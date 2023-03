Assistance rapide : assistance à distance pour Windows, Mac, iOS et Android

Qu'est-ce que l'aide rapide?

L'assistance rapide est une solution permettant d'accéder à distance aux ordinateurs et aux appareils mobiles pour fournir une assistance lorsque tu n'as pas de programme d'agent d'assistance sans surveillance fonctionnant sur l'appareil.

Comment fonctionne l'aide rapide?

Avec une assistance rapide, l'utilisateur final télécharge et exécute généralement un petit programme qui affiche un code d'accès. L'utilisateur donne le code d'accès au technicien. Le technicien le saisit dans son application et peut alors accéder à distance à l'ordinateur ou au dispositif, visualiser l'écran et contrôler à distance l'ordinateur ou le dispositif (lorsque le système d'exploitation le permet).

Quelles sont les solutions d'assistance rapide les plus populaires?

Certains des outils les plus populaires pour apporter une aide rapide sont Splashtop SOS, TeamViewer, GoToAssist et LogMeIn Rescue. Ces solutions fonctionnent toutes de manière similaire et sont utiles pour MSPs (fournisseurs de services gérés), les équipes informatiques et d'assistance qui aident les utilisateurs et les utilisateurs expérimentés qui aident leurs amis et leurs familles.

Pourquoi Splashtop SOS est-il le meilleur choix pour une assistance rapide ?

Prix avantageux. Splashtop SOS commence à €189 par technicien et par an voire un peu plus pour ajouter l’assistance sans surveillance. Les autres solutions coûtent 3, 4 et parfois même 5 fois plus cher que SOS. Capacité à prendre en charge Windows, Mac, iOS et Android dans le pack de base avec un add-on mobile gratuit inclus. D'autres te limitent à la prise en charge à distance des ordinateurs dans leur forfait de base et facturent jusqu'à 1579,20 $ par an uniquement pour leur module complémentaire mobile. Technologie de confiance utilisée par plus de 30 millions d'utilisateurs pour l'accès à distance aux ordinateurs. Sûr et sécurisé.

Qu'est-ce que c'est que d'apporter un soutien rapide avec Splashtop SOS ?

Tu peux commencer avec un essai gratuit de 14 jours et suivre les étapes suivantes.

Du point de vue du technicien/agent de soutien:

Installez l'application Splashtop Business pour SOS sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (disponible pour Windows, Mac, iOS, Android et plus) Connectez-vous avec votre compte SOS ou votre compte d'essai SOS Cliquez sur l'icône +SOS dans la barre d'outils et une boîte de dialogue s'ouvrira pour vous permettre d'entrer le code de session (image centrale ci-dessous) Demandez à votre client/utilisateur de télécharger et d'exécuter l'application SOS sur son appareil à partir du lien de téléchargement affiché dans votre application Splashtop, ou vous pouvez lui fournir une application personnalisée portant le logo, la couleur et le texte de votre entreprise. Ils exécutent l'application (image de gauche ci-dessous), te donnent le code, tu le saisis dans ton application et tu obtiens un accès à distance à leur ordinateur Windows ou Mac ou à leur appareil iOS ou Android. Tu peux contrôler à distance des ordinateurs et de nombreux appareils Android. Pour les appareils iOS, tu peux voir leur écran en temps réel pendant que tu les accompagnes dans les étapes d'assistance, mais Apple ne permet pas le contrôle à distance.

Voici à quoi cela ressemble pour fournir une assistance rapide sur un appareil mobile :

Vous pouvez voir la barre d'outils en haut de l'écran à droite. Il existe une barre d'outils similaire lorsque vous accédez à un ordinateur ou le contrôlez à distance. La barre d'outils vous permet d'accéder facilement à vos outils d'assistance rapide supplémentaires, notamment :

Passer d'un moniteur à l'autre lorsque vous accédez à distance à un système multi-moniteurs

Transférez de fichiers entre appareils

Chattez avec un ordinateur distant

Taille de l'écran et qualité du streaming du SPF

Commencez dès maintenant avec Quick Support

En savoir plus sur Splashtop SOS