Utiliser Revit avec Remote Desktop pour travailler à distance

Travaillez de chez vous en accédant à distance à votre ordinateur pour exécuter Revit comme si vous étiez assis devant lui avec Splashtop. Essayez-le gratuitement !
Revit est un logiciel de modélisation des informations du bâtiment (BIM) utilisé par les architectes, les ingénieurs, les concepteurs, etc. pour créer des modèles. Revit est également couramment utilisé dans les universités et les cours de CTE pour enseigner aux étudiants les compétences nécessaires dans ces domaines.
La plupart des professionnels qui utilisent Revit le font sur leur ordinateur de bureau. Et les étudiants ne peuvent généralement utiliser Revit que dans le laboratoire informatique de leur école.
La pandémie de COVID-19 nous a montré qu'il est important de mettre en place les outils nécessaires pour que les utilisateurs restent productifs au cas où ils ne pourraient pas accéder physiquement à leur travail ou aux ordinateurs de l'école.
Le programme Revit est vital pour de nombreux professionnels et étudiants. Alors comment votre entreprise ou votre établissement d'enseignement peut-il donner accès à Revit à ses utilisateurs tout en travaillant à distance ? Après tout, de nombreux appareils personnels ne sont pas assez puissants pour faire fonctionner Revit, et l'octroi de licences pour les appareils personnels peut être coûteux.
La bonne nouvelle est que vous pouvez tirer parti de votre infrastructure informatique existante (du matériel aux licences logicielles) en donnant à vos utilisateurs un accès à distance aux ordinateurs des laboratoires de travail ou des écoles afin qu'ils puissent utiliser Revit depuis n'importe quel endroit à l'aide d'un autre appareil.
Exécutez Revit avec le logiciel Splashtop Remote Desktop
Splashtop permet aux utilisateurs de contrôler un ordinateur à distance depuis n'importe quel autre appareil. Lors des connexions à distance, les utilisateurs verront l'écran de l'ordinateur distant sur leur propre appareil et pourront le contrôler en temps réel.
Les utilisateurs pourront interagir avec l’ordinateur distant comme s’ils étaient assis en face. Ils pourront accéder à n’importe quel fichier ou application, notamment Revit, à l’aide du logiciel de bureau à distance Splashtop.
Cela signifie que vos utilisateurs pourront profiter pleinement de l'expérience de Revit tout en travaillant à distance. Ils utiliseront les puissants ordinateurs de bureau situés au bureau ou dans le laboratoire informatique de l'école pour exécuter Revit, même s'ils se connectent à partir d'une tablette, d'un téléphone portable ou d'un appareil Chromebook.
Avantages de Splashtop Remote Desktop pour Revit
Connexions à distance rapides – Splashtop offre aux utilisateurs des connexions à distance rapides avec une faible latence et un streaming 4K. Travailler à distance avec Revit ne sera pas différent de l'utiliser en personne.
Fonctionne avec n'importe quel appareil – Splashtop fonctionne de manière totalement multi-plateforme. Les utilisateurs peuvent contrôler à distance les ordinateurs Windows et Mac depuis leurs appareils Windows, Mac, Android, iOS et Chromebook. Permettez à vos employés d'utiliser leurs appareils personnels et aux étudiants d'utiliser leurs propres appareils ou ceux fournis par l'école pour exécuter Revit à distance.
Fonctions d'amélioration de la productivité – Transférer des fichiers entre ordinateurs, enregistrer des sessions, imprimer à distance, réveil à distance sur le réseau local, support multi-moniteur, et d'autres fonctions sont incluses dans Splashtop.
Sécurité de pointe - L’infrastructure sécurisée de Splashtop, la prévention des intrusions 24h/24 7j/7 et les multiples fonctions de sécurité, notamment l’authentification à deux facteurs, la vérification des appareils, le chiffrement AES 256 bits, et bien plus encore, garantissent la sécurité de vos appareils et de vos données.
Mieux que le VPN - En particulier pour les applications gourmandes en ressources comme Revit. Les VPN sont également moins sûrs que les logiciels d’accès à distance.
Essayez Splashtop gratuitement
Splashtop propose des forfaits pour les utilisateurs individuels, les petites équipes et également les organisations entières. Découvrez toutes les offres pour le télétravail, et commencez dès maintenant votre essai gratuit pour le tester par vous-même ! Aucune carte bancaire ou engagement n’est nécessaire pour vous lancer.
Si vous recherchez une solution pour votre établissement d'enseignement afin de permettre aux étudiants d'accéder à distance à Revit et à d'autres applications, consultez la page Splashtop pour les laboratoires à distance.