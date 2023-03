Les logiciels pour utilisateurs distants à l'ère du travail flexible

La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption déjà bien engagée du travail à distance et du travail flexible, amenant les équipes informatiques à repenser la manière dont elles appréhendent l'accès aux systèmes essentiels de leur entreprise. En outre, de nombreuses écoles et universités se sont empressées de mettre en place des modalités d'apprentissage à distance pour assurer la continuité des études de leurs étudiants.

Dans cet article, nous allons discuter de la demande croissante de logiciels d'accès à distance et de la manière dont les organisations peuvent s'adapter à la nouvelle ère du travail et de l'apprentissage flexibles. Nous analyserons également quelques cas d'utilisation courants.

Logiciel pour utilisateurs distants destiné aux entreprises

Le travail flexible est là pour rester et les équipes informatiques doivent le faciliter en adoptant des logiciels de télétravail qui permettent aux employés d’accéder à distance à leurs ordinateurs et à leurs applications.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles les employés peuvent avoir besoin d'accéder à distance à des ordinateurs sur site :

Les applications nécessaires à leur travail sont soit trop volumineuses pour être exécutées sur leur ordinateur personnel, soit trop coûteuses pour acheter des licences individuelles. Il leur faut des niveaux de sécurité élevés, car ils travaillent dans des secteurs comme la finance, la santé ou le secteur public, et il n'est donc ni possible ni sûr de stocker des fichiers et des applications importants sur les appareils individuels des employés travaillant à distance.

Permettre à des utilisateurs distants d'accéder à l'apprentissage à distance

Il existe trois points principaux à couvrir pour permettre l’apprentissage à distance.

Permettre aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs du laboratoire afin qu'ils puissent continuer à utiliser les applications importantes (ce qui est particulièrement important pour les étudiants en ingénierie et en art qui utilisent souvent des programmes très gourmands en ressources). Permettre aux membres du corps enseignant et du personnel d’accéder à leurs ordinateurs de travail afin qu’ils puissent continuer à enseigner et à accompagner leurs étudiants depuis leur domicile. Veiller à ce que le service informatique puisse intervenir rapidement et fournir une assistance à distance à n'importe quel étudiant ou membre du corps enseignant sur n'importe quel appareil (y compris les ordinateurs, les tablettes et les smartphones).

Questions à se poser lors du choix de logiciels et de technologies pour utilisateurs distants

Lorsque vous choisissez un système d'accès à distance pour votre organisation, il est important de vous poser les questions suivantes :

Un VPN sera-t-il en mesure de gérer le volume de trafic que mes utilisateurs distants vont générer ?

Quel niveau de sécurité dois-je garantir pour rester en conformité avec les lois et réglementations applicables dans le secteur et le pays concernés ?

Quels systèmes d'exploitation doivent être pris en charge dans le cadre de l'assistance et de l'accès à distance que je souhaite fournir ?

Cette plateforme est-elle suffisamment simple et intuitive pour mes utilisateurs finaux ?

Dois-je déployer cette solution dans le cloud, sur site ou les deux ?

Quel est mon budget pour ce projet et cette solution soutient-elle la comparaison avec un VPN ou une autre plateforme technologique pour utilisateurs distants ?

Comment Splashtop permet-il le travail et l'apprentissage à distance ?

Splashtop offre aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à n'importe quel appareil, depuis n'importe où, répondant ainsi à tous les besoins des utilisateurs distants des entreprises, des services informatiques et de l'enseignement. Les travailleurs distants et hybrides d'une entreprise peuvent accéder à leur bureau depuis n'importe où. Le service informatique d'une organisation peut intervenir à distance sur n'importe quel appareil géré ou personnel. Les étudiants et le personnel d'un établissement d'enseignement peuvent accéder aux ressources informatiques du campus.

Lorsque le COVID-19 a frappé, l’architecture de BDP avait un problème majeur : le logiciel que ses architectes utilisaient pour concevoir les bâtiments et les infrastructures ne fonctionnait pas bien lorsque plusieurs utilisateurs devaient s’y connecter. Les faibles performances et la latence élevée qui en résultaient ne permettaient pas de faire avancer les projets. En 48 heures, Splashtop a permis aux employés de BDP d’accéder à distance à leurs machines comme s’ils étaient assis devant, sans avoir à installer de logiciel.

De même, l’Imperial Valley College a été confronté à un énorme défi lorsqu’il a dû fermer son campus en raison du COVID-19. Si les enseignants et le personnel ont pu ramener leurs ordinateurs portables chez eux, le service informatique n’a pas pu leur fournir d’assistance, car il n’était plus en mesure d’accéder physiquement à ces équipements. Grâce à Splashtop, ils ont pu effectuer des dépannages à distance et il ne leur a fallu qu’une seule personne pour répondre au téléphone et résoudre rapidement les problèmes des utilisateurs.

Découvrez comment votre organisation peut passer à un mode de travail ou d'apprentissage flexible grâce aux solutions de Splashtop pour le travail hybride.

