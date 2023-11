Conseils d'intégration lors de la migration vers Splashtop Enterprise

Bienvenue dans notre guide complet sur la façon d'assurer une expérience d'embarquement en douceur lors de la migration vers Splashtop Enterprise !

Alors que le monde du travail continue d'évoluer, Accès à distance et la gestion devenant plus cruciaux que jamais, le choix des bons outils pour ton entreprise est essentiel. Splashtop Enterprise se distingue comme une solution de premier plan, offrant des fonctionnalités avancées et une grande flexibilité aux entreprises de toutes tailles. Mais ce qui la rend encore plus attrayante, c'est sa facilité de transition, que tu passes d'une autre plateforme ou que tu commences à zéro.

Dans ce blog, nous te guiderons à travers les étapes de migration de la configuration du compte et nous te donnerons de précieux conseils pour que ton équipe puisse tirer le meilleur parti de Splashtop Enterprise dès le premier jour.

Comprendre les fonctionnalités de Splashtop Enterprise

Avant de plonger dans le processus de migration et d'embarquement, il est essentiel de comprendre la gamme de fonctionnalités qu'offre Splashtop Enterprise. Ces caractéristiques démontrent pourquoi Splashtop est un choix de premier plan pour Accès à distance et le soutien et t'aident à voir comment il peut s'intégrer à ton infrastructure TI actuelle et l'améliorer.

Accès à distance, soutien et gestion : Une solution tout-en-un : Splashtop Enterprise combine Accès à distance, l'assistance TI et la gestion des points d'extrémité en une seule solution complète. Cela simplifie les opérations de TI, ce qui rend la gestion et le soutien d'une main-d'œuvre distribuée plus faciles pour ton équipe.

Accès à distance haute performance : En mettant l'accent sur la haute performance, Splashtop Enterprise offre un taux de trame élevé de streaming 4K jusqu'à 60fps.

Connexion unique (SSO (authentification unique)) et intégration SAML : Cette fonctionnalité simplifie le processus de connexion, réduit le nombre de mots de passe à retenir et permet à TI de gérer de manière centralisée les autorisations d'accès, ce qui améliore l'expérience et la sécurité des utilisateurs.

Gestion avancée des accès : Splashtop offre un contrôle optimisé de l'accès des utilisateurs grâce à des fonctions telles que les autorisations granulaires et l'accès programmé.

Prise en charge d'un grand nombre d'appareils et de plateformes : Que ton équipe utilise des appareils Windows, Mac, Linux, Android ou iOS, Splashtop garantit un Accès à distance cohérent et fiable.

Surveillance et gestion des points d'extrémité : Cela comprend l'exécution d'actions de diagnostic, la configuration d'alertes, la gestion des déploiements d'antivirus et la visualisation de l'inventaire, qui contribuent tous à maintenir la santé et la sécurité de ton environnement TI.

Service d'assistance et fonctions de support : Les fonctions du bureau de service de Splashtop offrent une expérience d'assistance avancée aux équipes de TI. Cela comprend le regroupement de techniciens, la gestion des canaux de service, les demandes d'assistance via SOS Call et les widgets de formulaires Web. Ces outils sont conçus pour rationaliser le processus d'assistance, le rendant plus efficace et plus réactif.

Redirection des périphériques USB et des stylets: Les utilisateurs finaux peuvent rediriger les périphériques USB de leur ordinateur local vers l'ordinateur distant. Cette fonction est particulièrement utile pour les tâches nécessitant un matériel spécifique, comme la conception graphique ou l'accès sécurisé aux données.

La compréhension de ces fonctionnalités prépare le terrain pour une transition en douceur vers Splashtop Enterprise. Chaque fonctionnalité est conçue en fonction de l'utilisateur, ce qui garantit que la plateforme répond et dépasse tes besoins en matière d'Accès à distance et de gestion.

Partie 1 : Préparer la migration

La transition vers une nouvelle solution Accès à distance comme Splashtop Enterprise nécessite une planification et une réflexion approfondies. Cette étape est cruciale pour que le processus de migration soit fluide et efficace. Voici les étapes clés pour préparer ta migration vers Splashtop Enterprise :

Évaluer l'infrastructure et les besoins actuels en matière de TI

Commence par évaluer tes solutions actuelles d'Accès à distance et ton infrastructure informatique. Comprends ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Prends en compte les types d'appareils utilisés, les configurations de réseau, les protocoles de sécurité et toutes les exigences spécifiques des différents départements.

Définis clairement ce que tu attends de Splashtop Enterprise. Tu es à la recherche de meilleures performances, d'une sécurité renforcée, d'une plus grande flexibilité, ou d'autres choses encore ? La compréhension de ces objectifs guidera ta stratégie de migration.

Planifier la transition

Élabore un calendrier réaliste pour le processus de migration. Prends en compte les étapes clés telles que la configuration du compte, l'installation du logiciel, les tests, la formation et le déploiement complet. Veille à ce qu'il y ait suffisamment de temps pour chaque étape sans précipiter le processus.

Détermine les ressources nécessaires à une migration réussie. Cela comprend le personnel, comme le personnel de TI et les fournisseurs de formation potentiels, et les ressources techniques, comme les ajustements du matériel et du réseau.

Aie toujours un plan de secours. Veille à ce que les opérations essentielles puissent se poursuivre sans interruption pendant la transition. Cela peut impliquer de maintenir ton ancien système en parallèle pendant une courte période.

Communiquer avec l'équipe

Une communication précoce avec les parties prenantes, y compris la direction et les utilisateurs finaux, est cruciale. Explique les avantages de la migration vers Splashtop Enterprise et l'impact que cela aura sur leur travail. Développe des ressources utiles telles que des FAQ, des guides et des meilleures pratiques adaptées aux besoins de ton organisation. Ces ressources seront précieuses pendant et après le processus de migration.

Mets en place un mécanisme de retour d'information pour répondre aux préoccupations et aux suggestions des utilisateurs pendant la transition. Cela permettra d'affiner le processus et de relever rapidement les défis.

Tests et essais pilotes

Avant de procéder à un déploiement à grande échelle, effectue des tests pilotes avec un petit groupe d'utilisateurs. Cela te permet d'identifier les problèmes potentiels et de faire les ajustements nécessaires dans un environnement contrôlé. Utilise les retours des tests pilotes pour affiner ta stratégie de migration. Régler les problèmes techniques et mettre à jour le matériel de formation si nécessaire.

En préparant minutieusement ta migration vers Splashtop Enterprise, tu peux assurer une transition plus douce, minimiser les perturbations et préparer le terrain pour un déploiement réussi.

Partie 2 : Installation et configuration du logiciel Splashtop Enterprise

Une fois que tu t'es abonné ou que tu as démarré un Essai gratuit de Splashtop Enterprise, l'étape suivante consiste à installer et à configurer le logiciel sur tes appareils. Ce processus implique de configurer l'application Splashtop Business App pour Accès à distance et l'application Streamer sur les ordinateurs qui seront consultés.

Installation de l'application Business sur les ordinateurs pour Accès à distance

Si tu ne l'as pas déjà fait lors de la phase de configuration du compte, télécharge l'application Splashtop Business sur les appareils que tu utiliseras pour Accès à distance. Il peut s'agir d'ordinateurs, de tablettes ou de smartphones. Suis les instructions à l'écran pour un processus d'installation en douceur.

Installation de l'application Streamer sur les ordinateurs auxquels on accède à distance

Installe le Splashtop Streamer sur chaque ordinateur auquel tu souhaites accéder à distance. L'application Streamer peut être téléchargée directement depuis le site web de Splashtop ou déployée à l'aide d'un lien généré depuis la console web de Splashtop.

Configuration des autorisations d'accès et des accès programmés

Dans la console web de Splashtop, tu peux gérer et contrôler les autorisations d'accès pour des utilisateurs individuels ou des groupes. Cela permet de s'assurer que les employés ont le niveau d'accès approprié aux ordinateurs distants en fonction de leurs rôles et de leurs besoins.

Pour plus de sécurité et de gestion, tu peux configurer un accès programmé. Cette fonction te permet de définir des heures spécifiques pendant lesquelles Accès à distance est autorisé, ajoutant ainsi un niveau de contrôle supplémentaire sur ton environnement TI.

En suivant attentivement ces étapes, tu t'assureras que le logiciel Splashtop Enterprise est correctement installé et configuré, ce qui permettra à ton organisation de disposer d'un environnement Accès à distance sûr et efficace.

Partie 3 : Gestion de l'accès et de la sécurité des utilisateurs

Une gestion efficace de l'accès des utilisateurs et une sécurité solide sont des éléments essentiels pour réussir la mise en œuvre de Splashtop Enterprise dans ton organisation. Cette section fournit des conseils sur la mise en place et le maintien d'un accès sécurisé et contrôlé pour tous les utilisateurs.

Configuration de l'authentification unique (SSO) et des intégrations SAML

Mettre en place le SSO (authentification unique) : L'authentification unique simplifie le processus de connexion pour les utilisateurs tout en renforçant la sécurité. Splashtop prend en charge les intégrations avec les fournisseurs SSO (authentification unique) les plus populaires comme Okta, Azure AD et G-Suite. Mets en place le SSO (authentification unique) pour rationaliser l'accès et gérer l'authentification de manière centralisée.

Configure SAML : L'intégration du Secure Assertion Markup Language (SAML) ajoute une autre couche de sécurité. Il permet une communication sécurisée et rationalisée entre ton fournisseur d'identité et Splashtop, ce qui garantit que les droits d'accès sont gérés et appliqués de manière cohérente.

Établir les rôles et les permissions des utilisateurs

Crée des rôles dans Splashtop qui correspondent à différentes fonctions professionnelles dans ton organisation. Attribue des autorisations à ces rôles en fonction du niveau d'accès requis pour chaque fonction professionnelle.

Une fois les rôles définis, attribue des utilisateurs à ces rôles. Cette approche garantit que les employés n'ont accès qu'aux ressources nécessaires à leur rôle, en respectant le principe du moindre privilège.

Renforcer la sécurité avec l'authentification à deux facteurs (2FA)

Pour une couche de sécurité supplémentaire, active l'authentification à deux facteurs. Cela exige que les utilisateurs fournissent deux facteurs d'authentification différents pour se vérifier. Il peut s'agir d'une combinaison de quelque chose qu'ils connaissent (comme un mot de passe), de quelque chose qu'ils ont (comme un appareil mobile), et/ou de quelque chose qu'ils sont (comme une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale).

Veille à ce que les utilisateurs comprennent l'importance du 2FA et sachent comment l'utiliser. Fournis une formation ou des ressources pour les aider à se familiariser avec cette mesure de sécurité supplémentaire.

Mise en place d'une liste blanche d'adresses IP et d'autres contrôles d'accès

Utilise la liste blanche d'IP pour restreindre l'accès à certaines adresses IP dans ton environnement Splashtop. Ceci est particulièrement utile pour s'assurer que l'Accès à distance n'est possible qu'à partir d'endroits approuvés.

Envisage d'autres mesures de contrôle d'accès comme l'authentification des appareils, les restrictions basées sur la durée et l'enregistrement de l'utilisation. Examine ces paramètres pour t'assurer qu'ils correspondent à la posture de sécurité de ton organisation.

Audits réguliers et contrôles de conformité

Vérifie régulièrement ta configuration Splashtop pour t'assurer que toutes les mesures de sécurité fonctionnent correctement. Recherche toute tentative d'accès non autorisé ou toute autre irrégularité.

Assure-toi que ton déploiement de Splashtop est conforme aux normes et réglementations pertinentes du secteur, telles que RGPD, HIPAA ou PCI DSS. Cela peut impliquer l'examen régulier des journaux d'accès, la mise à jour des protocoles de sécurité et la réalisation d'une formation au respect des règles pour le personnel.

En gérant méticuleusement l'accès des utilisateurs et en renforçant la sécurité, tu peux t'assurer que ton déploiement de Splashtop Enterprise améliore non seulement la productivité et la flexibilité, mais qu'il respecte également les normes de sécurité et de conformité les plus strictes.

Partie 4 : Formation et soutien

Une formation et une assistance efficaces sont essentielles pour maximiser les avantages de Splashtop Enterprise au sein de ton organisation. Un programme de formation bien planifié permet de s'assurer que tous les utilisateurs sont à l'aise et maîtrisent le nouveau système, tandis que des structures d'assistance solides fournissent de l'aide et des conseils en cas de besoin.

Proposer des sessions de formation aux employés

Développe des programmes de formation adaptés aux différents rôles et départements de ton organisation. Assure-toi que ces sessions couvrent les bases de l'utilisation de Splashtop et toutes les fonctionnalités spécifiques à un rôle.

Envisage de proposer un mélange de formats de formation, tels que des webinaires en direct, des ateliers interactifs et des tutoriels enregistrés. Cette variété peut répondre à différents styles d'apprentissage et à différents horaires.

Encourage les employés à s'entraîner à utiliser Splashtop dans un environnement contrôlé. L'expérience pratique est souvent le moyen le plus efficace d'apprendre et de retenir de nouvelles informations.

Utilisation des ressources d'assistance de Splashtop

Dirige les utilisateurs vers les ressources en ligne complètes de Splashtop, telles que les articles d'assistance et les vidéos pratiques. Ces ressources peuvent s'avérer précieuses pour s'aider soi-même et résoudre rapidement les problèmes.

En offrant une formation complète et une assistance solide, tu peux t'assurer que ton équipe est bien équipée pour utiliser Splashtop Enterprise de manière efficace et efficiente. Cela permet d'améliorer la productivité et de s'assurer que les utilisateurs se sentent en confiance et soutenus dans leur utilisation du nouveau système.

Partie 5 : Exploiter les fonctions avancées

Splashtop Enterprise possède des fonctions avancées qui peuvent améliorer considérablement l'expérience Accès à distance et les capacités de gestion des TI de ton équipe. Pour profiter pleinement de Splashtop Enterprise, il est important de comprendre et d'exploiter efficacement ces fonctionnalités avancées.

Surveillance et gestion des terminaux

Utilise les capacités de Splashtop pour exécuter des actions de diagnostic en arrière-plan sur les appareils distants. Cette fonction permet aux équipes de TI d'effectuer des vérifications et de résoudre les problèmes sans interrompre le travail de l'utilisateur final.

Configure des alertes pour les événements du système et les mesures de performance. Utilise des actions intelligentes pour automatiser les réponses à ces alertes, par exemple en exécutant des scripts ou des commandes en fonction de déclencheurs spécifiques.

Profite de la capacité de Splashtop à déployer et à gérer les logiciels antivirus à distance. Cela permet de s'assurer que tous les points d'extrémité restent protégés contre les menaces, même hors site.

Fonctionnalités avancées du Service Desk

Utilise les fonctions de service desk de Splashtop pour organiser efficacement ton équipe d'assistance TI. Regroupe les techniciens en fonction de leur expertise ou de leur département et gère les canaux de service pour rationaliser les demandes d'assistance.

Mets en place un système efficace pour traiter les demandes d'assistance, y compris SOS Call et les widgets de formulaire web. Utilise l'acheminement des sessions pour diriger les demandes vers le technicien ou le groupe d'assistance approprié.

Splashtop Augmented Reality (AR)

Explore la fonction AR de Splashtop pour la résolution de problèmes à distance. Cela peut être particulièrement utile pour fournir une assistance hors site ou dépanner des problèmes matériels nécessitant un guidage visuel. Utilise le partage de caméra et les annotations AR pour guider les utilisateurs ou les techniciens dans des tâches complexes, offrant ainsi une expérience d'assistance plus interactive et plus efficace.

Splashtop Connector

Utilise le connecteur Splashtop pour relier les connexions RDP et VNC en toute sécurité sans avoir besoin d'un VPN. Cette fonction renforce à la fois la sécurité et l'accessibilité.

API ouvertes de Splashtop

Profite des API ouvertes de Splashtop pour intégrer les fonctionnalités d'Accès à distance dans tes applications et flux de travail TI existants, pour une opération plus transparente.

En tirant parti de ces fonctions avancées, il est possible d'améliorer considérablement les capacités d'Accès à distance et de gestion de l'entreprise. L'ensemble des fonctionnalités robustes de Splashtop Enterprise offre les outils nécessaires à une gestion efficace des TI, à une téléassistance de haute qualité et à une expérience utilisateur globalement améliorée.

Conclusion

Migrer vers une nouvelle solution Accès à distance peut sembler décourageant, mais ce n'est pas forcément le cas. Avec Splashtop Enterprise, tu ne te contentes pas d'adopter un nouveau logiciel, tu adoptes une solution conçue pour s'intégrer parfaitement à tes flux de travail existants, renforcer la sécurité et soutenir la croissance de ton entreprise. Que tu sois une petite startup ou une grande entreprise, l'approche évolutive et flexible de Splashtop en fait une solution parfaite pour toute organisation.

En résumé, la réussite de l'intégration de Splashtop Enterprise dans tes pratiques commerciales dépend de la compréhension de ses capacités, de la préparation minutieuse de la migration et de l'engagement dans un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. En adoptant ces principes, tu pourras assurer une transition en douceur vers Splashtop Enterprise, ce qui permettra à ton organisation de tirer le meilleur parti de la technologie Accès à distance.

Si tu n'as pas encore souscrit à Splashtop Enterprise, contacte-nous pour en savoir plus, planifier une démonstration ou démarrer un Essai gratuit !