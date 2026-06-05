Conseils d'intégration lors de la migration vers Splashtop Enterprise

Bienvenue dans notre guide complet sur la façon d’assurer une expérience d’onboarding en douceur lors de la migration vers Splashtop Enterprise !
Alors que le monde du travail continue d’évoluer et que l’accès et la gestion à distance deviennent plus essentiels que jamais, il est primordial de choisir les meilleurs outils pour votre entreprise. Splashtop Enterprise s’impose comme une solution de premier plan, offrant des fonctionnalités avancées et une grande flexibilité pour les entreprises de toutes tailles. Mais ce qui la rend encore plus attrayante, c’est sa facilité de transition, que vous veniez d’une autre plateforme ou que vous partiez sur de nouvelles bases.
Dans cet article, nous allons vous guider à travers les étapes de migration et de configuration du compte, afin de vous fournir de précieux conseils pour que votre équipe puisse tirer le meilleur parti de Splashtop Enterprise dès le premier jour.
Comprendre les fonctionnalités de Splashtop Enterprise
Avant de plonger dans le processus de migration et d’onboarding, il est essentiel de comprendre la gamme de fonctionnalités offertes par Splashtop Enterprise. Ces dernières illustrent les raisons pour lesquelles Splashtop est un choix de premier plan en matière d’accès à distance et de téléassistance. Elles vous aideront à comprendre comment cette solution peut s’intégrer à votre infrastructure informatique actuelle et la rendre plus performante.
Accès, support et gestion à distance - une solution tout-en-un : Splashtop Enterprise combine l’accès à distance, la téléassistance et la gestion des terminaux en une seule solution complète. Cela simplifie les opérations informatiques et facilite la gestion et l’assistance aux employés distribués pour votre équipe.
Accès à distance haute performance : en mettant l’accent sur les hautes performances, Splashtop Enterprise offre un taux de rafraîchissement élevé pour un streaming 4K jusqu’à 60 fps.
Authentification unique (SSO) et SAML : cette fonctionnalité simplifie le processus de connexion, réduit le nombre de mots de passe à retenir et permet au service informatique de gérer de manière centralisée les autorisations d’accès, améliorant ainsi l’expérience et la sécurité des utilisateurs.
Gestion avancée des accès : Splashtop offre un contrôle optimisé de l’accès des utilisateurs grâce à des fonctions telles que les autorisations granulaires et la planification des accès.
Compatibilité étendue : que votre équipe utilise des appareils Windows, Mac, Linux, Android ou iOS, Splashtop garantit un accès à distance homogène et fiable.
Surveillance et gestion des terminaux : Cela comprend l’exécution d’actions de diagnostic, la configuration d’alertes, la gestion des déploiements d’antivirus et la visualisation de l’inventaire, qui contribuent tous au maintien du bon fonctionnement et de la sécurité de votre environnement informatique.
Fonctions de service d’assistance et de support : les fonctions de service d’assistance de Splashtop permettent aux équipes informatiques de bénéficier d’une expérience de support avancée. Cela comprend le regroupement de techniciens, la gestion des canaux de service, les demandes d’assistance via SOS Call et les widgets de formulaires Web. Ces outils sont conçus pour rationaliser le processus d’assistance, le rendant plus efficace et plus réactif.
Redirection des périphériques USB et des stylets : les utilisateurs finaux peuvent rediriger les périphériques USB de leur ordinateur local vers l’ordinateur distant. Cette fonction est particulièrement utile pour les tâches nécessitant des équipements spécifiques, comme la conception graphique ou l’accès sécurisé aux données.
Comprendre ces fonctionnalités permet d’assurer une transition en douceur vers Splashtop Enterprise. Chacune d’entre elles est conçue pour répondre ou dépasser les besoins des utilisateurs en matière d’accès à distance et de gestion.
Partie 1 : préparer la migration
La transition vers une nouvelle solution d’accès à distance comme Splashtop Enterprise nécessite une planification et une réflexion approfondies. Cette étape est cruciale pour s’assurer que le processus de migration soit fluide et efficace. Voici les étapes clés pour préparer votre migration vers Splashtop Enterprise :
Évaluer l’infrastructure et les besoins informatiques actuels
Commencez par évaluer vos solutions d’accès à distance et votre infrastructure informatique actuelles. Identifiez ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Tenez compte des types d’appareils utilisés, des configurations de réseau, des protocoles de sécurité et de toute exigence spécifique des différents services.
Définissez clairement ce que vous attendez de Splashtop Enterprise. Recherchez-vous de meilleures performances, une sécurité renforcée, plus de flexibilité, ou autre ? La compréhension de ces objectifs guidera votre stratégie de migration.
Planifier la transition
Établissez une chronologie réaliste pour le processus de migration. Tenez compte des étapes clés telles que la configuration du compte, l’installation du logiciel, les tests, la formation et le déploiement complet. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment de temps pour chaque étape sans précipiter le processus.
Déterminez les ressources nécessaires à une migration réussie. Celles-ci comprennent le personnel, comme les informaticiens et les éventuels prestataires de formation, et les ressources techniques, comme le matériel et les modifications à apporter au réseau.
Prévoyez toujours un plan de secours. Veillez à ce que les opérations critiques puissent se poursuivre sans interruption pendant la transition. Cela peut impliquer le maintien de votre ancien système en parallèle pendant une courte période.
Communiquer avec votre équipe
Une communication précoce avec les parties prenantes, notamment la direction et les utilisateurs finaux, est cruciale. Expliquez les avantages de la migration vers Splashtop Enterprise et l’impact qu’elle aura sur leur travail. Développez des ressources utiles telles que des FAQ, des guides et des bonnes pratiques adaptés aux besoins de votre organisation. Ces documents seront d’une valeur inestimable pendant et après le processus de migration.
Mettez en place un dispositif de feedback pour répondre aux préoccupations et aux suggestions des utilisateurs pendant la période de transition. Cela permettra d’affiner le processus et de résoudre rapidement les problèmes éventuels.
Tests et essais pilotes
Avant de procéder à un déploiement à grande échelle, effectuez des tests pilotes avec un petit groupe d’utilisateurs. Cela vous permet d’identifier les problèmes potentiels et de procéder aux ajustements nécessaires dans un environnement contrôlé. Utilisez le retour d’information des tests pilotes pour affiner votre stratégie de migration. Réglez les problèmes techniques et actualisez les supports de formation si nécessaire.
En préparant minutieusement votre migration vers Splashtop Enterprise, vous pouvez assurer une transition en douceur, minimiser les perturbations et préparer le terrain pour un déploiement réussi.
Partie 2 : installation et configuration du logiciel Splashtop Enterprise
Une fois que vous avez souscrit à Splashtop Enterprise ou démarré un essai gratuit, l’étape suivante consiste à installer et à configurer le logiciel sur vos appareils. Ce processus nécessite de paramétrer l’application Splashtop Business pour l’accès à distance et l’application Streamer sur les ordinateurs qui feront l’objet d’un accès.
Installation de l’application Business sur les ordinateurs pour l’accès à distance
Si vous ne l’avez pas déjà fait lors de la phase de configuration du compte, téléchargez l’application Splashtop Business sur les appareils que vous utiliserez pour l’accès à distance. Il peut s’agir d’ordinateurs, de tablettes ou de smartphones. Suivez les instructions à l’écran pour un processus d’installation facile.
Installation de l’application Streamer sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder à distance
Installez l’application Splashtop Streamer sur chaque ordinateur auquel vous souhaitez accéder à distance. Cette dernière peut être téléchargée directement depuis le site Web de Splashtop ou déployée à l’aide d’un lien généré à partir de la console Web.
Configuration des autorisations d’accès et des accès programmés
Dans la console Web de Splashtop, vous pouvez gérer et contrôler les autorisations d’accès pour des utilisateurs individuels ou des groupes. Cela permet de s’assurer que les employés ont le niveau d’accès approprié aux ordinateurs distants en fonction de leurs rôles et de leurs besoins.
Pour une sécurité et une gestion accrues, vous pouvez configurer des accès planifiés. Cette fonction vous permet de définir des heures précises auxquelles l’accès à distance est autorisé, ajoutant ainsi un niveau de contrôle supplémentaire sur votre environnement informatique.
En suivant attentivement ces étapes, vous vous assurerez que le logiciel Splashtop Enterprise est correctement installé et configuré, offrant ainsi à votre organisation un environnement d’accès à distance sécurisé et efficace.
Partie 3 : gestion de l’accès et de la sécurité des utilisateurs
Une gestion efficace de l’accès des utilisateurs et une sécurité solide sont des éléments essentiels à la réussite de la mise en œuvre de Splashtop Enterprise dans votre organisation. Cette section fournit des conseils sur la mise en place et le maintien d’un accès sécurisé et contrôlé pour tous les utilisateurs.
Configuration de l’authentification unique (SSO) et de SAML
Mise en œuvre de la SSO : l’authentification unique simplifie le processus de connexion pour les utilisateurs tout en renforçant la sécurité. Splashtop prend en charge les fournisseurs SSO les plus courants tels que Okta, Azure AD et Google Workspace. Configurez la SSO pour rationaliser l’accès et gérer l’authentification de manière centralisée.
Configurer SAML : l’intégration de SAML (Secure Assertion Markup Language) ajoute une couche supplémentaire de sécurité. Elle permet une communication sécurisée et simplifiée entre votre fournisseur d’identité et Splashtop, garantissant que les droits d’accès sont gérés et appliqués de manière cohérente.
Établir les r�ôles et les autorisations des utilisateurs
Créez des rôles dans Splashtop qui correspondent aux différents postes de votre organisation. Attribuez des autorisations à ces rôles en fonction du niveau d’accès requis pour chacun d’entre eux.
Une fois les rôles définis, affectez des utilisateurs à ces rôles. Cette approche garantit que les employés n’ont accès qu’aux ressources nécessaires à leur rôle, conformément au principe du moindre privilège.
Renforcer la sécurité avec l’authentification à deux facteurs (2FA)
Pour une couche de sécurité supplémentaire, activez l’authentification à deux facteurs. Celle-ci exige des utilisateurs qu’ils fournissent deux facteurs d’authentification différents pour confirmer leur identité. Il peut s’agir d’une combinaison de quelque chose de connu (comme un mot de passe), de quelque chose dont ils disposent (comme un appareil mobile), et/ou de quelque chose qu’ils sont (comme une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale).
Assurez-vous que les utilisateurs comprennent l’importance de la 2FA et qu’ils savent comment l’utiliser. Proposez des formations ou des ressources pour les aider à se familiariser avec cette mesure de sécurité supplémentaire.
Mettre en place une liste blanche d’adresses IP et d’autres contrôles d’accès
Utilisez la liste blanche d’adresses IP pour restreindre l’accès à certaines adresses IP dans votre environnement Splashtop. Ceci est particulièrement utile pour s’assurer que l’accès à distance n’est possible qu’à partir d’emplacements approuvés.
Envisagez d��’autres mesures de contrôle d’accès telles que l’authentification des appareils, les restrictions temporelles et l’enregistrement de l’utilisation. Examinez ces paramètres pour vous assurer qu’ils correspondent à la posture de sécurité de votre organisation.
Audits réguliers et contrôles de conformité
Vérifiez régulièrement votre configuration Splashtop pour vous assurer que toutes les mesures de sécurité fonctionnent correctement. Surveillez les tentatives d’accès non autorisé ou d’autres irrégularités.
Assurez-vous que votre déploiement Splashtop est conforme aux normes et réglementations en vigueur dans votre secteur, telles que le RGPD, l’HIPAA ou la norme PCI DSS. Cela peut impliquer l’examen régulier des journaux d’accès, la mise à jour des protocoles de sécurité et la formation du personnel à la conformité.
En gérant méticuleusement l’accès des utilisateurs et en renforçant la sécurité, vous pouvez vous assurer que votre déploiement de Splashtop Enterprise améliore non seulement la productivité et la flexibilité, mais qu’il respecte également les normes de sécurité et de conformité les plus strictes.
Partie 4 : Formation et assistance
Une formation et une assistance efficaces sont essentielles pour maximiser les avantages de Splashtop Enterprise au sein de votre organisation. Un programme de formation bien planifié garantit que tous les utilisateurs sont à l’aise et compétents avec le nouveau système, tandis que des structures d’assistance solides fournissent de l’aide et des conseils en cas de besoin.
Proposer des sessions de formation aux employés
Élaborez des programmes de formation adaptés aux différents rôles et services de votre organisation. Veillez à ce que ces sessions couvrent les bases de l’utilisation de Splashtop et les fonctionnalités spécifiques à chaque rôle.
Envisagez de proposer une combinaison de formats de formation, tels que des webinaires en direct, des ateliers interactifs et des tutoriels à la demande. Cette variété permet de répondre aux différents styles d’apprentissage et aux différents emplois du temps.
Encouragez les employés à s’entraîner à utiliser Splashtop dans un environnement contrôlé. L’expérience pratique est souvent le moyen le plus efficace d’apprendre et de retenir de nouvelles informations.
Utiliser les ressources d’assistance de Splashtop
Orientez les utilisateurs vers les ressources en ligne complètes de Splashtop, telles que les articles d’assistance et les vidéos pratiques. Ces outils peuvent s’avérer très utiles pour l’auto-assistance et la résolution rapide de problèmes.
En proposant une formation complète et une assistance solide, vous pouvez vous assurer que votre équipe est bien préparée à utiliser Splashtop Enterprise de manière efficace et performante. Cela permet d’améliorer votre productivité et de faire en sorte que les utilisateurs se sentent en confiance et accompagnés dans leur utilisation du nouveau système.
Partie 5 : exploiter les fonctions avancées
Splashtop Enterprise dispose de fonctionnalités avancées capables d’améliorer considérablement l’expérience de votre équipe en matière d’accès à distance et de gestion informatique. Pour tirer pleinement parti de Splashtop Enterprise, il est important de comprendre et d’exploiter efficacement ces fonctions avancées.
Surveillance et gestion des terminaux
Utilisez les capacités de Splashtop pour exécuter des actions de diagnostic en arrière-plan sur des appareils distants. Cette fonctionnalité permet aux équipes informatiques d’effectuer des vérifications et de résoudre les problèmes sans interrompre le travail de l’utilisateur final.
Définissez des alertes pour les événements système et les indicateurs de performances. Utilisez des actions intelligentes pour automatiser les réponses à ces alertes, par exemple en exécutant des scripts ou des commandes sur la base de déclencheurs spécifiques.
Profitez de la capacité de Splashtop à déployer et à gérer un logiciel antivirus à distance. Ainsi, tous les terminaux restent protégés contre les menaces, même hors site.
Fonctionnalités avancées de service d’assistance
Utilisez les fonctionnalités de service d’assistance de Splashtop pour organiser votre équipe de support informatique de manière efficace. Regroupez les techniciens en fonction de leur expertise ou de leur service et gérez les canaux pour rationaliser les demandes d’assistance.
Mettez en place un système efficace pour traiter les demandes d’assistance, notamment les appels SOS et les widgets de formulaires Web. Utilisez l’acheminement des sessions pour diriger les demandes vers le technicien ou le groupe d’assistance approprié.
Splashtop Augmented Reality (AR)
Découvrez la fonction de réalité augmentée de Splashtop pour la résolution de problèmes à distance. Celle-ci peut s’avérer particulièrement utile pour fournir une assistance hors site ou dépanner des problèmes matériels nécessitant un accompagnement visuel. Utilisez le partage de caméra et les annotations AR pour guider les utilisateurs ou les techniciens dans des tâches complexes, offrant ainsi une expérience d’assistance plus interactive et plus efficace.
Splashtop Connector
Utilisez Splashtop Connector pour relier les connexions RDP et VNC en toute sécurité sans avoir recours à un VPN. Cette fonctionnalité améliore à la fois la sécurité et l’accessibilité.
API ouvertes de Splashtop
Profitez des API ouvertes de Splashtop pour intégrer les fonctionnalités d’accès à distance à vos applications et workflows informatiques existants, pour un fonctionnement plus fluide.
En exploitant efficacement ces fonctionnalités avancées, vous pouvez améliorer de manière significative les capacités d’accès à distance et de gestion de votre organisation. Les fonctionnalités robustes de Splashtop Enterprise offrent les outils nécessaires à une gestion informatique efficace, à une téléassistance de qualité et à une amélioration globale de l’expérience utilisateur.
Conclusion
La migration vers une nouvelle solution d’accès à distance peut sembler décourageante, mais ce n’est pas une fatalité. Avec Splashtop Enterprise, vous ne vous contentez pas d’adopter un nouveau logiciel, vous adoptez une solution conçue pour s’intégrer fluidement à vos workflows existants, renforcer votre sécurité et soutenirv la croissance de votre entreprise. Que vous soyez une petite startup ou une grande entreprise, la flexibilité et l’évolutivité de Splashtop Enterprise en font une solution parfaite pour toutes les organisations.
En résumé, l'intégration réussie de Splashtop Enterprise dans votre entreprise dépend de votre compréhension de ses capacités, de votre préparation minutieuse à la migration et de votre engagement dans un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. En adoptant ces principes, vous garantirez une transition fluide vers Splashtop Enterprise, ce qui permettra à votre organisation de tirer le meilleur parti de la technologie d'accès à distance.
Si vous n'avez pas encore souscrit à Splashtop Enterprise, contactez-nous pour en savoir plus, planifier une démonstration ou démarrer un essai gratuit !