La publication du Patch Tuesday de Microsoft de septembre 2026 corrige 974 CVE Microsoft, ce qui en fait la plus importante publication de Patch Tuesday à ce jour. Cette publication couvre les clients et serveurs Windows, les applications Microsoft 365, SQL Server, Exchange Server, Azure, les outils de développement, les services d’identité, les composants d’accès à distance et les sous-systèmes principaux de Windows. Microsoft republie également 25 CVE non-Microsoft.
Deux vulnérabilités sont déjà activement exploitées : CVE-2026-85880 dans Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) et CVE-2026-81963 dans la pile de mise à jour Windows. Toutes deux sont des vulnérabilités d’élévation de privilèges classées comme importantes, ce qui renforce l’idée que le statut d’exploitation doit primer sur les seuls niveaux de sévérité.
Avec près de 1 000 CVE Microsoft à évaluer, les équipes IT ont besoin d’un déploiement basé sur les risques qui tienne compte de l’exploitation active, de l’exposition du système, de la criticité métier et du rôle que joue chaque système affecté dans l’environnement.
Analyse des correctifs Microsoft pour septembre 2026
Parmi les 973 CVE disposant d’informations détaillées sur leur niveau de gravité, Microsoft en a classé 113 comme critiques et 860 comme importantes. Microsoft indique que 964 nécessitent une action de la part du client, tandis que neuf ont été résolues au sein de l’infrastructure cloud de Microsoft.
Catégorie
Septembre 2026
CVEs Microsoft traitées
974
Critique
113
Important
860
CVE nécessitant une action du client
964
Zero-day activement exploitées
2
Vulnérabilités critiques d’exécution de code à distance
82
CVE non-Microsoft republiées
25
L’élévation de privilèges et l’exécution de code à distance représentent l’essentiel de cette publication :
Type de vulnérabilité
Nombre
Élévation de privilèges
438
Exécution de code à distance
258
Divulgation d’informations
173
Déni de service
56
Contournement de fonctionnalité de sécurité
19
Usurpation
16
Altération
13
Le grand nombre de vulnérabilités d’élévation de privilèges et d’exécution de code à distance rend particulièrement important d’identifier les systèmes les plus susceptibles d’offrir une voie d’accès privilégié ou de permettre une compromission plus large.
Où les vulnérabilités sont concentrées
Windows représente la majorité des vulnérabilités de ce mois-ci, mais cette publication affecte également les applications de productivité et l’infrastructure serveur critique.
Famille de produits
Vulnérabilités corrigées
Mises à jour distinctes
Windows
723
32
Office
111
11
Office 2016
111
18
SQL Server
62
1
Outils de développement
22
36
Serveur SharePoint
16
3
Azure
12
4
Skype for Business
10
3
Serveur Exchange
9
4
Autres
9
9
Deux zero-days activement exploités nécessitent une attention immédiate
Microsoft a confirmé l’exploitation active de deux vulnérabilités Windows d’élévation de privilèges.
CVE
Composant affecté
Sévérité
Statut d’exploitation
Pourquoi c’est important
CVE-2026-85880
Windows Advanced Local Procedure Call
Important
Exploitation détectée
Une exploitation réussie peut permettre à un attaquant d’élever ses privilèges d’un contexte utilisateur standard à SYSTEM.
CVE-2026-81963
Windows Update Stack
Important
Exploitation détectée
Une exploitation réussie peut donner à un attaquant des privilèges élevés et un contrôle accru sur un système Windows compromis.
Les vulnérabilités d’élévation de privilèges exigent généralement qu’un attaquant dispose d’abord d’un certain niveau d’accès, mais elles peuvent permettre de transformer un accès limité en contrôle du système concerné. Comme Microsoft a déjà détecté une exploitation, ces deux vulnérabilités doivent être traitées avant celles priorisées uniquement selon leur gravité ou leur risque théorique.
Prochaines vulnérabilités critiques à prioriser
Microsoft a classé 113 vulnérabilités comme critiques, dont 82 vulnérabilités d’exécution de code à distance. Au lieu de les traiter comme un groupe uniforme, hiérarchisez-les en fonction de l’infrastructure concernée, de son niveau d’exposition et de l’impact potentiel d’une compromission.
Serveur DNS Windows
Six vulnérabilités critiques d’exécution de code à distance affectent le serveur DNS Windows :
CVE-2026-69730
CVE-2026-69827
CVE-2026-69858
CVE-2026-69813
CVE-2026-77505
CVE-2026-72987
Le DNS est fondamental pour les réseaux Windows et les environnements Active Directory. Priorisez les serveurs DNS intégrés au domaine et tous les systèmes affectés accessibles depuis des réseaux non fiables.
Infrastructure d’identité et de domaine
La version comprend des vulnérabilités critiques d’exécution de code à distance dans plusieurs composants au cœur de l’authentification Windows :
CVE
Composant affecté
CVE-2026-69712
Centre de distribution de clés Windows
CVE-2026-69676
Windows Kerberos
CVE-2026-72982
Windows Netlogon
Kerberos, le Key Distribution Center et Netlogon prennent en charge l’authentification dans l’ensemble des domaines Windows. Les contrôleurs de domaine et les autres systèmes prenant en charge les services d’identité devraient donc faire partie des premiers serveurs évalués et corrigés après les deux zero-days exploités.
Accès à distance et services réseau
CVE-2026-69518 affecte Windows Remote Desktop, tandis que CVE-2026-69590, CVE-2026-72950, CVE-2026-72959 et CVE-2026-69852 affectent le service Windows Routing and Remote Access Service (RRAS).
Ces composants peuvent créer une exposition hautement prioritaire lorsqu’ils sont accessibles depuis Internet, connectés à des services VPN ou accessibles depuis des segments réseau moins fiables. Les équipes IT doivent identifier où les services concernés sont activés et placer les systèmes accessibles depuis l’extérieur ou critiques pour l’activité en tête de liste.
SQL Server et Serveur Exchange
Quatre vulnérabilités critiques d’exécution de code à distance affectent Microsoft SQL Server :
CVE-2026-67631
CVE-2026-67378
CVE-2026-67636
CVE-2026-67643
Les systèmes de base de données et de messagerie contiennent souvent des données métier sensibles et peuvent fonctionner avec un accès privilégié à d’autres ressources. Examinez rapidement les déploiements SQL Server et Exchange Server concernés, en donnant la priorité aux systèmes exposés à l’extérieur, aux charges de travail critiques ou à l’accès à des données à forte valeur.
Hyper-V, le clustering de basculement et l’infrastructure de déploiement
La version de septembre inclut également des vulnérabilités critiques d’exécution de code à distance dans l’infrastructure, qui peuvent affecter plusieurs charges de travail ou systèmes en aval.
CVE
Composant affecté
Préoccupation opérationnelle
CVE-2026-80083, CVE-2026-69603
Windows Hyper-V
Un hôte vulnérable peut mettre en danger plusieurs charges de travail invitées.
CVE-2026-78444, CVE-2026-73010
Cluster de basculement Windows
Les systèmes en cluster prennent souvent en charge des services de production à haute disponibilité.
CVE-2026-72954, CVE-2026-72957
Windows Deployment Services
L’infrastructure de déploiement peut influencer de nombreux terminaux qui en dépendent pour l’imagerie ou le provisionnement.
Le calendrier des correctifs doit tenir compte des exigences de disponibilité, mais la concentration de charges de travail critiques sur ces systèmes rend une correction différée risquée. Utilisez des tests par étapes et des fenêtres de maintenance coordonnées lorsqu’un déploiement immédiat pourrait perturber les services de production.
Applications Microsoft 365 et Office
Cette version comprend trois vulnérabilités critiques d’exécution de code à distance dans Word, six vulnérabilités critiques d’exécution de code à distance dans Excel et quatre vulnérabilités critiques d’exécution de code à distance dans Outlook.
Les applications Office restent importantes, car des fichiers malveillants et le contenu des e-mails peuvent fournir un point d’entrée initial dans les environnements utilisateurs. Ces mises à jour devraient généralement suivre les vulnérabilités exploitées et l’infrastructure exposée, mais les organisations qui échangent fréquemment des documents avec l’extérieur ou qui comptent des groupes d’utilisateurs à plus haut risque peuvent devoir accélérer le déploiement.
Comment prioriser les correctifs de septembre 2026
Aucun calendrier fixe ne convient à tous les environnements. Utilisez les niveaux suivants comme point de départ, puis ajustez-les en fonction de l’exposition, des actifs concernés, de l’impact métier, des mesures d’atténuation disponibles et des exigences de test.
Appliquez le correctif dans les 72 heures
Priorité :
CVE-2026-85880 et CVE-2026-81963, car Microsoft a confirmé leur exploitation active
Vulnérabilités du serveur DNS Windows sur des systèmes intégrés au domaine ou accessibles depuis l’extérieur
Mises à jour de Kerberos, Netlogon, Key Distribution Center et Active Directory Domain Services sur l’infrastructure d’identité
Vulnérabilités de Windows Remote Desktop et de RRAS sur les systèmes exposés ou accessibles à distance
Vulnérabilités critiques de SQL Server et Exchange Server affectant des charges de travail sensibles ou accessibles depuis l’extérieur
Vulnérabilités de Windows Deployment Services, Failover Cluster et Hyper-V sur l’infrastructure critique
Toute vulnérabilité ensuite classée comme plus susceptible d’être exploitée ou ajoutée au catalogue CISA des vulnérabilités connues comme exploitées
Placez les systèmes exposés à Internet, les contrôleurs de domaine, les passerelles VPN, les services d'accès à distance et les systèmes gérant des identifiants à privilèges ou des charges de travail critiques en tête de ce niveau.
Appliquer le correctif sous 1 à 2 semaines
Priorité :
Vulnérabilités d’exécution de code à distance dans Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook et SharePoint
Médias, graphismes, codecs, WebP, imagerie et autres vulnérabilités côté client
Vulnérabilités d’élévation de privilèges liées à Windows Hello, Credential Guard et à d’autres mécanismes d’authentification
Systèmes de virtualisation et de stockage qui ne sont pas exposés en périphérie
Mises à jour de Visual Studio, Visual Studio Code, PowerShell et .NET sur les terminaux des développeurs
L’exposition et le rôle métier doivent toutefois continuer à prévaloir sur le calendrier par défaut. Par exemple, un groupe d’utilisateurs à haut risque qui reçoit régulièrement des documents externes peut avoir besoin des mises à jour Office plus tôt.
Cycle de correctifs régulier
Inclure :
Vulnérabilités de moindre gravité dans des composants à exposition limitée
Vulnérabilités accessibles uniquement en local sur des systèmes étroitement contrôlés
Problèmes de périphériques et de pilotes sur les appareils avec un accès physique restreint
Systèmes non exposés à Internet protégés par des contrôles compensatoires efficaces
La gravité seule ne doit pas déterminer l’ordre d’application des correctifs. La confirmation de l’exploitation, le chemin d’attaque, l’exposition du système, les privilèges requis, la criticité métier et l’effet potentiel sur d’autres systèmes constituent une base plus utile pour établir les priorités.
Mises à jour importantes de tiers
Microsoft republie 25 CVE non-Microsoft en parallèle de la publication de ce mois-ci. Les organisations qui gèrent Microsoft Edge selon son cycle de publication basé sur Chromium doivent vérifier indépendamment les mises à jour du navigateur concernées.
Les mises à jour du navigateur, des outils de développement, des dépendances open source et des applications tierces doivent rester intégrées au même workflow de gestion des vulnérabilités que les mises à jour du système d’exploitation. Des processus distincts peuvent créer des angles morts même lorsque le correctif Windows est à jour.
Pourquoi le Patch Tuesday de septembre est important pour les équipes IT
La publication de septembre est plus qu’un simple événement majeur de déploiement de correctifs. Elle met en évidence trois défis opérationnels auxquels les équipes IT doivent répondre.
1. Le volume rend la priorisation manuelle irréaliste
Près de 1 000 CVE Microsoft ne peuvent pas toutes recevoir le même niveau d’urgence. Les équipes IT doivent déterminer quels actifs sont affectés, quelles vulnérabilités sont exploitées et quels systèmes prennent en charge l’identité, l’accès à distance, les bases de données, la collaboration ou les charges de travail critiques.
Cette évaluation dépend d’un inventaire précis des actifs et des logiciels. Sans cela, les équipes risquent de consacrer du temps à des mises à jour moins risquées tandis que des systèmes exposés restent vulnérables.
2. L’infrastructure d’entreprise de base est fortement représentée
Les mises à jour de septembre concernent en même temps les services d’identité, le DNS, l’accès à distance, les bases de données, la messagerie, la virtualisation et les systèmes d’exploitation des terminaux. Cela crée des priorités qui se chevauchent entre les serveurs et les appareils des utilisateurs, avec des exigences différentes en matière de tests et de maintenance pour chacun.
Un déploiement progressif peut aider les équipes à avancer rapidement sur les systèmes les plus exposés tout en testant des mises à jour plus larges avant un déploiement à l’échelle de l’organisation.
3. La vérification des correctifs est aussi importante que leur déploiement
L’envoi d’une mise à jour ne prouve pas que chaque appareil est protégé. Les systèmes peuvent être hors ligne, les installations peuvent échouer, ou les terminaux peuvent manquer une fenêtre de déploiement.
Les équipes IT doivent voir quels appareils restent vulnérables, quels correctifs ont réussi, lesquels ont échoué et quels systèmes nécessitent une nouvelle tentative de déploiement ou des mesures correctives supplémentaires.
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Donnez la priorité aux vulnérabilités les plus importantes : Les informations sur les CVE et au niveau des terminaux aident les équipes à se concentrer sur les vulnérabilités exploitées, les logiciels à haut risque, les systèmes critiques et les appareils prenant en charge des fonctions sensibles telles que l’identité ou l’accès à distance.
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