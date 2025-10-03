Splashtop Business Access Pro et Solo – FAQ pour les utilisateurs actuels de Business Access

Depuis 2025, Splashtop Business Access a été renommé Splashtop Remote Access.
Ce billet de blog contient des informations et une FAQ pour les personnes qui se sont abonnées à Splashtop Business Access (ou ont commencé un essai gratuit) avant le 20 août 2018.
Ce que nous annonçons
Aujourd’hui, Splashtop annonce Splashtop Business Access Solo et Splashtop Business Access Pro. Ces nouvelles éditions remplacent l’ancien produit Splashtop Business Access. (Mise à jour : nous avons depuis lancé un autre forfait Splashtop Business Access, appelé Splashtop Business Access Performance)
En quoi cela me concerne-t-il en tant qu'abonné de Splashtop Business Access ?
Si vous vous êtes abonné à Splashtop Business Access avant le 20 août 2018, vous avez plusieurs choix :
Mise à niveau vers Business Access Pro
Cliquez sur le lien Pro dans votre tableau de bord my.splashtop ou accédez à cette page pour commencer. Vous pouvez essayer les fonctionnalités Pro gratuitement pendant 7 jours. Vous pouvez également utiliser le lien disponible sur cette page pour faire évoluer votre abonnement Business Access existant vers la formule Pro, à un tarif au prorata tenant compte de l’intégralité des sommes déjà versées. Si un message vous invite à contacter le service commercial, cela signifie que vous disposez d’un ancien abonnement Business Access qui nécessite quelques étapes supplémentaires de notre part pour être remplacé par la formule Pro. Dans ce cas, il suffit de suivre les instructions pour nous contacter et nous serons ravis de vous aider.
Vous bénéficierez de nouvelles fonctionnalités, notamment :
Prise en charge de plusieurs moniteurs (affichage de plusieurs moniteurs à partir d'un ordinateur distant sur un ou plusieurs écrans locaux)
Chatter en dehors d'une session d'accès à distance
Partager mon bureau (pour partager votre bureau Windows via un lien web)
Toute nouvelle fonction ajoutée à l'édition Pro pendant la durée de votre abonnement
Gardez également ces éléments à l'esprit si vous envisagez de passer de l'ancien Business Access à Pro :
Vous pouvez lancer des sessions d'accès à distance à partir d'un seul appareil à la fois (par licence d'utilisateur). Vous pouvez accéder à distance à autant d'ordinateurs que vous le souhaitez (jusqu'à 10 par licence d'utilisateur), à condition que ce soit à partir de ce seul appareil. Si vous achetez un abonnement de 3 utilisateurs, vous pouvez démarrer des sessions à partir de 3 appareils maximum en même temps.
Business Access Pro ne prend pas en charge l’accès à distance aux sessions RDP. Cette fonctionnalité est principalement destinée au support à distance et est disponible dans Splashtop Remote Support.
La mise à niveau est irréversible, alors assurez-vous de bien comprendre la nouvelle tarification et les restrictions ci-dessus avant de procéder à la mise à niveau.
Restez avec ce que vous avez
Vous pouvez conserver votre abonnement actuel à Splashtop Business Access et l'ensemble de ses fonctionnalités, et le renouveler au prix de votre abonnement annuel actuel. Veillez simplement à garder vos informations de paiement actives et à activer le renouvellement automatique. Et si vous bénéficiez d'une remise sur volume, veillez à ne pas réduire votre nombre d'abonnements en dessous du seuil de remise.
Que se passe-t-il si j’avais une ancienne licence et que mon abonnement expire ?
Si vous vous connectez à votre console my.splashtop.com et cliquez sur le bouton Acheter, vous verrez les options de licence Business Access actuelles.
Puis-je simplement ajouter les nouvelles fonctionnalités à mon abonnement existant pour l'ancienne version ?
Nous sommes désolés mais cette option n'est pas disponible.
Et si j'ai d'autres questions ?
Visitez la page Splashtop Accès à distance et cliquez sur la fenêtre de chat dans le coin inférieur droit de l'écran pour discuter avec notre équipe commerciale. Vous pouvez également nous contacter par email ou par téléphone.