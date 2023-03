Utiliser Revit avec Remote Desktop pour travailler à distance

- Splashtop fonctionne entièrement sur plusieurs plates-formes. Les utilisateurs peuvent contrôler à distance les ordinateurs Windows et Mac depuis leurs appareils Windows, Mac, Android, iOS et Chromebook. Laisse tes employés utiliser leurs appareils personnels et autorise les étudiants à utiliser leurs propres appareils ou ceux fournis par l'école pour exécuter Revit à distance.

Sécurité à la pointe de l'industrie

- L'infrastructure sécurisée de Splashtop, la prévention des intrusions 24/7 et les multiples fonctions de sécurité, notamment l'authentification à deux facteurs, la vérification des appareils, le cryptage AES 256 bits et bien plus encore, permettent de garder tes appareils et tes données en sécurité.