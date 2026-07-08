Relever les défis de la technologie moderne de l'éducation pour le soutien des TI

L’intégration de la technologie dans les pratiques pédagogiques a entraîné des changements significatifs dans le secteur de l’éducation. Ces dernières années en particulier, la technologie a joué un rôle de plus en plus important dans la qualité de l’offre et des services que les établissements d’enseignement peuvent fournir.
Avec HyFlex comme nouvel impératif, les étudiants, les enseignants et le personnel attendent de la technologie qu’elle réponde à leurs besoins de flexibilité et de performance. Cependant, avec la progression de la transformation numérique, les établissements d’enseignement sont confrontés à de nombreux défis pour mettre en œuvre et gérer des outils qui répondent à ces exigences.
Les équipes informatiques ont la lourde tâche de mettre en place une culture d’apprentissage hybride fonctionnelle, d’offrir la meilleure expérience utilisateur aux étudiants et de garantir la sécurité et la conformité. Ces tâches deviennent de plus en plus difficiles à gérer à mesure que les personnes possédant des compétences informatiques spécialisées deviennent plus difficiles à recruter et que la fidélisation de la main-d’œuvre informatique devient plus ardue.
Préserver la sérénité du personnel informatique face à l’augmentation de la charge de travail
Ces dernières années, la demande en techniciens informatiques qualifiés a augmenté de façon exponentielle, rendant difficile pour les établissements d’enseignement d’attirer et de retenir des talents confirmés. Face à l’augmentation de la charge de travail informatique, les universités et les établissements d’enseignement supérieur doivent trouver des moyens de maintenir l’efficacité du personnel et de promouvoir un environnement de travail serein grâce à des outils qui rationalisent les workflows et peuvent être facilement déployés sur les différentes plateformes.
Une étude menée par Splashtop a révélé que 65 % des équipes d’assistance informatique ont connu des niveaux de fatigue et de surmenage insoutenables, et que 87 % ont besoin de nouveaux outils et processus pour prendre en charge un large éventail d’appareils, de systèmes d’exploitation et de réseaux.
Avec l’augmentation exponentielle du phénomène AVEC, le nombre considérable d’appareils et de systèmes à prendre en charge - sans parler de la gestion des terminaux, de l’installation des logiciels et du dépannage - a obligé les équipes informatiques à adopter une nouvelle approche pour gérer et fournir leurs services.
L’assistance informatique à distance est devenue essentielle pour l’enseignement supérieur, car les universités et autres établissements s’appuient de plus en plus sur la technologie pour dispenser leurs cours, mener des recherches et fournir des services administratifs. Selon un sondage EDUCAUSE QuickPoll, plus de 60 % des étudiants ont constaté au moins un impact tangible sur leurs cours en raison de problèmes techniques. Dans le même ordre d’idées, la dernière enquête Splashtop sur les étudiants dans l’enseignement supérieur a révélé que ces derniers utilisent en moyenne deux appareils dans leur apprentissage et que près de 91 % d’entre eux veulent pouvoir bénéficier d’une assistance à la demande sur l’ensemble de leurs équipements.
Offrir de la flexibilité sans compromettre la sécurité
La demande croissante de support ad hoc n’est cependant pas le plus grand défi auquel sont confrontées les équipes informatiques aujourd’hui. Ces dernières années, les attaques par ransomware sont devenues de plus en plus fréquentes dans le secteur de l’éducation, ce qui en fait la cible numéro un des cybercriminels. Comme les établissements détiennent des données très sensibles, telles que des adresses, des dates de naissance, des numéros de sécurité sociale, des demandes de prêt et des informations bancaires liées aux frais de scolarité, la sécurité des données est devenue l’une des questions les plus importantes et les plus urgentes pour les leaders des technologies de l’éducation.
Si la gestion des données est aussi indispensable que la technologie pour le fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur, les données présentent un risque considérable pour les institutions et les particuliers. Les étudiants et le personnel qui profitent du phénomène AVEC, ainsi que divers fournisseurs de technologies de l’éducation dont les pratiques de cybersécurité ne sont souvent pas assez robustes, peuvent facilement exposer les établissements à des cyberattaques aux conséquences graves.
Les établissements d’enseignement supérieur ont rapporté un coût moyen de remédiation de 1,42 million de dollars par attaque de ransomware et le temps de reprise le plus lent de tous les secteurs. Les responsables informatiques ont la lourde tâche de mettre en œuvre des politiques et des procédures de cybersécurité robustes pour prévenir, détecter, traiter et se remettre des cyberincidents.
Aujourd’hui, il est clair que fournir une gestion et un support IT efficaces présente des défis qui doivent être relevés afin de garantir un accès équitable, continu et sécurisé à l’éducation. La consolidation des bons outils est une étape importante du processus de transformation numérique.
En réduisant le nombre de logiciels et de plateformes utilisés, les équipes IT peuvent aider efficacement leurs établissements à gagner en efficacité, à maîtriser les coûts et à réduire les risques de sécurité. C'est là que les solutions à distance sécurisées pour l'éducation peuvent être précieuses pour les équipes IT, en les aidant à gérer moins de fournisseurs et à maintenir une couverture de sécurité plus cohérente.
Consolider les solutions de support informatique pour plus d’efficacité
Consolider un outil de support à distance performant devrait être une priorité dans l’enseignement supérieur, car il permet d’offrir un environnement d’apprentissage et de travail plus flexible et plus accessible aux étudiants et au personnel, quels que soient leur localisation, leur emploi du temps ou leur appareil.
En exploitant les capacités d’accès et d’assistance à distance, les informaticiens peuvent offrir une expérience efficace et équitable aux utilisateurs tout en renforçant la sécurité, les fonctionnalités, l’intégration et la rentabilité.
Les technologies avancées d’accès à distance offrent une expérience fonctionnelle et conviviale qui soutient de multiples aspects de l’enseignement et de l’apprentissage. Au service de milliers d’établissements d’enseignement dans le monde, dont Harvard et Stanford, Splashtop a développé une interface intuitive qui permet aux utilisateurs d’accéder aux ressources et d’exécuter efficacement des logiciels gourmands en ressources processeur depuis n’importe quel appareil et système d’exploitation, sans aucune formation.
Lorsqu’il s’agit de fournir une assistance à la demande, un outil d’accès à distance sécurisé et fiable permet aux techniciens de rationaliser leurs workflows et de réduire le temps d’indisponibilité des appareils, même lorsqu’ils doivent faire face à un volume élevé de demandes d’assistance et au phénomène AVEC.
Splashtop permet aux professionnels du help desk d'exploiter une plateforme unique pour prendre en charge plusieurs systèmes d'exploitation comme Windows, macOS, Linux, iOS et Android, ainsi que PC, mobile et IoT.
Splashtop : une solution moderne de support à distance pour les services d’assistance du secteur de l’éducation
Avec les solutions de Splashtop pour les services d’assistance du secteur de l’éducation, le support informatique peut compter sur des connexions à distance rapides et faciles via de multiples méthodes (lien d’invitation, site Web ou code de session à six chiffres) et tirer parti d’intégrations fluides avec les systèmes existants de PSA et de ticketing. Les fonctionnalités permettant la gestion et la collaboration des techniciens renforcent l’efficacité et permettent aux équipes informatiques de toute taille de réduire les délais de résolution des problèmes, offrant ainsi un bien meilleur service aux utilisateurs finaux. Grâce à Splashtop, des établissements tels que Virginia Tech sont en mesure de prendre en charge à distance plus de 2 200 appareils répartis sur 140 sites avec une équipe d’assistance de sept personnes.
La gestion des configurations logicielles et des mises à jour des réseaux et des systèmes informatiques sont également des tâches exigeantes et chronophages pour les services informatiques, en particulier dans le cadre d’infrastructures complexes. Ces équipes ont besoin d’une technologie fiable pour assurer une productivité continue et une gestion efficace des coûts et des ressources. La solution tout-en-un de Splashtop pour l’éducation permet aux techniciens de bénéficier d’un accès sans surveillance, de fonctions de contrôle et de gestion pour automatiser les tâches informatiques telles que les mises à jour de logiciels, la surveillance et la maintenance des systèmes, et bien plus encore.
Enfin, lorsqu’il s’agit de protéger les données sensibles contre les accès non autorisés et de sécuriser les multiples appareils ayant accès aux ressources du campus, les équipes informatiques ont besoin de solutions conformes aux normes de sécurité les plus strictes. La console d’administration centralisée de Splashtop est compatible avec les fournisseurs de SSO, aidant les établissements à s’assurer que les politiques de sécurité sont appliquées sur tous les appareils. En outre, elle offre les meilleures fonctionnalités de sécurité de sa catégorie, notamment le chiffrement TLS 1.2 et AES 256 bits, la conformité SOC 2, ainsi que la prise en charge de la conformité aux normes PCI, HIPAA, RGPD et FERPA.
Les outils sécurisés d’accès à distance peuvent aider à résoudre de nombreux défis que la transformation numérique impose aux techniciens informatiques. Les solutions de Splashtop pour l’éducation sont conçues pour aider les équipes informatiques à rationaliser le support à distance, à minimiser les perturbations technologiques et à offrir l’expérience HyFlex dont les étudiants et les enseignants ont besoin.