Apprentissage hybride efficace avec accès à distance aux ordinateurs

Accès en personne et à distance aux ordinateurs des laboratoires du campus

Les établissements d’enseignement du monde entier tentent de créer le bon programme d’apprentissage pour leurs étudiants à l’ère de la COVID-19. Ils ont appris que l’apprentissage hybride, où l’apprentissage à distance et l’apprentissage en personne sont combinés, est le meilleur moyen non seulement d’assurer la sécurité des élèves et du personnel pendant la pandémie, mais aussi de maximiser l’engagement des élèves et d’améliorer les programmes d’éducation traditionnels.

Le proche avenir : Combinaison de l'apprentissage à distance et en personne

Avec les programmes d’apprentissage hybrides, les établissements d’enseignement peuvent renforcer la sécurité des élèves et des enseignants avec un plus petit groupe d’étudiants en personne tout en offrant simultanément des programmes d’apprentissage en ligne efficaces pour d’autres étudiants à distance. Il offre également la possibilité d’offrir un laboratoire ouvert 24h / 24 et 7j / 7 aux étudiants, leur permettant de terminer leur travail de laboratoire à partir de leur dortoir, de leur domicile ou de n’importe où ailleurs.

Les établissements d’enseignement supérieur et de la maternelle à la 12e année ont de plus en plus recours à l’accès à distance Splashtop pour mettre les ressources informatiques sur le campus à la disposition des étudiants à distance, comme s’ils étaient en personne. Ce faisant, les établissements d’enseignement comblent considérablement l’écart dans l’efficacité des deux méthodes d’apprentissage distinctes, créant ainsi une équité entre les étudiants.

Comment Splashtop améliore l’apprentissage hybride

Avec Splashtop, les étudiants peuvent contrôler à distance les ordinateurs Windows et Mac et les machines virtuelles du campus depuis n’importe quel ordinateur ou appareil mobile, y compris les Chromebooks, de n’importe où. Grâce aux fonctionnalités hautes performances, ils peuvent continuer à utiliser des applications de bureau sous licence telles que Microsoft, Adobe Premiere Pro, AutoCAD, Revit, Final Cut Pro et bien d’autres pour terminer leurs cours, comme ils le feraient sur le campus devant les ordinateurs du laboratoire!

Comme l'a dit Chris Gilbert, analyste technique des applications à l'Université d'État de Wayne, « Les étudiants distants n'ont pas assez d'ordinateur pour gérer toutes les choses que nous leur lançons. Par exemple, avec l'édition vidéo, les élèves font de la 4K, même jusqu'à 8k, et leurs MacBook Pro ne vont pas être en mesure de gérer cela. Nous avons iMac Pros dans les laboratoires à l'école et les élèves sont en mesure d'entrer à distance et tout fonctionne pour eux. Nous avons désormais un laboratoire virtuel ouvert que nous avons toujours voulu. »

Les fonctionnalités de Splashtop permettent aux équipes informatiques des écoles et des collèges de gérer facilement et efficacement les étudiants en personne ou à distance qui accèdent aux ordinateurs du laboratoire :

Regroupement et autorisations d'accès

Les administrateurs informatiques peuvent regrouper les étudiants ainsi que les ordinateurs et les machines virtuelles sur le campus et contrôler leurs autorisations d’accès. De cette façon, un groupe d’ordinateurs peut être dédié pour être partagé entre les étudiants en personne et à distance. Certains ordinateurs peuvent également être utilisés pour un laboratoire ouvert afin de fournir aux étudiants un accès à tout moment, ce qui leur donne la flexibilité d’effectuer leurs tâches en dehors des heures de laboratoire prévues.

Programmez l'accès à distance

Une fois que les étudiants et les ordinateurs sont regroupés, les administrateurs informatiques peuvent programmer des plages horaires où les étudiants peuvent accéder à distance aux ordinateurs. Par exemple, un laboratoire à distance peut être programmé lorsqu'un laboratoire en personne n'a pas lieu. Cette fonction peut être utilisée pour désactiver l'accès à distance lorsqu'un laboratoire en personne est en cours, ce qui permet d'éviter les conflits. La possibilité de programmer l'accès à distance permet aux écoles et aux collèges d'optimiser l'utilisation des ressources informatiques tout en offrant aux étudiants la possibilité de réaliser leurs travaux à distance.

Activer les paramètres d’accès exclusif

Utilisez le « mode exclusif » lors de la création d’une planification d’accès à distance pour empêcher un utilisateur distant de se connecter à un ordinateur déjà connecté, ce qui le rend efficace pour les environnements hybrides. De cette façon, les ordinateurs n’ont pas besoin d’être dédiés à une utilisation à distance ou en personne.

Indicateurs visuels pour afficher l'ordinateur en cours d'utilisation

Lorsqu'un ordinateur est utilisé, Splashtop le montre visuellement aux élèves qui ont accès à l'ordinateur pendant ce temps. De cette façon, les élèves peuvent éviter d'établir une connexion à distance avec cet ordinateur.

Possibilité d'établir une demande d'accès à distance par pop-up

Les administrateurs informatiques peuvent faire respecter les connexions à distance autorisées et choisir d'accepter ou de refuser la connexion lorsque la demande est épuisée. Cette fonction peut être utilisée sur les ordinateurs ouverts aux étudiants en personne et à distance, où un étudiant en personne peut soit autoriser, soit refuser à l'étudiant à distance de partager l'ordinateur lorsqu'une session est initiée par l'étudiant à distance.

Possibilité pour les étudiants et les professeurs de collaborer sur le même ordinateur

L'informatique peut choisir de permettre à deux utilisateurs de se connecter à distance au même ordinateur. Dans les cas où un enseignant est sur le campus et l'étudiant est distant ou vice-versa, ils peuvent tous deux se connecter au même ordinateur et collaborer. De même, si deux étudiants, qu'ils soient sur le campus ou à distance, peuvent partager un ordinateur, à condition que l'informatique les y autorise tous les deux.



Console centralisée pour gérer toutes les ressources informatiques physiques et virtuelles

Les services informatiques peuvent gérer non seulement leurs ordinateurs physiques, mais aussi leurs machines virtuelles et leur infrastructure de bureau virtuel (VDI) sur VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure et autres, le tout depuis la même console Splashtop.

Essayez Splashtop pour votre laboratoire d'informatique hybride dès aujourd'hui !

En plus des caractéristiques mentionnées ci-dessus, Splashtop offre une sécurité robuste, des performances élevées avec une latence très faible, une prise en charge de nombreux appareils, une facilité d'installation et d'utilisation, et bien plus encore, à un prix imbattable. Il n'est pas étonnant que Splashtop soit la solution de laboratoire à distance préférée des établissements d'enseignement du monde entier.

