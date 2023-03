Splashtop Business Access Pro et Solo – FAQ pour les utilisateurs actuels de Business Access

Ce billet de blog contient des informations et une FAQ pour les personnes qui se sont abonnées à Splashtop Business Access (ou ont commencé un essai gratuit) avant le 20 août 2018 .

Ce que nous annonçons

Aujourd'hui, Splashtop annonce Splashtop Business Access Solo et Splashtop Business Access Pro. Ces nouvelles éditions remplacent le précédent produit Splashtop Business Access.

En quoi cela me concerne-t-il en tant qu'abonné de Splashtop Business Access ?

Si vous vous êtes abonné à Splashtop Business Access avant le 20 août 2018, vous avez plusieurs choix :

Mise à niveau vers Business Access Pro

Cliquez sur le lien Pro dans votre tableau de bord my.splashtop ou accédez à https://redirect.splashtop.com/pro pour commencer. Vous pouvez essayer les fonctionnalités Pro gratuitement pendant 14 jours. Vous pouvez également utiliser le lien disponible sur cette page pour faire évoluer votre abonnement Business Access existant vers la formule Pro, à un tarif au prorata tenant compte de l’intégralité des sommes déjà versées. Si un message vous invite à contacter le service commercial, cela signifie que vous disposez d’un ancien abonnement Business Access qui nécessite quelques étapes supplémentaires de notre part pour être remplacé par la formule Pro. Dans ce cas, il suffit de suivre les instructions pour nous contacter et nous serons ravis de vous aider.

Vous bénéficierez de nouvelles fonctionnalités, notamment :

Prise en charge de plusieurs moniteurs (affichage de plusieurs moniteurs à partir d'un ordinateur distant sur un ou plusieurs écrans locaux)

Chatter en dehors d'une session d'accès à distance

Partager mon bureau (pour partager votre bureau Windows via un lien web)

Toute nouvelle fonction ajoutée à l'édition Pro pendant la durée de votre abonnement

Gardez également ces éléments à l'esprit si vous envisagez de passer de l'ancien Business Access à Pro :

Vous pouvez lancer des sessions d'accès à distance à partir d'un seul appareil à la fois (par licence d'utilisateur). Vous pouvez accéder à distance à autant d'ordinateurs que vous le souhaitez (jusqu'à 10 par licence d'utilisateur), à condition que ce soit à partir de ce seul appareil. Si vous achetez un abonnement de 3 utilisateurs, vous pouvez démarrer des sessions à partir de 3 appareils maximum en même temps.

Business Access Pro ne prend pas en charge l’accès à distance aux sessions RDP. Cette fonctionnalité est principalement destinée au support à distance et est disponible dans Splashtop Remote Support.

La mise à niveau est irréversible, alors assurez-vous de bien comprendre la nouvelle tarification et les restrictions ci-dessus avant de procéder à la mise à niveau.

Restez avec ce que vous avez

Vous pouvez conserver votre abonnement actuel à Splashtop Business Access et l'ensemble de ses fonctionnalités, et le renouveler au prix de votre abonnement annuel actuel. Veillez simplement à garder vos informations de paiement actives et à activer le renouvellement automatique. Et si vous bénéficiez d'une remise sur volume, veillez à ne pas réduire votre nombre d'abonnements en dessous du seuil de remise.

Ne passez pas à Business Access Solo

Nous ne vous recommandons pas de rétrograder vers Business Access Solo, du moins pas à ce stade. La formule Solo offre moins de fonctionnalités et un nombre d’ordinateurs inférieur (limité à 2) à celui de votre abonnement initial.

Que se passe-t-il si j'ai une ancienne version et que mon abonnement expire ?

Si votre abonnement arrive à expiration et que vous souhaitez rester sur l'ancien Business Access, veillez à réactiver votre abonnement dès que possible. Après une période de 30 jours, il ne sera plus possible de réactiver un abonnement expiré sur l'ancien plan et vous devrez choisir l'une des nouvelles options d'abonnement.

Puis-je simplement ajouter les nouvelles fonctionnalités à mon abonnement existant pour l'ancienne version ?

Nous sommes désolés mais cette option n'est pas disponible.

Que faire si j'ai récemment commencé un essai de l'ancienne version et que je souhaite bénéficier de cet ensemble de fonctionnalités ?

Si vous vous connectez à votre console my.splashtop.com dans les 30 jours suivant la date de votre essai et cliquez sur le bouton Acheter, vous pourrez acquérir la version standard de Splashtop Business Access. Après cela, vous aurez la possibilité de passer à Business Access Pro (si vous souhaitez bénéficier des fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge de plusieurs moniteurs, la possibilité pour deux utilisateurs de se connecter à distance à un même ordinateur, etc.) à un tarif au prorata.

Si j'ai essayé Business Access il y a plus de 30 jours, quelles sont mes options ?

Vous pouvez démarrer une nouvelle période d’essai de 14 jours de Business Access Pro pour découvrir toutes les dernières fonctionnalités, puis choisir d’acheter soit Business Access Pro soit Business Access Solo, en fonction de vos besoins.

Et si j'ai d'autres questions ?

Visitez la page consacrée à Splashtop Business Access et cliquez sur la fenêtre de chat dans le coin inférieur droit de l’écran pour dialoguer avec notre équipe commerciale. Vous pouvez également nous contacter par e-mail ou par téléphone.