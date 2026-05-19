Assistance rapide : assistance à distance pour Windows, Mac, iOS et Android

Qu'est-ce que l'aide rapide?
L'assistance rapide est une solution permettant d'accéder à distance aux ordinateurs et aux appareils mobiles pour fournir une assistance lorsque tu n'as pas de programme d'agent d'assistance sans surveillance fonctionnant sur l'appareil.
Comment fonctionne l'aide rapide?
Avec une assistance rapide, l'utilisateur final télécharge et exécute généralement un petit programme qui affiche un code d'accès. L'utilisateur donne le code d'accès au technicien. Le technicien le saisit dans son application et peut alors accéder à distance à l'ordinateur ou au dispositif, visualiser l'écran et contrôler à distance l'ordinateur ou le dispositif (lorsque le système d'exploitation le permet).
Quelles sont les solutions d'assistance rapide les plus populaires?
Parmi les outils les plus populaires pour fournir une assistance rapide, on peut citer Splashtop Remote Support, TeamViewer, GoToAssist et LogMeIn Rescue. Ces solutions fonctionnent toutes de manière similaire et sont utiles pour les MSP (fournisseurs de services gérés), les équipes informatiques et d’assistance et les utilisateurs intensifs qui aident leurs amis et leur famille.
Pourquoi Splashtop Remote Support est-il le meilleur choix pour une assistance rapide ?
Super prix. Splashtop Téléassistance commence à partir de 349 CA$ par technicien par an ou un peu plus pour ajouter une assistance sans surveillance pour ordinateur. D'autres coûtent 3x, 4x, voire 5x ou plus par rapport à Splashtop Remote Support.
Capacité à prendre en charge Windows, Mac, iOS et Android dans le pack de base avec un add-on mobile gratuit inclus. D'autres te limitent à la prise en charge à distance des ordinateurs dans leur forfait de base et facturent jusqu'à 1579,20 $ par an uniquement pour leur module complémentaire mobile.
Technologie de confiance utilisée par plus de 30 millions d'utilisateurs pour l'accès à distance à un ordinateur. Sûr et sécurisé.
Comment se passe l’assistance rapide avec Splashtop Remote Support ?
Vous pouvez commencer par un essai gratuit et suivre les étapes suivantes.
Du point de vue du technicien/agent de soutien:
Installez l'application Splashtop Business pour SOS sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (disponible pour Windows, Mac, iOS, Android et plus)
Connectez-vous avec votre compte SOS ou votre compte d'essai SOS
Cliquez sur l'icône +SOS dans la barre d'outils et une boîte de dialogue s'ouvrira pour vous permettre d'entrer le code de session (image centrale ci-dessous)
Demandez à votre client/utilisateur de télécharger et d'exécuter l'application SOS sur son appareil à partir du lien de téléchargement affiché dans votre application Splashtop, ou vous pouvez lui fournir une application personnalisée portant le logo, la couleur et le texte de votre entreprise.
Ils exécutent l'application (image de gauche ci-dessous), te donnent le code, tu le saisis dans ton application et tu obtiens un accès à distance à leur ordinateur Windows ou Mac ou à leur appareil iOS ou Android. Tu peux contrôler à distance des ordinateurs et de nombreux appareils Android. Pour les appareils iOS, tu peux voir leur écran en temps réel pendant que tu les accompagnes dans les étapes d'assistance, mais Apple ne permet pas le contrôle à distance.
Voici à quoi cela ressemble pour fournir une assistance rapide sur un appareil mobile :
Vous pouvez voir la barre d'outils en haut de l'écran à droite. Il existe une barre d'outils similaire lorsque vous accédez à un ordinateur ou le contrôlez à distance. La barre d'outils vous permet d'accéder facilement à vos outils d'assistance rapide supplémentaires, notamment :
Passer d'un moniteur à l'autre lorsque vous accédez à distance à un système multi-moniteurs
Transférez de fichiers entre appareils
Chattez avec un ordinateur distant
Taille de l'écran et qualité du streaming du SPF