devrez répéter ce processus à chaque nouvelle version. Pour les applications mises à jour tous les mois, cela peut devenir un processus long et répétitif.
Comment fonctionne le remplacement d’application dans Intune
La relation de remplacement relie la nouvelle application à celle qu’elle remplace, afin qu’Intune sache mettre à jour ou supprimer l’ancienne version au lieu de laisser les deux en place.
Pour mettre à jour une application sur place, vous pouvez désactiver « Uninstall previous version. » L’activer envoie une commande de désinstallation à l’ancienne application afin qu’elle soit remplacée par la plus récente. Notez que si le nouvel installateur met à niveau l’ancienne version à lui seul, il n’est pas nécessaire de désinstaller.
Une relation de remplacement peut inclure jusqu’à 10 applications, chaque application liée dans la chaîne étant comptabilisée. Vous pouvez consulter les étapes de configuration du remplacement d’application sur la page de MicrosoftAjouter un remplacement d’application Win32.
Comment automatiser l’empaquetage d’applications Win32 pour Intune
Le packaging des applications Win32 pour Intune peut prendre du temps, surtout si vous avez plusieurs applications avec des mises à jour récurrentes. Heureusement, le packaging d’applications par IA peut décharger votre équipe d’une grande partie de ce travail. C’est là qu’intervient Splashtop Agentic Packr, un outil de packaging et de déploiement d’applications basé sur l’IA.
Splashtop Agentic Packr peut empaqueter, valider et déployer des applications via Microsoft Intune, SCCM et plus encore, sans le travail manuel habituellement nécessaire. Comme il repose sur PSADT, les équipes IT peuvent ouvrir, examiner et ajuster n’importe quel package, et elles vérifient les résultats des tests avant toute publication.
Splashtop Agentic Packr couvre toutes les étapes clés de la préparation et du packaging du contenu, notamment :
Création du package : Splashtop Agentic Packr analyse le programme d’installation et crée un package PSADT et un package Intune. Cela peut être créé à partir d’un ID WinGet ou Chocolatey, de son catalogue vérifié ou de votre propre programme d’installation, selon les besoins de votre organisation.
Règles de détection: l’IA rédige des règles de détection pour chaque application afin de vérifier qu’elle a été correctement installée.
Tests : Chaque package est testé sur une machine virtuelle propre et fait l’objet d’une analyse de sécurité avant d’être publié. Les équipes IT reçoivent une fiche d’évaluation QA et des journaux pour examiner chaque application et mise à jour avant sa publication.
Publication : Vous pouvez connecter un locataire Intune avec Express connection pour publier des applications directement tout en recevant le statut de déploiement par appareil.
Nouvelles versions : Lorsqu’une nouvelle version de l’application devient disponible, Splashtop Agentic Packr la détecte et crée automatiquement des packages mis à jour, ce qui évite de devoir créer manuellement de nouveaux packages pour chaque version.
Arrêtez de reconstruire les fichiers .intunewin manuellement
Bien que le Win32 Content Prep Tool fonctionne bien pour créer des packages, ce n’est qu’un début. Les équipes IT doivent encore passer des heures à travailler sur les règles de détection, les tests et la création de nouveaux packages pour chaque mise à jour.
Splashtop Agentic Packr décharge votre équipe de ce travail. Il crée les packages, rédige les règles de détection, exécute les tests et maintient les applications à jour, afin que les applications Win32 testées soient publiées dans Intune et restent à jour pendant que l’IT se concentre sur des tâches plus complexes.
Découvrez comment Splashtop Agentic Packr peut aider votre équipe à packager et déployer des applications plus rapidement.