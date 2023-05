Relever les défis de la technologie moderne de l'éducation pour le soutien des TI

L'intégration de la technologie dans les pratiques d'enseignement a apporté des changements significatifs au secteur de l'éducation. Ces dernières années surtout, la technologie a joué un rôle de plus en plus important dans le niveau d'offre et de service que les établissements d'enseignement peuvent fournir.

Avec HyFlex comme nouvel impératif, les étudiants, les professeurs et le personnel attendent de la technologie qu'elle réponde à leurs besoins de flexibilité et de performance. Cependant, avec l'essor de la transformation numérique, les établissements d'enseignement sont confrontés à de nombreux défis pour mettre en œuvre et maintenir une technologie qui réponde à ces exigences.

Les équipes de TI ont la lourde tâche de permettre une culture d'apprentissage hybride fonctionnelle, d'offrir la meilleure expérience utilisateur aux étudiants et de garantir la sécurité et la conformité. Ces tâches sont de plus en plus difficiles à gérer car les personnes ayant des compétences en informatique sont de plus en plus difficiles à trouver et la rétention de la main-d'œuvre en informatique devient de plus en plus difficile.

Faire en sorte que le personnel de TI ne soit pas stressé par l'augmentation de la charge de travail

Ces dernières années, la demande de professionnels qualifiés en TI a augmenté de façon exponentielle, ce qui rend difficile pour les établissements d'enseignement d'attirer et de retenir les meilleurs talents. À mesure que la charge de travail des TI augmente, les universités et les collèges doivent trouver des moyens de maintenir l'efficacité du personnel des TI et de promouvoir un environnement de travail sans stress grâce à des outils qui rationalisent les flux de travail et qui peuvent être facilement déployés sur les différentes plateformes.

Une étude menée par Splashtop a révélé que 65 % des équipes de service d'assistance TI ont connu des niveaux de stress et d'épuisement insoutenables, et que 87 % ont besoin de nouveaux outils et processus pour prendre en charge un large éventail de types d'appareils, de systèmes d'exploitation et de réseaux.

Avec l'augmentation exponentielle des AVEC, le nombre même d'appareils et de systèmes qui doivent être pris en charge - sans parler de la gestion des terminaux, de l'installation des logiciels et du dépannage de ces appareils - a obligé les équipes de TI à adopter une nouvelle approche de la gestion et de la prestation des services de TI.

Le soutien à la TI à distance est devenu essentiel à l'enseignement supérieur, car les universités et les collèges s'appuient de plus en plus sur la technologie pour dispenser l'enseignement, mener des recherches et fournir des services administratifs. Selon un sondage rapide d'EDUCAUSE , plus de 60 % des étudiants ont subi au moins un impact tangible sur leurs cours en raison de problèmes techniques. Sur le même sujet, la dernière enquête Splashtop Student Survey a révélé que les étudiants de l'enseignement supérieur utilisent en moyenne deux appareils à des fins d'apprentissage, et que près de 91 % d'entre eux s'attendent à recevoir une assistance à la demande sur l'ensemble de leurs appareils.

Permettre la flexibilité sans compromettre la sécurité

La demande croissante d'assistance ad hoc n'est cependant pas le plus grand défi auquel sont confrontées les équipes de TI aujourd'hui. Ces dernières années, les attaques par ransomware sont devenues de plus en plus fréquentes dans l'éducation, faisant de TI la cible numéro un des cybercriminels. Comme les établissements détiennent des données très sensibles, telles que les adresses, les anniversaires, les numéros de sécurité sociale, les demandes de prêt et les informations bancaires liées aux frais de scolarité, la sécurité des données est devenue l'un des problèmes les plus importants et les plus urgents pour les leaders de l'edtech.

Si la gestion des données est aussi indispensable que la technologie pour le fonctionnement d'un collège ou d'une université, les données présentent un risque puissant pour les institutions et les individus. Les étudiants et le personnel qui tirent parti de AVEC, ainsi qu'une variété de fournisseurs edtech dont les pratiques de cybersécurité ne sont souvent pas assez solides, peuvent facilement exposer les établissements d'enseignement à des cyberattaques aux conséquences importantes.

Les organismes d'enseignement supérieur ont déclaré un coût moyen de remédiation de 1,42 million de dollars par attaque de ransomware et le temps de récupération le plus lent de tous les secteurs. Les responsables de TI ont la tâche impérieuse de mettre en place des politiques et des procédures de cybersécurité solides pour prévenir, détecter, répondre et se remettre des cyberincidents.

Aujourd'hui, il est clair que la gestion et le soutien efficaces de TI présentent des défis qui doivent être relevés pour assurer un accès égal, continu et sûr à l'éducation. La consolidation des bons outils est une étape importante du processus de transformation numérique. En réduisant le nombre de logiciels et de plateformes utilisés, les équipes de TI peuvent aider efficacement leurs institutions à accroître leur efficacité, à gérer les coûts et à réduire les risques de sécurité.

Consolider les solutions d'assistance TI pour une meilleure efficacité

Support à distance performant,



En tirant parti de l'accès à distance et des capacités d'assistance, les professionnels de TI peuvent offrir une expérience efficace et équitable aux utilisateurs finaux tout en augmentant la sécurité, la fonctionnalité, l'intégration et la rentabilité.

La technologie avancée d'accès à distance offre une expérience fonctionnelle et conviviale qui prend en charge de multiples aspects de l'enseignement et de l'apprentissage . Au service de milliers d'établissements d'enseignement dans le monde, dont Harvard et Stanford, Splashtop a développé une interface intuitive qui permet aux utilisateurs d'accéder aux ressources et d'exécuter efficacement des logiciels gourmands en ressources CPU à partir de n'importe quel appareil et système d'exploitation, sans qu'aucune formation ne soit nécessaire.

Lorsque TI doit fournir une assistance à la demande, une technologie à distance sécurisée et fiable aide les professionnels de TI à rationaliser leurs flux de travail et à réduire les temps d'arrêt des appareils, même lorsqu'ils doivent faire face à un volume élevé de demandes d'assistance et d'AVEC.

Splashtop permet aux professionnels du service d'assistance de tirer parti d'une seule plateforme pour prendre en charge plusieurs systèmes d'exploitation comme Windows, MacOS, Linux, iOS et Android, ainsi que les PC, les mobiles et l'IoT.

Splashtop : Une solution moderne d'assistance à distance,



Avec les solutions de Splashtop pour le service d'assistance à l'éducation, l'assistance TI peut compter sur des connexions à distance rapides et faciles via plusieurs méthodes (lien d'invitation, site Web ou code de session à six chiffres) et tirer parti d'intégrations transparentes avec les systèmes existants d'automatisation des services professionnels (PSA) et de billetterie. Les fonctions permettant la gestion et la collaboration des techniciens renforcent encore l'efficacité et permettent aux équipes TI de toute taille de réduire les délais de réparation, offrant ainsi un bien meilleur service aux utilisateurs finaux. Grâce à Splashtop, des institutions comme Virginia Tech sont en mesure d'assurer à distance l'assistance de plus de 2 200 appareils répartis sur 140 sites avec une équipe de sept membres du service d'assistance.

La gestion des configurations logicielles et des mises à jour du réseau et du système informatique sont également des tâches difficiles et chronophages pour les services de TI, en particulier au sein d'infrastructures complexes. Les équipes de TI ont besoin d'une technologie fiable pour assurer une productivité continue et une gestion efficace des coûts et des ressources. La solution d'assistance TI tout-en-un de Splashtop pour l'éducation permet aux techniciens de tirer parti de l'accès sans surveillance, des fonctions de surveillance et de gestion pour automatiser les tâches TI telles que les mises à jour logicielles, la surveillance et la maintenance du système, et bien plus encore.

Enfin, lorsqu'il s'agit de protéger les données sensibles contre les accès non autorisés et de sécuriser plusieurs appareils ayant accès aux ressources du campus, les équipes de TI ont besoin de solutions conformes aux normes de sécurité les plus strictes. La console d'administration centralisée de Splashtop s'intègre au SSO (authentification unique), ce qui aide les institutions à s'assurer que les politiques de sécurité sont appliquées sur tous les appareils. En outre, TI fournit à les meilleures fonctions de sécurité de sa catégorie, y compris la norme industrielle TLS1.2 et le cryptage AES 26 bits, la conformité SOC 2 et la prise en charge de la conformité PCI, HIPAA, RGPD et FERPA.

La technologie d'accès à distance sécurisé peut contribuer à résoudre de nombreux défis posés aux professionnels des TI par la transformation numérique. Les solutions Splashtop pour l'éducation sont conçues pour aider les équipes TI à rationaliser le support à distance,