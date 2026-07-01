La gestion des correctifs pour l’éducation est complexe, car les écoles et les universités prennent souvent en charge de vastes parcs d’appareils, des ordinateurs partagés, des utilisateurs à distance, des outils d’apprentissage tiers et des ressources IT limitées. Il est essentiel de maintenir ces systèmes à jour, mais les mises à jour doivent aussi être déployées sans perturber les cours, les périodes d’examen, le travail administratif ou l’apprentissage à distance.
Ce guide explique pourquoi la gestion des correctifs est importante dans l’éducation, ce qui la rend difficile, et comment les équipes IT peuvent utiliser l’automatisation, la visibilité et la priorisation pour maintenir les appareils scolaires sécurisés et à jour.
Gestion des correctifs dans l'environnement éducatif d'aujourd'hui
Aujourd’hui, la technologie constitue un élément central de l’expérience éducative, à la fois sur le campus et via l’enseignement à distance. Alors que les étudiants peuvent utiliser des outils d’enseignement à distance pour assister aux cours depuis n’importe où, les écoles et les universités s’appuient également sur des systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS), des outils de notation en ligne, des logiciels éducatifs basés sur le cloud, et bien plus encore.
Même le portail étudiant est une technologie clé pour gérer les informations étudiantes, l’inscription aux cours, le paiement des frais de scolarité, et plus encore.
Cependant, chaque technologie cr�ée aussi de nouveaux risques, car des vulnérabilités pourraient permettre à des attaquants d’accéder à des systèmes entiers, à des données personnelles, et plus encore. De plus, beaucoup de ces systèmes sont accessibles depuis divers terminaux et comptes, ce qui rend la sécurité encore plus essentielle.
Les équipes IT doivent agir rapidement pour s'assurer que chaque application, système et terminal est correctement sécurisé. Sans une gestion proactive et automatisée des correctifs, cela peut représenter un défi pour les équipes de toute taille.
Pourquoi les établissements d’enseignement sont des cibles de choix pour les cyberattaques
Selon la Cyber Security Breaches Survey 2025 du Royaume-Uni, 91 % des établissements d’enseignement supérieur et 85 % des établissements d’enseignement complémentaire ont identifié des violations ou des attaques au cours de l’année écoulée. Cela les place bien au-dessus de la moyenne de 43 % pour l’ensemble des entreprises.
Alors, qu’est-ce qui fait des établissements d’enseignement une cible si attrayante ?
Tout d’abord, il y a la quantité considérable de données sensibles qu’ils contiennent. Les grandes écoles, universités et autres établissements détiennent des dossiers étudiants, des informations sur les aides financières, des données de santé, et bien plus encore, le tout étant hautement sensible.
Ensuite, il faut prendre en compte le niveau de sécurité. Si les grandes entreprises, les organismes gouvernementaux et autres cibles de premier plan disposent souvent d’importantes équipes IT et de cybersécurité, les établissements d’enseignement ont rarement des budgets comparables. Par conséquent, ils disposent souvent de ressources IT limitées et d’équipes de sécurité plus petites, ce qui en fait des cibles plus faciles à attaquer.
Grâce à cette combinaison de facteurs, les établissements d'enseignement sont des cibles de choix pour les cybercriminels, et l'une des premières façons dont ils peuvent attaquer consiste à exploiter des vulnérabilités non corrigées.
Les principaux défis de la gestion des correctifs auxquels chaque équipe IT du secteur de l’éducation est confrontée
Plusieurs défis peuvent compliquer la gestion des correctifs, que les établissements doivent relever afin d’assurer un processus de correctifs robuste.
Les défis courants de la gestion des correctifs incluent :
Systèmes hérités : De nombreuses universités et autres institutions s’appuient sur des systèmes plus anciens dont le remplacement peut être coûteux ou difficile. Ceux-ci peuvent ne pas disposer des outils modernes de gestion des correctifs et des mises à jour de sécurité dont ils ont besoin, obligeant les équipes à essayer de trouver un équilibre entre sécurité et continuité opérationnelle.
BYOD et appareils appartenant aux étudiants : Les étudiants, les enseignants et le personnel peuvent accéder aux systèmes de l'établissement depuis des appareils personnels que les équipes IT ne contrôlent pas entièrement. Il est donc important de distinguer ce que l’IT peut gérer directement de ce qui doit être pris en charge via des politiques d’accès, des exigences d’inscription et des conseils aux utilisateurs.
Effectifs et budget IT limités : Les petites équipes IT ont souvent beaucoup à gérer, surtout dans les grands établissements d’enseignement, et ne disposent pas toujours du budget nécessaire pour les effectifs ou les outils dont elles ont besoin. Cela signifie qu’il peut être difficile de suivre le rythme en matière de sécurité et de correctifs, et qu’il est facile de prendre du retard.
Perturbation saisonnière : Une fois l’été terminé, de nouveaux étudiants affluent sur le campus. Cela crée un afflux de nouveaux terminaux et comptes à sécuriser, ainsi que de nouveaux risques potentiels pour la sécurité.
Terminaux distribués : avec l’apprentissage à distance et la technologie cloud, les équipes IT doivent sécuriser les appareils qui ne se trouvent pas toujours sur le campus. La gestion des terminaux distribués et à distance peut entraîner de nouveaux défis que toutes les équipes IT ne sont pas forcément équipées pour relever.
Ce que les établissements d’enseignement gagnent à bien gérer les correctifs
Compte tenu de ces défis, il peut être tentant de considérer la gestion proactive des correctifs comme une dépense ou une contrainte excessive. Cependant, ce serait rendre un mauvais service à l’institution, car la gestion des correctifs offre plusieurs avantages majeurs.
Il s’agit notamment de :
Risque de violation réduit : Une gestion proactive des correctifs permet de traiter rapidement les vulnérabilités et de déployer les correctifs sur l’ensemble des terminaux. Cela améliore la posture de sécurité globale et réduit le risque de violations de données, contribuant ainsi à la sécurité des réseaux et des utilisateurs.
Préparation à la conformité : Les établissements d’enseignement peuvent devoir répondre à des exigences liées à la FERPA, à la GLBA et à d’autres obligations en matière de sécurité ou de confidentialité. Une gestion efficace des correctifs peut aider les équipes IT à documenter les mises à jour, à réduire les vulnérabilités connues et à conserver des enregistrements plus clairs de l’activité de sécurité des terminaux.
Réduction des temps d’arrêt : Une cybersécurité solide contribue à améliorer la disponibilité des établissements. Les cybermenaces et les cyberattaques peuvent entraîner des temps d’arrêt imprévus pendant que les équipes IT s’efforcent de stopper les attaques et de réparer les dégâts, mais avec une gestion correcte des correctifs, cela ne devient pas un problème dès le départ.
Efficacité améliorée : Une bonne gestion des correctifs améliore l’efficacité des équipes IT comme des institutions. Grâce à une gestion automatisée et proactive des correctifs, les équipes IT peuvent rapidement sécuriser les terminaux, ce qui leur libère du temps pour se concentrer sur d’autres problèmes et résoudre les demandes plus rapidement.
Réduire les vulnérabilités de sécurité dans l’éducation grâce à l’application automatisée des correctifs
Compte tenu de l’importance de la gestion des correctifs, comment les équipes IT des établissements d’enseignement peuvent-elles s’assurer que les appareils restent à jour sur l’ensemble de leurs réseaux et au-delà du campus ? L’automatisation des correctifs est ici un facteur clé, car elle permet de maintenir les terminaux et les applications à jour sans nécessiter d’intervention manuelle.
Une bonne solution de gestion des correctifs offre plusieurs avantages, notamment :
Automatisation: les outils de gestion des correctifs peuvent automatiquement détecter, tester, prioriser et déployer les mises à jour, même dans des environnements distants. Cela permet de garantir un déploiement rapide des mises à jour tout en faisant gagner du temps aux équipes IT.
Centralisation: Le logiciel de gestion des correctifs centralise la gestion des correctifs en permettant aux équipes IT de contrôler les mises à jour sur les terminaux depuis un emplacement unique. Cela aide à appliquer les politiques sur l’ensemble du réseau et à maintenir une visibilité sur tous les appareils, ce qui permet de détecter rapidement les vulnérabilités afin d’y remédier.
Tests: une bonne solution de gestion des correctifs inclut des groupes de test, permettant aux équipes IT de déployer d’abord les mises à jour sur un petit groupe d’appareils afin de détecter d’éventuels problèmes. Cela permet d’identifier les problèmes bien avant que la mise à jour ne soit déployée sur un plus grand parc de terminaux.
Déploiements progressifs : Avec la gestion automatisée des correctifs, vous pouvez planifier les mises à jour par déploiements progressifs afin qu’elles soient déployées sur des groupes sélectionnés d’appareils à un rythme régulier plutôt qu’en une seule fois. Cela permet de garantir que les mises à jour sont correctement installées et de réduire les perturbations en les planifiant à des moments opportuns.
Correctifs pour les applications tierces : Les mises à jour ne concernent pas seulement les systèmes d’exploitation. Une bonne solution de gestion des correctifs doit inclure à la fois les correctifs du système d’exploitation et ceux des applications tierces, car les applications obsolètes peuvent présenter des vulnérabilités de sécurité susceptibles d’être exploitées.
Prise en charge des appareils distants approuvés : Une solution de gestion des correctifs adaptée doit aider les équipes IT à gérer les mises à jour sur les appareils appartenant à l’établissement, les terminaux du corps enseignant et du personnel, ainsi que les appareils distants approuvés. Pour les appareils personnels, l�’application des correctifs dépend généralement de l’inscription, des autorisations et des politiques de gestion des appareils de l’établissement.
Comment mettre en place un processus pratique de gestion des correctifs pour l’éducation
Un processus solide de gestion des correctifs aide les équipes IT du secteur de l’éducation à maintenir les appareils à jour sans perturber les cours, les périodes d’examen, l’apprentissage à distance ou le travail administratif. Le processus doit être reproductible, visible et facile à gérer sur les appareils à distance appartenant à l’établissement ou approuvés par celui-ci.
Inventoriez les terminaux gérés et les applications: identifiez les appareils dont votre équipe IT est chargée de la maintenance, notamment les ordinateurs de salle de classe, les machines de laboratoire, les appareils du corps enseignant et du personnel, les systèmes administratifs et les terminaux distants. Suivez également les logiciels installés, car les applications tierces obsolètes peuvent créer des failles de sécurité.
Identifiez les mises à jour manquantes du système d’exploitation et des applications tierces: vérifiez quelles mises à jour du système d’exploitation et des applications manquent dans l’ensemble de l’environnement. Cela doit inclure les navigateurs, les outils de productivité, les applications de visioconférence, les lecteurs PDF et les autres logiciels couramment utilisés par les étudiants, les enseignants et le personnel.
Priorisez les correctifs selon le risque et le rôle de l’appareil: concentrez-vous d’abord sur les vulnérabilités de gravité élevée, les failles activement exploitées et les appareils qui prennent en charge des données sensibles ou des opérations critiques. Cela aide les équipes IT à utiliser efficacement un temps limité au lieu de traiter chaque mise à jour de la même manière.
Testez les mises à jour à risque plus élevé avant un déploiement à grande échelle: utilisez un petit groupe de test avant de déployer des mises à jour susceptibles d’affecter les laboratoires, les environnements de test, les logiciels spécialisés ou les systèmes administratifs. Cela réduit le risque de perturbation généralisée.
Planifiez les déploiements en fonction des activités de l’établissement: déployez les mises à jour pendant les fenêtres de maintenance, en dehors des heures de cours, durant les pauses ou à d’autres moments à faible impact lorsque cela est possible. Les déploiements progressifs peuvent également aider les équipes IT à maîtriser le calendrier et à détecter les problèmes tôt.
Suivre les correctifs ayant échoué et y remédier rapidement: Surveillez l’état des correctifs après le déploiement pour voir quelles mises à jour ont réussi et lesquelles ont échoué. Les correctifs ayant échoué doivent être relancés, examinés ou corrigés rapidement afin que les appareils ne restent pas exposés.
Examinez l’état des correctifs pour le reporting et la préparation aux audits: examinez régulièrement les rapports de correctifs, les mises à jour manquantes et les activités de remédiation. Cela aide les équipes IT à documenter leur processus et à conserver une visibilité plus claire sur l’ensemble de l’environnement des terminaux.
Fonctionnalités clés à évaluer dans une solution de gestion des correctifs pour le secteur de l’éducation
Bien que la gestion des correctifs soit essentielle à une cybersécurité solide, tous les outils de gestion des correctifs n'offrent pas les mêmes fonctionnalités. Plusieurs fonctionnalités cl�és sont importantes pour une bonne gestion et automatisation des correctifs. Les équipes qui souhaitent investir dans la gestion des correctifs doivent donc s'assurer qu'elles incluent celles-ci :
Application automatisée des correctifs du système d’exploitation et des applications tierces : L’automatisation des correctifs est l’un des aspects les plus importants de la gestion des correctifs, mais elle doit aussi couvrir à la fois les systèmes d’exploitation et les applications tierces. Cela permet de garantir une couverture complète des correctifs sans mobiliser les ressources IT.
Déploiement à distance : pouvoir déployer des correctifs sur des terminaux distants est essentiel pour assurer la sécurité des appareils, où que se trouve l’utilisateur. Il est essentiel de trouver une solution offrant de véritables capacités de déploiement de correctifs à distance, afin que les équipes IT puissent gérer les appareils lorsque les étudiants, les enseignants et le personnel sont en déplacement.
Visibilité en temps réel : disposer d’une visibilité sur chaque endpoint permet de s’assurer que les appareils et les applications sont correctement à jour. Sans visibilité en temps réel, les utilisateurs n’obtiennent au mieux qu’un aperçu ponctuel de la conformité, et au pire avancent à l’aveugle.
Prise en charge des appareils distribués : Il est important de choisir une solution prenant en charge un large éventail de terminaux et de systèmes d’exploitation, y compris les appareils appartenant à l’établissement, ceux des enseignants et du personnel, ainsi que les terminaux distants approuvés.
Rapports de conformité et journaux : pouvoir démontrer la conformité IT peut être tout aussi important que de la maintenir. Recherchez une solution qui conserve des journaux clairs des mises à jour, des incidents et des exceptions afin de mieux démontrer la conformité lors des audits de sécurité.
Évolutivité : Une bonne plateforme doit pouvoir évoluer et répondre aux besoins des utilisateurs à mesure que l’établissement se développe, que de nouveaux enseignants arrivent et que davantage d’étudiants s’inscrivent. Sans solution évolutive, il sera difficile de suivre les changements au fil du temps.
Gestion des correctifs pour l’éducation avec Splashtop AEM
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Avec Splashtop AEM, les équipes IT peuvent identifier les mises à jour manquantes du système d’exploitation et des applications tierces, prioriser les vulnérabilités, déployer des correctifs sur les appareils gérés et suivre l’état des correctifs depuis une console centralisée. Cela aide les écoles et les universités à réduire le travail manuel lié à la gestion des correctifs tout en conservant une visibilité plus claire sur les risques pesant sur les terminaux.
Splashtop AEM prend également en charge les rapports et les journaux qui aident les équipes IT à documenter les activités de correctif, à examiner les échecs de mise à jour et à se préparer aux audits. Associées aux capacités de support à distance de Splashtop, les équipes IT peuvent résoudre plus efficacement les problèmes d’endpoint lorsque des correctifs échouent ou que des appareils nécessitent une intervention.
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