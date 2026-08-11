La publication Patch Tuesday d’août 2026 de Microsoft couvre 421 CVE sur Windows, Office, Azure, Exchange Server, SharePoint Server, Developer Tools et Microsoft Defender. Deux vulnérabilités retiennent particulièrement l’attention et nécessitent une action immédiate : l’une fait l’objet d’une exploitation confirmée dans la nature, et l’autre est connue publiquement. Deux CVE non-Microsoft republiées affectant le Windows TPM sont également signalées. Voici, selon nous, les points sur lesquels se concentrer en priorité.
Analyse détaillée des correctifs Microsoft pour août 2026
Comme la plupart des mois, Windows représente la plus grande part de cette publication, avec 236 vulnérabilités corrigées dans 32 mises à jour distinctes. Office et Office 2016 comptent chacun 98 vulnérabilités, reflétant le même ensemble de problèmes sous-jacents diffusés via deux modèles de maintenance différents — des mises à jour cumulatives pour les versions d’Office actuellement prises en charge et des mises à jour individuelles pour Office 2016. SharePoint Server et Developer Tools complètent la liste avec les nombres de vulnérabilités suivants les plus élevés, soit 30 et 26 respectivement.
Voici le détail de la publication :
Famille de produits
Mises à jour par produit/version
Vulnérabilités corrigées
Mises à jour distinctes
Type de mise à jour
Azure
1
17
15
Particulier
Defender
1
1
1
Cumulatif
Outils pour développeurs
1
26
36
Cumulatif
Exchange Server
1
7
4
Cumulatif
Office
1
98
11
Cumulatif (sauf 2016)
Office 2016
1
98
18
Particulier
Autres
1
6
4
Particulier
Serveur SharePoint
1
30
3
Cumulatif
Windows
1
236
32
Cumulatif
Quand on regarde de plus près où se situe réellement l’exposition de ce mois-ci, on retrouve un ensemble de domaines bien connus : les composants réseau et pilotes essentiels de Windows (DNS Server, DHCP Server, RRAS, SSTP, RMCAST, Telephony Service, Win32k), les composants de gestion des documents Office (Word, Excel, PowerPoint, Access et le composant graphique partagé), ainsi que les plateformes de collaboration (SharePoint Server et Exchange Server). Nous constatons également ce mois-ci une concentration notable de correctifs dans les outils de développement et .NET, ce qu’il convient de signaler si votre organisation exploite une infrastructure interne de build ou de CI/CD.
Comme Office et Windows représentent ensemble plus des trois quarts des vulnérabilités concernées ce mois-ci, on peut s'attendre à ce que l'essentiel des efforts de validation des correctifs se concentre sur les terminaux et les charges de travail de productivité plutôt que sur l'infrastructure serveur — même si les correctifs côté serveur pour SharePoint, Exchange et les principaux services réseau de Windows présentent un risque disproportionné en raison de leur exposition au réseau.
Vulnérabilités zero-day et vulnérabilités plus susceptibles d'être exploitées
Chaque mois, nous portons une attention particulière aux CVE pour lesquels les propres signaux de Microsoft — détails connus publiquement ou exploitation confirmée — indiquent que le risque réel dépasse le score de gravité basé sur le CVSS. Ce mois-ci, deux vulnérabilités entrent dans cette catégorie :
ID CVE
Titre
Élément notable
CVE-2026-62832
Vulnérabilité d'élévation de privilèges du service de profil utilisateur Windows
Connue publiquement
CVE-2026-68820
Vulnérabilité d’élévation de privilèges du pilote de fonction auxiliaire Windows pour WinSock
Exploitation détectée
CVE-2026-68820 fait l'objet d'une exploitation active confirmée, et CVE-2026-62832 est connue publiquement, ce qui signifie que des détails techniques sont déjà disponibles et pourraient accélérer le développement d'exploits. Il s'agit dans les deux cas de vulnérabilités d'élévation de privilèges classées Important plutôt que Critique — un bon rappel que nous ne nous appuyons pas uniquement sur les niveaux de gravité pour évaluer l'urgence. Ces deux vulnérabilités doivent figurer en tête de la file de correctifs de ce mois-ci, quelle que soit leur étiquette basée sur le CVSS.
Vulnérabilités critiques en août 2026
Notre analyse de cette publication identifie 43 vulnérabilités classées Critique, dont la grande majorité sont des failles d'exécution de code à distance (RCE). Plusieurs affectent une infrastructure exposée au réseau, que nous voyons couramment exposée au sein des réseaux d'entreprise ou à leur périphérie :
ID CVE
Composant affecté
Impact
CVE-2026-62817 / CVE-2026-62820 / CVE-2026-62878 / CVE-2026-65789
Serveur DNS Windows
Exécution de code à distance
CVE-2026-62819
Service de routage et d'accès à distance (RRAS) Windows
Exécution de code à distance
CVE-2026-62818
Active Directory Certificate Services (AD CS)
Exécution de code à distance
CVE-2026-62815
Microsoft QUIC
Exécution de code à distance
CVE-2026-62816
Pilote de transport de multidiffusion fiable Windows (RMCAST)
Exécution de code à distance
CVE-2026-62889
Protocole Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)
Exécution de code à distance
CVE-2026-62823
Windows DHCP Server
Exécution de code à distance
CVE-2026-65791
Service cible iSCSI Windows
Exécution de code à distance
CVE-2026-62824
Client Bureau à distance
Exécution de code à distance
CVE-2026-62827 / CVE-2026-64921 / CVE-2026-65665
Microsoft SharePoint Server
Élévation de privilèges / Exécution de code à distance
CVE-2026-62911
Microsoft Exchange Server
Élévation de privilèges
Les CVE de niveau critique restantes que nous suivons se concentrent sur Microsoft Office (Word, Excel et le composant graphique partagé), qui compte plus d'une douzaine de vulnérabilités RCE critiques ce mois-ci. Comme plusieurs de ces failles affectent des services fréquemment exposés à des réseaux non fiables — DNS, RRAS et DHCP en particulier — nous considérons la validation et le déploiement des correctifs pour les contrôleurs de domaine, les serveurs en périphérie et l'infrastructure d'accès à distance comme une priorité absolue.
Comment prioriser les correctifs d’août 2026
Avec 421 CVE à traiter, une approche basée sur les risques est essentielle. Voici comment nous vous recommandons de prioriser la publication de ce mois.
Appliquez le correctif sous 72 heures
Serveur DNS Windows, serveur DHCP, RRAS, SSTP et RMCAST — failles RCE critiques dans les services exposés au réseau
Active Directory Certificate Services (AD CS) et Microsoft QUIC — RCE critique affectant l'infrastructure d'identité et de transport
CVE-2026-68820 (WinSock AFD) et CVE-2026-62832 (User Profile Service) — activement exploitée et connue publiquement, respectivement
SharePoint Server et Exchange Server — vulnérabilités critiques dans les plateformes de collaboration avec des déploiements exposés à Internet
Client de bureau à distance et service cible iSCSI — RCE critique concernant l'accès à distance et l'infrastructure de stockage
Appliquer le correctif sous 1 à 2 semaines
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) — volume élevé de vulnérabilités RCE critiques et importantes nécessitant une interaction de l’utilisateur
Developer Tools et .NET — pertinents pour l’infrastructure interne de build, de CI/CD et des applications
Noyau Windows, Win32k, NTFS et service de téléphonie — vulnérabilités classées importantes avec une large empreinte sur les terminaux
Cycle de correctifs régulier
Composants Windows de gravité moindre affectant des services moins couramment exposés
Vulnérabilités nécessitant un accès local ou des configurations non par défaut
Systèmes disposant déjà de contrôles compensatoires (segmentation réseau, accès restreint, couverture EDR)
CVE notables non-Microsoft republiées
CNA
Tag
CVE
FAQ ?
Solutions de contournement ?
Mesures d’atténuation ?
MITRE
Windows TPM
CVE-2026-6726
Oui
Non
Non
MITRE
Windows TPM
CVE-2026-6727
Oui
Non
Non
Les deux CVE republiées affectent les implémentations Windows du TPM (Trusted Platform Module) et sont suivies par MITRE plutôt que par le propre CNA de Microsoft. Aucune ne dispose actuellement de solutions de contournement ou de mesures d’atténuation documentées, ce qui fait de l’application rapide des correctifs la principale voie de remédiation une fois les mises à jour des fournisseurs disponibles. Comme nous le signalons chaque mois lorsque ces cas se présentent, nous vous recommandons de traiter les composants tiers et proches du firmware, comme les piles TPM, dans le cadre du même workflow de gestion des vulnérabilités que celui que vous utilisez pour les correctifs au niveau du système d’exploitation, plutôt que comme un processus distinct de moindre priorité.
Comment Splashtop AEM peut vous aider
Avec 421 CVE à examiner ce mois-ci, il n'est pas réaliste de trier manuellement les risques sur chaque endpoint. C'est précisément la faille que Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) est conçu pour combler :
Identifiez rapidement les risques : Bénéficiez d'une visibilité centralisée sur les vulnérabilités des terminaux, l'état des correctifs et l'inventaire logiciel/matériel, afin de savoir où vous êtes exposé avant de commencer à appliquer des correctifs.
Donnez la priorité aux mises à jour critiques : des insights CVE alimentés par l’IA mettent en évidence les vulnérabilités les plus importantes pour votre environnement — y compris les problèmes de sévérité critique et les CVE avec exploitation confirmée ou probable — afin de concentrer vos efforts là où le risque est le plus élevé en premier.
Corrigez plus vite : automatisez les politiques de correctifs et déployez des mises à jour pour les systèmes d'exploitation et les logiciels tiers en temps réel, avec une visibilité sur les réussites et les échecs à chaque étape.
Renforcez les workflows existants : ajoutez une remédiation plus rapide et une meilleure visibilité au lieu du correctif manuel ou en complément de Microsoft Intune.
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