La sécurité ne peut pas être mise de côté pour plus tard. Protéger vos appareils et points d'accès est essentiel, ce qui signifie qu'ils ont besoin des derniers correctifs de sécurité et mises à jour pour se défendre contre les menaces et vulnérabilités. Le patch en temps réel rend cela non seulement possible, mais aussi facile et pratique.
Alors que les effectifs deviennent de plus en plus distants et que les entreprises adoptent des politiques Bring Your Own Device (BYOD), les menaces à la cybersécurité ont évolué pour s'adapter. Les organisations doivent maintenir leurs appareils et applications correctement mis à jour pour protéger les environnements distribués, ce qui nécessite des outils capables d'automatiser les déploiements de correctifs et de fonctionner sur des points d'accès distants.
Avec cela en tête, examinons la correction en temps réel, pourquoi c'est important et comment des solutions comme Splashtop AEM le rendent possible.
Pourquoi le patching traditionnel est insuffisant
La première question que beaucoup poseront est : Quel est le problème avec la correction manuelle ? Bien qu'il puisse sembler que corriger manuellement les appareils ne soit qu'une question de cliquer sur un bouton "mise à jour" et de passer à autre chose, gérer les correctifs à travers de grands environnements de terminaux distants peut être un défi et sujet à erreur.
La gestion traditionnelle des correctifs présente plusieurs inconvénients pouvant retarder le patching et laisser les vulnérabilités de sécurité non adressées, y compris :
Déploiement retardé : Corriger manuellement les terminaux et applications peut être un processus chronophage qui interrompt souvent le travail. En conséquence, il est souvent retardé, soit intentionnellement pour éviter les interruptions, soit involontairement car d'autres terminaux sont d'abord mis à jour.
Supervision manuelle : Lorsque les organisations ont plusieurs terminaux à gérer, mettre à jour manuellement chacun d'eux peut être chronophage et sujet aux erreurs humaines. Les outils d'automatisation en temps réel peuvent éliminer le besoin de supervision manuelle en détectant et déployant automatiquement les mises à jour de correctifs à travers les terminaux.
Conformité incohérente : Le patching manuel peut également entraîner un patching incohérent sur les endpoints, car les appareils sont sautés ou manqués. Cela risque de laisser les appareils vulnérables et ouverts à l'exploitation, offrant aux cybermenaces un point d'accès facile.
Vulnérabilités exploitées avant correction : Les correctifs sont conçus pour combler les vulnérabilités connues et nouvellement découvertes. Et si les programmeurs sont au courant des vulnérabilités à traiter, les attaquants le sont probablement aussi. Attendre pour installer un correctif comporte le risque de laisser passer les attaquants, et une fois qu'ils exploitent une vulnérabilité, le corriger ne réparera pas les dommages qu'ils peuvent causer.
Comment le retard dans le patching alimente les violations de données & les échecs de conformité
Presque tout le monde a vu une notification de mise à jour apparaître sur leur appareil et a sélectionné “Me rappeler plus tard” au moins une fois, sinon plus. Après tout, les mises à jour de correctifs peuvent prendre du temps et interrompre une journée de travail bien remplie, donc les retarder pour un moment plus approprié semble raisonnable. Bien sûr, ils la retardent à nouveau la prochaine fois qu'elle apparaît, puis la fois d'après, et ainsi de suite.
Reporter les correctifs peut être incroyablement risqué. Cela laisse les systèmes exposés à des vulnérabilités connues, que les hackers, cyber-attaquants et autres mauvais acteurs peuvent facilement exploiter. Cela augmente la probabilité de violations de données et l'incapacité de respecter les normes de conformité en matière de sécurité.
Les mises à jour en temps opportun sont essentielles pour maintenir la sécurité. Non seulement garder les appareils et les applications à jour réduit les vulnérabilités et les surfaces d'attaque, mais c’est aussi une exigence pour de nombreuses normes de conformité TI et réglementaires.
De la Détection à la Défense : Comment la Correction en Temps Réel Sécurise les Terminaux
Heureusement, ces problèmes et risques peuvent être facilement évités avec la correction en temps réel. Corriger automatiquement les applications et terminaux dès que les mises à jour sont disponibles aide à combler l'écart entre la détection des vulnérabilités et l'exploitation des menaces, car cela permet de garder les appareils à jour sans nécessiter d'intervention manuelle.
Cela transforme essentiellement le patching d'une tâche réactive et manuelle en une défense proactive et automatique. Avec une solution comme Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux), vous serez informé dès qu'un correctif est disponible, puis vous pourrez planifier et déployer le correctif sur des terminaux distribués sans avoir à mettre à jour chaque appareil. Splashtop AEM peut même programmer des mises à jour automatiques aux moments les plus pratiques, évitant ainsi les interruptions.
En conséquence, les endpoints peuvent rester continuellement protégés sans interrompre les processus métier ni monopoliser la journée de l'équipe TI.
Pourquoi le Patching en Temps Réel Est Important pour les TI & le Temps de Disponibilité
Gardant cela à l'esprit, examinons certains des avantages du patching en temps réel, en particulier concernant son impact sur les équipes TI et la productivité des entreprises. En plus d'une sécurité renforcée, le patching en temps réel apporte de nombreux avantages aux équipes TI et aux entreprises, notamment :
Conformité améliorée : Les normes de sécurité et les réglementations exigent généralement que les appareils et applications restent entièrement à jour et patchés pour les protéger contre les vulnérabilités connues. Le patching en temps réel contribue à garantir que les points de terminaison sont patchés aussi rapidement que possible, assurant ainsi la conformité réglementaire.
Réduction des temps d'arrêt : Le patching peut prendre du temps, ce qui signifie que le patching manuel peut ralentir le travail car les employés attendent que les correctifs s'installent et que leurs appareils redémarrent. Le patching en temps réel peut automatiser l'installation des correctifs, les planifiant à un moment plus pratique qui n'interrompra pas le travail.
Moins de charge pour les équipes TI : Le patch manuel peut être un processus répétitif et chronophage pour les équipes TI, surtout lorsqu'il s'agit de mettre à jour plusieurs points d'accès distants. Les outils de patch en temps réel et d'automatisation peuvent éliminer ce fardeau en planifiant et installant automatiquement les correctifs, libérant ainsi les équipes TI pour traiter des préoccupations plus immédiates.
Augmentation de la productivité : Lorsque vous bénéficiez d'une meilleure sécurité, des dernières mises à jour, de moins de temps d'arrêt, et d'une équipe TI facilement disponible, il est naturel que la productivité s'améliore. La correction en temps réel libère du temps pour les employés et les équipes TI, leur permettant de se concentrer sur leur travail sans distractions, et aide à sécuriser leurs appareils, ce qui conduit à une efficacité améliorée dans une organisation.
Patching en temps réel : L'avenir des environnements TI à distance
Le patching en temps réel n'est pas seulement une fonctionnalité "sympa à avoir" ; c'est une nécessité pour les stratégies de sécurité prêtes pour l'avenir, surtout compte tenu de la montée du travail hybride et du travail à distance, des environnements BYOD, et de l'Internet des objets (IoT).
Une protection continue et automatisée est essentielle pour soutenir les forces de travail hybrides et à distance, car tout point de terminaison non protégé ou application obsolète peut compromettre non seulement les appareils, mais l'ensemble de votre réseau. Les employés doivent pouvoir travailler à partir des appareils qu'ils préfèrent et depuis n'importe quel emplacement sans prendre de risques de sécurité, ce qui nécessite un patching approprié et une sécurité à jour.
En même temps, il est important d'utiliser une solution de correction qui peut facilement évoluer, en suivant votre croissance à mesure que de nouveaux appareils rejoignent votre réseau. Cela aide à garantir que vous pouvez maintenir une correction et des mises à jour appropriées pour tous vos employés et terminaux, quel que soit l’évolution de votre environnement ou des appareils connectés.
L'adoption d'une correction automatisée, évolutive et en temps réel ne se contente pas de réduire le risque. Elle prépare votre posture de cybersécurité pour l'avenir, afin que vous puissiez garder vos terminaux à jour et sécurisés, où que vos employés travaillent.
Patch en temps réel avec Splashtop AEM : Réduction des temps d'arrêt, Renforcement de la sécurité
Si vous cherchez une solution robuste et puissante avec des correctifs en temps réel et une protection automatisée des terminaux, Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) a tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Avec Splashtop AEM, vous pouvez détecter et déployer automatiquement des correctifs dans des environnements de points d'accès distribués, ainsi que des insights de vulnérabilité basés sur CVE alimentés par AI, des alertes proactives, et des corrections automatiques via Smart Actions..
La gestion automatique des correctifs de Splashtop AEM protège contre les vulnérabilités et met à jour la sécurité en automatisant les mises à jour pour les systèmes d'exploitation et les logiciels tiers. Dès qu'un patch est disponible, Splashtop AEM peut commencer à programmer et à déployer le patch sur les endpoints distants, gardant les systèmes sécurisés en temps réel sans que les équipes TI aient à mettre à jour chaque appareil manuellement.
En conséquence, Splashtop AEM peut déployer rapidement des mises à jour de sécurité, traiter les vuln�érabilités sur tous les appareils et assurer des opérations ininterrompues, même pour les équipes à distance.
Splashtop AEM donne aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les points de terminaison, traiter de manière proactive les problèmes et réduire leur charge de travail. Cela inclut :
Patching automatisé pour les OS, les applications tierces et personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE alimentées par l'IA.
Des cadres de politique personnalisables.
Suivi et gestion des inventaires sur tous les terminaux
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes.
Actions en arrière-plan pour le dépannage et la gestion système sans perturber les utilisateurs finaux.
Vous voulez découvrir Splashtop AEM par vous-même ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit.