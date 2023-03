Laissez les bons temps rouler : Réflexions sur ISTELive 2022 à la Nouvelle-Orléans

Splashtop faisait partie des exposants à ISTELive 2022. Découvrez les réflexions de notre directrice de contenu, Gillian, et quelques citations de clients du secteur de l’éducation.

Ce n’est un secret pour personne que les deux dernières années ont été difficiles pour les enseignants, nous avons donc été ravis de voir tous vos visages à la Nouvelle-Orléans cette année pour ISTELive 2022.La conférence/expo propose des stratégies pratiques et attrayantes pour les classes, les écoles et les secteurs académiques.Des milliers d’enseignants, d’administrateurs et de fournisseurs de technologies éducatives se sont rendus à la Nouvelle-Orléans pour l’événement en personne de cette année.

Comme on dit à la Nouvelle-Orléans « Laissez les bons temps rouler ! » ( Let the good times roll! )

La Nouvelle-Orléans doit être l’une des meilleures villes des États-Unis pour accueillir une conférence. Comme on dit là-bas, « Laissez les bons temps rouler ! »

Pouvez-vous imaginer une meilleure façon de commencer la journée qu’avec un beignet tout chaud au Café Du Monde ? Regarder la brise souffler sur la mousse espagnole et écouter la musique de jazz résonner sur les bâtiments colorés du quartier français. Finir la journée avec des collègues, en mangeant certains des meilleurs fruits de mer que la Louisiane a à offrir. C’était un paradis pour les gourmets. Il va sans dire que je reviendrai !

Histoires, requins et passion pour Splashtop

Le centre des congrès était plein à craquer et le hall d’exposition était bondé ! Splashtop avait un stand dans ce dernier, où nous avons pu rencontrer des centaines de leaders et de décideurs dans le domaine de l’éducation, ainsi que certains de nos clients et partenaires actuels.

En tant que spécialiste du marketing de contenu, je pensais que j’allais m’asseoir, observer, parler aux clients actuels et prendre quelques photos sur le vif. ISTELive m’a tenu en haleine et m’a obligé à enfiler ma casquette de vendeur ! Nous avons eu tellement de passage le premier jour que je ne me souviens même pas m’être assis ! Nos peluches de requins et la tombola de la glacière Yeti ont également attiré beaucoup de monde sur le stand. Nous avons rencontré des gens de partout aux États-Unis – Dakota du Nord, Maine, Washington et plus encore !

C’était incroyable de parler avec des utilisateurs actuels de Splashtop. Je travaille à distance, et c’était donc ma première expérience de rencontre avec nos utilisateurs dans la vraie vie. Tout le monde était tellement enthousiaste ! Ils se sont arrêtés au stand pour dire bonjour et partager leurs histoires Splashtop.

Voici ce que nos amis du secteur de l’éducation ont dit de Splashtop :

« J’enseigne au lycée de Marksville, dans le centre de la Louisiane, et j’adore Splashtop ! Lorsque j’ai un remplaçant dans la classe, je lui demande de tourner mon ordinateur portable vers la classe pour que je puisse les voir. Ensuite, je prends le contrôle du tableau et je commence à écrire des messages aux enfants, comme « Hé, Damien, tu fais trop de bruit » ou « Sarah, remets-toi au travail ». Ils pensent vraiment qu’il y a un fantôme dans mon tableau intelligent! »

Nettie Jeansonne, enseignante au lycée de Marksville « J’enseigne le graphisme. J’adore Splashtop parce qu’il me permet de me promener dans la salle de classe tout en contrôlant mon ordinateur et la présentation à distance depuis mon iPad. C’est si facile de gérer ma classe de cette façon ! J’ai même eu des administrateurs qui sont venus me demander comment je faisais. »

Crystal Samuels, enseignante, district scolaire de Brandywine « Nous utilisons Splashtop pour que nos élèves puissent accéder aux équipements plus puissants du département artistique grâce à leurs ordinateurs portables. »

Dre Mary Beth Clifton, coordonnatrice de la technologie pédagogique, district scolaire de la région de West Chester « Nous aimons utiliser Splashtop pour aider les enseignants à distance lorsque nous ne sommes pas en mesure d’être sur place avec eux. Nous pouvons entrer dans leurs ordinateurs et les aider à accomplir les tâches dont ils ont besoin sur-le-champ ! »

Ursula Martin, système scolaire public du comté de Mobile

Pleins feux sur Enterprise !

Splashtop a quelques utilisateurs remarquables dans le monde de l’enseignement (notamment Virginia Tech, Poway Unified School District et Abbey Road Institute) parce que nous offrons d’excellentes solutions pour l’accès à distance et le support informatique.

C’était génial de parler avec des enseignants, des administrateurs et des professionnels de l’informatique de Mirroring360 et de Remote Labs, mais Enterprise était vraiment la star du salon. Nous avons entendu à maintes reprises combien un outil tout-en-un serait utile ou l’est déjà pour leurs écoles et districts. Si la prise en charge d’un grand nombre de périphériques, la gestion à distance des ordinateurs et une sécurité robuste vous intéressent également, contactez l’un de nos représentants commerciaux dès aujourd’hui ou demandez une démonstration.

En résumé, nous avons passé un excellent moment à ISTELive 2022 ! Nous nous réjouissons de vous retrouver l’année prochaine à Philadelphie pour ISTELive 2023 !