Accès à distance aux salles informatiques équipées de Macs

Les étudiants peuvent accéder et contrôler en toute sécurité les ordinateurs Mac à partir de leurs propres ordinateurs portables, tablettes et appareils mobiles pour accéder à tous les fichiers et applications dont ils ont besoin.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les campus universitaires à travers les États-Unis ont ajouté un nombre croissant de Mac à leurs laboratoires informatiques. Une enquête récente a révélé que 71% des étudiants préfèrent utiliser des ordinateurs Mac. Les Mac sont le choix préféré, en particulier pour les étudiants qui étudient des domaines créatifs tels que la conception graphique, l’architecture et la production vidéo.

Suite à la fermeture des campus par COVID-19, les universités ont cherché un moyen d'aider les étudiants à accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire. Les VPN sont notoirement lents, difficiles à gérer et non sécurisés. Et de nombreuses solutions de bureau à distance n'offrent pas une prise en charge décente des ordinateurs Mac.

C'est pourquoi plusieurs universités se sont tournées vers Splashtop pour permettre aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire Mac depuis leurs propres appareils. Les étudiants peuvent profiter de la puissance de traitement, du matériel spécialisé et des logiciels des Mac en utilisant leurs propres Chromebooks, iPads, ordinateurs portables ou tout autre appareil. Et grâce aux connexions à distance hautes performances de Splashtop, ils peuvent le faire en temps réel!

De plus, les enseignants peuvent se connecter à distance aux ordinateurs du laboratoire Mac pour offrir une expérience d'enseignement à distance plus efficace.

Splashtop pour l'accès à distance aux ordinateurs de laboratoire Mac

Le College of Fine, Performing, and Communication Arts (CFPCA) de la Wayne State University est l'un des nombreux collèges qui utilisent désormais Splashtop pour fournir aux étudiants un accès à distance aux laboratoires informatiques.

Outre l'accès rapide à distance aux Mac, les étudiants de Wayne State ont également l'avantage de pouvoir utiliser sur les ordinateurs du laboratoire Mac des applications logicielles qu'ils ne pourraient normalement pas exécuter sur leurs appareils personnels.

"Avec le montage vidéo, les élèves font du 4k, voire du 8k, et leurs MacBook Pros ne vont pas être capables de gérer cela", a déclaré Chris Gilbert, analyste technique d'application au CFPCA, "Nous avons donc des iMac Pros dans les laboratoires de l'école et les élèves sont capables de se connecter à distance et tout fonctionne pour eux".

Le département Career and Technical Education (CTE) du Laney College a également reçu des commentaires positifs de la part des professeurs et des étudiants qui accèdent à distance aux laboratoires informatiques de l'école.

"Certains étudiants ont des ordinateurs qui ne sont pas assez puissants pour faire fonctionner ce logiciel", a déclaré Gerald Casey, qui travaille au département IT du CTE. "Les étudiants doivent avoir accès à ce logiciel, et c'est là que Splashtop intervient... Les instructeurs l'adorent. Ils ne peuvent pas croire qu'il fonctionne si bien, ils sont choqués, et je ne pense pas que j'exagère".

L'avenir du bureau à distance pour les ordinateurs de laboratoire

Si Splashtop a permis à de nombreuses universités de poursuivre l'apprentissage à distance lorsque les campus ont fermé, la plupart des universités prévoient de continuer à offrir un accès à distance même après la réouverture des campus.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les établissements d'enseignement supérieur continuent d'utiliser Splashtop pour les Labos Informatiques Virtuels:

Les étudiants peuvent accéder en toute sécurité aux ordinateurs des laboratoires, ainsi qu'à leurs fichiers et applications, depuis leurs propres appareils pour l'apprentissage à distance.

En cas de fermeture soudaine du campus, les étudiants pourraient toujours avoir accès aux ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études.

Les étudiants peuvent accéder aux ordinateurs de laboratoire depuis leur domicile lorsqu'ils sont malades afin d'éviter de propager la maladie à d'autres étudiants et professeurs.

Les étudiants et les professeurs adorent l'accessibilité de Splashtop qui a rendu les ordinateurs de laboratoire Mac accessibles.

Splashtop permet aux utilisateurs d'entendre le son tout en accédant à distance aux ordinateurs Mac.

Commencez avec Splashtop gratuitement

Splashtop Business Access est rapide, sécurisé et facile à déployer. Les étudiants pourront accéder et contrôler à distance des ordinateurs Windows, Mac et Linux à partir de leurs propres appareils Windows, Mac, iOS, Android et même Chromebook et auront l'impression d'être assis devant l'ordinateur distant tout en le contrôlant.

Vous pouvez commencer votre essai gratuit dès maintenant pour voir à quel point il est facile de permettre l'accès à distance aux laboratoires Mac.

Passez à Splashtop