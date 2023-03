Splashtop Business - Remote Desktop App - Nommée "App of the Day" (application du jour)

App Of The Day, un blog de logiciels de premier plan, a nommé Splashtop Business "App of the Day" pour le 5 septembre 2019. L'application Splashtop Business offre un accès à distance aux ordinateurs à partir d'appareils mobiles.

L'application Splashtop Business vous offre le moyen le plus rapide et le plus simple d'accéder et de contrôler vos ordinateurs à distance depuis un appareil mobile. Avec une simple connexion Internet, vous pouvez vous connecter à votre ordinateur distant à tout moment, de n'importe où dans le monde.

Une fois connecté, vous aurez l'impression d'être assis devant votre ordinateur. L'interface Splashtop Business App permet de contrôler facilement votre ordinateur à distance, même depuis un iPhone ou un smartphone Android.

Sans oublier qu'il s'agit de la solution la plus avantageuse pour les professionnels qui ont besoin d'accéder à leur ordinateur en déplacement et de travailler à distance.

Pour ces raisons, Splashtop Business a été nommé "App Of The Day" ! App Of The Day est une section de blog de DownloadAstro, un site web technologique qui attire plus de 10 millions de visiteurs par mois.

App Of The Day - Splashtop Business

L'application Splashtop Business est l'application client de Splashtop Business Access et de Splashtop Remote Support. L'application Splashtop Business est installée sur votre ordinateur, tablette ou smartphone local. Ensuite, lorsque vous souhaitez accéder à votre ordinateur distant, il vous suffit d'ouvrir l'application sur votre appareil et de sélectionner l'ordinateur sur lequel vous souhaitez vous connecter à distance.

Vous pouvez lire l'article complet et l'interview de Kevin Zheng, l'un des développeurs de Splashtop, sur le blog de l'App Of The Day. Voici quelques-uns de nos extraits préférés:

Quel a été l'aspect le plus difficile du développement d'une application mobile? Splashtop Business est l'application client du produit primé d'accès et d'assistance à distance de Splashtop. Le produit prend en charge le transfert vers Windows, Mac, Android, et même iOS avec une qualité HD. Le défi du développement de cette application mobile consiste donc à garantir la fluidité de l'expérience à distance avec une latence extrêmement faible, ainsi que sa robustesse. Nous utilisons autant que possible le NDK et le SDK d'Android pour développer de telles capacités. Quel besoin de l'utilisateur avez-vous eu à l'esprit lors du développement de cette application? Avec la combinaison de l'ère de l'internet traditionnel comme le PC et de l'internet mobile, les utilisateurs ont toujours demandé à pouvoir accéder à leurs PC de travail ou à pouvoir les prendre en charge à distance à partir d'appareils mobiles. En quoi pensez-vous que votre application est meilleure que les applications similaires sur le marché? Nous considérons toujours la facilité d'utilisation, la qualité HD, la faible latence et la robustesse comme les principales priorités de l'application. Nous avons encore de la marge pour l'améliorer, mais nous sommes de plus en plus performants, la note moyenne de l'application est supérieure à 4,2 et les récentes mises à jour ont même obtenu une moyenne de 4,6 sur le Play Store. En supposant que les nouveaux utilisateurs de votre application lisent cette page, que voulez-vous leur demander de faire ? Nous aimons toujours recevoir des commentaires de nos clients, comme les critiques du Play Store, les tickets d'assistance, etc. Grâce à eux, nous savons ce que nous avons fait de bien ou de mal. Nous aimerions que les nouveaux utilisateurs nous fassent part de leurs commentaires, en particulier sur la facilité d'utilisation de l'application et sur les points à améliorer.

À propos de Splashtop Business Access

Splashtop Business Access est la meilleure solution pour les professionnels qui travaillent en déplacement. Business Access vous permet d'accéder à distance à vos ordinateurs Windows et Mac depuis un nombre illimité d'appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Vous obtiendrez des connexions rapides avec une qualité et un son HD et vous verrez l'écran de votre ordinateur distant en temps réel. Ouvrez n'importe quel fichier ou application et contrôlez votre ordinateur en toute simplicité, même depuis une tablette ou un smartphone. Toutes les connexions des ordinateurs distants sont sécurisées et cryptées.

Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui!

Essai gratuit

À propos de Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support est destiné aux services informatiques et aux fournisseurs de services mobiles qui doivent pouvoir accéder à distance aux ordinateurs de leurs clients à partir de n'importe quel appareil et à tout moment pour fournir une assistance à distance. L'accès à partir de votre ordinateur, tablette ou smartphone avec l'application Splashtop Business.

Une fois connecté, effectuez facilement vos tâches informatiques quotidiennes grâce à des fonctions utiles telles que le transfert de fichiers, le chat, le redémarrage à distance, etc.

Essaie-le gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours !

Essai gratuit

Découvrez les autres solutions d'accès à distance, de support à distance et de collaboration de Splashtop.